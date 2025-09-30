Историческо признание за България

Министърът на туризма Мирослав Боршош и кметът на община Хисаря Ива Вълчева обявиха днес, че градът официално е приет в Европейската асоциация на историческите термални градове (EHTTA).

С присъединяването си Хисаря заема своето място сред най-авторитетните европейски дестинации с термална традиция и културно наследство. Основана през 2009 г. в Брюксел, EHTTA обединява 50 членове от 18 държави – 37 общини и 13 асоциирани организации. Асоциацията е призната от Съвета на Европа, а от 2019 г. е и афилииран член на Световната организация по туризъм (UNWTO).

По-рано тази година беше проведена среща в Министерството на туризма между министър Мирослав Боршош, Ханс Хорник – председател на Научния комитет на EHTTA и съветник по културното наследство на град Баден, Австрия, и кмета на Хисаря Ива Вълчева. Тогава бяха обсъдени възможностите и условията за членство на града и беше подчертано, че Хисаря отговаря на ключовите критерии за участие в мрежата със своето римско културно наследство, историческа термална зона и развита туристическа инфраструктура.

„Присъединяването на Хисаря към EHTTA е признание както за вековната му традиция в медицинския туризъм и балнеолечението, за съхраненото римско културно наследство и минерални извори с доказани лечебни качества, но и за съвместната работа между държавата и местната власт. Това е важна крачка към утвърждаването на България като водеща СПА и балнео дестинация в Европа“, каза министър Боршош.

Министърът заяви още, че туризмът е много повече от икономика – той изгражда имидж и образ на страната пред света, като отново подчерта, че добрата туристическа политика се създава в партньорство между държавата, местните власти и националните медии. Той отбеляза, че подкрепата за регионите и тяхното представяне пред международна аудитория са сред основните приоритети на министерството, като посочи и значението на планираните събития в страната на тема винен туризъм, сред които предстоящата Глобална конференция за винен туризъм, организирана от Министерството на туризма в партньорство с UN Tourism. Това е световен форум, който ще събере в България водещи световни експерти, занимаващи се с този вид туризъм и ще дадат възможност различни винени дестинации в България да бъдат представени пред широка международна публика. Според министър Мирослав Боршош приемането в Европейската асоциация е поредната стъпка към утвърждаването на Хисаря и общината като важна и влиятелна туристическа дестинация в европейски и световен мащаб. Тепърва предстоят нови съвместни инициативи и партньорства в тази посока.

„За мен е чест да представя членството на Хисаря в Европейската асоциация на историческите термални градове. Хисаря го заслужава, а с него – и България. Работихме съвместно с Министерството на туризма, с учени и експерти. То не беше лесно постигнато, но е успех за целия град и за България”, заяви от своя страна кметът на града Ива Вълчева по време на срещата.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев определи събитието като нов повод за национална гордост, редом с успехите на българските волейболисти. Той коментира, че медийната агенция традиционно популяризира България като страната с най-богати минерални води в континентална Европа и развива партньорства с общини за представяне на техните културни и туристически инициативи.

Хисаря е един от най-старите балнеологични курорти в България, чиято термална традиция датира от римско време. Градът е символ на връзката между история, културно наследство и лечебни минерални извори и вече е част от престижна европейска мрежа, която ще допринесе за по-широкото популяризиране на българските СПА и балнео дестинации.