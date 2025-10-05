Новини
България »
Варна »
Спортният директор на ралито във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Спортният директор на ралито във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

5 Октомври, 2025 15:31 1 314 87

  • инцидент-
  • рали-
  • варна-
  • спортен директор-
  • публика-
  • забрана

“В 11:12 минути се обадихме на 112, за да поискаме помощ, защото видяхме, че има много пострадали хора. Започнахме да изваждаме хората, които се намираха от долната страна на пътя. Имаше трима по-тежко пострадали, другите бяха по-леко. Медицинските екипи ги обработиха, те бяха в контактно състояние”, каза Слави Славов

Спортният директор на ралито във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика. Това съобщи на брифинг пред журналисти Слави Славов, който е спортен директор на състезанието Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025, на което днес стана инцидент със загинал човек.

“Пилотът е в добро състояние, но се е уплашил много”, сподели спортният директор.

“По време на първата обиколка за загряване заедно с отговорника по сигурността Красимир Кръстев се движехме зад спортните автомобили, за да гледаме по трасето за нередности. На мястото на инцидента в 10:20 нямаше нито един човек. Има обезопасителна лента и табела, че е забранено за публика”, коментира той.

“Автомобилът с номер 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 минути. В 11:08 получихме сигнал по радиостанциите за кола, която е катастрофирала, и пострадала публика. Веднага разпоредих червен флаг, което е за спиране на трасето за движение. След това разпоредих на линейката да тръгне. Имаме две линейки на - едната се намира на Т-образното кръстовище, другата е на старта”, каза Славов.

Той обясни, че се е намирал на старта и е тръгнал заедно с втората линейка и полицията.

“В 11:12 минути се обадихме на 112, за да поискаме помощ, защото видяхме, че има много пострадали хора. Започнахме да изваждаме хората, които се намираха от долната страна на пътя. Имаше трима по-тежко пострадали, другите бяха по-леко. Медицинските екипи ги обработиха, те бяха в контактно състояние”, каза спортният директор.

По думите му са били повикани три линейки. Първите две са пристигнали в 11:25, а третата - в 11:27.

“Мъжът, който загина, беше контактен и разговаряше. Всички бяха”, коментира Славов.

Хората, които са пострадали, са стояли зад мантинелата. Според спортния директор те са влезли през гората.

“Това е състезателен инцидент. Случва се. Дошъл е с малко по-висока скорост, видял е, че няма да може да вземе завоя, вижда се от дирите, че се е опитал да натисне спирачките и след това се е забил”, каза той за катастрофиралия пилот.

“Преди състезанието тестваме за алкохол, но за наркотици нямаме възможност”, допълни той.

Заместник-кметът на Варна Илия Коев изказа съболезнования на близките на починалия.

“Направили са всичко възможно трасето да е обезопасено и се надявам останалите пострадали да се възстановят бързо. Нека оставим органите да си извършат своето разследване, да излязат със своето становище дали е било всичко адекватно от страна на пилота и как са се озовали гражданите там”, коментира той.

“Ние всичките правила ги спазваме. Те са вследствие на многогодишния опит, който има федерацията в организирането на такива мероприятия”, сподели председателят на Автомобилната федерация на България Калоян Станчев.

“Това е състезателен инцидент, който си има своите последствия. Затова на всеки един брифинг и откриване апелираме хората да спазват разпоредбите с оглед на това да не се стига на подобни инциденти”, обясни той.

“Съболезнования на семейството. Изключително лошо стечение на обстоятелствата. Нека полицията да си свърши работата и да излезе със своите заключения и доклади. Ако имаме какво да надградим, ще го направим”, коментира председателят.

“Екипът, който прави това състезание, е един от най-добре подготвените, обезопасяването на трасето е на най-високо ниво, но говорим за автомобилен спорт, където рискът го има”, допълни Станчев.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сталин

    13 1 Отговор
    Трагедиите на цървулите нямат край , корупцията,мързел и мърлящина изтребиха народа,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    15:58 05.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Проф. Иво Христов

    12 0 Отговор
    Кога ще проумеете , че народонаселението е силно де билизирано?

