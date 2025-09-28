Новини
България »
Александър Йорданов: Погрешна политика е да се атакува правителството

Александър Йорданов: Погрешна политика е да се атакува правителството

28 Септември, 2025 18:04 535 23

  • александър йорданов-
  • герб-
  • досиета-
  • управление-
  • опозиция

Политиката е такава, каквато сме ние, хората. В нея проявяваме себе си като народ и граждани, посочи политикът

Александър Йорданов: Погрешна политика е да се атакува правителството - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ-СДС управлява правилно и опозицията постоянно греши. Затова ГЕРБ запази лидерската си позиция, а ПП - основният им опонент, не мърда от своето второ място в подкрепата на българите. Тази партия не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството. Това каза в "На фокус" бившият евродепутат от ГЕРБ – ЕНП и настоящ член на Kомисията по досиетата Александър Йорданов.

"Политиката е такава, каквато сме ние, хората. В нея проявяваме себе си като народ и граждани. В книгата "Страстите български" се внушава една идея, която съветвам всички български политици да приемат - националният ни характер е умерен, същността ни също. Това означава, че във всяко свое действие влагаш ум и мяра. Политиците не се държат като българи. Липсва диалог и обединяваща визия. Движат се от емоция, а не от разум. А България жадува за нормален живот", каза бившият евродепутат.

"ГЕРБ управлява от 2009 г. с някои прекъсвания. През последните близо 4 години, когато не беше властта, се изредиха много правителства. Как успява една партия да се задържи във властта дълго време? Когато води правилна политика или щом нейните противници водят погрешна. Сега наблюдаваме точно това - ГЕРБ-СДС управлява правилно и опозицията постоянно греши. Затова партията на Борисов запази лидерската си опозиция, а ПП - основният им опонент, не мърда от своето второ място. Не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството. Трябва да се съобразяваме с вота на българския народ", смята той.

Според него единствено независимата съдебна система знае какво ще бъде решението на казуса с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. "Има обаче и още един човек, който знае какво ще се случи и това е самият Коцев, защото единствено той знае какво е вършил", коментира Йорданов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЗА

    20 0 Отговор
    Вече 36 години ей такива ви плашат с едни 45 години...видяхте,докъде я докараха... ;-Х

    Коментиран от #9

    18:07 28.09.2025

  • 2 1488

    4 0 Отговор
    аз съм коменданте на партизанското движение у нашия блок и всяка неделя се сьбираме в мазата да обсьждаме обстановката в дьржавата и как ше сваляме онея двамцата

    имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн

    но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме се до несвяст и понякога някой обърква друг за жена си, но дотам

    та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
    тва е сериозна работа

    18:07 28.09.2025

  • 3 Животно диво

    17 1 Отговор
    А защо разруши Мавзолея, бе ?

    18:07 28.09.2025

  • 4 само

    21 0 Отговор
    А този маммут трябва да го показват зад решетките в зоологическата градина !!

    18:08 28.09.2025

  • 5 Учуден

    17 0 Отговор
    Странно е един антикомунист като А. Йорданов да излиза с комунистически фрази като "ГЕРБ-СДС управлява правилно и опозицията постоянно греши." Но явно влезеш ли в Герб, започваш да мислиш по странен начин.

    Коментиран от #22

    18:08 28.09.2025

  • 6 Истината

    15 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца НАЙ големия ГРЕШНИК ИСКА ДА НЕ СЕ ВОДИ ГРЕШНА ПОЛИТИКА ТИ ЗА ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ НЕ СТАВАШ ШИШКО

    Коментиран от #18

    18:09 28.09.2025

  • 7 Промяна

    2 10 Отговор
    НЯМА ВЕЧЕ ШАРЛАТАНИЯ НЯМА РАДЕВ С ВДИГНАТО ЮМРУЧЕ В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ СЕ УПРАВЛЯВА С ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА БЪЛГАРИЯ Е УВАЖАВАНА ПРЕМИЕРА ЖЕЛЯЗКОВ Е ПРИЕТ И СЕ СНИМА С ПРЕЗИДЕНТА НА НАЙ ВЕЛИКАТА И СИЛНА ДЪРЖАВА САЩ БЪЛГАРИЯ Е В ПОДЕМ

    Коментиран от #11, #17

    18:10 28.09.2025

  • 8 Град Симитли

    8 0 Отговор
    "... Как успява една партия да се задържи във властта дълго време?.."
    ... С терор--както, герп,, и БКП...
    За съжаление, комунистите от 44-49 г са пропуснали тоЪ ТИП!!!

