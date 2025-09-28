Новини
България »
Вигенин: Иновациите да не са самоцел, а да се насочат към разрешаване на неотложни обществени проблеми

Вигенин: Иновациите да не са самоцел, а да се насочат към разрешаване на неотложни обществени проблеми

28 Септември, 2025 12:08 413

  • кристиан вигенин-
  • евродепутат-
  • иновации

Евродепутатът приветства появата на стратегията в този важен момент за Европа

Вигенин: Иновациите да не са самоцел, а да се насочат към разрешаване на неотложни обществени проблеми - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа е изправена пред множество предизвикателства в здравеопазването, околната среда и социалната сфера, които изискват общи решения. Затова в Комисията по здравни въпроси българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин участва активно в обсъждането на Европейската стратегия за науките за живота с комисарите Екатерина Захариева, отговаряща за научните изследвания и иновациите и с Оливер Вархеи, комисар по здравеопазване.

Евродепутатът приветства появата на стратегията в този важен момент за Европа, тъй като проблемите изискват координиране на научните и обществените отговори. „Актуален е акцентът върху механизмите за финансиране и инвестиции, които биха могли да отключат жизненоважни проекти. От решаващо значение е Стратегията за науките за живота да остане обвързана с обществения интерес. Иновациите не трябва да бъдат самоцел, а инструмент за справяне с неотложни обществени предизвикателства като антимикробната резистентност, готовността за справяне с пандемии, въздействието върху здравето, свързано с изменението на климата“, изтъкна Вигенин. Според него тези проблеми засягат в различна степен уязвимите групи от населението: „Необходимо е да очертаем решения, основани на справедливост, устойчивост и етична отговорност.“

Евродепутатът зададе въпроси към двамата комисари: „Тъй като програма „Хоризонт Европа” и други инструменти за финансиране на ЕС играят централна роля в подпомагането на проекти в областта на науките за живота, как Комисията ще осигури по-справедливо разпределение на средствата между всички държави членки, така че научните изследвания и иновациите да не се концентрират в няколко водещи държави? Как Комисията ще гарантира, че тези проекти ще останат фокусирани върху спешните приоритети в областта на общественото здраве, ще доведат до осезаеми резултати и ще се придържат към строги етични, екологични и обществени гаранции?“

В отговор еврокомисарят Екатерина Захариева заяви, че Комисията се стреми да опрости правилата и прилагането им, без да чака следващата Многогодишна финансова рамка. Тя отбеляза, че е важно и страните членки да увеличат подкрепата си от националните бюджети за своите изследвания и иновации, защото е видима връзката между успеваемостта в програмата „Хоризонт” и инвестициите, които идват от страните членки от техните национални бюджети. Комисар Оливер Вархеи допълни по въпроса на Вигенин, че ЕК ще продължи да финансира готовността за готовността за справяне с пандемии и борба с антимикробната резистентност, както и всички останали политики в областта на общественото здраве, които се изпълняват в момента.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Иновациите да не са самоцел, а да се насочат към разрешаване на неотложни обществени проблеми


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове