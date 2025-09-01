Симеон Ставрев: Правителството продава и бившия щаб на Народната милиция на Лъвов мост

Правителството продава и бившия щаб на Народната милиция на Лъвов мост. Там са извършвани стотици незаконни убийства и изтезания по време на комунистическия режим. Сградата от години е „пакетирана“ с мрежи. Вместо да я продава, Правителството може да я превърне в Музей на жертвите на комунизма и тоталитарното насилие или да я прехвърли на Столична община. Теренът и сградата са включени в доклада на Демократична България за придобиване на имоти от държавата, който беше приет в Столичен общински съвет.

Това пише във "Фейсбук" общинският съветник Симеон Ставрев.

В протестна декларация асоциация „Памет за утре“ коментираха: „Тази сграда не е „излишен имот“. Тя е място на памет и страдание. В стените ѝ са отеквали писъците на хиляди българи – интелектуалци, общественици, духовници, предприемачи, които след 9 септември 1944 г. попадат в капана на Народната милиция. Там са извършвани беззакония, убийства и изтезания, които са оставили трайни белези върху българското общество. Вместо да се продава като „апетитна хапка“ на частни инвеститори, тази сграда следва да бъде съхранена и превърната в Музей на жертвите на комунизма и тоталитарното насилие – така, както години наред настояват историци, общественици и граждански организации. Продаването ѝ е опит за заличаване на историческата памет и за прикриване на истината за престъпленията на тоталитарния режим.“

Това е поредният имот, който според държавата е с „отпаднала необходимост“. Други такива са софийския амфитеатър, части от Зеления ринг на София, малкият стадион Академик и парка около него, имоти за улици и паркове в район Лозенец, терени в Слатина и Овча купел, подходящи за общински жилища, училища, детски градини, спортна зала или басейн.

Преди две седмици Министърът на регионалното развитие каза, че държавата ще прехвърли безвъзмездно на общините онези имоти с отпаднала необходимост от списъка за приватизация, към които местните власти заявят интерес. Този списък с 4 400 имота беше показан за първи път от блогъра Боян Юруков. Впоследствие държава го скри, но остана на сайта на Боян.