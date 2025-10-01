Новини
България »
Девет души пострадаха при катастрофа между бус и спрял тир в София

Девет души пострадаха при катастрофа между бус и спрял тир в София

1 Октомври, 2025 15:45 1 634 17

  • бус-
  • тир-
  • пострадали

Инцидентът е станал около 14,00 часа на столичния булевард "Илиянци"

Девет души пострадаха при катастрофа между бус и спрял тир в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Девет души пострадали при катастрофа между бус и спрял тир. Инцидентът е станал около 14:00 часа на столичния булевард "Илиянци".

По информация на СДВР бус с пътници се е блъснал в спрял камион. Изясняват се причините за катастрофата.

От Спешна помощ съобщиха, че към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Спешните медици на място са оказали помощ на 9 пострадали - всички от буса, който е превозвал работници.

Най-тежко пострадал с множество наранявания е шофьорът на буса. Той и още двама ранени са транспортирани към болници.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 9 Отговор
    важното е че има банани

    Коментиран от #13

    15:47 01.10.2025

  • 2 електрошок

    6 2 Отговор
    Дано се оправят хората!

    15:53 01.10.2025

  • 3 Братовчеди

    8 0 Отговор
    От Индия! Може ли да не видиш, че има ТИР на пътя?

    Коментиран от #17

    16:03 01.10.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Нема значение ве! Важно е да имаш 100 кинта в джоба за КАТ - сега новата мегаинституция като заработи ще трябват евра ама пък по пътищата ще е благодат да пътуваш с такава грижа за шофьорите

    16:06 01.10.2025

  • 5 Този

    5 0 Отговор
    тир може да е на Роби Уилямс и да го е забравил. Нали си има много ...

    Коментиран от #9

    16:06 01.10.2025

  • 6 Всичко засичаме

    5 1 Отговор
    Средната скорост дали е засякана?

    Коментиран от #10

    16:07 01.10.2025

  • 7 не е нужно

    10 1 Отговор
    Не е нужно да се закрие само ДАИ..........много други неща трябва да се закрият!!!!!!

    16:08 01.10.2025

  • 8 Шофьорът на буса е...

    2 0 Отговор
    ...зяпал през прозореца засукана мацка ,с минижуп...и се е треснал в спрелият ТИР...!

    16:14 01.10.2025

  • 9 НЕ БЕ...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Този":

    По-скоро,този ТИР на Роби Уйлямс,внезапно са го спрели за проверка,с цел- изнудване...!

    16:16 01.10.2025

  • 10 Засякано ...

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Всичко засичаме":

    ...ти е непраното бельо...!

    Коментиран от #11

    16:18 01.10.2025

  • 11 А па няма вода

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Засякано ...":

    Без вода не можем да перем бе бастун

    Коментиран от #12

    16:21 01.10.2025

  • 12 Еми оди на...

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "А па няма вода":

    ...водопада на ДжилезкуФ...!
    Там има вида ,колко си щеш...!
    Ще переш гащите си на воля...

    16:26 01.10.2025

  • 13 Ванк0-1

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе стига с тия банани,простотията си е простотия и преди 90-та и сега.Ама май вече положението е изпуснато съвсем,простотия и дивотия на квадрат.

    16:29 01.10.2025

  • 14 Дай

    1 0 Отговор
    Тирът да не е бил на Роби Уилямс

    Коментиран от #16

    16:32 01.10.2025

  • 15 Иска се бая талант...!

    3 0 Отговор
    Да се треснеш посред бял ден,в такъв голям спрял камион,като ТИР...?!

    16:33 01.10.2025

  • 16 Виж...

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дай":

    ...пост номер 9...!

    16:35 01.10.2025

  • 17 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Братовчеди":

    Ако си блееш в телефона и си зает да гледаш инстаграм или си потънал в някой чат. Или здравословни прични..

    17:08 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове