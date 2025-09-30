Асен Василев за ПП: Промяната продължава, но и се променя

Промениха се много неща в ПП- Изпълнителният съвет е с 9 от 12 нови члена. Промяната" продължава, но и се променя. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Асен Василев.

Той преди дни беше избран за единствен председател на "Продължаваме промяната".

По-лесно се води, когато имаш пълно доверие на съпредседателя си - с Кирил Петков се познавахме от 20 години, отговори той на въпроса защо в ПП отново няма двама председатели.

Всички големи решения ще се вземат от Националния съвет - всички депутати, представители на райони. Вече имаме партия, каза още Василев.

"Лена Бориславова, Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта) не се кандидатираха за тясното ръководство - последните двама видяха, че няма как да участват активно, докато са евродепутати в Брюксел."

"Пълната отговорност за партията нося аз", каза новият стар председател на "Продължаваме промяната".

"Кирил Петков продължава да работи в бизнес сферата", разкри Василев.

Според него евросредствата по ПВУ са застрашени, защото КПК не се променя - нещо, за което от ПП алармират от миналата година.

Диктатура с главно Д - един човек е държан в ареста без обвинение. В България вече няма презумпция за невинност, коментира Василев ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.