    16:00 05.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мачо Пичо

    12 3 Отговор
    Ами тогава защо сте допуснали публика в този участък?
    Защото не сте си свършили както трябва работата

    Коментиран от #55

    16:04 05.10.2025

  • 44 Шаран БГ

    10 3 Отговор
    На всички подобни състезания с моторни средства, има участъци, на които зрители /публика/ не бива да има.
    Организаторите винаги полагат старание това да се спазва.Обикновено и полицията е ангажирана. НО....нашенеца е дебелоглав и нещо трудно проумява !! Застава да наблюдава съответните машини ,точно на места, където могат да изхвърчат от трасето и да го убият.
    Знам ,колко мъка причиняваха на милиция и организатори такива "любители на мото-спортовете", при редовните мотоциклетни състезания по улиците на град Русе преди години. Трябваше насилствено " лошата" милиция да ги отстранява от там !!
    Навярно и сега случаят е "самоубийствен".....

    16:06 05.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Морален Стожер

    3 3 Отговор
    xpaнa за цъpвитe отива някой. голям пpac!

    16:13 05.10.2025

  • 49 Знаещ

    7 4 Отговор
    Организаторите на ралито , включително и спортният му директор са пряко виновни , че трасето не е било обезопасено . Щом трасето не е обезопасено , защо пускат състезателни автомобили по него ? Спортният директор и останалите организатори на състезанието да си носят съдебната и финансовата отговорност за убитият и ранените в следствие на безотговорното им отношение ! То само с лапане на пара не става ! Трябва и отговорност за пролятата кръв !

    16:18 05.10.2025

  • 50 Аматьорска организация

    1 1 Отговор
    Затова ралитата се правят Шумен, там хората си знаят работата !

    16:19 05.10.2025

  • 51 Не, това не оправдава организаторите!!

    11 3 Отговор
    Дори ако публиката е навлязла в неразрешена зона, отговорност на организаторите е да осигурят абсолютно недопускане на хора там, особено при рисково състезание. Предпазни ленти и надписи не спасяват животи – нужна е реална, стриктна охрана и ясно обезопасени участъци. Когато има загинал зрител, това е провал на мерките за сигурност, независимо през коя пътека е влязъл.

    16:20 05.10.2025

  • 52 Никой

    7 0 Отговор
    7-8 години е едно наказателно дело - заради това - че се шмекерува.

    Няма да има осъдени. Но ще ги разкарват. Толкова е нивото на нашите съдии и други органи - не могат нещо по-бързо.

    16:21 05.10.2025

  • 53 Чорбара

    6 3 Отговор
    Телето зад волана въобще не направи опит да вземе завоя.Уплашисе!
    За да караш бързо трябва да имаш чувство за време,скорост и разстояние.

    16:21 05.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Знаещ

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Мачо Пичо":

    Има предвидено наказание в Наказателният Кодекс за престъпна небрежност . Казват , че са гонели зрители от опасният участък , но те са се връщали там . Ами защо тогава не са прекратили състезанието , след като не са успели да обезопасят участъка ? За да нагушат парата ли ?

    Коментиран от #61

    16:22 05.10.2025

  • 56 Альоо, организаторите,

    7 1 Отговор
    Къде ви е реалната, стриктна охрана и ясно обезопасени участъци????
    Къде са ви мерките за сигурност?????
    Защо не сте охранявали и сте допуснали изопщо хора там???

    Коментиран от #62

    16:22 05.10.2025

  • 57 Малко умен!

    2 2 Отговор
    Колко такъв трябва да си,за да застанеш на такова място?! Ами,много!

    Коментиран от #64

    16:22 05.10.2025

  • 58 Гумаджия!

