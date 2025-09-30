Новини
Печалбата на банките у нас стигна до 2,5 млрд. лева към края на август

30 Септември, 2025 20:40 665 33

  • печалба-
  • банкова система-
  • банки

Печалбата на банките у нас стигна до 2,5 млрд. лева към края на август - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Печалбата на българската банкова система нараства с 4,4 на сто на годишна база до общо 2,5 млрд. лева към края на месец август тази година, сочат данните на Българската народна банка.

През август 2025 г. активите на банковата система нарастват с 2,4 млрд. лв. (1,2 на сто ) до 203,3 млрд. лв. През периода се увеличават кредитите и авансите (с 1,6 млрд. лв., 1,3 на сто) и дълговите ценни книжа (с 881 млн. лв., 2,5 на сто), като дяловете им в структурата на балансовите активи в края на месеца са съответно 63,7% и 17,7% (63,7% и 17,5% в края на юли).

Общите брутни кредити и аванси в края на август възлизат на 133 млрд. лв. и спрямо края на юли нарастват с 1,6 млрд. (1,3 на сто). Вземанията от кредитни институции отбелязват растеж с 571 млн. лв. (4,8 на сто) до 12,5 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл се увеличава на месечна база с 1.0 млрд. лв. (0,8 на сто) до 120,1 млрд. лв.

Нарастват кредитите за домакинства – с 894 млн. лв., 1,7 на сто (в това число с 622 млн. лв. – обезпечените с жилищен имот), на други финансови предприятия – със 147 млн. лв. (1,6 на сто), и за сектор държавно управление – със 7 млн. лв. (0,6 на сто).

Кредитите за нефинансови предприятия намаляват с 37 млн. лв. (0,1 на сто).

В края на август депозитите в банковата система възлизат общо на 171,8 млрд. лв., като спрямо края на юли нарастват с 2,1 млрд. лв. (1,2 на сто). Увеличение е отчетено при депозитите на домакинства (с 1 млрд. лв., 1,1 на сто), на нефинансови предприятия (с 1,2 млрд. лв., 2,4 на сто) и на други финансови предприятия (със 192 млн. лв., 4,8 на сто).

Намаляват депозитите на кредитни институции (със 183 млн. лв., 1,3 на сто) и на сектор държавно управление (със 177 млн. лв., 4,2 на сто).

Балансовият собствен капитал на банковата система към 31 август 2025 г. е 24,9 млрд. лв., с 272 млн. лв. (1,1 на сто) повече спрямо отчетения към 31 юли. Влияние за увеличението му оказва главно повишението на текущата печалба.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за осемте месеца на 2025 г. възлизат на 418 млн. лв., с 38 млн. лв. (10 на сто) повече от начислените към 31 август 2024 година.

Основният лихвен процент (ОЛП) ще бъде 1,81 на сто, считано от 1 октомври, обяви Българската народна банка. ОЛП се понижава с 0,01 процентни пункта на сто спрямо септември 2025 година.

Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година, като през декември 2023 г. достигна връх 3,80 на сто.

Основният лихвен процент в България се прилага предимно при изчисляването на годишната лихва по задължения.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро.

    Коментиран от #12

    20:41 30.09.2025

  • 2 Демократичен феодализъм

    18 0 Отговор
    Банките, бирниците и башибозукът
    си печелят !
    А народът... ?

    Коментиран от #15

    20:45 30.09.2025

  • 3 Ццц

    10 1 Отговор
    Малко са. Таксичките трябва да се пипнат. Ракия да е, да те е страх от народа. За таксите никой няма да каже нищо.

    20:45 30.09.2025

  • 4 Даниел

    9 0 Отговор
    Това би трябвало да радва всички ни,но какъв данък плащат те?

    20:45 30.09.2025

  • 5 Уса

    10 0 Отговор
    Тия кожодери не плащат данък свръх печалба

    20:46 30.09.2025

  • 6 Гост

    8 0 Отговор
    Затова ли една ми се мръщи днеска в банката 😁

    20:48 30.09.2025

  • 7 Вярващи

    9 0 Отговор
    Лихвата е грях. Не хранете банкерите-евреи.

    Коментиран от #25

    20:49 30.09.2025

  • 8 Мюмюр

    8 0 Отговор
    с дългите носове са доволни

    20:49 30.09.2025

  • 9 На вниманието на журналистите!

    8 0 Отговор
    Днес при теглене на пари от банкомата ми излезна съобщение, че не мога да тегля повече от 150 лв в брой!
    Това подготовка за цивровото евро ли е?
    Време е да изгоним всички банки от България!

    Коментиран от #11

    20:50 30.09.2025

  • 10 Чудесно

    8 0 Отговор
    Честито на крадците. Всичката печалба по болници и аптеки да похарчат. Амин.

    20:51 30.09.2025

  • 11 Много е просто

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "На вниманието на журналистите!":

    Така ще плащаш повече такси!

    20:52 30.09.2025

  • 12 Ей скъперник

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вземи да поработиш бе търтей.

