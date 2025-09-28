Разрешиха шофирането в аварийната лента в участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“

В участъците с ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ може да се шофира и в аварийната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик, уточниха от Пътната агенция.
Както ви показахме в репортажи на bTV по двете магистрали се образуват километрични задръствания заради ремонти.
На АМ „Хемус“ заради реконструкция на 8-километров участък, трафикът към София се отбива още на пътен възел „Яна“.
В първите 10 км на магистралата в събота на обяд имаше две ленти в посока Варна. От неделя на обяд – посоката се обръща, две ленти са пуснати за движение към София.
На АМ "Тракия", ситуацията е подобна, отново заради ремонт между 24-и и 33-и километър от трасето. Въведени са ограничения за тежкотоварните автомобили през уикенда - в събота до 21 ч. се спират камионите в посока Стара Загора, в отсечката от София до пътен възел „Оризово“. В неделя – в посока София. Осигурени са обходни маршрути.
АПИ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
15:51 28.09.2025
2 Усмихнат
15:57 28.09.2025
3 ХА ХА
15:58 28.09.2025
4 Един
Глупост след глупост!
А защо на стесненията никога не виждаме патрули, които поне малко да респектират наглеците, опитващи да минат още няколко коли напред вместо да се престроят навреме и да не се получава тапа!
Сложи знак за задължително престрояване 2 км преди стеснението и глобявай всеки, който 1 км преди това не е влязал в лентата - гарантирам, че няма да има тапи и ще има висока пропускливост. Наглеците правят задръстванията, а КАТ ги няма там!
16:09 28.09.2025
5 Доньо
16:16 28.09.2025
6 Тя магистралата я тясна
Аварийната лента е за аварийно спиране, не за какмикадзета, но нашият умник законодателя ще напасне закона според обстоятелствата.
Няма такава държава.
16:47 28.09.2025
7 Това е пълна глупост
Никъде в целия свят го няма това.
Направете по-широка магистрала, а не път с две ленти.
16:51 28.09.2025