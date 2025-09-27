Новини
България »
Въвеждането на зона с ниски емисии от транспорта в София намалява замърсяването на въздуха

Въвеждането на зона с ниски емисии от транспорта в София намалява замърсяването на въздуха

27 Септември, 2025 17:01 601 8

  • задръстване-
  • софия-
  • въздух

Анализът на "За Земята" се фокусира върху втория период

Въвеждането на зона с ниски емисии от транспорта в София намалява замърсяването на въздуха - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въвеждането на зона с ниски емисии от транспорта в София намалява замърсяването на въздуха.

За три месеца от декември 2024 до февруари 2025 г. е отчетен над 10% спад в концентрацията на азотен диоксид. Това показва проучване на екологично сдружение „За Земята“, което измерва замърсяването на въздуха в десетки точки на София от години.

Зоната с ниски емисии от транспорта в столицата бе въведена официално в края на 2023 година, но в ограничен тримесечен режим и без строги санкции - от декември до февруари. Реален контрол върху подлежащите на регулация автомобили се случи едва през миналата зима.

Декември 2024 година бе първият месец с функциониращо видеонаблюдение за нарушителите и действително прилагане на мярката.

Анализът на "За Земята" се фокусира върху втория период и показва, че имаме ясно изразено намаляване на замърсяване на въздуха в следствие на въвеждането на зоната с ниски емисии" - заяви Ивайло Попов от екологично сдружение- един от авторите на анализа.

Заместник-кметът по екология на София Надежда Бобчева потвърди, че зоната с ниски емисии от транспорта има ефект и по данни от общината.

"Освен потенциал за намаляване на замърсяването, тя показва и потенциал за промяна на навиците на хората", посочи тя.

За да се намали замърсяването на въздуха по-значително, трябва ограничението да стане целогодишно. Зоната с ниски емисии от транспорта трябва да разшири обхвата си и като територия, и като засегнати категории автомобили.

"Това предстои, разширяването на зоната, и промяната в периода, в който тя ще действа", допълни столичният зам.-кмет.

Но, според Надежда Бобчева, в настоящата си конфигурация Столичният общински съвет трудно би взел решението да въведе целогодишно зоната с ниски емисии.

"Аз лично нямам очаквания това да стане преди 2027 година", заключи тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 0 Отговор
    Глупости на търкалета !!! Зимата когато команчите разпалят огньовете ще дишате като Дарт Вейдър дори една кола да няма в София !!!

    17:07 27.09.2025

  • 2 Спецназ

    1 2 Отговор
    Пелената СМОГ е над София целогодишно.

    Какво да намалиш при 1 милион автомобила и 200 хиляди буса и камиона??
    Ако има мекакво подобрение е в емисиите на саждите и твърдите частици,

    заради намаляването на печките на дърва и въглища.

    Иначе се диша това което се диша под постоянния облак от изпарени газове.ФАКТ!!!

    17:12 27.09.2025

  • 3 цъфтим

    7 0 Отговор
    Само дървета са му майката на въглеродните емисии, ама на територията е модерно да се секат гори, в градовете не само не се садят нови дървета, но и се кастрят толкова некадърно старите, че загнива и се премахват, градинки не се поливат, на плодородна земя никнат соларни паркове, язовири се източват за ток...

    17:14 27.09.2025

  • 4 еврогеювщини

    3 0 Отговор
    ся като запалят печките в големите софийски гета ще дойде редовният смог

    17:19 27.09.2025

  • 5 Политици ГЕРБ и МВР крият канибали

    0 0 Отговор
    Бойко Борисов използва банда канибали от Перник за насилие убийства в цяла Европа!
    В момента убиват и ядат хора в Вайл Германия на границата с Франция и Швейцария!

    17:27 27.09.2025

  • 6 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Малашевци,Бакърената и Орландовци.Коя е четвъртата,гша Зам.Кметице ?

    17:27 27.09.2025

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    Много лъжат тия бе! За земята ли са, за парите ли са....

    18:01 27.09.2025

  • 8 Българин

    0 0 Отговор
    Да го направят 10лв на час като в Лондон 🤭😏🥰😍🤩😘😜🤑🤑🤑

    18:04 27.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове