Диана Русинова посочи коя област е с най-лошите и опасни пътища в страната

27 Септември, 2025 20:22 1 112 14

Републиканската пътна мрежа е неподдържана, занемарена, на места е опасна – липсващи знаци, липсваща маркировка, непочистена растителност и канавки

Диана Русинова посочи коя област е с най-лошите и опасни пътища в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Област Смолян е с най-лошите и опасни пътища в страната". Това съобщи председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, след обход на републиканската пътна мрежа в региона, цитирана от БТА.

Екип на центъра извърши проверка на участъци по пътя Кричим – Михалково, Грохотно – Тешел, Здравец – Рожен, Белица – Загражден, Срутището при село Тикале и Мадан – прохода Печинско.

Русенова посочи, че преди обиколката в района са смятали, че най-зле поддържани са пътищата в област София и Северозападна България, но сега е категорична, че абсолютният първенец по лоши пътища е Смолян.

„Републиканската пътна мрежа е неподдържана, занемарена, на места е опасна – липсващи знаци, липсваща маркировка, непочистена растителност и канавки. Това показва липса на всякаква заинтересованост“, добави Диана Русинова.

При обхода екипът е посетил участъка между селата Грохотно и Тешел на път III-197 Девин – Доспат – Гоце Делчев, където от години трасето е пропаднало частично към реката и има няколко срутища отпреди 15 години. От няколко години са и пропадналите участъци по път III-866 Смолян – Девин в района на селата Стойките и Широка лъка.

Диана Русинова посети и срутището край село Тикале на път II-86, което се активизира на 7 март 2018 години и затвори републикански път II-86 в района на разклона за село Тикале.

Изграден бе обходен път, който бе използван само няколко месеца. От октомври 2018 година до сега движението по второкласния републикански път е в едната лента и се регулира от светофарна уредба.

Според Диана Русинова това срутище е изключително опасно и има реален риск пътят да пропадне в реката.

„От това, което е направено, е видно, че още от самото начало срутището е така консервирано, че да остане дълго време в този си вид. Смятам, че е нямало и няма никакви планове в скоро време да се направи“, каза още тя.

Диана Русинова припомни, че на 31 януари тази година се е състояла среща при областния управител Захари Сираков в присъствието на представители на Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян и сектор „Пътна полиция“, на която са поети обещания, които досега не са изпълнени.

Русинова даде за пример, че там, където са подпорните стени и мрежите, никой не си е направил труда да почисти падналите камъни, което е показателно за качеството на работата на ръководството на ОПУ – Смолян.

„Предстои да се анализират проблемите по републиканската пътна мрежа в района на област Смолян. Те са много дълбоки и трябва да търсим по-специфични решения спрямо обичайните. Проблемът е безхаберието и липсата на поемането на отговорност“, добави Русинова.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор
    ТАЯ пък коя беше?

    20:26 27.09.2025

  • 2 Яшар

    5 3 Отговор
    Незнам какво целиш ...ама се оказва че на най лошите пътища има по малко ПТП та от по добрите ...хм...или по лошите ( с коловози и дупки 30см.) в Северна България ( Плевен -русе )...Русинова да не би да пишеш вечер , след като пиеш алкохол !...мн безсмислени и неверни и страни неща публикуваш

    20:27 27.09.2025

  • 3 Спецназ

    10 0 Отговор
    Куриер съм и имам съвет за три междуселски пътища в област Враца и Монтана:

    с. Три Кладенци- Лесура
    с Лехчево- Владимирово
    центъра на с. Хайредин

    ТЕЗИ участъци трябва да се забранят за движение на МПС,

    евентуално да се допускат трактори и военна верижна техника, но не и коли.

    Дупките са да ти се скрие гумата и НЕМА ЗИГ-ЗАГ- насекъде са, Баце!
    ПРИБИТЛЪК!- на 1- ва минавам с триста зора!!!

