Въвеждането на зона с ниски емисии от транспорта в София намалява замърсяването на въздуха.

За три месеца от декември 2024 до февруари 2025 г. е отчетен над 10% спад в концентрацията на азотен диоксид. Това показва проучване на екологично сдружение „За Земята“, което измерва замърсяването на въздуха в десетки точки на София от години.

Зоната с ниски емисии от транспорта в столицата бе въведена официално в края на 2023 година, но в ограничен тримесечен режим и без строги санкции - от декември до февруари. Реален контрол върху подлежащите на регулация автомобили се случи едва през миналата зима.

Декември 2024 година бе първият месец с функциониращо видеонаблюдение за нарушителите и действително прилагане на мярката.

Анализът на "За Земята" се фокусира върху втория период и показва, че имаме ясно изразено намаляване на замърсяване на въздуха в следствие на въвеждането на зоната с ниски емисии" - заяви Ивайло Попов от екологично сдружение- един от авторите на анализа.

Заместник-кметът по екология на София Надежда Бобчева потвърди, че зоната с ниски емисии от транспорта има ефект и по данни от общината.

"Освен потенциал за намаляване на замърсяването, тя показва и потенциал за промяна на навиците на хората", посочи тя.

За да се намали замърсяването на въздуха по-значително, трябва ограничението да стане целогодишно. Зоната с ниски емисии от транспорта трябва да разшири обхвата си и като територия, и като засегнати категории автомобили.

"Това предстои, разширяването на зоната, и промяната в периода, в който тя ще действа", допълни столичният зам.-кмет.

Но, според Надежда Бобчева, в настоящата си конфигурация Столичният общински съвет трудно би взел решението да въведе целогодишно зоната с ниски емисии.

"Аз лично нямам очаквания това да стане преди 2027 година", заключи тя.