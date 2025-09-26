Новини
Зрителка почина преди премиерата на „Тоска“ в Софийската опера

Зрителка почина преди премиерата на „Тоска“ в Софийската опера

26 Септември, 2025 22:38

Това отложи спектакъла

Зрителка почина преди премиерата на „Тоска“ в Софийската опера - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инцидент отложи началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера, пише БТА.

Възрастна жена от публиката почина, докато очакваше началото на спектакъла. На мястото пристигна линейка.

Публиката бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта.

Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.


  • 1 Васко

    7 5 Отговор
    Путин е виновен.

    22:42 26.09.2025

  • 2 Бойко Борисов

    4 3 Отговор
    Ей, умря си от кеф жената, добра опера.

    22:43 26.09.2025

  • 3 Лешоядът Бойко Борисов

    1 6 Отговор
    А президента Румен Радев случайно да не е бил там? Той обича да ходи на опери.

    22:57 26.09.2025

  • 4 Зрителите там

    6 5 Отговор
    Са над 75г.-нормално е да пу кя са

    23:03 26.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Не знаех че операта е толкова вредна, няма да стъпя никога

    23:07 26.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Операта "Тоска"

    5 3 Отговор
    Ми звучи като "Теменужка Петкова", искра фидосова беше слабичка....

    23:09 26.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соутх оф хеавен

    3 0 Отговор
    СЛЕЪР (за тъпаците от редакцията)

    23:21 26.09.2025

  • 12 ТОСКА

    2 2 Отговор
    някой да ме търсил...... ААА... добре започвам.......

    23:23 26.09.2025