    20:29 27.09.2025

  • 4 Горски

    5 2 Отговор
    България страда от крадливи и безочливи политици. Без значение от коя политическа сила са, всички ди един крадат. Не случайно тенденциозно сме на последно място по доходи на населението, заплати и всичко останало. Фактите говорят сами, това е истината. Северо западнала БГ е страдала и винаги ще страда от екстремно лоша инфраструкртура , тръгнете от София за Видин през Дъбник и ще счупите дори танк. Навсякъде в Ловешка област пътищата са критично зле на ниво тежък офроуд. За съжаление не всички можем да си купим автомобили с висока проходимост или БТР-и , МТЛБ-та. Пари за винетки даваме но ефект нулев. Всеки занемарен , на кръпки, неравен, лош евро път на нещастната територия е път на Сияна. Пример, пътят Брезник - Трън, това е пътят на Сияна. Ами в Кюстендил пътят с конете, там загина млада девойка. И той е път на Сияна. Безхаберие, кражба, корупция, цигания, беззаконие, безотговорност и простотия ,много силна простотия и продажност, това са реалностите днес на територията с име България - все още. За това винаги идва ден на народната ярост ! Велики празници на справедлив народен съд .

    20:31 27.09.2025

  • 5 Сталин

    3 0 Отговор
    Ти цялата държава е в дупки ,гарантирано от Гроб

    20:31 27.09.2025

  • 6 Така ще е

    3 0 Отговор
    докато хора без необходимото специално образование яздят и доят обществото ! Посетил някакъв семинар и хоп "експерт" !
    Който разбрал, разбрал !

    20:35 27.09.2025

  • 7 Ах...!

    4 0 Отговор
    Моята Диана ! Ако я хвана с лошия ще и разширя всички пътища докато не закрещи в екстаз от тяхната проходимост !

    20:36 27.09.2025

  • 8 БЪЛГАРСКИЯ РАЗБИРАЧ

    1 1 Отговор
    НЕ МИ СЕ ВЯРВА ЛИЧНО ДА Е ОБХОДИЛА ХЪЛГАРИЯ ПО ГРАДЧЕТА СЕЛА И ПАЛАНКИ ИЛИ ОБЩИНАРИТЕ Я БАЛАМОСВАТ НЕЩО КАТО ИНФО. ИМА САТЕЛИИ ДРОНОВЕ ДА ГЛЕДАТ АМА СЕ ПРАВАТ НА ЛУДИ.
    И ЗА ПОЖАРИТЕ СЪЩО ПРИ НАС В НАСЕЛЕНО МЕДТО ПО ТРЕТОАРИ И ПОВЕЧЕТО ДВОРОВЕ СА ГОРИ ДЖУНГЛИ ХРАСТАЛАЦИ АКО ПЛАМНЕ ЗАМИНА ВСИЧКО. А ОБЩИНАРИТЕ ПО ЦВЛ ДЕН ДРЕМАТ И НИЩО НЕ РАБОТЯТ С ХИЛЯДИ ЛВ.ЗАПЛАТИ ВЗИНАТ ЗА ЛУДО. ТРЯБВА СЕРИОЗНО СЪКРАЩЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕТО ИМ ЧР ХЕМ САЖМНООООЖКО ХЕМ ДАЖЕ И 30 ЛВ. НЕ ЗАСЛУЖАВАТ РЕАЛНО НА ДЕН А С ХИЛЯДИ ЗАПЛАТИ ВЗИМАТ.

    20:38 27.09.2025

  • 9 Лумпен

    3 0 Отговор
    Важното е че има пари за БМВ скоро и за бентлита...,
    Ама за боя за осова линия няма...?
    За знаци с ограничения има ..!
    Ама да орежат храстите няма !
    Сигурно мислят за милиционерите да не слънчасат докато дебнат..!
    Гласувайте пак за същите..!

    20:39 27.09.2025

  • 10 Байгън

    2 0 Отговор
    Началната детска учителка пак ли се прави на "експерт"?

    20:41 27.09.2025

  • 11 бибитков

    2 0 Отговор
    Диана Русенова Мехмедали е най мрънкащото нещо от Европейския център за транспортни политики... Ако ставаше само с мрънкане щяхме да сме номер 1. Изобщо върши ли някаква работа тоя център за политики!?

    20:44 27.09.2025

  • 12 123

    2 0 Отговор
    Колите са опасни.Пътищата са опасни. Глобалистка пропаганда за отказване на хората от колите.

    20:44 27.09.2025

  • 13 няма държава

    1 1 Отговор
    Преди седмица карах от Бургас до Дългопол , и мога да кажа ,че имаше на места храсти и дървета пред мантинелите които не се виждаха по завоите !

    20:45 27.09.2025

  • 14 Спецназ

    2 0 Отговор
    Изчислено е че от Винетки в България влизат 2 милиарда лева + още толкова от данъците МПС и глобите.

    А ПЪТИЩАТА СА НИ ЛЕШ!

    ФАКТ!!!

    20:56 27.09.2025

