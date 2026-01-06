Васил Велев: Преминаването към еврото протича спокойно

Преходът към еврото в България се осъществява без хаос и сериозни проблеми както за бизнеса, така и за гражданите. Това заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
По думите му опасенията за сериозни сътресения не са се оправдали. „Ние никога не сме говорили за хаос. Преминаването е нормално и не сме констатирали сериозни проблеми. Няма оплаквания от членове на Асоциацията”, подчерта Велев. Той допълни, че банковият сектор е реагирал сравнително бързо и се справя с процеса по обмяната.
Председателят на ОС на АИКБ отправи критика към практиката някои банки да събират такса от 15 лева за обмяна на левове в евро за граждани, които не са техни клиенти. Според него това противоречи на духа на преходния период, в който обмяната следва да бъде без такси и курсови разлики. По тази причина Асоциацията вече е сезирала БНБ и Министерския съвет.
Велев посъветва гражданите да не бързат с обмяната и да използват основно банки и пощи, особено в по-малките населени места, за да се избегнат злоупотреби и измами. „Няма необходимост от опашки и плащане на излишни такси. Плащанията с дебитни и кредитни карти в този период са за предпочитане”, каза той.
Той коментира още и недостига на стартови пакети с евромонети и затрудненото зареждане на банките в по-малките населени места. По думите на Велев това води до проблеми с връщането на ресто и създава усещане за по-бавно навлизане в еврозоната извън големите градове. Очакванията са тези затруднения да бъдат преодолени до края на месеца.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4
19:53 06.01.2026
2 Да,бе
19:53 06.01.2026
3 Мойте от банкомата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ми даде 6 х 50 емисия 2017 но нови
19:56 06.01.2026
4 Тоя пластичен експеримент
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дитала и плавно ще отече
19:57 06.01.2026
5 Хипотетично
19:59 06.01.2026
6 Карлово
Коментиран от #9, #10
20:02 06.01.2026
7 НЯКОЙ
РАБОТЯТ САМО В ЕВРО????
САНКЦИИ ЗА ТЯХ ЩЕ ИМА ЛИ?
ИЛИ МАЛКИТЕ МАГАЗИНЧЕТА СА ВИ ПО-УДОБНИ ЗА ПРОВЕРКИ И САНКЦИИ????
Коментиран от #14, #18
20:03 06.01.2026
8 Еврото е незаконно в България
за да разберете как еничарите погазиха Конституцията и защо е незаконно да сме в еврозоната
20:09 06.01.2026
9 стига глупости
До коментар #6 от "Карлово":В кауфланд касовите апарати смятат автоматично тотала и рестото в евро и лева, касиерката само въвежда сумата която даваш за пхлащане! Аман от лаладжии!
Коментиран от #12
20:10 06.01.2026
10 прагматичност
До коментар #6 от "Карлово":На опашката в банка и превалутиране на левовете е досадното решение. Така правят с рестото търговците навсякъде, за да си спестят те от своя страна ходене до банките.
20:11 06.01.2026
11 Как
20:11 06.01.2026
12 Човекът
До коментар #9 от "стига глупости":е от Карлово , а не от София. А в еПей в Х.Димитъровсия Кауфланд правят точно същото с рестото даваш лева- връщат ти в лева при плащане на сметки.
Коментиран от #16
20:15 06.01.2026
13 След един
20:17 06.01.2026
14 марко тотев
До коментар #7 от "НЯКОЙ":Тия работят по специален закон за хазарта и са им изписали изрично разрешена валута само в евро.
20:20 06.01.2026
15 Точен
20:23 06.01.2026
16 и какво от това
До коментар #12 от "Човекът":и аз не съм в София, но проблеми с големите вериги нямам
Коментиран от #19
20:36 06.01.2026
17 ганев
20:37 06.01.2026
18 Ко речи?
До коментар #7 от "НЯКОЙ":Вземи ограмоти се. Информацията е публична, ама нямаш мозък да го потърсиш. Не коментирам решението да се процедира по този начин.
20:39 06.01.2026
19 човекът
До коментар #16 от "и какво от това":Очевидно не пазаруваш в Карлово, какво те тревожи тогава?
20:40 06.01.2026
20 бай Онзи
Коментиран от #21, #22
20:41 06.01.2026
21 ганев
До коментар #20 от "бай Онзи":И..КАТО...СТОЯН ТИ ДУМНЕ КАРТАТА..ГОЛ ..КАТО ПУШКА
20:46 06.01.2026
22 живо и здраво
До коментар #20 от "бай Онзи":Като си на две преки от банката, може да имаш само два лева за дъвка, а ако си на 22 километра от банката и не разполагаш със собствен транспорт (при здравословен проблем) ще разсъждаваш и по различен начин.
Коментиран от #23
20:46 06.01.2026
23 ганев
До коментар #22 от "живо и здраво":БРАВО...МНОГО ТОЧЕН ..КОМЕНТАР
20:49 06.01.2026