    18:13 28.09.2025

  • 9 Прав си!

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЗА":

    От началото на фалшивата ни и крадлива демокрация, Това Мазно и Охранено парче е на държавната софра. Нищо полезно за никого не е свършил в лъжливия си живот.

    18:14 28.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смях!

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Простият ти лидер Тиквата Борисов го заснеха гол в спалнята му, с уиски и пистолет до празната му глава и с пълни чекмеджета с крадени евра и злато.

    Коментиран от #19

    18:16 28.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В Китай за последните 10 години

    7 0 Отговор
    има 5 милиона души наказани за Корупция, от изземване на имущество, банкови влогове до затвор и такива за които е приложено най тежкото наказание Смърт чрез Разстрел.

    Колко са наказаните за Корупция в България, гн. Йорданов?

    България е превзета от Институционализирана Корупция?

    Не можеш да накажеш някого за корупция, ако тя е законна.

    Как е Българи, Забогатявате ли?
    Как се чувствате Българи в Еврозоната?
    Колко платихте днес, за Хляб, Мляко, Кашкавал, Кафе?
    Колко пари платихте Днес и колко пари спечелихте?

    18:17 28.09.2025

  • 14 С перо

    5 0 Отговор
    ли да се галят престъпници и грабители на България и на ЕС , а и не само ? Същества от безродник нагоре , с криминални деяния , които са за доживотен затвор ! И да не се атакуват такива лешояди , ли ? Дърт безсрамник и той да посипе още грехове на гърбината си и се поизгаври с народа ни . Гнусна работа !

    18:18 28.09.2025

  • 15 Асен Василев пред конгреса на ПП

    4 0 Отговор
    Асен Василев категорично заяви, че ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности!

    Според него увеличението на заплатите и на пенсиите у нас е устойчиво, а проблемът е, че се вдигнаха парите само в един сектор, а в другите се замразиха.

    "Ако погледнем взетите дългове от държавата - тези 18 млрд. - 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски.", каза Василев и добави:

    "Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдната ни система. Ако българските граждани си мислят, че не ги засяга, то заради кефа на голямото Д са спрени 6 млрд. евро от Европа. Когато една власт започне да се пази с полиция, нещата не са добре. Управляващите не могат дори да си осигурят кворум в момента."

    Василев поясни, че отново са внесли законопроекта, който беше внесен и януари месец.

    "България е единствената точка, през която се транзитира руски газ и таксите, които трябва да се съберат са 3 млрд. евро, те трябва да се вземат от "Газпром". Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Могат да се вземат тези средства от "Газпром", а не от българските граждани. Това е европейска и световна, и добра политика. Могат да се ползват тези средства за вдигането на заплатите на лекарите например.", смята Асен Василев.

    Респект и пълна подкрепа!
    С вас сме!

    18:19 28.09.2025

  • 16 Лост

    3 0 Отговор
    Единствената вярна политика е такива като този,а те не са малко да бъдат прочетени на стадиона по почина на Пиночет.

    18:19 28.09.2025

  • 17 Каква снимка какви пет лева?

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Водопадчикът хотелиер Желязков се е снимал с восъчните фигури на Тръмп и Мелания. Съвсем скоро ще гръмне публично този скандал.

    18:19 28.09.2025

  • 18 Има

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    място във врящия казан , а и поколенията му ще плащат !

    18:20 28.09.2025

  • 19 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Смях!":

    КАКВО ЛОШО ЧЕ БОРИСОВ ИМА ПАРИ И НЯКАКВО ЗЛАТО 20 ГОДИНИ Е ЛИДЕР НА БЪЛГАРИЯ НЕ Е СЛУЧАЕН СТАНИ И ТИ ПРЕМИЕР И ИМАЙ ПАРИ ПИСТОЛЕТ И ЗЛАТО НЕ ЗАВИЖДАЙ

    18:21 28.09.2025

  • 20 Хаха

    4 0 Отговор
    Този дърт крадец няма ли кой да му каже, че вече не става и за чеп

    18:21 28.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Поп Станчо

    0 0 Отговор
    А А ТА ПИТАМ НАКОЙ МИСЛИ ЛИ ЗА СОБСТВЕНИЯ си народ вас ви е грижа за Украинците, безводие затворени училища населени места без нормални условия за живот като магазини аптеки жп транспорта е пред колапс

    18:34 28.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове