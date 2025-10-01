Девет души пострадаха при катастрофа между бус и спрял тир в София

Девет души пострадали при катастрофа между бус и спрял тир. Инцидентът е станал около 14:00 часа на столичния булевард "Илиянци".
По информация на СДВР бус с пътници се е блъснал в спрял камион. Изясняват се причините за катастрофата.
От Спешна помощ съобщиха, че към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Спешните медици на място са оказали помощ на 9 пострадали - всички от буса, който е превозвал работници.
Най-тежко пострадал с множество наранявания е шофьорът на буса. Той и още двама ранени са транспортирани към болници.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
15:47 01.10.2025
2 електрошок
15:53 01.10.2025
3 Братовчеди
Коментиран от #17
16:03 01.10.2025
4 ДрайвингПлежър
16:06 01.10.2025
5 Този
Коментиран от #9
16:06 01.10.2025
6 Всичко засичаме
Коментиран от #10
16:07 01.10.2025
7 не е нужно
16:08 01.10.2025
8 Шофьорът на буса е...
16:14 01.10.2025
9 НЕ БЕ...?!
До коментар #5 от "Този":По-скоро,този ТИР на Роби Уйлямс,внезапно са го спрели за проверка,с цел- изнудване...!
16:16 01.10.2025
10 Засякано ...
До коментар #6 от "Всичко засичаме":...ти е непраното бельо...!
Коментиран от #11
16:18 01.10.2025
11 А па няма вода
До коментар #10 от "Засякано ...":Без вода не можем да перем бе бастун
Коментиран от #12
16:21 01.10.2025
12 Еми оди на...
До коментар #11 от "А па няма вода":...водопада на ДжилезкуФ...!
Там има вида ,колко си щеш...!
Ще переш гащите си на воля...
16:26 01.10.2025
13 Ванк0-1
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе стига с тия банани,простотията си е простотия и преди 90-та и сега.Ама май вече положението е изпуснато съвсем,простотия и дивотия на квадрат.
16:29 01.10.2025
14 Дай
Коментиран от #16
16:32 01.10.2025
15 Иска се бая талант...!
16:33 01.10.2025
16 Виж...
До коментар #14 от "Дай":...пост номер 9...!
16:35 01.10.2025
17 Може
До коментар #3 от "Братовчеди":Ако си блееш в телефона и си зает да гледаш инстаграм или си потънал в някой чат. Или здравословни прични..
17:08 01.10.2025