Симеон Ставрев: В София Таки, Вълка и Титан предлагат оферти със 180% по-високи от досегашните за събиране на боклук

1 Октомври, 2025 11:14

Ставрев разкри още, че Таки, Вълка и Титан са останали единствени участници в обществената поръчка

Столична община не трябва да се поддава на шантажа с астрономически цени за събиране на боклука, защото такса смет за софиянци може да скочи в пъти. Това заяви общинският съветник от “Да, България” Симеон Ставрев в своя позиция относно сметосъбирането и сметоизвозването в София.

“Фирми около Таки вече чистят Пловдив и Бургас, където управляват кметове на ГЕРБ. Там те работят при цени, които са с 90% повече спрямо цените по договорите от 2019-а година, а такса смет за пловдивчани и бургазлии се е повишила със 100%. В София Таки, Вълка и Титан предлагат оферти със 180% по-високи от досегашните цени за събиране на боклук. Това означава, че такса смет за софиянци може да скочи в пъти”, алармира Ставрев. Той напомни, че с настоящата годишна такса смет софиянци плащат по 300 млн. лв. за сметопочистването, заедно с данъците на имотите си.

Ставрев разкри още, че Таки, Вълка и Титан са останали единствени участници в обществената поръчка за сметопочистването в пет от седем подзони на София, след като Министерството на околната среда и водите е отнело лицензите на конкурентна турска фирма.

“Таки, Вълка и Титан предлагат астрономически оферти между 325 и 379 лв. за почистване на тон отпадък в София, при очаквана цена около 200 лв. на тон. Цените са съмнително близки”, анализира Ставрев. Една от тези фирми е “Зауба” на Румен Гайтански - Вълка, която чисти в Бургас от 2024-а година заедно със свързаната с Таки “Транс 2025”.

“Столична община спокойно може да сключи договор за подзоната, в която турската фирма дава добра цена. В Люлин и Красно село, където Таки е единствен кандидат и където сроковете са по-кратки, общинското дружество “Софекострой” може да започне да чисти с камиони и персонал под наем. Така цената за сметосъбирането ще е много по-ниска”, съветва Ставрев. Според него кметът Васил Терзиев има право и да не сключва договори по обществената поръчка, защото Законът за обществените поръчки ясно казва, че при подаване само на една оферта няма конкуренция и тя може да бъде прекратена.

Ставрев напомни, че преди няколко месеца четири камиона на най-голямата турска фирма за сметосъбиране “Норм Санаи” са изгорели, след което компанията се отказа от участие в обществената поръчка за почистване на Люлин и Красно село.

“Така единствен участник за тази подзона остана консорциум от фирми, свързани с Таки. Все пак турската фирма подаде оферта за почистване на “Илинден”, “Надежда” и “Сердика” с цена, която е почти два пъти по-малко от офертата на Таки”, заключва Ставрев.


  • 1 Терзиев е за затвора

    4 5 Отговор
    Кметът на София е за затвора. Да го задържат незабавно защото поради неговата лична некомпетентност, престъпно бездействие или корупция се сигна това което виждаме. Вероятно конкурсът е нагласен за да може Терзиев и ПП да приберат комисионна. Такава корупция и такова безобразие в София никога не е имало. Оставка за Терзиев и разследване.

    Коментиран от #2

    11:26 01.10.2025

  • 2 Таки

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Терзиев е за затвора":

    Правилно ,само аз мога да чистя

    11:36 01.10.2025

  • 3 Добре, де,

    1 1 Отговор
    Хубаво е фирмите да са български, че поне малка част от печалбата да остава в България, но не могат ли нашите мутри да печелят нормално - и без това са натрупали милиарди, за какво са все така алчни и жадни?

    11:37 01.10.2025

  • 4 чудо голямо

    2 0 Отговор
    Общините да си върнат БКС тата и да си чистят.Тези концесий , търгове са за източване на средствата с участието на местната власт.Всички знаят че на ден се пише един фалшиф курс извозване за кмета.

    11:47 01.10.2025

  • 5 трактора какво стана

    1 0 Отговор
    те без конкуренти и 180 процента искат . явно е законно . общината имат 15 кофи за смет . ще плащат двойно . терзииски ще плати . най-много боклуци имат ресторанти , механи , кръчми, ччалго дискотеки . ще се бръкнат .

    11:49 01.10.2025

