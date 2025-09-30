Печалбата на банките у нас стигна до 2,5 млрд. лева към края на август

Печалбата на българската банкова система нараства с 4,4 на сто на годишна база до общо 2,5 млрд. лева към края на месец август тази година, сочат данните на Българската народна банка.
През август 2025 г. активите на банковата система нарастват с 2,4 млрд. лв. (1,2 на сто ) до 203,3 млрд. лв. През периода се увеличават кредитите и авансите (с 1,6 млрд. лв., 1,3 на сто) и дълговите ценни книжа (с 881 млн. лв., 2,5 на сто), като дяловете им в структурата на балансовите активи в края на месеца са съответно 63,7% и 17,7% (63,7% и 17,5% в края на юли).
Общите брутни кредити и аванси в края на август възлизат на 133 млрд. лв. и спрямо края на юли нарастват с 1,6 млрд. (1,3 на сто). Вземанията от кредитни институции отбелязват растеж с 571 млн. лв. (4,8 на сто) до 12,5 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл се увеличава на месечна база с 1.0 млрд. лв. (0,8 на сто) до 120,1 млрд. лв.
Нарастват кредитите за домакинства – с 894 млн. лв., 1,7 на сто (в това число с 622 млн. лв. – обезпечените с жилищен имот), на други финансови предприятия – със 147 млн. лв. (1,6 на сто), и за сектор държавно управление – със 7 млн. лв. (0,6 на сто).
Кредитите за нефинансови предприятия намаляват с 37 млн. лв. (0,1 на сто).
В края на август депозитите в банковата система възлизат общо на 171,8 млрд. лв., като спрямо края на юли нарастват с 2,1 млрд. лв. (1,2 на сто). Увеличение е отчетено при депозитите на домакинства (с 1 млрд. лв., 1,1 на сто), на нефинансови предприятия (с 1,2 млрд. лв., 2,4 на сто) и на други финансови предприятия (със 192 млн. лв., 4,8 на сто).
Намаляват депозитите на кредитни институции (със 183 млн. лв., 1,3 на сто) и на сектор държавно управление (със 177 млн. лв., 4,2 на сто).
Балансовият собствен капитал на банковата система към 31 август 2025 г. е 24,9 млрд. лв., с 272 млн. лв. (1,1 на сто) повече спрямо отчетения към 31 юли. Влияние за увеличението му оказва главно повишението на текущата печалба.
Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за осемте месеца на 2025 г. възлизат на 418 млн. лв., с 38 млн. лв. (10 на сто) повече от начислените към 31 август 2024 година.
Основният лихвен процент (ОЛП) ще бъде 1,81 на сто, считано от 1 октомври, обяви Българската народна банка. ОЛП се понижава с 0,01 процентни пункта на сто спрямо септември 2025 година.
Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година, като през декември 2023 г. достигна връх 3,80 на сто.
Основният лихвен процент в България се прилага предимно при изчисляването на годишната лихва по задължения.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
20:41 30.09.2025
2 Демократичен феодализъм
си печелят !
А народът... ?
Коментиран от #15
20:45 30.09.2025
3 Ццц
20:45 30.09.2025
4 Даниел
20:45 30.09.2025
5 Уса
20:46 30.09.2025
6 Гост
20:48 30.09.2025
7 Вярващи
Коментиран от #25
20:49 30.09.2025
8 Мюмюр
20:49 30.09.2025
9 На вниманието на журналистите!
Това подготовка за цивровото евро ли е?
Време е да изгоним всички банки от България!
Коментиран от #11
20:50 30.09.2025
10 Чудесно
20:51 30.09.2025
11 Много е просто
До коментар #9 от "На вниманието на журналистите!":Така ще плащаш повече такси!
20:52 30.09.2025
12 Ей скъперник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вземи да поработиш бе търтей.
20:52 30.09.2025
13 Грунчо
20:53 30.09.2025
14 Стригането на овцете вече е глозгане
20:53 30.09.2025
15 селяк
До коментар #2 от "Демократичен феодализъм":Е нали един политик каза какво да прави народа " Да го "вее""
20:54 30.09.2025
16 Ганя Путинофила
Кога ли ще гръмне този балон!
20:54 30.09.2025
17 Любопитно
20:55 30.09.2025
18 Иван
Коментиран от #19, #29
20:56 30.09.2025
19 Квака
До коментар #18 от "Иван":и у буркани не става, мухлясват
21:00 30.09.2025
20 Шмекер
21:03 30.09.2025
21 Перо
21:04 30.09.2025
22 Да,бе
21:04 30.09.2025
23 Име
21:05 30.09.2025
24 Ограбване с благодарение на държавата
21:05 30.09.2025
25 Име
До коментар #7 от "Вярващи":Вие да не сте мюсюлманин?!
21:06 30.09.2025
26 Българин
21:07 30.09.2025
27 Гост
21:10 30.09.2025
29 Е да де,
До коментар #18 от "Иван":Те нали затова не искаха да влизаме в еврозоната? За да могат сами да си измислят всякакви такси или правила и да си ги прилагат както им е изгодно. Първите регулации, които са валидни за еврозоната, вече ги гласуваха и в парамента, като след от 7 октомври 2025 г. от платежни сметки захранвани от заплати, пенсии, стипендии и други трябва да осигурят виъзможност до 10 тегления от банкомат да бъдат безплатни. Да ги видим сега дали ще измислят някакви допълнителни побългарени условия, да ходиш да им се молиш, да правиш някакви заявки, да попълваш разни формуляри или според правилата за еврозоната няма не искам и всичко ще се въведе автоматично, без допълнителни усложнения.
21:19 30.09.2025
30 Точен
21:19 30.09.2025
31 Мафията краде дои народа
21:20 30.09.2025
32 Жан Бойко
И онзи който прави милиарди и работещия за 1000 лева плащат един и същи процент! Равенство ,ще речете!
Ама , друг път
21:22 30.09.2025
33 ⚒️⚒️⚒️⚒️
21:30 30.09.2025