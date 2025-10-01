Новини
МРРБ отговори на Терзиев: Има нередности в документацията

1 Октомври, 2025 12:17

Далеч по-малки общини се справят с нужната за разплащане документация, обясняват от регионалното министерство

МРРБ отговори на Терзиев: Има нередности в документацията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Във връзка с поредното внушение на кмета на София Васил Терзиев, правим следните уточнения: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов е провел две срещи с кмета на столицата Васил Терзиев, на които в конструктивен диалог са обяснени изискванията и принципите, по които се финансират проектите, като изрично е подчертана готовността на министерството да финансира проектите на Столична община, които отговарят на изискванията на закона", съобщиха от МРРБ, след като днес Васил Терзиев обвини държавата, че бави плащания за инфраструктурни проекти.

"До този момент екипът в МРРБ, отговарящ за изпълнението на общинската инвестиционна програма, е изпратил поредица от писма с насоки как да бъдат отстранени разминаванията в документацията и с каква информация е нужно да бъдат допълнени, така че да отговарят на условията на закона и да се премине към изплащането на средства. Това са изисквания, въведени по време на управлението на Асен Василев в качеството му на финансов министър и Андрей Цеков в качеството му на регионален министър. МРРБ никога не си е позволявало да коментира административния капацитет на която и да е община, независимо от партийната принадлежност на ръководството ѝ, няма да го направи и сега.

В изявлението си Васил Терзиев сам посочва, че до момента са разплатени 720 проекта към 214 общини. Това показва следното – далеч по-малки общини се справят с нужната за разплащане документация, както и, че разпределението на средства не се ползва за политически игри. Политическа игра е противопоставянето на гражданите, живеещи в столицата и тези в провинцията, което кметът Терзиев ползва в изказването си.

И за трите конкретни проекта, посочени от Терзиев като забавени, са констатирани нередности в представените документи:

Ул. „Опълченска“ – изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община, съгласно изискванията на ЗДБ.

Бул „Ал. Стамболийски“ – подадената към МРРБ документация за изпълнението на проекта е непълна и некоректна, като нееднократно са изисквани корекции и необходими документи, включително и днес.

Мостът на Бакърена фабрика – припомняме, че за този проект в МРРБ няма подписано споразумение, като последното искане за сключване на такова с коригирани документи е входирано на 12.09.2025 г. С публични събития бе обявено, че проектът е приключен и движението по моста е пуснато, което би довело до нарушаване на изискванията на ЗДБ от страна на СО.

Екипът на МРРБ за пореден път заявява готовност да подпомогне административния процес по реализацията на проектите на Столична община, но за това е нужна кооперативност и в екипа на кмета Терзиев, както и спазване на изискванията на закона и конкретно на общинската инвестиционна програма", обясниха още от МРРБ.


Оценка 3.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 МВР служител

    10 6 Отговор
    Хубаво ще им отговорят на всички метастази на Пеевски на ГМ Димитров. Ще си получите заслуженото з това, че се правите на слепи и не виждате преяждането с непозволена власт. Ще разберете колко тежка е България, червеи с герб

    12:33 01.10.2025

  • 2 Да идва

    4 2 Отговор
    Елтън Джон и да закрием парламента.

    12:33 01.10.2025

  • 3 Кит

    6 7 Отговор
    ДСУшенцето ни проби ушите с приказки за прозрачност.
    После май стана прозрачно, ама все на тъмно...
    Защо сега не се съгласи на една публична среща между експертите на Общината и експертите на МРРБ, на която тези от МРРБ да представят наличната документация и своите възражения по нея, я общинските експерти да възразят аргументирано, а не с познатите ни лозунги?
    Би станало страхотно шоу!
    Също като при шоуто при избора на Сарафов за ГП, тогава всички разумни хора разбраха какво има в главата си гологлавкото министър Славов. Оказа се, че там има само бръмбари...
    Убеждението се затвърди окончателно след шумно разхвалените конституционни промени. А днес хората примират от смях след всяко гологлаво оплакване от Сарафов !
    Аз съм за прозрачността, но на светло, пред очите на всички!
    Ще се навие ли ДСУшко да запали лампите?

    12:47 01.10.2025

  • 4 1111

    5 4 Отговор
    Аз не съм нито община, нито министерство, затова ще говоря точно каквото мисля!
    Това правителство е избрано от нелегитимен парламент и час по-скоро трябва да си подаде ОСТАВКАТА!

    Коментиран от #6

    13:10 01.10.2025

  • 5 Разбира

    2 3 Отговор
    му главата на Иван Иванов , той дори не може да чете , а срича !

    13:14 01.10.2025

  • 6 посочи ми доказателства

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "1111":

    Според кой закон правителството и парламента са нелегитимни?
    Закон и параграф.

    13:15 01.10.2025

  • 7 Ха,Ха,Ха

    3 0 Отговор
    тези се оказаха и неграмотни, едни формуляри не могат да попълнят та камо ли реформа някаква да измислят за едно блато поканили фирми корифеи в областта да направят проекти че в общината инженери няма.

    13:25 01.10.2025

