Новини
България »
Пациент удари шофьор на линейка в лицето в Перник

Пациент удари шофьор на линейка в лицето в Перник

1 Октомври, 2025 09:37 834 15

  • пациент-
  • агресия-
  • перник

Медиците са потърсили съдействие от полицията

Пациент удари шофьор на линейка в лицето в Перник - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инцидент с екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник стана рано сутринта в понеделник. Медиците са извикани за пациент в неадекватно състояние, но при опит за преглед и транспортиране той проявил агресия и нанася удар по лицето на шофьора на линейката.

Д-р Наталия Вашенко, която е била част от екипа, разказа пред bTV, че още при първоначалния опит да измери кръвното налягане пациентът е посегнал и на нея. Наложило се доброволци и колеги да помогнат за пренасянето му от петия етаж до линейката с брезент.

„Пациентът беше в тежко състояние – с чернодробна цироза, енцефалопатия и епилепсия. Проявяваше агресия към всички около него – медици, шофьори и близки. В момента, в който шофьорът се опита да го настани в линейката, последва удар в лицето и травма на лявото око“, обясни Наталия.

Водачът е прегледан в очно отделение, където е установена травма на очната ябълка. След това е освидетелстван и в съдебна медицина, като се оплаква от силно главоболие.

Медиците поискали съдействие от полицията. От МВР - Перник заявиха, че пациентът е закачил шофьорa на линейката в областта на бузата.

„Помощни средства като белезници се използват единствено при задържане за срок до 24 часа и при наличие на данни за извършено престъпление. Конвоирането на лица се извършва със специализирани автомобили, а не с линейки“, казаха още оттам.

Близките на пациента обаче са подали жалба срещу медицинския екип с твърдения за „агресивно и нехуманно отношение“.

По данни на Българския лекарски съюз, над 2000 медици в страната вече са били жертва на физическа агресия от пациенти, а над 385 000 българи са ставали свидетели на такива прояви.

Сред основните причини се посочват липса на уважение към лекарите, емоционален стрес и употреба на алкохол и наркотици.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щъркел

    1 2 Отговор
    Д-р Наталия Нашенко,а не Вашенко. Наша докторка е,а не ваша.

    09:39 01.10.2025

  • 2 1488

    6 6 Отговор
    ами те си го просят
    меме шефа на разградската хирургия Стефанов не ме пускаше да си ходя щото трябвало спешно да ме реже за апендицит заради песьчинки у десния бъбрек

    "от бьбрек не умирало", тъй ми повтаряше докато ме влачеше от вратата

    09:40 01.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мда

    3 0 Отговор
    Джуревци!

    09:47 01.10.2025

  • 6 Хан Крум

    12 0 Отговор
    Веднага да бъдат отрязани ръцете на гнусния черен циганин

    09:48 01.10.2025

  • 7 влък

    1 0 Отговор
    Перникгъзерник

    09:49 01.10.2025

  • 8 мьрсулана

    4 6 Отговор
    Наритай българин !
    Предотврати измама, кражба или убийство !

    09:51 01.10.2025

  • 9 епикризата

    1 0 Отговор
    Интересното в случая е откъде умиращия е намерил талкова сили да травмира екипа.И какви мерки могат да се вземат срещу него-никакви.Държавата е безсилна.Шофьора дано не е с тежки поражения.

    Коментиран от #15

    10:10 01.10.2025

  • 10 Герги

    1 0 Отговор
    На момента го оставяте да мре и идете при някой който наистина има нужда от помощ..

    10:11 01.10.2025

  • 11 Гневен

    3 0 Отговор
    Напуснете всички .и да видим оня с голямото Д как ще ги лекува неговите фантоми .нали са му много ценни .и много ограмотени

    10:14 01.10.2025

  • 12 така, де

    1 3 Отговор
    Много ми е чудно - защо само вас медиците ви бият? Явно не си вършите работата както трябва. Дали не си го заслужавате?

    10:19 01.10.2025

  • 13 604

    0 0 Отговор
    Остайти гу дэ мре сигъ в болницътъ деъ и селякъ отпадък...

    10:21 01.10.2025

  • 14 Чини ми се

    0 0 Отговор
    Ще останем без спешна помощ накрая. Смешни им са заплатите и работата стрес. Имам чувството, че в момента спешна помощ на територията се крепи на разни ентусиасти

    10:22 01.10.2025

  • 15 604

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "епикризата":

    В линейките имъ колани за връзване!

    10:22 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове