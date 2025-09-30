Новини
Голямата потребителска кошница: Стартира интернет порталът "Колко струва"

Голямата потребителска кошница: Стартира интернет порталът "Колко струва"

30 Септември, 2025

В сайта ще се публикуват 101 вида стоки

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се днес да започне публикуването на данни от търговските вериги в интернет портала "Колко струва". Сайтът беше създаден от КЗП като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас, припомня БНТ.

В сайта ще се публикуват 101 вида стоки, чийто цени ще бъдат ежедневно оповестявани. Това включва голямата потребителска кошница, т.е. стоки от първа необходимост, данните за които всеки ден ще подават големите търговски вериги, за да ги прилага комисията в изготвената за целта платформа.

Търговците задължени също да публикуват ежедневно на сайтовете си актуалните цени на всички предлагани от тях стоки. Това трябва да става до 7:00 часа, след което веднага да подават данните и до КЗП.


  • 1 Каква

    12 0 Отговор
    кошница, бе ? Не виждате ли цените ?

    Коментиран от #27

    08:10 30.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Големите вериги всяка седмица публикуват брошури с цени.

    Коментиран от #11, #13

    08:12 30.09.2025

  • 3 бай Бай

    12 0 Отговор
    Не е важно колко било струвало, а дали и колко може да купиш с дохода си.

    08:12 30.09.2025

  • 4 газов инжекцион

    6 0 Отговор
    Стартира интернет порталът "Колко струва?". КАК КОЛКО ЩЕ НИ СТРУВА? ЦЯЛАТА НИ ЗАПЛАТА.ТОЛКОВА ЩЕ Е. Интернет полата.

    08:13 30.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Едно име на сайт не може

    4 0 Отговор
    да напишете ... Мисирки.
    колкострува.бг

    08:16 30.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тома

    9 1 Отговор
    Ще разберем колко ни струва след 1 януари когато ще има много озъбени

    08:17 30.09.2025

  • 9 Какво правят френски войски в България

    6 5 Отговор
    Нали искате Еврозоната бе глупаци. Кой нормален човек се отказва от валутата си. Разбирам циганите евреите арменците помаците турците и еничарите са против лева. Ами българите защо не възстанаха. Как така изредените преди това им вземат лева. Защо българите си дадоха държавата.

    Коментиран от #17

    08:18 30.09.2025

  • 10 империалист

    6 6 Отговор
    У нас еврото не бива да се въвежда. Англия го въведе,но почти веднага се отказа от него.Ние защо ще го въвеждаме?! Имаме си стабилна валута-лев. За къф дедов ни е това евро? За да плащаме задълженията на други държави,ли?

    08:20 30.09.2025

  • 11 Въвеждат самотаксуване

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тоест безпроблемно.поробват загубеняците.

    08:21 30.09.2025

  • 12 Хаха

    3 0 Отговор
    Очаква се днес да започне публикуването на данни от търговските вериги в интернет портала "Колко струва"

    Нещо което никой от големите вериги не иска,колко го продава спрямо другия

    08:27 30.09.2025

  • 13 Любопитен

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Доматите в Кауфланд колко струват?

    Коментиран от #15

    08:29 30.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Любопитен":

    От кой вид пластмаса? Някои са по-скъпи, но по-лесно се дъвчат.

    08:39 30.09.2025

  • 16 Георгиев

    2 0 Отговор
    Ха да видим. Чувах, че заедно с чушки и домати в кошницата има мебели, автомобили и екзотики. Няма лошо, само че оценката трябва да се базира с тегловен коефициент. Защото хляб купуваме всеки ден, а мебели и автомобил - средно на 10 години

    08:39 30.09.2025

  • 17 От кое село си?

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Какво правят френски войски в България":

    Ти извън България излизал ли си? Вероятно са те водили до ссср... Цял свят работи с долари, и евро. Свери си часовника! А лева го погребаха още 1944г. Я провери кога сме имали златен лев!!!!

    Коментиран от #22

    08:41 30.09.2025

  • 18 Фен

    3 0 Отговор
    Изтриха ме. Да пробваме на части. Всеки допълнителен разход - портали, двойни цени, нов софтуер, касови апарати, ще платим ние. Чрез още по-високи цени.

    08:47 30.09.2025

  • 19 Фен

    2 1 Отговор
    Преди Радев да докара шмекерите, много ценни в България бяха доста по-ниски от тези в Европа. Сега вече не е така.

    Коментиран от #25

    08:49 30.09.2025

  • 20 Фен

    3 0 Отговор
    Урсула иска войната в Украйна да продължи, и да налага нови санкции. И войната, и санкциите плащаме ние. Чрез още по- високите цени.

    08:51 30.09.2025

  • 21 Преди ковида беше

    3 0 Отговор
    Потребителска количка, след него стана
    Потребителска кошница, сега е
    Потребителска торбичка 20х30см.
    Легенда:
    50лв.= на пълна количка
    70лв.= на пълна кошница
    100лв.= на пълна малка торбичка
    А след 1 януари 2026г.
    100€= на голяма празна европейска торбичка.

    08:52 30.09.2025

  • 22 коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "От кое село си?":

    Виж това

    Коментиран от #26

    08:53 30.09.2025

  • 23 Фен

    3 2 Отговор
    Като аргумент да влезем в еврозоната ни казваха, че ако фалираме, тя ще ни спасява. Сега Франция фалира, явно и ние ще я спасяваме. С дългове и още по-високи цени.

    08:53 30.09.2025

  • 24 Бай Ганя цървулан с кофти ген

    3 0 Отговор
    стана евро джентълмен.Горд ще бъде той сега, че е новата звезда.

    09:01 30.09.2025

  • 25 BBБОС

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фен":

    Главата не ти работи не шмекерите а ВОЙНАТА е причината

    09:03 30.09.2025

  • 26 Ставаш още

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "коментар":

    по смешен....... Комуняга си нали...........

    09:05 30.09.2025

  • 27 Пенсионер

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Каква":

    с 640лв. пенЦия . Е как каква кошница? Празна! ако чакам на пенЦията.... Подиграват се със стари и млади.

    09:11 30.09.2025

