АПИ: Магистрала "Хемус" е в "незадоволително състояние"
  Тема: Войната на пътя

АПИ: Магистрала "Хемус" е в "незадоволително състояние"

5 Януари, 2026 20:18 472 10

Още по-тревожно е решението тежкотоварните камиони над 12 тона да бъдат изтласкани да се движат "само в аварийната лента"

АПИ: Магистрала "Хемус" е в "незадоволително състояние" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) официално призна капитулация пред състоянието на автомагистрала "Хемус" в началото на зимния сезон. В днешния си бюлетин пътната агенция директно посочва "незадоволителното състояние на настилката" като причина за драстични ограничения на движението още на изхода на София.

Вместо бърз и комфортен излаз от столицата, шофьорите се сблъскват с режим на движение, характерен за второкласен път. В участъка от 1-ви до 8-ми километър на "Хемус" (посока Варна) скоростта е ограничена до 90 км/ч. Още по-тревожно е решението тежкотоварните камиони над 12 тона да бъдат изтласкани да се движат "само в аварийната лента".

Мярката, която според АПИ е "с цел повишаване на безопасността", на практика превръща аварийната лента в активна, лишавайки участъка от зона за спешни случаи. Срокът на това ограничение е до средата на май 2026 г., което потвърждава, че бързо решение на проблема няма.

Ситуацията на магистрала "Тракия" не е по-розова. Ремонтите там се превръщат в постоянно състояние. В областите София и Бургас ограниченията за "обезопасяване" и "ремонтни дейности" са с краен срок 31 декември 2026 г. Това на практика означава, че шофьорите трябва да се примирят с тапи и стеснения през цялата настояща година.

В региона на Русе и Разград пътната обстановка е усложнена от гъста мъгла с видимост под 100 метра. Докато магистралите страдат от "незадоволителна настилка", в Русенско проблемите са структурни.

Мостът над река Черни Лом до село Кацелово (път III-202) е в аварийно състояние. АПИ го определя като "компрометиран", което е наложило ограничение за камиони над 10 тона и въвеждане на пропускателен режим в една лента.

Основните ремонтни дейности в региона също са мащабни и дългосрочни:

Път III-501 (Иваново – Борово):Ремонтите тук ще продължат до края на октомври 2026 г., като движението на места е стеснено в една лента.

Път III-202 (Русе – Опака): Срутище при водосток държи движението в една лента с прогноза за ремонт до май месец.

Към 17:30 часа пътните настилки в страната са мокри и частично заледени. Дъжд вали в Русе, Велико Търново и прохода "Шипка". Видимостта е силно намалена не само в Североизточна България, но и по поречието на Дунав (Лом) и в проходите.

Картината, която бюлетинът на АПИ рисува днес, е на пътна мрежа, която функционира в режим на "аварийно оцеляване", а не на нормална експлоатация. Сроковете за ремонти, разтеглени до края на 2026 г., подсказват, че търпението на шофьорите ще бъде основният ресурс, на който държавата ще разчита и тази година.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Хайде бе

    10 0 Отговор
    Магистралите ни са откровено опасни за живота... Тоест пълна трагедия ама пък с нови мантинели

    Коментиран от #10

    20:22 05.01.2026

  • 2 А стига бре!!!

    5 0 Отговор
    Не може да бъде...

    20:22 05.01.2026

  • 3 сравнение

    9 0 Отговор
    Каквито са ни политиците ( тиквата и прасето), такива и пътищата- тотал щета!

    20:22 05.01.2026

  • 4 Даниел Немитов

    1 1 Отговор
    Ха-ха-ха! Тия в АПИ са айнщайновци, достойни за Нобел. Тръмпанара трябва да чака ред след тяхното велико, даже епохално откритие!

    20:23 05.01.2026

  • 5 Епааа

    2 0 Отговор
    АПИ: Магистрала "Хемус" е в "незадоволително състояние", понеже няма кой да я храни!

    20:24 05.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Благодарение на жълтокопитните, магистрала Хемус още не е построена.

    20:26 05.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Асфалт не се яде.

    20:26 05.01.2026

  • 8 Няма начин

    0 0 Отговор
    Ай стига бе🙈🙈 колко години ви трябваха за да го разберете?

    20:28 05.01.2026

  • 9 български oligofren

    0 0 Отговор
    дреме ми нали гепих кинтите

    20:28 05.01.2026

  • 10 ХасФалт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде бе":

    Извинявай, но ние НЯМАМЕ и 100м магистрала!!!

    20:29 05.01.2026

