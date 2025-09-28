Новини
Общото събрание на ПП избира председател и ново ръководство на партията

28 Септември, 2025 08:21

  • продължаваме промяната-
  • избори-
  • лидер-
  • асен василев

Засега единственият кандидат за лидерския пост е Асен Василев

Общото събрание на ПП избира председател и ново ръководство на партията - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общото събрание на "Продължаваме промяната" избира председател и ново ръководство на партията, предаде БНТ.

Засега единственият кандидат за лидерския пост е Асен Василев. Номинации обаче могат да се правят до гласуването, което е днес.

От ПП ще приемат и промени в устава и нова политическа платформа.

Решението за провеждане на този форум се взе, след като през юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на партията заради скандал за корупция в Столичната община.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ассан

    6 2 Отговор
    е моят фаворит.

    07:31 28.09.2025

  • 2 Янко Бакърджиев

    11 3 Отговор
    С тази мека китка и съмнения за корупция, създадена от него тази партия ПП ще бъде ликвидирана. 8442

    07:32 28.09.2025

  • 3 Соня

    9 4 Отговор
    Всички се питат - къде е Лена?!

    07:32 28.09.2025

  • 4 оня с коня

    8 1 Отговор
    Тарикатите от върхушката на ПП с удоволствие ползват Бай- Тошовия Похват "Състезание с 1 Кон".Ама Василев бил Единствения кандидат...Е как няма да е единствен,след като на останалите им е забранено да се кандидатират?

    07:36 28.09.2025

  • 5 Браво

    5 10 Отговор
    младежи! Все така се борете против прогнилата и злобна, крадлива и нагла мафия, която управлява. На следващите избори пълна победа и да изметем България от Пеевски, Борисов и техните присъдружни партийки!

    Коментиран от #9, #13

    07:36 28.09.2025

  • 6 Абсурдистан

    7 3 Отговор
    В новите органи са избрани старите задници. Няма промяна в "промяната".

    07:41 28.09.2025

  • 7 Млад ППеец

    3 2 Отговор
    Един е Асен Василев и Киро е негов пророк!

    07:43 28.09.2025

  • 8 Цекови

    3 0 Отговор
    Уринил Форте Макс ...🤔

    07:43 28.09.2025

  • 9 Коки

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Чекай първо да станем от топлия скут на Пеевски.

    07:44 28.09.2025

  • 10 Хахаха

    5 2 Отговор
    Кретени аматьори шарлатани измамници

    07:44 28.09.2025

  • 11 Служим вярно на Москва

    5 2 Отговор
    Милиционерски синове и партизански внуци с партийка и зелени чорапки, стари ДС агенти за цвят от дб

    07:45 28.09.2025

  • 12 Шиши

    2 2 Отговор
    Да подарим самобръсначка на нашето момче Кирчо.

    07:46 28.09.2025

  • 13 Пуздра Кокореса

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Представям си го, как навлича пеньоара, слага си червилото и повежда армията си срещу Пеевски и Борисов...

    07:48 28.09.2025

  • 14 ините

    0 3 Отговор
    Ще перете ли крадците от ГЕРБ??? Сега Винету от Банкя, и свинята ще ви вкарат в затвора всичките перачи, за да знаете друг път да не си играете с крадци. С окрадените пари, накупиха и телевизиите и мисирките и всички аналЛизатори, така че ви остава само да хленчите. Стягаите багажа за затвора, крадците нямат милост. Слава Богу вашата продажна и предателска групичка ще бъде ликвидирана от 2те свини и няма повече да видите власт.

    07:49 28.09.2025

  • 15 Донко

    1 3 Отговор
    Според мен Кирчо направи грешка, че напусна партията!

    Коментиран от #17, #18

    07:49 28.09.2025

  • 16 12345

    4 4 Отговор
    Вие сте Пр ости Пудели, Пълни П е да ли и Подли Пу ть ов ци и все с главно П 🤡 !

    07:50 28.09.2025

  • 17 Каква

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Донко":

    е тая щуротия ? Никога Кирил не е напускал Партията ПП !

    07:53 28.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 глоги

    0 0 Отговор
    ....ПП ЩЕ избира председател и ново ръководство на партията...

    07:57 28.09.2025

  • 20 Соня

    0 0 Отговор
    Петър е мръсник!

    07:58 28.09.2025

  • 21 герап

    0 1 Отговор
    Киро канадският пак ще се прави на "голяма работа",нещо,като Бруклинския мост. Само ,дето мостът е обръснат.

    08:03 28.09.2025

  • 22 ристю

    0 0 Отговор
    Кириле омазан мазнико,председател на пе-пе-то ли ще бъдеш,бре?!

    08:07 28.09.2025

  • 23 бай герги

    0 0 Отговор
    тези двамата Шарлатана незабавно ама незабавно трябва да отидат на гости и то за дълго при бай Ставри на топло

    08:09 28.09.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Детската градина ще си избира отряден председател.

    08:09 28.09.2025