    20:52 30.09.2025

  • 13 Грунчо

    2 1 Отговор
    е да си на тоя свят

    20:53 30.09.2025

  • 14 Стригането на овцете вече е глозгане

    10 1 Отговор
    Чистата печалба е 2,5 милиарда, с Активите е към 10 милиарда.

    20:53 30.09.2025

  • 15 селяк

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Демократичен феодализъм":

    Е нали един политик каза какво да прави народа " Да го "вее""

    20:54 30.09.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    5 4 Отговор
    Ганя дърпа кредити като невидял! Курува мерцедеси!
    Кога ли ще гръмне този балон!

    20:54 30.09.2025

  • 17 Любопитно

    12 0 Отговор
    Милиарди печалба, а заплатите ниски.

    20:55 30.09.2025

  • 18 Иван

    11 0 Отговор
    Вкарваш 5 лева и ти вземат такса 1 лев ,после искаш да изтеглиш и хоп 20 лева такса щото теглиш твоите пари и така не си държети парите си в банки работят с твоите пари и не ти дават нищо само такси

    Коментиран от #19, #29

    20:56 30.09.2025

  • 19 Квака

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    и у буркани не става, мухлясват

    21:00 30.09.2025

  • 20 Шмекер

    3 0 Отговор
    Инвестиция у надгробни камъни е най-на далавера. Остават во веки. Ама си мислят, че ще занесат милионите на оня свят. Някой друг път. Ковчегът джобове няма.

    21:03 30.09.2025

  • 21 Перо

    6 0 Отговор
    Банките в БГ са престъпна система, която акумулира печалба от картелни измислени, всевъзможни такси и лихви, и превеждат печалбата, създадена в БГ на депозит с ниски лихви в чужбина, като не кредитира БГ предприятия и физически лица! Кредитирането на физически лица не е променено от 80 години, още искат трудови договори и поръчители и не са чували за кредитна история и институция която контролира и координира кредитната дейност и информацията между банките! Престъпна система на чужди банки ощетяващи БГ икономика! В БГ понастоящем има само една БГ банка със спорна репутация!

    21:04 30.09.2025

  • 22 Да,бе

    6 0 Отговор
    Още не са сложили само такса наличност по сметките на клиентите си,но не е далече при тая безнаказаност и наглост.

    21:04 30.09.2025

  • 23 Име

    5 0 Отговор
    Таксите за превод трябва да бъдат премахнати, както и таксите за теглене от банкомат!

    21:05 30.09.2025

  • 24 Ограбване с благодарение на държавата

    7 0 Отговор
    Близо 12 милиарда лева годишно печелят банките. Хранителните вериги близо 10 милиарда. Строителните и битова техника близо 15 милиарда. Соларите 1 милиард, лук ойл само 3-4 милиарда. Е то кво остана, образование, здравеопазване, сигурност, пътно строителство. И все още как съществува тая държава от тея грабежи

    21:05 30.09.2025

  • 25 Име

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вярващи":

    Вие да не сте мюсюлманин?!

    21:06 30.09.2025

  • 26 Българин

    4 1 Отговор
    Ако имаме нещастието да въведем окупационната валута, тогава ще видите какво е стригане на овците атлантически. Лошото е, че ще страдат пак обикновените хора, дето не искат чуждата окупационна валута!

    21:07 30.09.2025

  • 27 Гост

    2 0 Отговор
    На вниманието на делян пеефски

    21:10 30.09.2025

  • 29 Е да де,

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Те нали затова не искаха да влизаме в еврозоната? За да могат сами да си измислят всякакви такси или правила и да си ги прилагат както им е изгодно. Първите регулации, които са валидни за еврозоната, вече ги гласуваха и в парамента, като след от 7 октомври 2025 г. от платежни сметки захранвани от заплати, пенсии, стипендии и други трябва да осигурят виъзможност до 10 тегления от банкомат да бъдат безплатни. Да ги видим сега дали ще измислят някакви допълнителни побългарени условия, да ходиш да им се молиш, да правиш някакви заявки, да попълваш разни формуляри или според правилата за еврозоната няма не искам и всичко ще се въведе автоматично, без допълнителни усложнения.

    21:19 30.09.2025

  • 30 Точен

    2 0 Отговор
    Банките крият поне 50 % от печалбите си. А пазарният дял на българските банки е под 5 %, значи само от банки Западът граби над 3 млрд Евро от българите. А веригите магазини, комуникационните дружества, води, топлофикация, медта, златото, не броя внесените втора употреба автомобили и пр. стоки... Демокрацията е робство!

    21:19 30.09.2025

  • 31 Мафията краде дои народа

    1 0 Отговор
    Пропаднала мафиотска държава

    21:20 30.09.2025

  • 32 Жан Бойко

    0 0 Отговор
    Познахте защо правителството защитава плоския данък?!!!
    И онзи който прави милиарди и работещия за 1000 лева плащат един и същи процент! Равенство ,ще речете!
    Ама , друг път

    21:22 30.09.2025

  • 33 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 0 Отговор
    Е, как няма да са на печалба то са само такси, такса, че вкарваш пари по сметка, такса, че теглиш пари по сметка, такса, че парите са ти в банката, такса карта, сега очакваме такса вход и малко по късно и такса изход

    21:30 30.09.2025

