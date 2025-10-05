Спортният директор на ралито във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика. Това съобщи на брифинг пред журналисти Слави Славов, който е спортен директор на състезанието Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025, на което днес стана инцидент със загинал човек.
“Пилотът е в добро състояние, но се е уплашил много”, сподели спортният директор.
“По време на първата обиколка за загряване заедно с отговорника по сигурността Красимир Кръстев се движехме зад спортните автомобили, за да гледаме по трасето за нередности. На мястото на инцидента в 10:20 нямаше нито един човек. Има обезопасителна лента и табела, че е забранено за публика”, коментира той.
“Автомобилът с номер 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 минути. В 11:08 получихме сигнал по радиостанциите за кола, която е катастрофирала, и пострадала публика. Веднага разпоредих червен флаг, което е за спиране на трасето за движение. След това разпоредих на линейката да тръгне. Имаме две линейки на - едната се намира на Т-образното кръстовище, другата е на старта”, каза Славов.
Той обясни, че се е намирал на старта и е тръгнал заедно с втората линейка и полицията.
“В 11:12 минути се обадихме на 112, за да поискаме помощ, защото видяхме, че има много пострадали хора. Започнахме да изваждаме хората, които се намираха от долната страна на пътя. Имаше трима по-тежко пострадали, другите бяха по-леко. Медицинските екипи ги обработиха, те бяха в контактно състояние”, каза спортният директор.
По думите му са били повикани три линейки. Първите две са пристигнали в 11:25, а третата - в 11:27.
“Мъжът, който загина, беше контактен и разговаряше. Всички бяха”, коментира Славов.
Хората, които са пострадали, са стояли зад мантинелата. Според спортния директор те са влезли през гората.
“Това е състезателен инцидент. Случва се. Дошъл е с малко по-висока скорост, видял е, че няма да може да вземе завоя, вижда се от дирите, че се е опитал да натисне спирачките и след това се е забил”, каза той за катастрофиралия пилот.
“Преди състезанието тестваме за алкохол, но за наркотици нямаме възможност”, допълни той.
Заместник-кметът на Варна Илия Коев изказа съболезнования на близките на починалия.
“Направили са всичко възможно трасето да е обезопасено и се надявам останалите пострадали да се възстановят бързо. Нека оставим органите да си извършат своето разследване, да излязат със своето становище дали е било всичко адекватно от страна на пилота и как са се озовали гражданите там”, коментира той.
“Ние всичките правила ги спазваме. Те са вследствие на многогодишния опит, който има федерацията в организирането на такива мероприятия”, сподели председателят на Автомобилната федерация на България Калоян Станчев.
“Това е състезателен инцидент, който си има своите последствия. Затова на всеки един брифинг и откриване апелираме хората да спазват разпоредбите с оглед на това да не се стига на подобни инциденти”, обясни той.
“Съболезнования на семейството. Изключително лошо стечение на обстоятелствата. Нека полицията да си свърши работата и да излезе със своите заключения и доклади. Ако имаме какво да надградим, ще го направим”, коментира председателят.
“Екипът, който прави това състезание, е един от най-добре подготвените, обезопасяването на трасето е на най-високо ниво, но говорим за автомобилен спорт, където рискът го има”, допълни Станчев.
17 Сталин
15:58 05.10.2025
28 Проф. Иво Христов
16:00 05.10.2025
43 Мачо Пичо
Защото не сте си свършили както трябва работата
Коментиран от #55
16:04 05.10.2025
44 Шаран БГ
Организаторите винаги полагат старание това да се спазва.Обикновено и полицията е ангажирана. НО....нашенеца е дебелоглав и нещо трудно проумява !! Застава да наблюдава съответните машини ,точно на места, където могат да изхвърчат от трасето и да го убият.
Знам ,колко мъка причиняваха на милиция и организатори такива "любители на мото-спортовете", при редовните мотоциклетни състезания по улиците на град Русе преди години. Трябваше насилствено " лошата" милиция да ги отстранява от там !!
Навярно и сега случаят е "самоубийствен".....
16:06 05.10.2025
48 Морален Стожер
16:13 05.10.2025
49 Знаещ
16:18 05.10.2025
50 Аматьорска организация
16:19 05.10.2025
51 Не, това не оправдава организаторите!!
16:20 05.10.2025
52 Никой
Няма да има осъдени. Но ще ги разкарват. Толкова е нивото на нашите съдии и други органи - не могат нещо по-бързо.
16:21 05.10.2025
53 Чорбара
За да караш бързо трябва да имаш чувство за време,скорост и разстояние.
