Симеон Ставрев: Правителството продава и бившия щаб на Народната милиция на Лъвов мост

1 Септември, 2025 10:49 1 035 26

Там са извършвани стотици незаконни убийства и изтезания по време на комунистическия режим

Симеон Ставрев: Правителството продава и бившия щаб на Народната милиция на Лъвов мост - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството продава и бившия щаб на Народната милиция на Лъвов мост. Там са извършвани стотици незаконни убийства и изтезания по време на комунистическия режим. Сградата от години е „пакетирана“ с мрежи. Вместо да я продава, Правителството може да я превърне в Музей на жертвите на комунизма и тоталитарното насилие или да я прехвърли на Столична община. Теренът и сградата са включени в доклада на Демократична България за придобиване на имоти от държавата, който беше приет в Столичен общински съвет.

Това пише във "Фейсбук" общинският съветник Симеон Ставрев.

В протестна декларация асоциация „Памет за утре“ коментираха: „Тази сграда не е „излишен имот“. Тя е място на памет и страдание. В стените ѝ са отеквали писъците на хиляди българи – интелектуалци, общественици, духовници, предприемачи, които след 9 септември 1944 г. попадат в капана на Народната милиция. Там са извършвани беззакония, убийства и изтезания, които са оставили трайни белези върху българското общество. Вместо да се продава като „апетитна хапка“ на частни инвеститори, тази сграда следва да бъде съхранена и превърната в Музей на жертвите на комунизма и тоталитарното насилие – така, както години наред настояват историци, общественици и граждански организации. Продаването ѝ е опит за заличаване на историческата памет и за прикриване на истината за престъпленията на тоталитарния режим.“

Това е поредният имот, който според държавата е с „отпаднала необходимост“. Други такива са софийския амфитеатър, части от Зеления ринг на София, малкият стадион Академик и парка около него, имоти за улици и паркове в район Лозенец, терени в Слатина и Овча купел, подходящи за общински жилища, училища, детски градини, спортна зала или басейн.

Преди две седмици Министърът на регионалното развитие каза, че държавата ще прехвърли безвъзмездно на общините онези имоти с отпаднала необходимост от списъка за приватизация, към които местните власти заявят интерес. Този списък с 4 400 имота беше показан за първи път от блогъра Боян Юруков. Впоследствие държава го скри, но остана на сайта на Боян.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В тази сграда

    11 26 Отговор
    руските комунисти трепеха българите!
    В подземията!
    Тази сграда има черна прокоба!

    Коментиран от #10

    10:52 01.09.2025

  • 2 урко

    28 7 Отговор
    А фашистите колко народ изтрепаха там? Или сега понеже отново подкрепяме фашизма сме ОК със всичко.?

    10:55 01.09.2025

  • 3 Ватманяк

    24 1 Отговор
    Там всеки властимащ по различно време е ползвал едни и същи методи; както са едни и същи всички управляващи от всички партии - служещи на вечната мафия. А сега ще го купи някоя фирма на тази мафия и ще направи.....МОЛ.

    10:55 01.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 матей

    21 6 Отговор
    Тази сграда е музей бе, символ на борбата и възмездието срещу българските фашисти! Защо давате трибуна на фашистките наследници! Бутате България към гражданска война! Не можете отново да фашизирате този славянски народ! Отпорът ще бъде страшен!

    Коментиран от #8, #17

    11:01 01.09.2025

  • 7 007 лиценз ту кил

    7 6 Отговор
    Мерзавци! И на Народната милиция посегнаха.

    11:13 01.09.2025

  • 8 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "матей":

    МИ ВОЙНСТВЕНИЯ МУТРОФАШИЗЪМ НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ ..Е ТЕ ТОВА Е МУТРОФАШИСТКА БЪЛГАРИЯ ...НО СКОРО ВСИЧКИ ТЕЗИ ЩЕ СА ХРАНА НА ПРАСЕТАТА В БЕЛЕНЕ ..

    11:13 01.09.2025

  • 9 Перо

    14 5 Отговор
    Неграмотните унтерменши от джендърията не знаят ли, че тази сграда на насилието е била такава преди 09.09.44 г., а след това щаба на НМ е бил в сградата на хотел Славянска беседа! На много по-късен етап сградата на Лъвов мост става административен център на НМ, а милиционерската работа с криминалните елементи и сегашни управници е ставала в РУ на МВР! От СДС, ПП/ДБ, ДСБ могат да ви го потвърдят веднага!

    Коментиран от #12, #19

    11:15 01.09.2025

  • 10 Перо

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "В тази сграда":

    Изкара 5 шекела!

    11:16 01.09.2025

  • 11 Спомен

    8 1 Отговор
    Колко много сегашни демократи, там са се заклевали да служат на Патрията. За това трябва да се махне - ЗАЩОТО И СТЕНИТЕ ГОВОРЯТ.

    11:21 01.09.2025

  • 12 Ходи

    2 13 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    се пери. Между фашизъм и комунизъм разлика няма. Няма значение в коя сграда те трепят и къде се намира.

    Коментиран от #18, #20

    11:28 01.09.2025

  • 13 Кит

    15 2 Отговор
    Да напомня на скъпото Марче, че въпросната сграда е сградата на Дирекция на полицията преди 9-и. В подземията й са потрошени и много други съдби. В тази сграда влиза Гео Милев, за справка, а после изчезва, за да бъде намерен в общ гроб 30 години по-късно. Там Гешев пречупва Вапцаров.
    Да напомня, че изрязаните спомени не са спомени, а жалка пропаганда. Предложението да се превърне сградата в музей само на комунистическото незаконно насилие след 9-и е проява на удивително безочие.
    Ако ще е музей, трябва да е музей на насилието във всичките му форми.
    Другото е просто форма на морално падение!

