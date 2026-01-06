Новини
България »
София »
Васил Велев: Преминаването към еврото протича спокойно

Васил Велев: Преминаването към еврото протича спокойно

6 Януари, 2026 19:51 656 23

  • васил велев-
  • евро-
  • еврозона-
  • банки

Председателят на ОС на АИКБ отправи критика към практиката някои банки да събират такса от 15 лева за обмяна на левове в евро за граждани, които не са техни клиенти

Васил Велев: Преминаването към еврото протича спокойно - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Преходът към еврото в България се осъществява без хаос и сериозни проблеми както за бизнеса, така и за гражданите. Това заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите му опасенията за сериозни сътресения не са се оправдали. „Ние никога не сме говорили за хаос. Преминаването е нормално и не сме констатирали сериозни проблеми. Няма оплаквания от членове на Асоциацията”, подчерта Велев. Той допълни, че банковият сектор е реагирал сравнително бързо и се справя с процеса по обмяната.

Председателят на ОС на АИКБ отправи критика към практиката някои банки да събират такса от 15 лева за обмяна на левове в евро за граждани, които не са техни клиенти. Според него това противоречи на духа на преходния период, в който обмяната следва да бъде без такси и курсови разлики. По тази причина Асоциацията вече е сезирала БНБ и Министерския съвет.

„Къдрави“ цени и дефицит на евроцентове: Равносметката в първите дни след смяната на валутата

Велев посъветва гражданите да не бързат с обмяната и да използват основно банки и пощи, особено в по-малките населени места, за да се избегнат злоупотреби и измами. „Няма необходимост от опашки и плащане на излишни такси. Плащанията с дебитни и кредитни карти в този период са за предпочитане”, каза той.

Той коментира още и недостига на стартови пакети с евромонети и затрудненото зареждане на банките в по-малките населени места. По думите на Велев това води до проблеми с връщането на ресто и създава усещане за по-бавно навлизане в еврозоната извън големите градове. Очакванията са тези затруднения да бъдат преодолени до края на месеца.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Някой може ли да ми покаже нова евро банкнота от 2025 г?

    Коментиран от #3, #4

    19:53 06.01.2026

  • 2 Да,бе

    8 1 Отговор
    Оркестъра свири,а титаник си потъва по план ..Само, че на тоя няма спасителни лодки.

    19:53 06.01.2026

  • 3 Мойте от банкомата

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ми даде 6 х 50 емисия 2017 но нови

    19:56 06.01.2026

  • 4 Тоя пластичен експеримент

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дитала и плавно ще отече

    19:57 06.01.2026

  • 5 Хипотетично

    7 0 Отговор
    Един месец не е достатъчен срок , за да въдат изхарчени левовете кеш у хората, тъй като те са семеен резерв за по-дълъг срок. Всеки един ще трябва да посети банка , за да превалутира банкноти и монети, т.е.ще се извият дълги опашки там.

    19:59 06.01.2026

  • 6 Карлово

    9 1 Отговор
    Пълен хаос в Била и Кауфланд днес. Няма достатъчно евро. Левове и стотинки в кутии за маслини, евро и центове в касата. С каквото плащаш, в това ти връщат. Ако плащаш в лева, започва едно смятане на телефона на касиерката. Опашки по 20-30 човека на каса.....мдаа, протича спокойно. хи хи

    Коментиран от #9, #10

    20:02 06.01.2026

  • 7 НЯКОЙ

    10 1 Отговор
    ЩЕ ОБЯСНИ ЛИ ЗАЩО ТОТАЛИЗАТОРА
    РАБОТЯТ САМО В ЕВРО????
    САНКЦИИ ЗА ТЯХ ЩЕ ИМА ЛИ?
    ИЛИ МАЛКИТЕ МАГАЗИНЧЕТА СА ВИ ПО-УДОБНИ ЗА ПРОВЕРКИ И САНКЦИИ????

    Коментиран от #14, #18

    20:03 06.01.2026

  • 8 Еврото е незаконно в България

    4 2 Отговор
    Влязте в Телеграм и изпишете това " ‼️ВСЕКИ БЪЛГАРИН ТРЯБВА ДА ЧУЕ ТОВА..."
    за да разберете как еничарите погазиха Конституцията и защо е незаконно да сме в еврозоната

    20:09 06.01.2026

  • 9 стига глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Карлово":

    В кауфланд касовите апарати смятат автоматично тотала и рестото в евро и лева, касиерката само въвежда сумата която даваш за пхлащане! Аман от лаладжии!

    Коментиран от #12

    20:10 06.01.2026

  • 10 прагматичност

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Карлово":

    На опашката в банка и превалутиране на левовете е досадното решение. Така правят с рестото търговците навсякъде, за да си спестят те от своя страна ходене до банките.

    20:11 06.01.2026

  • 11 Как

    5 2 Отговор
    Всички от Възраждане вместо да ходят на протести се юрнаха да сменят лева който защитаваха! То и евродепутатите им взимат 15 бона в евро и не протестират!

    20:11 06.01.2026

  • 12 Човекът

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "стига глупости":

    е от Карлово , а не от София. А в еПей в Х.Димитъровсия Кауфланд правят точно същото с рестото даваш лева- връщат ти в лева при плащане на сметки.

    Коментиран от #16

    20:15 06.01.2026

  • 13 След един

    5 1 Отговор
    Месец всички евро мишки не можеш да ги откриеш иначе всичко е нормално ама за тях …

    20:17 06.01.2026

  • 14 марко тотев

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "НЯКОЙ":

    Тия работят по специален закон за хазарта и са им изписали изрично разрешена валута само в евро.

    20:20 06.01.2026

  • 15 Точен

    1 1 Отговор
    Васко, нормално лъжеш...

    20:23 06.01.2026

  • 16 и какво от това

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Човекът":

    и аз не съм в София, но проблеми с големите вериги нямам

    Коментиран от #19

    20:36 06.01.2026

  • 17 ганев

    3 0 Отговор
    ПРЕХОДА...НА ТОЗ ..КЪМ ДРУГИЯТ СВЯТ ЩЕ..БЪДЕ ТРУДЕН И БОЛЕЗНЕН

    20:37 06.01.2026

  • 18 Ко речи?

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "НЯКОЙ":

    Вземи ограмоти се. Информацията е публична, ама нямаш мозък да го потърсиш. Не коментирам решението да се процедира по този начин.

    20:39 06.01.2026

  • 19 човекът

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "и какво от това":

    Очевидно не пазаруваш в Карлово, какво те тревожи тогава?

    20:40 06.01.2026

  • 20 бай Онзи

    4 3 Отговор
    От 22 години, откакто имам банкова карта, кешът ми е само за резервен случай. Имам 200-300 лв. макс. Не разбирам какъв е този мазохизъм с кеша. Вариантите са 2 - нерегламентиран бизнес (сива икономика), или непросветеност.

    Коментиран от #21, #22

    20:41 06.01.2026

  • 21 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "бай Онзи":

    И..КАТО...СТОЯН ТИ ДУМНЕ КАРТАТА..ГОЛ ..КАТО ПУШКА

    20:46 06.01.2026

  • 22 живо и здраво

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "бай Онзи":

    Като си на две преки от банката, може да имаш само два лева за дъвка, а ако си на 22 километра от банката и не разполагаш със собствен транспорт (при здравословен проблем) ще разсъждаваш и по различен начин.

    Коментиран от #23

    20:46 06.01.2026

  • 23 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "живо и здраво":

    БРАВО...МНОГО ТОЧЕН ..КОМЕНТАР

    20:49 06.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове