Терзиев откри нов корпус към 75 ДГ „Сърчице“ в район „Младост“

26 Септември, 2025 18:14 410 6

През тази година са въведени в експлоатация 9 сгради за детски градини, заедно с тази

Терзиев откри нов корпус към 75 ДГ „Сърчице“ в район „Младост“ - 1
Снимка: СО
Новата сграда на детска градина е за две групи. Разполага с просторни занимални и спални помещения, както и с физкултурен салон. По време на строителните дейности са изградени спортно игрище с изкуствена трева, ограда и нови детски площадки за всичките 10 групи на 75 ДГ „Сърчице“.

Кметът Васил Терзиев поздрави децата и екипа на детската градина с новата сграда и благодари на учителите за грижите и обичта, която дават на децата. А на децата пожела да са здрави, да обичат родителите, приятелите и учителите си, да обичат детската градина и да я пазят. „С всяка една сграда се приближаваме към целта да има място за всяко едно дете”, посочи още Терзиев. Според него осигуряването на грижи в детски градини за най-малките е важно както за тяхното развитие и социализация, така също за младите семейства, които имат възможност да съчетават професионалната реализация с отглеждането на децата.

Район „Младост“ е един от столичните райони, в които все още има недостиг на места за деца от първа и втора градински групи, както и за най-малките в яслена възраст.

През тази година са въведени в експлоатация 9 сгради за детски градини, заедно с тази. Завършени са строително-монтажните работи в още 2 сгради – детска ясла 41 в „Люлин“ , ДГ 30 „Радецки“ и предстои да бъдат въведени в експлоатация. Продължава изграждането на още 12 детски градини в различни райони на София- „Триадица“, „Лозенец“, „Оборище“, „Витоша“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Панчарево“, „Средец“ „Искър“ „Красна поляна “ и „Слатина“.

Подготвят се проекти за още 15 сгради.

На празника в 75. ДГ „Сърчице“ присъстваха кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин, зам.-кметът в направление „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова, директорът на дирекция „Образование“ на Столична община Десислава Желязкова“, общински съветници и родители.


  • 1 оня с коня

    0 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    18:15 26.09.2025

  • 2 Гъдьо Гъдев

    1 0 Отговор
    Браво!

    18:43 26.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвете

    1 0 Отговор
    ВИЕ ДОБРЕ ЛИ СТЕ " ЧЕТЦИТЕ "???? КОЙ " ИНТЕЛЕКТ " ,АКО ИМА СРЕД ВАС ТАКЪВ, ПРЕМАХНА МОЕТО МНЕНИЕ???? ХА СЕГА ПУБЛИКУВАЙТЕ ТОВА. ИСКАМ ХОРАТА ДА РАЗБЕРАТ, ВИЕ "" Ф.А.К.Т.И."" ,КАКВОТО ЧУДО СТЕ????

    18:50 26.09.2025

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    ВИЕ ДОБРЕ ЛИ СТЕ " ЧЕТЦИТЕ "???? КОЙ " ИНТЕЛЕКТ " ,АКО ИМА СРЕД ВАС ТАКЪВ, ПРЕМАХНА МОЕТО МНЕНИЕ???? ХА СЕГА ПУБЛИКУВАЙТЕ ТОВА. ИСКАМ ХОРАТА ДА РАЗБЕРАТ, ВИЕ "" Ф.А.К.Т.И."" ,КАКВОТО ЧУДО СТЕ????

    18:51 26.09.2025

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    ВИЕ ДОБРЕ ЛИ СТЕ " ЧЕТЦИТЕ "???? КОЙ " ИНТЕЛЕКТ " ,АКО ИМА СРЕД ВАС ТАКЪВ, ПРЕМАХНА МОЕТО МНЕНИЕ???? ХА СЕГА ПУБЛИКУВАЙТЕ ТОВА. ИСКАМ ХОРАТА ДА РАЗБЕРАТ, ВИЕ "" Ф.А.К.Т.И."" ,КАКВОТО ЧУДО СТЕ????

    18:51 26.09.2025

