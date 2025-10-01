Новини
ИПБ: Желязков очевидно не си е направил изводите – корупцията не е в структурите, а в хората

1 Октомври, 2025 12:09

Създаването на единен контролен орган бе обявено от премиера Росен Желязков след пореден корупционен скандал в транспортното министерство. Добра идея, която е на път да бъде опорочена – както се случи с ДАБДП през 2018 г., когато при същия управленски хаос бяха сменени трима министри, казват още пътните експерти

ИПБ: Желязков очевидно не си е направил изводите – корупцията не е в структурите, а в хората - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Създаването на единен контролен орган бе обявено от премиера Росен Желязков след пореден корупционен скандал в транспортното министерство. Добра идея, която е на път да бъде опорочена – както се случи с ДАБДП през 2018 г., когато при същия управленски хаос бяха сменени трима министри.

Желязков очевидно не си е направил изводите – корупцията не е в структурите, а в хората.

Това се казва в становище на Института за пътна безопасност, изпратено до медиите. Ето и още от изявлението:

Случаят с искания подкуп от шофьорите на Роби Уилямс е дежа вю. Помним протестите на Кольо Босия срещу ИААА (2010–2012), когато също бяха замесени чужди посолства. Тогавашното ръководство на агенцията бе разследвано за корупция, а след тежка катастрофа с много жертви, Бойко Борисов „хитро“ ги отстрани – уж заради трагедията, но всъщност, за да потуши разрастващия се скандал.

Днес, 13 години по-късно, същото ръководство е върнато от министър Караджов – явно да довърши недовършеното. И за броени месеци се стигна до нов международен скандал. Всички са знаели – фирми, експерти, журналисти, дори премиерът. Караджов първо нарече случая „инцидент“, после призна, че е системен проблем, който щял да решава… със същите хора от 2010–2012 г.

Възниква логичният въпрос: ако контролът върху товарните превози се премести в МВР, какво ще стане, ако в следваща коалиция ИТН излъчи Гроздан Караджов за министър на вътрешните работи? Пак ли ще се мести контролът – този път от МВР?

Въпросът е риторичен. Преди нови структури, трябва да сменим хората.

Четири месеца след ултиматума на премиера за „видими резултати“, не е сменен нито един човек. Вместо реални действия, получаваме административни хватки и политическо протакане.

Не структурата, а човекът създава корупцията.

Време е за оставки – не за нови звена.


Оценка 4.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Най нагло са си държали стотици хиляди евро в къщи от подкупи.Това означава че са имали чадър от Тиквата и Шиши и се чувстват недосегаеми.

    12:15 01.10.2025

  • 2 Цвете

    10 4 Отговор
    ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРО ТЪЛКУВАНЕ НА ЖУРНАЛИСТКАТА. ПОХВАЛНО, ЗАЩОТО Е НАПИПАЛА: БОЛНОТО " МЯСТО НА УЖ РАБОТЕЩАТА " ДЕМОКРАЦИЯ " У НАС ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ. КАРАДЖОВ ТРЯБВА ДА СИ ХОДИ ВЕДНАГА. АМА ВЕДНАГА. ПОВЕЧЕ НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ЗАЩИТАВА МЪРСОТИИТЕ, КОИТО СА ПО НЕГОВА ВИНА. 🎃🐖🙃😠😠😠

    12:21 01.10.2025

  • 3 Цвете

    2 3 Отговор
    ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРО ТЪЛКУВАНЕ НА ЖУРНАЛИСТКАТА. ПОХВАЛНО, ЗАЩОТО Е НАПИПАЛА: БОЛНОТО " МЯСТО НА УЖ РАБОТЕЩАТА " ДЕМОКРАЦИЯ " У НАС ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ. КАРАДЖОВ ТРЯБВА ДА СИ ХОДИ ВЕДНАГА. АМА ВЕДНАГА. ПОВЕЧЕ НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ЗАЩИТАВА МЪРСОТИИТЕ, КОИТО СА ПО НЕГОВА ВИНА. 🎃🐖🙃😠😠😠

    12:23 01.10.2025

  • 4 Желязко е палячо и плещи глупости

    10 2 Отговор
    Мутрите управляват.

    12:26 01.10.2025

  • 5 нннн

    9 2 Отговор
    Изводите на Желязков са във вид на водопад.

    12:30 01.10.2025

  • 6 Корупцията е и в структурите и в хората

    3 2 Отговор
    Защо е разрешено частници да готвят храна по домовете си за социални и старчески домове столове заведения и други подобни.

    12:34 01.10.2025

  • 7 Шофьор

    3 2 Отговор
    До № 1 : - Защо си спомням , ( упорити стари слухове ) че този " Институт " , беше създаден с пачки на бат Бойко и посаден в него един велик д - р на науките , кадър на МГУ , също бивш приятел на Цецо Имотния . Ей така , ако потрябва при нужда от шоу ...

    12:35 01.10.2025

  • 8 Благой от СОФстрой

    1 1 Отговор
    Каквито сме ние булгаростанците, такъв ние живота и държавата!!!

    13:18 01.10.2025

  • 9 Партиите са носителите и!

    2 1 Отговор
    Корупцията е във всички структури на все още държавата ни!

    13:43 01.10.2025

