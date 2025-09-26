Новини
Иван Иванов: До Нова година Плевен може да излезе от дневния режим

Иван Иванов: До Нова година Плевен може да излезе от дневния режим

26 Септември, 2025 22:00 653 27

  • иван иванов-
  • черни осъм-
  • плевен

Министърът определи ситуацията като резултат от „пропилени години без рехабилитация на мрежите“

Иван Иванов: До Нова година Плевен може да излезе от дневния режим - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Очакванията са Плевен да излезе от дневния воден режим до Нова година. Количествата по магистралния водопровод Черни Осъм са паднали от 110 л/сек до около 50 л/сек и намаляват“. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред бТВ.

Въпреки това, според министъра, часовете с вода са разширени с по 1–2 часа в най-тежките зони благодарение на: зониране и подмени по вътрешната мрежа; включване на нови и възстановени сондажи/кладенци; реанимация на помпена станция, „за която никой не помнел“, с очакване за още ~50 л/сек.

Иванов обяви, че в началото на седмицата ще представи на място пълен план пред гражданите.

Той коментира и Брезник, като обясни, че проблемът е локален за града и е свързан с манган при ниски нива в основния източник.

„От действията, които са предприети от общината, на база на проекти, които отпускат като средства МРРБ, ефектът вече видим. До месец ще се изолира този водоизточник, който замърсява водата с манган, поради низките нива и от допълнителни водоизточници, които са разработени, ще бъдат заменени съответно с водопроводите, които сме направили“, обясни Иванов.

Министърът определи ситуацията като резултат от „пропилени години без рехабилитация на мрежите“ и отсъствие на координация.

Посочи като спешна рамка сумата 3,7 млрд. лв. за най-критичните довеждащи и разпределителни водопроводи в страната.


  • 1 Пич

    10 0 Отговор
    Що бе , чакаш обилни снеговалежи ли...,?! И ще избързаш да си припишеш заслуги за това !!! Идиот...!!!

    22:02 26.09.2025

  • 2 Мечо ПУХ

    10 0 Отговор
    Значи да се надяваме на дъжд

    22:04 26.09.2025

  • 3 Иване , Иване

    7 0 Отговор
    Кой те хване !

    22:05 26.09.2025

  • 4 горски

    6 0 Отговор
    У нас имаме цели специалности в университети по архитектура и строителство и в Минно-геоложкия университет, които бълват такива специалисти. В тези университети има професори и преподаватели, които цял живот се занимават с вода, има технологии за извличане на прясна вода от река Дунав. Например в германската провинция Баден-Вюртенберг с 10 млн. жители 30% пият вода от Дунав. А ние бием сондажи, които могат да захранят вилната зона на Плевен, а не град с 80 хил. жители.
    Цели пустини в Израел, в Обединените арабски емирства и в Саудитска арабия са цветни градини, а те нямат капка вода. Но чрез осмоза превръщат морската вода в питейна.

    Коментиран от #14

    22:05 26.09.2025

  • 5 Перо

    5 0 Отговор
    А нямат ли задължения фирмите, общински и държавни институции, които са поличавали пари 40 г., без да си мръднат пръста за инфраструктурата по водоснабдяването? Няма ли обезщетение и наказание?

    22:07 26.09.2025

  • 6 Пореден некадърен мафиот

    8 0 Отговор
    Да те няма крадлив неграмотник

    22:07 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 загуби от 80л в секунда

    7 0 Отговор
    безумие измислен министърчо

    22:09 26.09.2025

  • 9 Лост

    6 0 Отговор
    Сигурно, защото деня намалява и затова процентно ще има повече време вода отколкото през лятото. Властта много обича процентите.Справка инфлацията -2 99%.

    22:10 26.09.2025

  • 10 Дзвер

    3 0 Отговор
    Защо Водафон не влиза в България?? До кога ще ни следят по телефоните тия криминални телекоми, и разни ембани кръгове

    22:10 26.09.2025

  • 11 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Ква нова година кви 5 лева бе, я марш това некадърни правителсво и гербарски кметчета. Пратили някакъв да плаши хората там че щели да седят без вода по 22 часа до година

    22:10 26.09.2025

  • 12 Деций

    4 1 Отговор
    Да,да Малък Шошо,от дневен,може да стане денонощен! Всичко може да стане доста по бързо и безболезнено,но целта не е тази.Създването и управлението на кризи е мероприятие,зад което са намеренията за грабеж на средства ,грабеж чрез дейност!Никой да няма съмнение ,че схемата ще е тип магистрала или саниране!Скъп проект, съкратени етапи,ниско качество на материалите и изпълнението,но пък за сметка на това фактурирано на възможно най високата цена.В крайна сметка ,ще се получи скъп проект със съмнително качество .

