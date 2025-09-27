Диана Русинова посочи коя област е с най-лошите и опасни пътища в страната

"Област Смолян е с най-лошите и опасни пътища в страната". Това съобщи председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, след обход на републиканската пътна мрежа в региона, цитирана от БТА.

Екип на центъра извърши проверка на участъци по пътя Кричим – Михалково, Грохотно – Тешел, Здравец – Рожен, Белица – Загражден, Срутището при село Тикале и Мадан – прохода Печинско.

Русенова посочи, че преди обиколката в района са смятали, че най-зле поддържани са пътищата в област София и Северозападна България, но сега е категорична, че абсолютният първенец по лоши пътища е Смолян.

„Републиканската пътна мрежа е неподдържана, занемарена, на места е опасна – липсващи знаци, липсваща маркировка, непочистена растителност и канавки. Това показва липса на всякаква заинтересованост“, добави Диана Русинова.

При обхода екипът е посетил участъка между селата Грохотно и Тешел на път III-197 Девин – Доспат – Гоце Делчев, където от години трасето е пропаднало частично към реката и има няколко срутища отпреди 15 години. От няколко години са и пропадналите участъци по път III-866 Смолян – Девин в района на селата Стойките и Широка лъка.

Диана Русинова посети и срутището край село Тикале на път II-86, което се активизира на 7 март 2018 години и затвори републикански път II-86 в района на разклона за село Тикале.

Изграден бе обходен път, който бе използван само няколко месеца. От октомври 2018 година до сега движението по второкласния републикански път е в едната лента и се регулира от светофарна уредба.

Според Диана Русинова това срутище е изключително опасно и има реален риск пътят да пропадне в реката.

„От това, което е направено, е видно, че още от самото начало срутището е така консервирано, че да остане дълго време в този си вид. Смятам, че е нямало и няма никакви планове в скоро време да се направи“, каза още тя.

Диана Русинова припомни, че на 31 януари тази година се е състояла среща при областния управител Захари Сираков в присъствието на представители на Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян и сектор „Пътна полиция“, на която са поети обещания, които досега не са изпълнени.

Русинова даде за пример, че там, където са подпорните стени и мрежите, никой не си е направил труда да почисти падналите камъни, което е показателно за качеството на работата на ръководството на ОПУ – Смолян.

„Предстои да се анализират проблемите по републиканската пътна мрежа в района на област Смолян. Те са много дълбоки и трябва да търсим по-специфични решения спрямо обичайните. Проблемът е безхаберието и липсата на поемането на отговорност“, добави Русинова.