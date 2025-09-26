Иван Иванов: До Нова година Плевен може да излезе от дневния режим

„Очакванията са Плевен да излезе от дневния воден режим до Нова година. Количествата по магистралния водопровод Черни Осъм са паднали от 110 л/сек до около 50 л/сек и намаляват“. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред бТВ.

Въпреки това, според министъра, часовете с вода са разширени с по 1–2 часа в най-тежките зони благодарение на: зониране и подмени по вътрешната мрежа; включване на нови и възстановени сондажи/кладенци; реанимация на помпена станция, „за която никой не помнел“, с очакване за още ~50 л/сек.

Иванов обяви, че в началото на седмицата ще представи на място пълен план пред гражданите.

Той коментира и Брезник, като обясни, че проблемът е локален за града и е свързан с манган при ниски нива в основния източник.

„От действията, които са предприети от общината, на база на проекти, които отпускат като средства МРРБ, ефектът вече видим. До месец ще се изолира този водоизточник, който замърсява водата с манган, поради низките нива и от допълнителни водоизточници, които са разработени, ще бъдат заменени съответно с водопроводите, които сме направили“, обясни Иванов.

Министърът определи ситуацията като резултат от „пропилени години без рехабилитация на мрежите“ и отсъствие на координация.

Посочи като спешна рамка сумата 3,7 млрд. лв. за най-критичните довеждащи и разпределителни водопроводи в страната.