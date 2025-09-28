Разрешиха шофирането в аварийната лента в участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“

В участъците с ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ може да се шофира и в аварийната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик, уточниха от Пътната агенция.

Както ви показахме в репортажи на bTV по двете магистрали се образуват километрични задръствания заради ремонти.

На АМ „Хемус“ заради реконструкция на 8-километров участък, трафикът към София се отбива още на пътен възел „Яна“.

В първите 10 км на магистралата в събота на обяд имаше две ленти в посока Варна. От неделя на обяд – посоката се обръща, две ленти са пуснати за движение към София.

На АМ "Тракия", ситуацията е подобна, отново заради ремонт между 24-и и 33-и километър от трасето. Въведени са ограничения за тежкотоварните автомобили през уикенда - в събота до 21 ч. се спират камионите в посока Стара Загора, в отсечката от София до пътен възел „Оризово“. В неделя – в посока София. Осигурени са обходни маршрути.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.