    0 1 Отговор
    Прекаляваш с гумирането!

    16:23 05.10.2025

  • 59 Всичката ни работа такава!

    9 0 Отговор
    Некомпетентност, некадърност, безхаберие, прехвърляне на вина, безотговорност, няма наказани, няма справедливост, беззаконие, отвличане на внимание, хаос, смърт...

    Коментиран от #65

    16:25 05.10.2025

  • 60 Горски

    6 2 Отговор
    Винаги съм бил много, ама много възхитен от тези, които стоят точно на завоите по състезанията...Много, ама много малко акъл се иска за това, честно! В тая държава няма ли смислени неща, с които да се занимаваме, а само си търсим белята. Пробутват и се рекламират екшъните, адреналина и чувствените удоволствия, а не се търсят градивните, за държавата, за хората. За това време можеше да се помогне на бедстващите, има толкова хора в нужда. Защо? А да ли пострадалите са получили по някоя гънка на мозъците..... да им помогне следващия път да помислят къде застават. Като прочетох мненията колко е малоумно при рали да кибичиш на външната страна на завоя, внезапно ми хрумна колко е малоумно да застроиш "Елените" в крайното дере, събиращо в едно поройните води на няколкото дерета в планината над него . Тъй като алчността в България е в изобилие ,а лакомията на хотелиерите е във вселенски измерения то всяка педя в близките 10 -15 километра до крайбрежието е бетонирана и застроена. Та комбинацията от четири фактора безумна лакомия /на хотелиерите и политиците на хранилка към тях/, презастрояването по същата причина на лакомийстване, дървената мафия и също свързаните с нея политици и като допълнителна екстра бездействието и корупцията на администрацията на всички и всякакви нива в комбинация с малко повечко дъждец води настъпилите последствия.

    16:28 05.10.2025

  • 61 Така е! Прав си!

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "Знаещ":

    Защо не прекратиха ралито, след като не можаха да обезопасят участъка? Това не е „лош късмет“ — това е престъпна небрежност. Ако публиката е в опасна зона и организаторите не спират надпреварата, значи някой е гледал да се облагодетелства финансово, вместо да пази хора. Искаме незабавно разследване и наказателна отговорност!
    Незабавно криминално разследване — сигнал до прокуратурата за „престъпна небрежност / непредпазливост“, тъй като има загинал и ранени.
    Изземване на документация — да се изискат протоколи, лицензи, разрешения, план за обезопасяване, охранителни писмени инструкции и доклади от маршалите.
    Експертиза на трасето и мантинелите — техническа проверка дали предпазните съоръжения са отговаряли на изискванията.
    Идентифициране на отговорните лица — организатори, Автомобилна федерация, община, маршали, отговорник по сигурността, полиция на място.
    Проверка защо не е прекратено състезанието — има ли доклад/решение, кой е взел решението да се продължи; ако е имало информация за публиката в опасната зона — това е ключово.
    Искане за спиране на аналогични прояви на същия организатор докато не завърши проверката.
    Публичност ускорява реакцията; настояваме за прозрачност в разследването.
    Да се подаде Гражданска иск за обезщетение от организаторите и Общината при доказана вина.

    Коментиран от #66

    16:30 05.10.2025

  • 62 Пилотът Гошу

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Альоо, организаторите,":

    Не можеш да спреш дебилите да са такива. Всеки, който ходи на рали, знае къде не трябва да се застава. Не може вечно други да са ти виновни за собствената тъпотия.

    16:31 05.10.2025

  • 63 Баш Балък

    3 1 Отговор
    На такива опасни места е задължително да има маршали, но нали в Държавата вечно няма пари.

    Коментиран от #67, #71

    16:32 05.10.2025

  • 64 Не си прав!

