Иван Иванов: До Нова година Плевен може да излезе от дневния режим

„Очакванията са Плевен да излезе от дневния воден режим до Нова година. Количествата по магистралния водопровод Черни Осъм са паднали от 110 л/сек до около 50 л/сек и намаляват“. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред бТВ.
Въпреки това, според министъра, часовете с вода са разширени с по 1–2 часа в най-тежките зони благодарение на: зониране и подмени по вътрешната мрежа; включване на нови и възстановени сондажи/кладенци; реанимация на помпена станция, „за която никой не помнел“, с очакване за още ~50 л/сек.
Иванов обяви, че в началото на седмицата ще представи на място пълен план пред гражданите.
Той коментира и Брезник, като обясни, че проблемът е локален за града и е свързан с манган при ниски нива в основния източник.
„От действията, които са предприети от общината, на база на проекти, които отпускат като средства МРРБ, ефектът вече видим. До месец ще се изолира този водоизточник, който замърсява водата с манган, поради низките нива и от допълнителни водоизточници, които са разработени, ще бъдат заменени съответно с водопроводите, които сме направили“, обясни Иванов.
Министърът определи ситуацията като резултат от „пропилени години без рехабилитация на мрежите“ и отсъствие на координация.
Посочи като спешна рамка сумата 3,7 млрд. лв. за най-критичните довеждащи и разпределителни водопроводи в страната.
1 Пич
22:02 26.09.2025
2 Мечо ПУХ
22:04 26.09.2025
3 Иване , Иване
22:05 26.09.2025
4 горски
Цели пустини в Израел, в Обединените арабски емирства и в Саудитска арабия са цветни градини, а те нямат капка вода. Но чрез осмоза превръщат морската вода в питейна.
Коментиран от #14
22:05 26.09.2025
5 Перо
22:07 26.09.2025
6 Пореден некадърен мафиот
22:07 26.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 загуби от 80л в секунда
22:09 26.09.2025
9 Лост
22:10 26.09.2025
10 Дзвер
22:10 26.09.2025
11 ООрана държава
22:10 26.09.2025
12 Деций
22:11 26.09.2025
13 Некъф
22:13 26.09.2025
14 Аааааа
До коментар #4 от "горски":Египет е с мега проект по усвояване на морска вода за стопански цели - ще напояват Синайският полуостров (приблизително 1/3 България). В същност са започнали. Откакто са започнали да изграждат хидромелиорации, обработваемата им земя се е увеличила 2 пъти, зеленчукопроизводството в пъти. От нетен вносител в момента са на самоиздръжка. Утре, ще залеят Европа с продукция.
Аз разбирам, че на политиците не им отърват хора, като Пламен Стоименов, щото повечето са си едни Андрешковци. Но заради тази им черта предадоха и народа.
С всеки изминал ден, политическите обекти у нас стават все по-прозрачни, не само от приказки на конкурентните им субекти, а чиста фактология.
Та в този ред на мисли, след като Д е управляващият в сянка, т.е. турската ОПГ дърпа конците, а уж управлението е на ГЕРБ, то логично изниква въпросът:
Б. Борисов турски агент ли е и до колко са инфилтрираните турски агенти в партия ГЕРБ!?
22:29 26.09.2025
15 спрете ВЕЦ-овете
22:38 26.09.2025
16 Тука има тука нема
22:42 26.09.2025
17 Велев
22:46 26.09.2025
18 баеде
22:53 26.09.2025
19 Рампедин
22:53 26.09.2025
20 Уточнител
22:58 26.09.2025
21 Тони Бързия
Не вярвам някой, който е имал някакви истински симпатии към тази партия да продължи да гласува за тези лакеи на Пеевски и Борисов.
Коментиран от #23
23:03 26.09.2025
22 Стефанов
23:06 26.09.2025
23 Ленивеца
До коментар #21 от "Тони Бързия":Кадърни бяха, оправиха си правнуците, 6 банки кредити завлякоха, 3 нули на лева свалиха, евала за коментара ти правя
Коментиран от #25
23:11 26.09.2025
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ЗАВАЛИ ДЪЖД :))
...
ОСТАВКА ДЕРИБЕИ И БЯГАЙТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!
23:13 26.09.2025
25 Тони Бързия
До коментар #23 от "Ленивеца":Така е, наистина си бяха крадци,но имаше и умни хора там.Сега са само елементарни схемаджии и послушковци.Такива патерици на тиквата имаше много през годините,сега и тези заеха тази роля.
Знаем какво става с такива партии на следващи избори.Дано и лицемерните чалгари да не видят повече никога парламент.
23:24 26.09.2025
26 Плевенчанин
Коментиран от #27
23:24 26.09.2025
27 Сомчето
До коментар #26 от "Плевенчанин":Още гласувайте за тиквата и компания!
23:39 26.09.2025