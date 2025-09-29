Новини
Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс били принудени да изтеглят 700 евро от банкомат

29 Септември, 2025 14:11 1 593 24

Транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че двамата инспектори са уволнени

Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс били принудени да изтеглят 700 евро от банкомат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорите от екипа на Роби Уилямс, които са били рекетирани от двама инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), били принудени да отидат до банкомат, за да изтеглят поисканата сума пари. Това написа кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във Facebook.

"...при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат", гласи публикацията му.

Припомняме, че по-рано днес Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта на британския изпълнител, който се състоя на 28 септември на Националния стадион "Васил Левски".

Транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че двамата инспектори са уволнени.


България
  • 1 ЗуЗу

    18 1 Отговор
    И досега никой не е направил проверка, какво става там представи си?!

    14:13 29.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    КАТ се отчита на Гроздан а той на Шиши и Бойко

    14:13 29.09.2025

  • 3 Трол

    8 7 Отговор
    Шофьорите да благодарят, че не са изяли боя.

    14:13 29.09.2025

  • 4 Сисо

    20 2 Отговор
    Въпроса е на кой се отчитат и кой дърпа конците това да се случва ?!

    14:14 29.09.2025

  • 5 трай коньо за зелена трева

    8 10 Отговор
    Трайчо завижда, че има и други мошеници, като него.

    14:16 29.09.2025

  • 6 даи знае само дай

    6 0 Отговор
    цял живот едно и също

    14:17 29.09.2025

  • 7 Йдйдй

    7 1 Отговор
    Държава с главно Д е това браво

    14:20 29.09.2025

  • 8 Транспортната

    11 1 Отговор
    мафия "работи" от години най - необезпокоявано , милиарди минават през криминални ръце , а Караджовият каза , че двамата му служители били уволнени , за да.............се спре корупцията !

    14:20 29.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пенсия

    2 1 Отговор
    Ще плащат бе пр--т герберак-сикаджииски Българина как плаща

    14:21 29.09.2025

  • 11 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Къдравелко и желясков восъчния оставка за оронване престижа на държавата, срам и позор са тия

    14:21 29.09.2025

  • 12 Гост

    11 1 Отговор
    Това е държавата с главно Д! Държавата на сем. пеефски (бойко и делян). Двете свини научиха всички на тия номера.

    14:23 29.09.2025

  • 13 Тома

    4 0 Отговор
    Държава на мафията и кой какво иска си прави.

    14:25 29.09.2025

  • 14 обективен

    6 0 Отговор
    Така се живее в територия управлявана от тикви и свине , и по лошо ще става !!

    14:26 29.09.2025

  • 15 наблюдател

    3 0 Отговор
    Пак се изложихме пред чужденците...

    14:26 29.09.2025

  • 16 Какво

    8 1 Отговор
    ...уволнение бре, трябва да са в пандиза и съдени за държавна корупция....то пък, имали друга престъпност в бг

    14:28 29.09.2025

  • 17 Бензин

    7 0 Отговор
    При такъв случаи си тръгват веднага началниците им на рекетьорите а те във Скравена да си направят бараки за следващите 30год.Сигорен съм че само това е спирачката на престъпника.Бичето е мирно като му е вързан носът.

    14:29 29.09.2025

  • 18 Покажете

    2 0 Отговор
    ги престъпниците , що ги криете ? Сигурна поне стотина ще имат смелост за жалба от рекета им !

    14:33 29.09.2025

  • 19 Мералня

    4 0 Отговор
    Само двамата ли? Наред по йерархията - всички! трябва. И им дайте имената тука

    14:34 29.09.2025

  • 20 Даниел

    2 0 Отговор
    След като вече е ясно ,че това е реална ситуация,защо не се публикуват имената и снимките на тези държавни служители???

    14:35 29.09.2025

  • 21 Ганиюбалкански

    0 0 Отговор
    Ганьохайдутин е всесилен.

    14:37 29.09.2025

  • 22 Гриин такси

    0 0 Отговор
    Проверете на чии съпруги е Гриин такси и ще разберете , кой прибира цялата "парса" в тази служба и от пътя и за книжките и от прегледите....

    14:40 29.09.2025

  • 23 604

    0 0 Отговор
    Те си бачкът зъ шефчиту въ, дажи малку съ ги щипнъли!

    14:40 29.09.2025

  • 24 Хмм

    1 0 Отговор
    кои са те, имената, или са от кукувците, назначени с протекцията на министъра?

    14:42 29.09.2025