16:21 05.10.2025
55 Знаещ
До коментар #43 от "Мачо Пичо":Има предвидено наказание в Наказателният Кодекс за престъпна небрежност . Казват , че са гонели зрители от опасният участък , но те са се връщали там . Ами защо тогава не са прекратили състезанието , след като не са успели да обезопасят участъка ? За да нагушат парата ли ?
Коментиран от #61
16:22 05.10.2025
56 Альоо, организаторите,
Къде са ви мерките за сигурност?????
Защо не сте охранявали и сте допуснали изопщо хора там???
Коментиран от #62
16:22 05.10.2025
57 Малко умен!
Коментиран от #64
16:22 05.10.2025
58 Гумаджия!
16:23 05.10.2025
59 Всичката ни работа такава!
Коментиран от #65
16:25 05.10.2025
60 Горски
16:28 05.10.2025
61 Така е! Прав си!
До коментар #55 от "Знаещ":Защо не прекратиха ралито, след като не можаха да обезопасят участъка? Това не е „лош късмет“ — това е престъпна небрежност. Ако публиката е в опасна зона и организаторите не спират надпреварата, значи някой е гледал да се облагодетелства финансово, вместо да пази хора. Искаме незабавно разследване и наказателна отговорност!
Незабавно криминално разследване — сигнал до прокуратурата за „престъпна небрежност / непредпазливост“, тъй като има загинал и ранени.
Изземване на документация — да се изискат протоколи, лицензи, разрешения, план за обезопасяване, охранителни писмени инструкции и доклади от маршалите.
Експертиза на трасето и мантинелите — техническа проверка дали предпазните съоръжения са отговаряли на изискванията.
Идентифициране на отговорните лица — организатори, Автомобилна федерация, община, маршали, отговорник по сигурността, полиция на място.
Проверка защо не е прекратено състезанието — има ли доклад/решение, кой е взел решението да се продължи; ако е имало информация за публиката в опасната зона — това е ключово.
Искане за спиране на аналогични прояви на същия организатор докато не завърши проверката.
Публичност ускорява реакцията; настояваме за прозрачност в разследването.
Да се подаде Гражданска иск за обезщетение от организаторите и Общината при доказана вина.
Коментиран от #66
16:30 05.10.2025
62 Пилотът Гошу
До коментар #56 от "Альоо, организаторите,":Не можеш да спреш дебилите да са такива. Всеки, който ходи на рали, знае къде не трябва да се застава. Не може вечно други да са ти виновни за собствената тъпотия.
16:31 05.10.2025
63 Баш Балък
Коментиран от #67, #71
16:32 05.10.2025
64 Не си прав!
До коментар #57 от "Малко умен!":Хвърляш вината върху пострадалите, намеквайки, че те сами са си виновни, задето са застанали на опасно място. Това е не само нечовешки подход, но и опасно изместване на отговорността от организаторите, които са длъжни да осигурят безопасността дори когато някой зрител наруши правилата.
На публично събитие като автомобилно състезание:
организаторът носи цялата отговорност за сигурността на трасето и зрителите;
ако зоната е опасна и хора се връщат там — състезанието трябва да се спре, не да се чака някой да загине;
няма „виновна публика“, има провалена организация, ако не е имало заграждения, ефективна охрана, контрол и реакция.
Това е престъпна небрежност с цинично прехвърляне на вина върху жертвите.
Коментиран от #68
16:32 05.10.2025
67 Коментар
До коментар #63 от "Баш Балък":Намеква за небрежност и липса на финансиране, като предполага, че:
трябва да има маршали (контролни лица, отговарящи за безопасността на състезанието) на критични точки от трасето – особено в опасни участъци, където има риск за публиката;
виновна е държавата, защото "вечно няма пари" – тоест, дори базовите мерки за безопасност не се осигуряват поради липса на финансиране.
Искаш да кажеш, че безопасността страда, защото не се дават достатъчно пари и не се осигуряват нужните хора (маршали), дори на рискови места.
Това не е оправдание. Безопасността на хората не може да зависи от бюджетни извинения, особено когато се провежда състезание с публикa;
Ако няма ресурси за обезопасяване – събитието не трябва да се провежда, точка.
Коментарът ти показва пасивно обвинение към системата, но не освобождава от отговорност организаторите, които по закон са длъжни да осигурят безопасността – с пари или без, с маршали или чрез отмяна.
Коментиран от #76
16:35 05.10.2025
68 Пилотът Гошу
До коментар #64 от "Не си прав!":Точно така е, сами са виновни. Щом е обозначено, директно са виновни. Хеле пък щом са ги и гонили и са се върнали. Дебилите все някой друг ви е виновен.
Коментиран от #73
16:36 05.10.2025
69 и още
16:36 05.10.2025
70 Възмутен
До коментар #66 от "Пилотът Гошу":Оправданията „да им напукат глоби“ и „да си носят последствията“ са отвратителни. Това не е лична лудост — това е провал на организаторите и на институциите. Искаме разследване и наказания за тези, които са допуснали състезанието да продължи при ясна опасност, а не подигравки с жертвите.
16:37 05.10.2025
71 Питам
До коментар #63 от "Баш Балък":Това държавно , или частно състезание е ? Ако е частно , да си носят отговорността частниците за убитите и осакатените ! Ако е държавно , да отговарят организаторите които не са обезопасили трасето ! И в двата случаи трябва да има осъдени с ефективни присъди !
Коментиран от #85
16:37 05.10.2025
73 Фъргов
До коментар #68 от "Пилотът Гошу":Не, не са "сами си виновни". Това не е частно събиране в гората — това е обществено събитие, с публиката като част от него. Когато организираш автомобилно състезание с над 300 коня мощност, по публичен път и с рискове за живота, ти поемаш ОТГОВОРНОСТ да обезопасиш трасето и да гарантираш, че там, където хората може да се появят, няма да загиват.
Ако не си в състояние да го направиш — не провеждаш събитието! Не „дебилите“ са виновни, а тези, които са знаели за опасността, но са махнали с ръка, за да не развалят шоуто. Това се нарича престъпна небрежност, и по Наказателния кодекс води до присъда, не до лайкове в коментари.
16:39 05.10.2025
78 Бля-бля-бля
До коментар #72 от "демократ":Хайде стига с комплексарщината. Вместо да се хилиш злобно на националностите, по-добре задай въпроса: кой допусна хора да загинат на състезание с висока степен на риск? Това не е Бай Ганьо или пиян руснак – това са конкретни отговорни лица, подписали разрешения, приели пари и не осигурили безопасност. Просташкият сарказъм не носи справедливост – правото и законът носят.
16:42 05.10.2025
79 Знае
Коментиран от #83
16:43 05.10.2025
80 Внимавай!
До коментар #75 от "Гошо":Коментарът ти е не само грозен, а и срам за всеки нормален човек. Когато има жертви, нормалната човешка реакция е състрадание и търсене на отговорност, не цинични тиради по адрес на целия народ. Ако ти самият нямаш капка човещина, поне не гази паметта на починалите с такива обидни, деградиращи глупости. Това не е мнение – това е вербално насилие.
16:44 05.10.2025
83 Ало, Факти...
До коментар #79 от "Знае":Твоят коментар е абсолютно недопустим – изпълнен е с език на омразата, унижение към загинали и пострадали, както и с арогантна, деградираща реч, насочена срещу българите като народ.
16:45 05.10.2025
84 Чочо-сан
Коментиран от #87
16:46 05.10.2025
85 Реалист
До коментар #71 от "Питам":Напълно съгласен. Няма значение кой го е организирал – частник или държава – когато има загинали и ранени, отговорност се носи. И ако не са осигурили достатъчна охрана, линейки, ленти, маршали и контрол – това е престъпна небрежност. Хората не са там да умират. Затова трябва разследване и при доказана вина – съд и ефективни присъди. Иначе пак ще има трагедии.
16:48 05.10.2025
86 мдаа
16:50 05.10.2025
87 Тото
До коментар #84 от "Чочо-сан":Трагедията във Варна не може да бъде омаловажена с оправдания и прехвърляне на вина. Когато има един загинал и осем ранени, отговорност се носи — и тя е ясна: на организаторите и на контролиращите органи.
Ако трасето не е било напълно обезопасено, ако достъпът на публика в опасни зони не е бил надеждно ограничен, ако липсват адекватни заграждения и охрана — това не е инцидент, а престъпна небрежност. Не стига това, а по трасето е пуснат състезател, който според свидетелства дори не прави опит да вземе завоя. Ако това се потвърди от видеозаписи и експертиза — и той трябва да понесе своята част от отговорността.
Организаторите не могат да продължават да се крият зад клишета като "публиката е виновна", след като състезанието се провежда в реална среда с реални рискове за човешки животи.
Ако не можеш да обезопасиш трасето — не го провеждаш. Ако го правиш въпреки това — поемаш отговорност докрай.
Виновните — независимо дали са организатори, служители по сигурността или участници — трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност. Без повече шикалкавене. Без повече мълчаливо "покриване" на трагедии в името на интереси и спонсори.
16:50 05.10.2025