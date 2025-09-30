Новини
България »
Атанас Зафиров: Работим за справяне с водната криза и за превенция на нови проблеми във водния сектор

Атанас Зафиров: Работим за справяне с водната криза и за превенция на нови проблеми във водния сектор

30 Септември, 2025 16:42 557 20

  • атанас зафиров-
  • бсп-
  • водна криза

От днес водният режим в Плевен се облекчава, каза той

Атанас Зафиров: Работим за справяне с водната криза и за превенция на нови проблеми във водния сектор - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Благодаря на волейболния отбор на България, на треньорите, на целия състав на волейболната федерация за огромния успех, който постигнаха на световния шампионат по волейбол за мъже, за радостта, която доставиха на целия български народ". Това каза вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров пред журналисти в централата на партията.

"Безспорно благодарение на спортистите, днес ние като българи имаме повод да вървим с високо вдигната глава. Поздравявам мъжкия ни национален отбор по волейбол от спортистите и треньорите до волейболната федерация за второто място на световното първенство, тъй като доказаха, че резултатите, които постигат са плод на екипните им усилия”. Това каза председателят на Комисията по младежта и спорта и народен представител от ПГ на БСП Габриел Вълков по време на пресконференция в централата на БСП.

Той припомни, че с приетия за тази година бюджет са отделени 1/3 повече пари за Министерството на младежта и спорта, ресурс, който е отпуснат за ремонтирането на съществуващите спортните бази и строителството на нови. "С приемането на новия бюджет ще заложим ново увеличение с още 1/3 в средствата, които ще бъдат отпуснати за българските младежи и спортисти" обеща Габриел Вълков.

"През последните дни в качеството ми на председател на Националния борд по водите, заедно с министър Иванов имахме работни срещи по темата безводие в Брезник, Търново и Плевен. Бордът работи по две направления – преодоляване на текущите проблемите с липсата на вода и предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на бъдещи кризи", каза по тази тема Атанас Зафиров.

Той даде за пример водната политика във Велико Търново, където не се налага въвеждане на режим, но сега е точният момент да се предприемат дългосрочни мерки, които да са гаранция, че ще осигурят вода за целия регион.

"От днес водният режим в Плевен се облекчава. За гр. Плевен, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Буковлък, с. Опанец, с. Победа и с. Ясен. водоснабдяването ще бъде възстановено сутрин от 6,00 часа до 10,00 часа и вечер - от 18,00 часа до 22,00 часа всеки ден. На практика с времето за водоподаване се увеличава с 2 часа", каза на свой ред министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Той подчерта, че това е стъпка към стабилизиране на ситуацията в Плевен и темповете на работа остават високи, защото крайната цел е до края на годината да има само нощен режим на водата и по тази линия не бива да има никакво отпускане.

"Продължава подмяната на критични участъци от вътрешната водопреносна мрежа, от месец август от 120 литра в секунда, в момента постъпват 240 литра в секунда. В експлоатация е пуснат и реконструираният „Ясенски канал“, който ползва вода от река „Дъбнишка бара“. Очакванията са добиваните водни количества да достигнат 320 литра в секунда", съобщи още Иванов.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова заяви по повод участието на социалния министър Борислав Гуцанов в 80-тата сесия на Общото събрание на ООН: "България беше припозната като флагман в защита на децата. Добрата новина за нас оттам беше стартирането на глобална инициатива от Великобритания, в които България заема важно място."

Тя обясни, че в изказването си министър Борислав Гуцанов е подчертал, че дебатът за правата на жените трябва да се върне там, където му е мястото - към равния достъп на жените до образование, до пазара на труда, до развитието на възможности в живота и правото на избор. Той е допълнил, че България ще сподели своя челен опит в грижите за децата без родители, по-специално в извеждането им от домовете, което е най-доброто за тях. Алексова подчерта, че именно вицепремиерът на Великобритания Киър Стармър е предложил България да бъде един партньор в тази инициатива, като разпространи своя пример в целия свят.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалка

    18 1 Отговор
    картинка от тази снимка! Нищоправещи чиновници на голяма хранилка!

    16:44 30.09.2025

  • 2 БАЙ СТАВРИ

    15 1 Отговор
    А КАКВО ЩЕ ПРАВИТЕ СЪС КРИЗАТА СЪС ВАШИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ КОИТО ИЗЛЪГАХТЕ ЧЕ НЯМА ДА СЕ КОАЛИРАТЕ СЪС ГЕРБ А СЕДНАХТЕ ВЪВ СКУТА НА ТИКВАТА БОРИСОВ И ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ САМО НЕ ЗНАМ ПИЕТЕ ЛИ И ВИЕ КАТО ПП-ДБ МАЗНО КАФЕ

    16:48 30.09.2025

  • 3 Тоя

    13 2 Отговор
    работар срама няма ! Хич да не прави нищо , а да подава оставка !

    16:48 30.09.2025

  • 4 посейдон

    15 1 Отговор
    Воден цикъл още преди повече от десет години във всички големи градове . Вода няма , ГЕРБ пак излъга гражданите и присвои парите . Остана калта и чувството за пренебрежение .

    16:49 30.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    В България се използват 5 процента от водите.Останалите 95 процента през ВЕЦ на депутатите отиват в Гърция.

    16:57 30.09.2025

  • 6 :))

    2 0 Отговор
    Фрееееееед!!!

    17:00 30.09.2025

  • 7 Българин

    9 1 Отговор
    Този сраженията, освен от фритюрници, ВиК, разбирал и от волейбол
    А от мазно кафе дали разбира ?

    17:05 30.09.2025

  • 8 Петрич

    6 0 Отговор
    Каква превенция БЕ, ЗАТВОР ЗА ТЕЗИ КОИТО КРАДАТ ОТ ВОДАТА И ЗА ТЕЗИ КОИТО ГИ ПОКРИВАТ,ТОЕСТ ЗА ВАС.

    17:11 30.09.2025

  • 9 Да ге и беднягите, без гащи дойдохте

    6 1 Отговор
    в Столицата, голи като пушки, сега всичките са Мулти Милионери в $$ US долари, мулти милионери Фараони с потта на Народа 45 г., със завлеченото и накраденото Имущество на НРБ?
    "Работили били", какво работите ве Търтеи Комунистически, Милионерски Отрепки от Работнически Произход.😁🇧🇬

    17:12 30.09.2025

  • 10 хмммм

    8 0 Отговор
    Работите за вземане на пари.

    17:13 30.09.2025

  • 11 Работели били, ама как ?

    6 0 Отговор
    "Работим за справяне с водната криза".

    Да се смея ли що ли? Флинстоун работел. И как точно работи и ще се справи с водната криза ? Нещо по подробно, конкретика или и той самия не знае как да се справи, но иначе "работи на ползу роду", ама как ... ???
    Замазват очите на хората, че уж нещо правят та да си траят и да не скочат точно сега да недоволстват, че да не падне и без това крехкото правителство, че да не вземем да ритнем еврото точно на прага на приемането му. Затова обещават да "работят".

    17:14 30.09.2025

  • 12 Пииип

    3 0 Отговор
    То тука само с мрънкане не става. Стойте си още по къщите по време на избори и не само вода няма да имате, а и въздуха, който дишате ще започнете да си плащате.

    17:19 30.09.2025

  • 13 Боклуците на Боклука

    5 0 Отговор
    Боклук, работите как да крадете повече 🤜👊🪓🚽

    17:21 30.09.2025

  • 14 Вижте ги и ги запомнете, Милионерските

    5 0 Отговор
    Отрепки от Работнически Произход, най безцеремонно, нагло и нечуван Цинизъм, заграбили Народно Имущество което тяхните Майки и Бащи са се Клели пре Конституцията на НРБ и Българското Знаме че това Имущество Принадлежи на Народа, че това Имущество принадлежи на Българският Народ и никой няма Правото да го обсебва и прави Частна Собственост!
    Това са тяхните Синове и Внуци, плюли в лицето на Народа, Заграбили Пари и Народна Собственост за да дойдат Народе да Ви спасяват от Безводието причинено от Тяхните ВЕЦове?

    17:23 30.09.2025

  • 15 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Барни Ръбал,всяка дума ти е лъжа,ти си един некадърник и мошеник в костюм и пак изглеждаш смешен и жалък.

    17:29 30.09.2025

  • 16 Цвете

    2 0 Отговор
    СПЕЦИАЛНО ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШ???? КАКВО ТИ РАЗБИРА ГЛАВАТА ОТ ВИК???? ПРОДАЖНИК И ЛИЦЕМЕР СЕ ОКАЗА НАИСТИНА, ЧЕ СИ. МАХАЙ СЕ. 🎃🎃🎃🐖🐖🐗

    17:40 30.09.2025

  • 17 Цвете

    2 0 Отговор
    СПЕЦИАЛНО ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШ???? КАКВО ТИ РАЗБИРА ГЛАВАТА ОТ ВИК???? ПРОДАЖНИК И ЛИЦЕМЕР СЕ ОКАЗА НАИСТИНА, ЧЕ СИ. МАХАЙ СЕ. 🎃🎃🎃🐖🐖🐗

    17:42 30.09.2025

  • 18 Фредерик Флинстоун

    3 0 Отговор
    Благодари и на Борисов и Герб, че няма вода в Плевен.

    17:46 30.09.2025

  • 19 Морски

    1 0 Отговор
    Този "морж" е срам за Бургас!

    17:57 30.09.2025

  • 20 НЕ,Не сте готови за Бъдещето

    0 0 Отговор
    Защо не е замисляте, че в Сахара цъфтят цветя, а в Средните ширини на Земята бушуват пожари, каква е причината и бъдещето развитие на процеса.
    Конкретно за България: Защо язовирите не се удълбават, почиствайки ги със специално пригодени дълбачки. Язовирите, почти наполовина са затлачени .
    Не бумажни решения, а е необходима карта на подземните водни ресурси, която вие нямата, а боцкате само при крайна нужда.
    Какъв министър на водитее може да бъде човек, ,който не се е замислил за бъдещето, което стана настояще.

    18:12 30.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове