Зрителка почина преди премиерата на „Тоска“ в Софийската опера

Инцидент отложи началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера, пише БТА.
Възрастна жена от публиката почина, докато очакваше началото на спектакъла. На мястото пристигна линейка.
Публиката бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта.
Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.
1 Васко
22:42 26.09.2025
2 Бойко Борисов
22:43 26.09.2025
3 Лешоядът Бойко Борисов
22:57 26.09.2025
4 Зрителите там
23:03 26.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ООрана държава
23:07 26.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Операта "Тоска"
23:09 26.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соутх оф хеавен
23:21 26.09.2025
12 ТОСКА
23:23 26.09.2025