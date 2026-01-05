АПИ: Магистрала "Хемус" е в "незадоволително състояние"

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) официално призна капитулация пред състоянието на автомагистрала "Хемус" в началото на зимния сезон. В днешния си бюлетин пътната агенция директно посочва "незадоволителното състояние на настилката" като причина за драстични ограничения на движението още на изхода на София.

Вместо бърз и комфортен излаз от столицата, шофьорите се сблъскват с режим на движение, характерен за второкласен път. В участъка от 1-ви до 8-ми километър на "Хемус" (посока Варна) скоростта е ограничена до 90 км/ч. Още по-тревожно е решението тежкотоварните камиони над 12 тона да бъдат изтласкани да се движат "само в аварийната лента".

Мярката, която според АПИ е "с цел повишаване на безопасността", на практика превръща аварийната лента в активна, лишавайки участъка от зона за спешни случаи. Срокът на това ограничение е до средата на май 2026 г., което потвърждава, че бързо решение на проблема няма.

Ситуацията на магистрала "Тракия" не е по-розова. Ремонтите там се превръщат в постоянно състояние. В областите София и Бургас ограниченията за "обезопасяване" и "ремонтни дейности" са с краен срок 31 декември 2026 г. Това на практика означава, че шофьорите трябва да се примирят с тапи и стеснения през цялата настояща година.

В региона на Русе и Разград пътната обстановка е усложнена от гъста мъгла с видимост под 100 метра. Докато магистралите страдат от "незадоволителна настилка", в Русенско проблемите са структурни.

Мостът над река Черни Лом до село Кацелово (път III-202) е в аварийно състояние. АПИ го определя като "компрометиран", което е наложило ограничение за камиони над 10 тона и въвеждане на пропускателен режим в една лента.

Основните ремонтни дейности в региона също са мащабни и дългосрочни:

Път III-501 (Иваново – Борово):Ремонтите тук ще продължат до края на октомври 2026 г., като движението на места е стеснено в една лента.

Път III-202 (Русе – Опака): Срутище при водосток държи движението в една лента с прогноза за ремонт до май месец.

Към 17:30 часа пътните настилки в страната са мокри и частично заледени. Дъжд вали в Русе, Велико Търново и прохода "Шипка". Видимостта е силно намалена не само в Североизточна България, но и по поречието на Дунав (Лом) и в проходите.

Картината, която бюлетинът на АПИ рисува днес, е на пътна мрежа, която функционира в режим на "аварийно оцеляване", а не на нормална експлоатация. Сроковете за ремонти, разтеглени до края на 2026 г., подсказват, че търпението на шофьорите ще бъде основният ресурс, на който държавата ще разчита и тази година.