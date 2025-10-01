Пациент удари шофьор на линейка в лицето в Перник

Инцидент с екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник стана рано сутринта в понеделник. Медиците са извикани за пациент в неадекватно състояние, но при опит за преглед и транспортиране той проявил агресия и нанася удар по лицето на шофьора на линейката.
Д-р Наталия Вашенко, която е била част от екипа, разказа пред bTV, че още при първоначалния опит да измери кръвното налягане пациентът е посегнал и на нея. Наложило се доброволци и колеги да помогнат за пренасянето му от петия етаж до линейката с брезент.
„Пациентът беше в тежко състояние – с чернодробна цироза, енцефалопатия и епилепсия. Проявяваше агресия към всички около него – медици, шофьори и близки. В момента, в който шофьорът се опита да го настани в линейката, последва удар в лицето и травма на лявото око“, обясни Наталия.
Водачът е прегледан в очно отделение, където е установена травма на очната ябълка. След това е освидетелстван и в съдебна медицина, като се оплаква от силно главоболие.
Медиците поискали съдействие от полицията. От МВР - Перник заявиха, че пациентът е закачил шофьорa на линейката в областта на бузата.
„Помощни средства като белезници се използват единствено при задържане за срок до 24 часа и при наличие на данни за извършено престъпление. Конвоирането на лица се извършва със специализирани автомобили, а не с линейки“, казаха още оттам.
Близките на пациента обаче са подали жалба срещу медицинския екип с твърдения за „агресивно и нехуманно отношение“.
По данни на Българския лекарски съюз, над 2000 медици в страната вече са били жертва на физическа агресия от пациенти, а над 385 000 българи са ставали свидетели на такива прояви.
Сред основните причини се посочват липса на уважение към лекарите, емоционален стрес и употреба на алкохол и наркотици.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 щъркел
09:39 01.10.2025
2 1488
меме шефа на разградската хирургия Стефанов не ме пускаше да си ходя щото трябвало спешно да ме реже за апендицит заради песьчинки у десния бъбрек
"от бьбрек не умирало", тъй ми повтаряше докато ме влачеше от вратата
09:40 01.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мда
09:47 01.10.2025
6 Хан Крум
09:48 01.10.2025
7 влък
09:49 01.10.2025
8 мьрсулана
Предотврати измама, кражба или убийство !
09:51 01.10.2025
9 епикризата
Коментиран от #15
10:10 01.10.2025
10 Герги
10:11 01.10.2025
11 Гневен
10:14 01.10.2025
12 така, де
10:19 01.10.2025
13 604
10:21 01.10.2025
14 Чини ми се
10:22 01.10.2025
15 604
До коментар #9 от "епикризата":В линейките имъ колани за връзване!
10:22 01.10.2025