Асен Василев за ПП: Промяната продължава, но и се променя

Промениха се много неща в ПП- Изпълнителният съвет е с 9 от 12 нови члена. Промяната" продължава, но и се променя. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Асен Василев.
Той преди дни беше избран за единствен председател на "Продължаваме промяната".
По-лесно се води, когато имаш пълно доверие на съпредседателя си - с Кирил Петков се познавахме от 20 години, отговори той на въпроса защо в ПП отново няма двама председатели.
Всички големи решения ще се вземат от Националния съвет - всички депутати, представители на райони. Вече имаме партия, каза още Василев.
"Лена Бориславова, Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта) не се кандидатираха за тясното ръководство - последните двама видяха, че няма как да участват активно, докато са евродепутати в Брюксел."
"Пълната отговорност за партията нося аз", каза новият стар председател на "Продължаваме промяната".
"Кирил Петков продължава да работи в бизнес сферата", разкри Василев.
Според него евросредствата по ПВУ са застрашени, защото КПК не се променя - нещо, за което от ПП алармират от миналата година.
Диктатура с главно Д - един човек е държан в ареста без обвинение. В България вече няма презумпция за невинност, коментира Василев ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Продължава Подмяната
Избор се прави между алтернативи. При един кандидат не е избор, а назначение.
08:51 30.09.2025
2 ДКМС
08:51 30.09.2025
3 Дани
08:51 30.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Асена
08:52 30.09.2025
6 Българин
08:53 30.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Карлос Друсар
08:55 30.09.2025
10 име
08:56 30.09.2025
11 име
08:58 30.09.2025
12 жийас
Коментиран от #13
09:04 30.09.2025
13 Коста
До коментар #12 от "жийас":Ей ще дойде Кокорчо по пеньоара
09:12 30.09.2025
14 Нещо
09:15 30.09.2025
15 Фен
09:22 30.09.2025
16 кукурчу
Нито промяна се види, ни нищо!
хахахха...
едно и също.
09:22 30.09.2025
17 Ура,,Ура
Коментиран от #23
09:25 30.09.2025
18 Хехе
09:30 30.09.2025
19 На Дедо
09:30 30.09.2025
20 ХхА
09:31 30.09.2025
21 123456
09:36 30.09.2025
22 Под мъдрото ръководство на Ким Чен Асен
09:39 30.09.2025
23 Кво ме топли интелектът на Асен?
До коментар #17 от "Ура,,Ура":Кво ме топли интелектът на Асен, след като е съпроводен от престъпни практики и никакъв морал?
09:44 30.09.2025