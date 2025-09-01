Симеон Ставрев: Правителството продава и бившия щаб на Народната милиция на Лъвов мост

Правителството продава и бившия щаб на Народната милиция на Лъвов мост. Там са извършвани стотици незаконни убийства и изтезания по време на комунистическия режим. Сградата от години е „пакетирана“ с мрежи. Вместо да я продава, Правителството може да я превърне в Музей на жертвите на комунизма и тоталитарното насилие или да я прехвърли на Столична община. Теренът и сградата са включени в доклада на Демократична България за придобиване на имоти от държавата, който беше приет в Столичен общински съвет.
Това пише във "Фейсбук" общинският съветник Симеон Ставрев.
В протестна декларация асоциация „Памет за утре“ коментираха: „Тази сграда не е „излишен имот“. Тя е място на памет и страдание. В стените ѝ са отеквали писъците на хиляди българи – интелектуалци, общественици, духовници, предприемачи, които след 9 септември 1944 г. попадат в капана на Народната милиция. Там са извършвани беззакония, убийства и изтезания, които са оставили трайни белези върху българското общество. Вместо да се продава като „апетитна хапка“ на частни инвеститори, тази сграда следва да бъде съхранена и превърната в Музей на жертвите на комунизма и тоталитарното насилие – така, както години наред настояват историци, общественици и граждански организации. Продаването ѝ е опит за заличаване на историческата памет и за прикриване на истината за престъпленията на тоталитарния режим.“
Това е поредният имот, който според държавата е с „отпаднала необходимост“. Други такива са софийския амфитеатър, части от Зеления ринг на София, малкият стадион Академик и парка около него, имоти за улици и паркове в район Лозенец, терени в Слатина и Овча купел, подходящи за общински жилища, училища, детски градини, спортна зала или басейн.
Преди две седмици Министърът на регионалното развитие каза, че държавата ще прехвърли безвъзмездно на общините онези имоти с отпаднала необходимост от списъка за приватизация, към които местните власти заявят интерес. Този списък с 4 400 имота беше показан за първи път от блогъра Боян Юруков. Впоследствие държава го скри, но остана на сайта на Боян.
1 В тази сграда
В подземията!
Тази сграда има черна прокоба!
Коментиран от #10
10:52 01.09.2025
2 урко
10:55 01.09.2025
3 Ватманяк
10:55 01.09.2025
6 матей
Коментиран от #8, #17
11:01 01.09.2025
7 007 лиценз ту кил
11:13 01.09.2025
8 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #6 от "матей":МИ ВОЙНСТВЕНИЯ МУТРОФАШИЗЪМ НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ ..Е ТЕ ТОВА Е МУТРОФАШИСТКА БЪЛГАРИЯ ...НО СКОРО ВСИЧКИ ТЕЗИ ЩЕ СА ХРАНА НА ПРАСЕТАТА В БЕЛЕНЕ ..
11:13 01.09.2025
9 Перо
Коментиран от #12, #19
11:15 01.09.2025
10 Перо
До коментар #1 от "В тази сграда":Изкара 5 шекела!
11:16 01.09.2025
11 Спомен
11:21 01.09.2025
12 Ходи
До коментар #9 от "Перо":се пери. Между фашизъм и комунизъм разлика няма. Няма значение в коя сграда те трепят и къде се намира.
Коментиран от #18, #20
11:28 01.09.2025
13 Кит
Да напомня, че изрязаните спомени не са спомени, а жалка пропаганда. Предложението да се превърне сградата в музей само на комунистическото незаконно насилие след 9-и е проява на удивително безочие.
Ако ще е музей, трябва да е музей на насилието във всичките му форми.
Другото е просто форма на морално падение!
Коментиран от #26
11:34 01.09.2025
14 Ами
11:34 01.09.2025
15 Фашизъм!
След вчерашният набег на Урсула Пфайзер, вече сме квартал на Украйна.
Бойко Борисов предател № 1
11:36 01.09.2025
16 мнение
11:37 01.09.2025
17 Предлагам
До коментар #6 от "матей":Народът така или иначе се фашизира постепенно, виждайки как с негови пари се развъждат нагли хрантутници-българомразци, които в недалечно бъдеще ще станат повече на брой от етническите българи, ако не се спре безумното им поддържане чрез 22 вида помощи. Но това е друга тема. По тази, която обсъждаме в момента: Защо пък да не се направи там музей на всичко онова, което се е случвало в тази сграда още от построяването ѝ - и преди Девети септември, и след тази дата?
