Асен Василев за ПП: Промяната продължава, но и се променя

30 Септември, 2025 08:49 844 23

  • асен василев-
  • пп-
  • продължаваме промяната-
  • партиен лидер

Вече имаме партия, каза още партийният лидер

Асен Василев за ПП: Промяната продължава, но и се променя - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Промениха се много неща в ПП- Изпълнителният съвет е с 9 от 12 нови члена. Промяната" продължава, но и се променя. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Асен Василев.

Той преди дни беше избран за единствен председател на "Продължаваме промяната".

По-лесно се води, когато имаш пълно доверие на съпредседателя си - с Кирил Петков се познавахме от 20 години, отговори той на въпроса защо в ПП отново няма двама председатели.

Всички големи решения ще се вземат от Националния съвет - всички депутати, представители на райони. Вече имаме партия, каза още Василев.

"Лена Бориславова, Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта) не се кандидатираха за тясното ръководство - последните двама видяха, че няма как да участват активно, докато са евродепутати в Брюксел."

"Пълната отговорност за партията нося аз", каза новият стар председател на "Продължаваме промяната".

"Кирил Петков продължава да работи в бизнес сферата", разкри Василев.

Според него евросредствата по ПВУ са застрашени, защото КПК не се променя - нещо, за което от ПП алармират от миналата година.

Диктатура с главно Д - един човек е държан в ареста без обвинение. В България вече няма презумпция за невинност, коментира Василев ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Продължава Подмяната

    23 5 Отговор
    Избор с един кандидат!
    Избор се прави между алтернативи. При един кандидат не е избор, а назначение.

    08:51 30.09.2025

  • 2 ДКМС

    17 7 Отговор
    с ЦК на БКП напред

    08:51 30.09.2025

  • 3 Дани

    15 7 Отговор
    В тоталитаризма е така - я си предствете да трябва да се избира между трима лениновци или сталиновци?!

    08:51 30.09.2025

  • 5 Асена

    17 8 Отговор
    И аз съм като ПП - финансов мошеник съм, но непрекъснато се променям в безукорно честен участник от прайда на финансите!

    08:52 30.09.2025

  • 6 Българин

    13 14 Отговор
    Скоро ще останат с една първична партийна организация. Тя ще е в Софийския Централен Затвор. г-н Пеевски се погрижил за това, а народа му е благодарен!

    08:53 30.09.2025

  • 9 Карлос Друсар

    15 7 Отговор
    9 от 12 нови члена? Сигурно не можеш да си седнеш на опашката, Асенче.. боли, ама сладко..

    08:55 30.09.2025

  • 10 име

    16 7 Отговор
    ПП са единствените доказани чужди агенти, срещу над 800 милиона по УСАИД, получени в периода 2021-2024г, осигуриха на краварите многомилиардни договори за още чертежи напкамолети, ядрени лреактори, БТРи и фалшиви ракети. Договори без конкурс, без условия и критерии за оценка. А уж твърдяха че ще управляват честно и прозрачно.

    08:56 30.09.2025

  • 11 име

    7 5 Отговор
    ПП-ДБ опитват да оправдаят високата цена на втория договор за 8бр Кен Еф16 с допълнителното оборудване и обучения, които липсвали при първия, но същите оправдания се изричаха и при първия договор. Той беше на стойност 1,256 млрд. долара. Не знам какво вкл. първия договор, но втория договор е за 1,296 млрд. долара. Към него има договор за доставка на "съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване" на стойност 3,6 милиона долара и друг договор за "авиационни управляеми ракети и свързани с тях поддръжка и оборудване" на стойност 24 млн. долара, които в последствие стават "подарък", т.е. пак ще ги доставят, но УЖ няма да ги плащаме. Втория договор е с 40 милиона по-скъп от първия. Не знам какво е включвал първия договор, но оправданията на ПП-ДБ издишат. През 2020г Полша купува 32бр Ф35 за 4.6 милиарда долара, по 143 милиона 750хил на самолет. И двата ни договора са за по 1.3 милиарда долара, по 163 милиона долара на самолет. Източник армимедия бг, статията се казва "Защо, колко, кога и как ще плащаме за вторите осем Ф-16?"

    08:58 30.09.2025

  • 12 жийас

    12 5 Отговор
    Асене как издържа тези 2 та парцала от БТВ??? Това не са журналисти и не е телевизия а е купена свинеферма с парцали сложени да държат микрофоните и да изпълняват поръчката в слушалките. Цънцъра с тези редките зъби е срам и позор за човечеството. Пропаднал парцал дето когато и да и начупят лъжливата гага все ще е късно. И да не хленчат че е срещу журналистите писането, защото те не са журналисти а парцали. Боклуци. Слава на Господ Иисус Христос идва им и на тях финала. Като се обърне палачинката да ровят по кофите за боклук каквито са.

    Коментиран от #13

    09:04 30.09.2025

  • 13 Коста

    7 9 Отговор

    До коментар #12 от "жийас":

    Ей ще дойде Кокорчо по пеньоара

    09:12 30.09.2025

  • 14 Нещо

    4 2 Отговор
    напълно нормално ! Застоят е пагубен !

    09:15 30.09.2025

  • 15 Фен

    5 4 Отговор
    Променя се, безспорно. Превърна се в лидерска партийка на лидер със спорни морални качества. Честито на заблудените, които гласуваха за тях.

    09:22 30.09.2025

  • 16 кукурчу

    4 4 Отговор
    Промяната продължава, но и се променя - хахахахха

    Нито промяна се види, ни нищо!

    хахахха...

    едно и също.

    09:22 30.09.2025

  • 17 Ура,,Ура

    7 2 Отговор
    Всичките тук тролове плювачи нямат и една трета от интелекта на А. Василев. Жалки сте. Но продължавайте. Нали ще трябва да обядвате нещо. Примерно гевреци. Защото толкова сте си заработили.

    Коментиран от #23

    09:25 30.09.2025

  • 18 Хехе

    1 3 Отговор
    Както се пееше в една песен " За промяна говореше ти,но "понеже","обаче","защото".Дума дупка не прави ,нали? Път на изток откри към Европа..." Последен валс, Сбогом Любима...

    09:30 30.09.2025

  • 19 На Дедо

    4 4 Отговор
    Честито на всички Соросоидни сектанти надрусани от ПП. Станахте първата Гей партия в България.

    09:30 30.09.2025

  • 20 ХхА

    2 2 Отговор
    Оф, мъко, мъкоо...

    09:31 30.09.2025

  • 21 123456

    1 0 Отговор
    ПП - вече се превежда Пълни Проститутки

    09:36 30.09.2025

  • 22 Под мъдрото ръководство на Ким Чен Асен

    3 0 Отговор
    Под мъдрото ръководство на Ким Чен Асен копаем мазе. На дъното.

    09:39 30.09.2025

  • 23 Кво ме топли интелектът на Асен?

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ура,,Ура":

    Кво ме топли интелектът на Асен, след като е съпроводен от престъпни практики и никакъв морал?

    09:44 30.09.2025

