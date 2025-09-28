Общото събрание на ПП избира председател и ново ръководство на партията

Общото събрание на "Продължаваме промяната" избира председател и ново ръководство на партията, предаде БНТ.
Засега единственият кандидат за лидерския пост е Асен Василев. Номинации обаче могат да се правят до гласуването, което е днес.
От ПП ще приемат и промени в устава и нова политическа платформа.
Решението за провеждане на този форум се взе, след като през юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на партията заради скандал за корупция в Столичната община.
