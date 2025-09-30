Атанас Зафиров: Работим за справяне с водната криза и за превенция на нови проблеми във водния сектор

"Благодаря на волейболния отбор на България, на треньорите, на целия състав на волейболната федерация за огромния успех, който постигнаха на световния шампионат по волейбол за мъже, за радостта, която доставиха на целия български народ". Това каза вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров пред журналисти в централата на партията.

"Безспорно благодарение на спортистите, днес ние като българи имаме повод да вървим с високо вдигната глава. Поздравявам мъжкия ни национален отбор по волейбол от спортистите и треньорите до волейболната федерация за второто място на световното първенство, тъй като доказаха, че резултатите, които постигат са плод на екипните им усилия”. Това каза председателят на Комисията по младежта и спорта и народен представител от ПГ на БСП Габриел Вълков по време на пресконференция в централата на БСП.

Той припомни, че с приетия за тази година бюджет са отделени 1/3 повече пари за Министерството на младежта и спорта, ресурс, който е отпуснат за ремонтирането на съществуващите спортните бази и строителството на нови. "С приемането на новия бюджет ще заложим ново увеличение с още 1/3 в средствата, които ще бъдат отпуснати за българските младежи и спортисти" обеща Габриел Вълков.

"През последните дни в качеството ми на председател на Националния борд по водите, заедно с министър Иванов имахме работни срещи по темата безводие в Брезник, Търново и Плевен. Бордът работи по две направления – преодоляване на текущите проблемите с липсата на вода и предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на бъдещи кризи", каза по тази тема Атанас Зафиров.

Той даде за пример водната политика във Велико Търново, където не се налага въвеждане на режим, но сега е точният момент да се предприемат дългосрочни мерки, които да са гаранция, че ще осигурят вода за целия регион.

"От днес водният режим в Плевен се облекчава. За гр. Плевен, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Буковлък, с. Опанец, с. Победа и с. Ясен. водоснабдяването ще бъде възстановено сутрин от 6,00 часа до 10,00 часа и вечер - от 18,00 часа до 22,00 часа всеки ден. На практика с времето за водоподаване се увеличава с 2 часа", каза на свой ред министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Той подчерта, че това е стъпка към стабилизиране на ситуацията в Плевен и темповете на работа остават високи, защото крайната цел е до края на годината да има само нощен режим на водата и по тази линия не бива да има никакво отпускане.

"Продължава подмяната на критични участъци от вътрешната водопреносна мрежа, от месец август от 120 литра в секунда, в момента постъпват 240 литра в секунда. В експлоатация е пуснат и реконструираният „Ясенски канал“, който ползва вода от река „Дъбнишка бара“. Очакванията са добиваните водни количества да достигнат 320 литра в секунда", съобщи още Иванов.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова заяви по повод участието на социалния министър Борислав Гуцанов в 80-тата сесия на Общото събрание на ООН: "България беше припозната като флагман в защита на децата. Добрата новина за нас оттам беше стартирането на глобална инициатива от Великобритания, в които България заема важно място."

Тя обясни, че в изказването си министър Борислав Гуцанов е подчертал, че дебатът за правата на жените трябва да се върне там, където му е мястото - към равния достъп на жените до образование, до пазара на труда, до развитието на възможности в живота и правото на избор. Той е допълнил, че България ще сподели своя челен опит в грижите за децата без родители, по-специално в извеждането им от домовете, което е най-доброто за тях. Алексова подчерта, че именно вицепремиерът на Великобритания Киър Стармър е предложил България да бъде един партньор в тази инициатива, като разпространи своя пример в целия свят.