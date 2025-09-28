Новини
Разрешиха шофирането в аварийната лента в участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“

28 Септември, 2025 15:46 840 7

Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик

Разрешиха шофирането в аварийната лента в участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В участъците с ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ може да се шофира и в аварийната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик, уточниха от Пътната агенция.

Както ви показахме в репортажи на bTV по двете магистрали се образуват километрични задръствания заради ремонти.

На АМ „Хемус“ заради реконструкция на 8-километров участък, трафикът към София се отбива още на пътен възел „Яна“.

В първите 10 км на магистралата в събота на обяд имаше две ленти в посока Варна. От неделя на обяд – посоката се обръща, две ленти са пуснати за движение към София.

На АМ "Тракия", ситуацията е подобна, отново заради ремонт между 24-и и 33-и километър от трасето. Въведени са ограничения за тежкотоварните автомобили през уикенда - в събота до 21 ч. се спират камионите в посока Стара Загора, в отсечката от София до пътен възел „Оризово“. В неделя – в посока София. Осигурени са обходни маршрути.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


  • 1 1488

    6 1 Отговор
    после вьри доказвай че е разрешено

    15:51 28.09.2025

  • 2 Усмихнат

    5 2 Отговор
    Много добре им идва на търговците на горива милиони коли да пълзят с километри и да смучат тройно повече. Че и на държавата от ДДСто.

    15:57 28.09.2025

  • 3 ХА ХА

    3 1 Отговор
    Смешници

    15:58 28.09.2025

  • 4 Един

    5 0 Отговор
    Както е казал 1ви мини в аварийната и като те снимат ходи се разправяй с престъпниците под фуражка, че било разрешено.

    Глупост след глупост!

    А защо на стесненията никога не виждаме патрули, които поне малко да респектират наглеците, опитващи да минат още няколко коли напред вместо да се престроят навреме и да не се получава тапа!

    Сложи знак за задължително престрояване 2 км преди стеснението и глобявай всеки, който 1 км преди това не е влязал в лентата - гарантирам, че няма да има тапи и ще има висока пропускливост. Наглеците правят задръстванията, а КАТ ги няма там!

    16:09 28.09.2025

  • 5 Доньо

    3 0 Отговор
    Само глупости измислят. В събота пътувах към 17.30 от Пловдив за София. Имаше някои, които спокойно се движеха в аварийната лента без санкции от дремещите полицаи в началото и края на стесненията. И да разрешат 100 ленти за движение при ремонта се движиш в една. Пълна тъпота. Затворения участък за ремонт е много голям. Трябвало е на по-малки участъци да се прави. Явно не се мисли или е нарочно.

    16:16 28.09.2025

  • 6 Тя магистралата я тясна

    1 0 Отговор
    понеже всеки взел по една тapaтaйка и иска да си вози диpникa в нея.
    Аварийната лента е за аварийно спиране, не за какмикадзета, но нашият умник законодателя ще напасне закона според обстоятелствата.
    Няма такава държава.

    16:47 28.09.2025

  • 7 Това е пълна глупост

    1 0 Отговор
    Балкански истории.
    Никъде в целия свят го няма това.
    Направете по-широка магистрала, а не път с две ленти.

    16:51 28.09.2025