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Малко умен!":

    Хвърляш вината върху пострадалите, намеквайки, че те сами са си виновни, задето са застанали на опасно място. Това е не само нечовешки подход, но и опасно изместване на отговорността от организаторите, които са длъжни да осигурят безопасността дори когато някой зрител наруши правилата.
    На публично събитие като автомобилно състезание:
    организаторът носи цялата отговорност за сигурността на трасето и зрителите;
    ако зоната е опасна и хора се връщат там — състезанието трябва да се спре, не да се чака някой да загине;
    няма „виновна публика“, има провалена организация, ако не е имало заграждения, ефективна охрана, контрол и реакция.
    Това е престъпна небрежност с цинично прехвърляне на вина върху жертвите.

    Коментиран от #68

    16:32 05.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Коментар

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Баш Балък":

    Намеква за небрежност и липса на финансиране, като предполага, че:
    трябва да има маршали (контролни лица, отговарящи за безопасността на състезанието) на критични точки от трасето – особено в опасни участъци, където има риск за публиката;
    виновна е държавата, защото "вечно няма пари" – тоест, дори базовите мерки за безопасност не се осигуряват поради липса на финансиране.
    Искаш да кажеш, че безопасността страда, защото не се дават достатъчно пари и не се осигуряват нужните хора (маршали), дори на рискови места.
    Това не е оправдание. Безопасността на хората не може да зависи от бюджетни извинения, особено когато се провежда състезание с публикa;
    Ако няма ресурси за обезопасяване – събитието не трябва да се провежда, точка.
    Коментарът ти показва пасивно обвинение към системата, но не освобождава от отговорност организаторите, които по закон са длъжни да осигурят безопасността – с пари или без, с маршали или чрез отмяна.

    Коментиран от #76

    16:35 05.10.2025

  • 68 Пилотът Гошу

    1 5 Отговор

    До коментар #64 от "Не си прав!":

    Точно така е, сами са виновни. Щом е обозначено, директно са виновни. Хеле пък щом са ги и гонили и са се върнали. Дебилите все някой друг ви е виновен.

    Коментиран от #73

    16:36 05.10.2025

  • 69 и още

    5 0 Отговор
    Проверени ли са пилотите преди началото на състезанието за алкохол и наркотици? Излезе информация, че полевия тест на пилота е положителен за метамфетамини. Дори да е фалшиво положителен, такъв пилот изобщо не е трябвало да бъде допускан да участва в състезанието.

    16:36 05.10.2025

  • 70 Възмутен

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "Пилотът Гошу":

    Оправданията „да им напукат глоби“ и „да си носят последствията“ са отвратителни. Това не е лична лудост — това е провал на организаторите и на институциите. Искаме разследване и наказания за тези, които са допуснали състезанието да продължи при ясна опасност, а не подигравки с жертвите.

    16:37 05.10.2025

  • 71 Питам

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Баш Балък":

    Това държавно , или частно състезание е ? Ако е частно , да си носят отговорността частниците за убитите и осакатените ! Ако е държавно , да отговарят организаторите които не са обезопасили трасето ! И в двата случаи трябва да има осъдени с ефективни присъди !

    Коментиран от #85

    16:37 05.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Фъргов

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Пилотът Гошу":

    Не, не са "сами си виновни". Това не е частно събиране в гората — това е обществено събитие, с публиката като част от него. Когато организираш автомобилно състезание с над 300 коня мощност, по публичен път и с рискове за живота, ти поемаш ОТГОВОРНОСТ да обезопасиш трасето и да гарантираш, че там, където хората може да се появят, няма да загиват.
    Ако не си в състояние да го направиш — не провеждаш събитието! Не „дебилите“ са виновни, а тези, които са знаели за опасността, но са махнали с ръка, за да не развалят шоуто. Това се нарича престъпна небрежност, и по Наказателния кодекс води до присъда, не до лайкове в коментари.

    16:39 05.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Бля-бля-бля

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "демократ":

    Хайде стига с комплексарщината. Вместо да се хилиш злобно на националностите, по-добре задай въпроса: кой допусна хора да загинат на състезание с висока степен на риск? Това не е Бай Ганьо или пиян руснак – това са конкретни отговорни лица, подписали разрешения, приели пари и не осигурили безопасност. Просташкият сарказъм не носи справедливост – правото и законът носят.

    16:42 05.10.2025

  • 79 Знае

    3 1 Отговор
    Ми той още Христо го е написал в стихотворението си ,,Патриот" . За пари ... продават си и жената , и децата , и месата... Прочетете стихотворението ,,Патриот" и ще разберете защо днес ,,честните" капиталисти изкарват Ботев , Левски, Хаджията Димитър , Караджата... терористи...👿👿👿👿👿👿👿👿

    Коментиран от #83

    16:43 05.10.2025

  • 80 Внимавай!

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Гошо":

    Коментарът ти е не само грозен, а и срам за всеки нормален човек. Когато има жертви, нормалната човешка реакция е състрадание и търсене на отговорност, не цинични тиради по адрес на целия народ. Ако ти самият нямаш капка човещина, поне не гази паметта на починалите с такива обидни, деградиращи глупости. Това не е мнение – това е вербално насилие.

    16:44 05.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ало, Факти...

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Знае":

    Твоят коментар е абсолютно недопустим – изпълнен е с език на омразата, унижение към загинали и пострадали, както и с арогантна, деградираща реч, насочена срещу българите като народ.

    16:45 05.10.2025

  • 84 Чочо-сан

    2 0 Отговор
    От видеото се вижда, че джигита зад волана, въобще не направи опит да вземе завоя, а направо се вряза в публиката. Така, че организаторите носят двойна отговорност, първо, не са обезопасили трасето в достатъчна степен и второ, пускат по трасето някакъв страхлив аматъор. И двамата трябва да отнесат солидна глоба и ефецтивни присъди.

    Коментиран от #87

    16:46 05.10.2025

  • 85 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Питам":

    Напълно съгласен. Няма значение кой го е организирал – частник или държава – когато има загинали и ранени, отговорност се носи. И ако не са осигурили достатъчна охрана, линейки, ленти, маршали и контрол – това е престъпна небрежност. Хората не са там да умират. Затова трябва разследване и при доказана вина – съд и ефективни присъди. Иначе пак ще има трагедии.

    16:48 05.10.2025

  • 86 мдаа

    0 0 Отговор
    Проверили участниците за алкохол, ама за наркотици не ги проверили, защото нямали възможност?! Сериозно? Ами искайте съдействие от КАТ, бе, как така не сте имали възможност да ги проверите? Що за безхаберие е това? Допуснахте дрогиран да избие и осакати хората. Организаторите от затвора не трябва да излизат, това е умишлено престъпление.

    16:50 05.10.2025

  • 87 Тото

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Чочо-сан":

    Трагедията във Варна не може да бъде омаловажена с оправдания и прехвърляне на вина. Когато има един загинал и осем ранени, отговорност се носи — и тя е ясна: на организаторите и на контролиращите органи.
    Ако трасето не е било напълно обезопасено, ако достъпът на публика в опасни зони не е бил надеждно ограничен, ако липсват адекватни заграждения и охрана — това не е инцидент, а престъпна небрежност. Не стига това, а по трасето е пуснат състезател, който според свидетелства дори не прави опит да вземе завоя. Ако това се потвърди от видеозаписи и експертиза — и той трябва да понесе своята част от отговорността.
    Организаторите не могат да продължават да се крият зад клишета като "публиката е виновна", след като състезанието се провежда в реална среда с реални рискове за човешки животи.
    Ако не можеш да обезопасиш трасето — не го провеждаш. Ако го правиш въпреки това — поемаш отговорност докрай.
    Виновните — независимо дали са организатори, служители по сигурността или участници — трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност. Без повече шикалкавене. Без повече мълчаливо "покриване" на трагедии в името на интереси и спонсори.

    16:50 05.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове