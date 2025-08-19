Новини
България »
Министерството на туризма за инцидента в Несебър: Не е от компетенциите ни

19 Август, 2025 14:32

  • мт-
  • инцидент-
  • несебър-
  • парасейлинг

Няма яснота кой контролира изправността на водните атракциони

Министерството на туризма за инцидента в Несебър: Не е от компетенциите ни - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на туризма подчертава, че трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят неговите правомощия. Министерството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол.

„Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои“, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.

Продължава разследването на трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плаж в Несебър.

То е било с майка си на близо 50 метра височина. Очевидци твърдят, че първата линейката пристигнала без необходимото оборудване, а от Спешна помощ отричат.

Няма яснота кой контролира изправността на водните атракциони. Това показа проверката на bTV.

Оказва се, че държавата контролира само изправността на лодката, но не и тази на прикачените към нея парашути, надуваеми съоръжения или водни ски.

Изискванията към атракционната услуга "Воден парашут" или парасейлинг са записани в Наредба от 2009-та. В нея се уточняват изискванията към плавателното средство, екипажът, както и към теглещото парашута въже.

Без други детайли са посочени и институциите, които упражняват контрола.

От Агенция "Морска администрация" към Министерство на транспорта обясниха за bTV, че моторната лодка е проверена само преди един месец и е получила разрешително и морски коридор.

„По време на проверката няма забележки, капитанът си е правоспособен, има задължителна застраховка на местата за злополука“, обясни кап. Живко Петров – директор на "Морска администрация".

Но има ли отношение „Морска администрация“ към парашути, надуваеми обекти, ски и тяхната изправност?

„Не, няма „Морска администрация“ отношение към това. Ние проверяваме само лодката. Но в дадения случай за парашута морска администрация не отговаря, както и за тези дивани, черешки и какви ли не наименования имат“, посочи още кап. Петров.

Кой проверява изправността на прикачените към моторни лодки съоръжения - отправихме запитването и към Държавната агенция за технически надзор:

„Във връзка с поставените от вас въпроси ви информираме, че описаните от вас атракциони не са под надзора на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и няма нормативно изискване да извършва такива проверки“, посочват от там.

Още не са готови експертизите, които да отговорят какви са причините за трагедията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    9 0 Отговор
    Нередности няма, виновни няма, а едно дете го няма. До кога ще търпи това стадо?

    Коментиран от #5

    14:34 19.08.2025

  • 2 Стефанов

    5 0 Отговор
    Оставка та министъра ?

    14:39 19.08.2025

  • 3 Как така ?

    4 0 Отговор
    Това е туристическа атракция ? Кой следи за изправността на съоръженията , на какъв период от време се контролира и кой одобрява с подписа си ползването ? Оставка на министъря !

    14:40 19.08.2025

  • 4 Лост

    3 0 Отговор
    Боршош: Това не е от моята компетентност.Ако се направи една шведска маса и има шведска тройка ще дойда да обсъдим проблемите.

    14:43 19.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами да

    4 0 Отговор
    Никой не е от тука! Идиоти!

    14:44 19.08.2025

  • 7 Попето

    0 0 Отговор
    Рискове дебнат навсякъде, така и в този случай. На майката й се прищял адреналин, детето ревнало и то иска да "лети", но за съжаление станала белята. Кой е виновен? Да осъдят собственика на съоръжението, който би следвало да има застраховка.

    14:51 19.08.2025

  • 8 мдаа

    0 0 Отговор
    20 министерства, 100 агенции, 500 администрации и никой, ама никой не е виновен. Няма учудени, нали? Ние живеем в държавата на невинните. Дори когато в ЕСПЧ осъдят България заради безхаберието или сътворените от някой чиновник или магистрат безумия, те са невинни, а ние плащаме, защото сме виновни. Виновни сме, че ги търпим и така ги правим възможни.

    15:04 19.08.2025