    22:11 26.09.2025

  • 13 Некъф

    4 0 Отговор
    Не вали бе, не виждате ли, секахте, секахте, сега кой ви е крив

    22:13 26.09.2025

  • 14 Аааааа

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "горски":

    Египет е с мега проект по усвояване на морска вода за стопански цели - ще напояват Синайският полуостров (приблизително 1/3 България). В същност са започнали. Откакто са започнали да изграждат хидромелиорации, обработваемата им земя се е увеличила 2 пъти, зеленчукопроизводството в пъти. От нетен вносител в момента са на самоиздръжка. Утре, ще залеят Европа с продукция.
    Аз разбирам, че на политиците не им отърват хора, като Пламен Стоименов, щото повечето са си едни Андрешковци. Но заради тази им черта предадоха и народа.
    С всеки изминал ден, политическите обекти у нас стават все по-прозрачни, не само от приказки на конкурентните им субекти, а чиста фактология.
    Та в този ред на мисли, след като Д е управляващият в сянка, т.е. турската ОПГ дърпа конците, а уж управлението е на ГЕРБ, то логично изниква въпросът:
    Б. Борисов турски агент ли е и до колко са инфилтрираните турски агенти в партия ГЕРБ!?

    22:29 26.09.2025

  • 15 спрете ВЕЦ-овете

    3 0 Отговор
    Иване, Иване , да те та......ва кой къде те хване! Плевен ще излезе......на кукуво лято!

    22:38 26.09.2025

  • 16 Тука има тука нема

    1 0 Отговор
    Подаръци ще има за всички от сърце За Пехливан и Лойко да тропнем ний хорце

    22:42 26.09.2025

  • 17 Велев

    1 0 Отговор
    За затвора! Може е, ако завали дъжд и сняг..

    22:46 26.09.2025

  • 18 баеде

    3 0 Отговор
    Разноглед БСП лъжец, а ти до нова година ще получаваш ли заплата от плевенчани, по 20 хиляди лева на месец??? Те да чакат до нова година, а ти всеки месец ще пърдиш в служебната кола и по 20 хиляди лева на месец??? Боклук със боклук, ще бориш ли кражбите на ГЕРБ крадците или ще делите??? Как не са те заритали с другите рунгели в Плевен е загадка. Слава на Бога хората са били сдържани, иначе можеха да ти наместят зрението. Като те заритат и ще видиш нова година. Боклук с боклук.

    22:53 26.09.2025

  • 19 Рампедин

    1 2 Отговор
    Евро-Атлантиците нямат воден режим, режим има у цвинярниците на СССРто

    22:53 26.09.2025

  • 20 Уточнител

    1 0 Отговор
    До коя Нова година? 2030? Ако Урси ни отпусне някое еврО.

    22:58 26.09.2025

  • 21 Тони Бързия

    3 1 Отговор
    Само като им погледнеш физиономиите на този и оня където се води председател на БСП и ти става ясно,че тези хора са едни пионки на двамата дебелаци.Не съм привърженик на БСП,но преди години поне имаха сносни и кадърни хора в своите редици,сега са жалка картинка.
    Не вярвам някой, който е имал някакви истински симпатии към тази партия да продължи да гласува за тези лакеи на Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #23

    23:03 26.09.2025

  • 22 Стефанов

    5 0 Отговор
    Министър от БКП забрави, че освен да целува ръката на Пеевски друго няма да свърши.

    23:06 26.09.2025

  • 23 Ленивеца

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тони Бързия":

    Кадърни бяха, оправиха си правнуците, 6 банки кредити завлякоха, 3 нули на лева свалиха, евала за коментара ти правя

    Коментиран от #25

    23:11 26.09.2025

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДЕМЕК ДО НОВА ГОДИНА
    ЩЕ ЗАВАЛИ ДЪЖД :))
    ...
    ОСТАВКА ДЕРИБЕИ И БЯГАЙТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    23:13 26.09.2025

  • 25 Тони Бързия

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ленивеца":

    Така е, наистина си бяха крадци,но имаше и умни хора там.Сега са само елементарни схемаджии и послушковци.Такива патерици на тиквата имаше много през годините,сега и тези заеха тази роля.
    Знаем какво става с такива партии на следващи избори.Дано и лицемерните чалгари да не видят повече никога парламент.

    23:24 26.09.2025

  • 26 Плевенчанин

    2 0 Отговор
    Стига лъжи.Днес в Плевен една голяма част. От града няма вода даже и през мизирните 2 часа отпуснати ни ВиК.Никой не ти казва кога ще имаш вода.Положението вече е нетърпимо.В същото време Министъра на МОСВ ни заплаши ,че може и 22 часа да нямаме вода.ОСТАВКА.

    Коментиран от #27

    23:24 26.09.2025

  • 27 Сомчето

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Плевенчанин":

    Още гласувайте за тиквата и компания!

    23:39 26.09.2025

