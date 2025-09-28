Александър Йорданов: Погрешна политика е да се атакува правителството

ГЕРБ-СДС управлява правилно и опозицията постоянно греши. Затова ГЕРБ запази лидерската си позиция, а ПП - основният им опонент, не мърда от своето второ място в подкрепата на българите. Тази партия не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството. Това каза в "На фокус" бившият евродепутат от ГЕРБ – ЕНП и настоящ член на Kомисията по досиетата Александър Йорданов.
"Политиката е такава, каквато сме ние, хората. В нея проявяваме себе си като народ и граждани. В книгата "Страстите български" се внушава една идея, която съветвам всички български политици да приемат - националният ни характер е умерен, същността ни също. Това означава, че във всяко свое действие влагаш ум и мяра. Политиците не се държат като българи. Липсва диалог и обединяваща визия. Движат се от емоция, а не от разум. А България жадува за нормален живот", каза бившият евродепутат.
"ГЕРБ управлява от 2009 г. с някои прекъсвания. През последните близо 4 години, когато не беше властта, се изредиха много правителства. Как успява една партия да се задържи във властта дълго време? Когато води правилна политика или щом нейните противници водят погрешна. Сега наблюдаваме точно това - ГЕРБ-СДС управлява правилно и опозицията постоянно греши. Затова партията на Борисов запази лидерската си опозиция, а ПП - основният им опонент, не мърда от своето второ място. Не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството. Трябва да се съобразяваме с вота на българския народ", смята той.
Според него единствено независимата съдебна система знае какво ще бъде решението на казуса с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. "Има обаче и още един човек, който знае какво ще се случи и това е самият Коцев, защото единствено той знае какво е вършил", коментира Йорданов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЗА
Коментиран от #9
18:07 28.09.2025
2 1488
имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн
но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме се до несвяст и понякога някой обърква друг за жена си, но дотам
та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
тва е сериозна работа
18:07 28.09.2025
3 Животно диво
18:07 28.09.2025
4 само
18:08 28.09.2025
5 Учуден
Коментиран от #22
18:08 28.09.2025
6 Истината
Коментиран от #18
18:09 28.09.2025
7 Промяна
Коментиран от #11, #17
18:10 28.09.2025
8 Град Симитли
... С терор--както, герп,, и БКП...
За съжаление, комунистите от 44-49 г са пропуснали тоЪ ТИП!!!
18:13 28.09.2025
9 Прав си!
До коментар #1 от "БОЗА":От началото на фалшивата ни и крадлива демокрация, Това Мазно и Охранено парче е на държавната софра. Нищо полезно за никого не е свършил в лъжливия си живот.
18:14 28.09.2025
11 Смях!
До коментар #7 от "Промяна":Простият ти лидер Тиквата Борисов го заснеха гол в спалнята му, с уиски и пистолет до празната му глава и с пълни чекмеджета с крадени евра и злато.
Коментиран от #19
18:16 28.09.2025
13 В Китай за последните 10 години
Колко са наказаните за Корупция в България, гн. Йорданов?
България е превзета от Институционализирана Корупция?
Не можеш да накажеш някого за корупция, ако тя е законна.
Как е Българи, Забогатявате ли?
Как се чувствате Българи в Еврозоната?
Колко платихте днес, за Хляб, Мляко, Кашкавал, Кафе?
Колко пари платихте Днес и колко пари спечелихте?
18:17 28.09.2025
14 С перо
18:18 28.09.2025
15 Асен Василев пред конгреса на ПП
Според него увеличението на заплатите и на пенсиите у нас е устойчиво, а проблемът е, че се вдигнаха парите само в един сектор, а в другите се замразиха.
"Ако погледнем взетите дългове от държавата - тези 18 млрд. - 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски.", каза Василев и добави:
"Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдната ни система. Ако българските граждани си мислят, че не ги засяга, то заради кефа на голямото Д са спрени 6 млрд. евро от Европа. Когато една власт започне да се пази с полиция, нещата не са добре. Управляващите не могат дори да си осигурят кворум в момента."
Василев поясни, че отново са внесли законопроекта, който беше внесен и януари месец.
"България е единствената точка, през която се транзитира руски газ и таксите, които трябва да се съберат са 3 млрд. евро, те трябва да се вземат от "Газпром". Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Могат да се вземат тези средства от "Газпром", а не от българските граждани. Това е европейска и световна, и добра политика. Могат да се ползват тези средства за вдигането на заплатите на лекарите например.", смята Асен Василев.
Респект и пълна подкрепа!
С вас сме!
18:19 28.09.2025
16 Лост
18:19 28.09.2025
17 Каква снимка какви пет лева?
До коментар #7 от "Промяна":Водопадчикът хотелиер Желязков се е снимал с восъчните фигури на Тръмп и Мелания. Съвсем скоро ще гръмне публично този скандал.
18:19 28.09.2025
18 Има
До коментар #6 от "Истината":място във врящия казан , а и поколенията му ще плащат !
18:20 28.09.2025
19 Промяна
До коментар #11 от "Смях!":КАКВО ЛОШО ЧЕ БОРИСОВ ИМА ПАРИ И НЯКАКВО ЗЛАТО 20 ГОДИНИ Е ЛИДЕР НА БЪЛГАРИЯ НЕ Е СЛУЧАЕН СТАНИ И ТИ ПРЕМИЕР И ИМАЙ ПАРИ ПИСТОЛЕТ И ЗЛАТО НЕ ЗАВИЖДАЙ
18:21 28.09.2025
20 Хаха
18:21 28.09.2025
23 Поп Станчо
18:34 28.09.2025