    Коментиран от #26

    11:34 01.09.2025

  • 14 Ами

    3 1 Отговор
    Дали не са го опъвали там и другарят Симеон Ставрев ?

    11:34 01.09.2025

  • 15 Фашизъм!

    9 5 Отговор
    Правителството, продава държавата Ъългария!
    След вчерашният набег на Урсула Пфайзер, вече сме квартал на Украйна.
    Бойко Борисов предател № 1

    11:36 01.09.2025

  • 16 мнение

    2 3 Отговор
    Има един филм "Последното убийство на ЩАЗИ в ГДР", препоръчвам Ви да го гледате и после да коментирате относно сградата.

    11:37 01.09.2025

  • 17 Предлагам

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "матей":

    Народът така или иначе се фашизира постепенно, виждайки как с негови пари се развъждат нагли хрантутници-българомразци, които в недалечно бъдеще ще станат повече на брой от етническите българи, ако не се спре безумното им поддържане чрез 22 вида помощи. Но това е друга тема. По тази, която обсъждаме в момента: Защо пък да не се направи там музей на всичко онова, което се е случвало в тази сграда още от построяването ѝ - и преди Девети септември, и след тази дата?

    11:42 01.09.2025

  • 18 глупости

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ходи":

    При капитализъма човек е експлоатиран от човека. При социализма е точно обратното!

    11:48 01.09.2025

  • 19 Кит

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Малко уточнения по сгради и щабове:
    1. Щабът на новосъздадената НМ наистина близо една година е в хотел Славянска беседа. Причината е проста, като фасул - новодотичалите селяни-милиционери трябва да бъдат настанени някъде, докато бъдат устроени със софийски жилища.
    2. Близо два месеца първичните разпити се по делата на НС в София се извършват там и на място нещата вървят що-годе нормално, все пак ситуацията в столицата се следи от СКК до 1947, а и работата по архива в сградата на ДП на Лъвов мост изисква двете дейности да не се съвместяват. Големите золуми до пролетта на 45-а се случват в провинцията, там се избива по списък и без списък, по настроение.
    3. В средата на 45 г. достойнствата на сградата на полицията / арестите и подземията за културни дейности с арестуваните/ са оценени от комунистите и след като абсорбирането на стария архив поприключва новоизплюпените милиционери се местят там. Удобствата са неоценими, особено след първичното избиване по присъдите на НС! И се започва една....

    И те така!

    11:55 01.09.2025

  • 20 Перо

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ходи":

    Виж коя идеология е забранена на 30-та Сесия на Общото събрание на ООН и после пиши неграмотни глупости от типа на оня селтик от с. Веселиново!

    Коментиран от #21

    11:58 01.09.2025

  • 21 Фактчекър

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Няма конкретна информация за забрана на идеология на 30-та сесия на Общото събрание на ООН в предоставените резултати от търсенето. Почти всички намерени източници не съдържат данни за забранена идеология на тази сесия.

    12:00 01.09.2025

  • 22 Срама нямат

    3 2 Отговор
    Интересно по време на фашисткия режим колко са били жертвите на Гешев,долни днешни лицемери!

    Коментиран от #24

    12:04 01.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 фактчекър

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Срама нямат":

    Преди 9 септември 1944 г. в България антифашистите са били подложени на тежки репресии, включително изтезания и убийства. По данни от полицейски архиви за периода 1941-1943 г. са убити около 122 бойци на антифашисткото движение, а над 6000 души са били задържани за разследване, някои осъдени, други изпратени в лагери. Репресиите срещу партизаните и техните поддръжници били много жестоки и продължили с масови акции, включително специално обучени части на армията и полицията за борба с партизаните.

    В конкретни случаи са документирани убийства без съд и присъда, както на ятаци (поддръжници), така и на активни участници в антифашисткото движение. На места в Пловдивско например са убити по десетки хора в масови акции през май и юни 1944 г.

    Обобщено, числото на антифашистите, изтезавани и убити преди 9 септември 1944 г., е в стотици, а броят на задържаните е в хиляди, като тези действия са част от официалната стратегия на правителството за борба с партизанското движение в страната.

    Коментиран от #25

    12:06 01.09.2025

  • 25 Фактчекър

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "фактчекър":

    След 9 септември 1944 г., с идването на комунистическата власт в България, започват масови репресии срещу широк кръг от хора, включително и антифашисти, политически противници и реални или предполагаеми врагове на новия режим. Народната милиция, създадена още на 10 септември 1944 г., поема вътрешната сигурност и започва масови арести, а много от старите служители на полицията са убити или арестувани. В първите дни и седмици след 9 септември са убити или изчезнали около 30 000 души, според някои източници, в това число и лица, които са били считани за врагове на режима. Тези действия продължават с продължителен период на т.нар. "червен терор" до около края на 40-те години.

    Репресиите са накърнили не само истинския антифашистки и партизански елемент, но най-вече политическите опоненти, бившите военнослужещи, интелигенцията и други слоеве на обществото, които не са били съгласни с новата власт. Част от тези репресии са били осъществявани с помощта на съветски служби и военна подкрепа.

    Така след 9 септември 1944 г. броят на изтезаваните и убити антифашисти и други жертви на комунистическия режим в България също достига десетки хиляди, като точните цифри варират в зависимост от източниците и критериите за включване в тези статистики.

    12:07 01.09.2025

  • 26 Срама нямат

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кит":

    Шапка ти свалям за този коментар! Да си жив и здрав!

    12:08 01.09.2025

