Диана Русинова посочи коя област е с най-лошите и опасни пътища в страната

"Област Смолян е с най-лошите и опасни пътища в страната". Това съобщи председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, след обход на републиканската пътна мрежа в региона, цитирана от БТА.
Екип на центъра извърши проверка на участъци по пътя Кричим – Михалково, Грохотно – Тешел, Здравец – Рожен, Белица – Загражден, Срутището при село Тикале и Мадан – прохода Печинско.
Русенова посочи, че преди обиколката в района са смятали, че най-зле поддържани са пътищата в област София и Северозападна България, но сега е категорична, че абсолютният първенец по лоши пътища е Смолян.
„Републиканската пътна мрежа е неподдържана, занемарена, на места е опасна – липсващи знаци, липсваща маркировка, непочистена растителност и канавки. Това показва липса на всякаква заинтересованост“, добави Диана Русинова.
При обхода екипът е посетил участъка между селата Грохотно и Тешел на път III-197 Девин – Доспат – Гоце Делчев, където от години трасето е пропаднало частично към реката и има няколко срутища отпреди 15 години. От няколко години са и пропадналите участъци по път III-866 Смолян – Девин в района на селата Стойките и Широка лъка.
Диана Русинова посети и срутището край село Тикале на път II-86, което се активизира на 7 март 2018 години и затвори републикански път II-86 в района на разклона за село Тикале.
Изграден бе обходен път, който бе използван само няколко месеца. От октомври 2018 година до сега движението по второкласния републикански път е в едната лента и се регулира от светофарна уредба.
Според Диана Русинова това срутище е изключително опасно и има реален риск пътят да пропадне в реката.
„От това, което е направено, е видно, че още от самото начало срутището е така консервирано, че да остане дълго време в този си вид. Смятам, че е нямало и няма никакви планове в скоро време да се направи“, каза още тя.
Диана Русинова припомни, че на 31 януари тази година се е състояла среща при областния управител Захари Сираков в присъствието на представители на Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян и сектор „Пътна полиция“, на която са поети обещания, които досега не са изпълнени.
Русинова даде за пример, че там, където са подпорните стени и мрежите, никой не си е направил труда да почисти падналите камъни, което е показателно за качеството на работата на ръководството на ОПУ – Смолян.
„Предстои да се анализират проблемите по републиканската пътна мрежа в района на област Смолян. Те са много дълбоки и трябва да търсим по-специфични решения спрямо обичайните. Проблемът е безхаберието и липсата на поемането на отговорност“, добави Русинова.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:26 27.09.2025
2 Яшар
20:27 27.09.2025
3 Спецназ
с. Три Кладенци- Лесура
с Лехчево- Владимирово
центъра на с. Хайредин
ТЕЗИ участъци трябва да се забранят за движение на МПС,
евентуално да се допускат трактори и военна верижна техника, но не и коли.
Дупките са да ти се скрие гумата и НЕМА ЗИГ-ЗАГ- насекъде са, Баце!
ПРИБИТЛЪК!- на 1- ва минавам с триста зора!!!
20:29 27.09.2025
4 Горски
20:31 27.09.2025
5 Сталин
20:31 27.09.2025
6 Така ще е
Който разбрал, разбрал !
20:35 27.09.2025
7 Ах...!
20:36 27.09.2025
8 БЪЛГАРСКИЯ РАЗБИРАЧ
И ЗА ПОЖАРИТЕ СЪЩО ПРИ НАС В НАСЕЛЕНО МЕДТО ПО ТРЕТОАРИ И ПОВЕЧЕТО ДВОРОВЕ СА ГОРИ ДЖУНГЛИ ХРАСТАЛАЦИ АКО ПЛАМНЕ ЗАМИНА ВСИЧКО. А ОБЩИНАРИТЕ ПО ЦВЛ ДЕН ДРЕМАТ И НИЩО НЕ РАБОТЯТ С ХИЛЯДИ ЛВ.ЗАПЛАТИ ВЗИНАТ ЗА ЛУДО. ТРЯБВА СЕРИОЗНО СЪКРАЩЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕТО ИМ ЧР ХЕМ САЖМНООООЖКО ХЕМ ДАЖЕ И 30 ЛВ. НЕ ЗАСЛУЖАВАТ РЕАЛНО НА ДЕН А С ХИЛЯДИ ЗАПЛАТИ ВЗИМАТ.
20:38 27.09.2025
9 Лумпен
Ама за боя за осова линия няма...?
За знаци с ограничения има ..!
Ама да орежат храстите няма !
Сигурно мислят за милиционерите да не слънчасат докато дебнат..!
Гласувайте пак за същите..!
20:39 27.09.2025
10 Байгън
20:41 27.09.2025
11 бибитков
20:44 27.09.2025
12 123
20:44 27.09.2025
13 няма държава
20:45 27.09.2025
14 Спецназ
А ПЪТИЩАТА СА НИ ЛЕШ!
ФАКТ!!!
20:56 27.09.2025