11:42 01.09.2025
18 глупости
До коментар #12 от "Ходи":При капитализъма човек е експлоатиран от човека. При социализма е точно обратното!
11:48 01.09.2025
19 Кит
До коментар #9 от "Перо":Малко уточнения по сгради и щабове:
1. Щабът на новосъздадената НМ наистина близо една година е в хотел Славянска беседа. Причината е проста, като фасул - новодотичалите селяни-милиционери трябва да бъдат настанени някъде, докато бъдат устроени със софийски жилища.
2. Близо два месеца първичните разпити се по делата на НС в София се извършват там и на място нещата вървят що-годе нормално, все пак ситуацията в столицата се следи от СКК до 1947, а и работата по архива в сградата на ДП на Лъвов мост изисква двете дейности да не се съвместяват. Големите золуми до пролетта на 45-а се случват в провинцията, там се избива по списък и без списък, по настроение.
3. В средата на 45 г. достойнствата на сградата на полицията / арестите и подземията за културни дейности с арестуваните/ са оценени от комунистите и след като абсорбирането на стария архив поприключва новоизплюпените милиционери се местят там. Удобствата са неоценими, особено след първичното избиване по присъдите на НС! И се започва една....
И те така!
11:55 01.09.2025
20 Перо
До коментар #12 от "Ходи":Виж коя идеология е забранена на 30-та Сесия на Общото събрание на ООН и после пиши неграмотни глупости от типа на оня селтик от с. Веселиново!
Коментиран от #21
11:58 01.09.2025
21 Фактчекър
До коментар #20 от "Перо":Няма конкретна информация за забрана на идеология на 30-та сесия на Общото събрание на ООН в предоставените резултати от търсенето. Почти всички намерени източници не съдържат данни за забранена идеология на тази сесия.
12:00 01.09.2025
22 Срама нямат
Коментиран от #24
12:04 01.09.2025
24 фактчекър
До коментар #22 от "Срама нямат":Преди 9 септември 1944 г. в България антифашистите са били подложени на тежки репресии, включително изтезания и убийства. По данни от полицейски архиви за периода 1941-1943 г. са убити около 122 бойци на антифашисткото движение, а над 6000 души са били задържани за разследване, някои осъдени, други изпратени в лагери. Репресиите срещу партизаните и техните поддръжници били много жестоки и продължили с масови акции, включително специално обучени части на армията и полицията за борба с партизаните.
В конкретни случаи са документирани убийства без съд и присъда, както на ятаци (поддръжници), така и на активни участници в антифашисткото движение. На места в Пловдивско например са убити по десетки хора в масови акции през май и юни 1944 г.
Обобщено, числото на антифашистите, изтезавани и убити преди 9 септември 1944 г., е в стотици, а броят на задържаните е в хиляди, като тези действия са част от официалната стратегия на правителството за борба с партизанското движение в страната.
Коментиран от #25
12:06 01.09.2025
25 Фактчекър
До коментар #24 от "фактчекър":След 9 септември 1944 г., с идването на комунистическата власт в България, започват масови репресии срещу широк кръг от хора, включително и антифашисти, политически противници и реални или предполагаеми врагове на новия режим. Народната милиция, създадена още на 10 септември 1944 г., поема вътрешната сигурност и започва масови арести, а много от старите служители на полицията са убити или арестувани. В първите дни и седмици след 9 септември са убити или изчезнали около 30 000 души, според някои източници, в това число и лица, които са били считани за врагове на режима. Тези действия продължават с продължителен период на т.нар. "червен терор" до около края на 40-те години.
Репресиите са накърнили не само истинския антифашистки и партизански елемент, но най-вече политическите опоненти, бившите военнослужещи, интелигенцията и други слоеве на обществото, които не са били съгласни с новата власт. Част от тези репресии са били осъществявани с помощта на съветски служби и военна подкрепа.
Така след 9 септември 1944 г. броят на изтезаваните и убити антифашисти и други жертви на комунистическия режим в България също достига десетки хиляди, като точните цифри варират в зависимост от източниците и критериите за включване в тези статистики.
12:07 01.09.2025
26 Срама нямат
До коментар #13 от "Кит":Шапка ти свалям за този коментар! Да си жив и здрав!
12:08 01.09.2025