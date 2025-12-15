Новини
Отново гръцките фермери затвориха пунктовете "Кулата" и "Илинден" за камиони

Отново гръцките фермери затвориха пунктовете "Кулата" и "Илинден" за камиони

15 Декември, 2025 16:24

Всеки превозвач в този случай търпи загуби

Отново гръцките фермери затвориха пунктовете "Кулата" и "Илинден" за камиони - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Напрежението по българо-гръцката граница ескалира, след като гръцките фермери изпълниха заканата си и блокираха движението на тежкотоварни камиони през пунктовете "Кулата" и "Илинден".

"Всеки превозвач в този случай търпи загуби", заяви пред NOVA NEWS Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. Той подчерта, че освен преките финансови загуби, фирмите са изправени пред риск от глоби и санкции за неизпълнение на договорите в срок.

Блокадата започна в ранния следобед, като земеделците обявиха, че няма да пропускат тирове до 20:00 часа. Все пак, от Съюза на превозвачите се надяват протестните действия да приключат по-рано, както се е случвало в предишни дни.

Опашките от камиони към момента не са драстични, тъй като част от трафика вероятно се е пренасочил към алтернативни маршрути. Въпреки това, ситуацията остава несигурна и създава сериозни затруднения за транспортния бранш.

Реакцията на институциите

Българската страна вече е сезирала гръцкия главен прокурор, както и Европейската комисия за нарушаване на принципа за свободно движение на стоки. Йордан Арабаджиев обаче изрази скептицизъм относно бързата и ефективна намеса на Брюксел, позовавайки се на опита от предишни подобни кризи.

Все пак превозвачите се надяват на леко облекчение заради предстоящия празничен сезон.

„Предстоят дълги коледни и новогодишни празници и транспортът в определен период от време ще бъде малко по-слаб. Надявам се в следващите няколко дни, ако не се намери решение, да видим поне едно леко облекчаване на ситуацията”, каза още Йордан Арабаджиев.


България
Оценка 2.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Политиците с парите за фермерите са си купили имения и Ферарита.Кьовеши ги разследва но пари няма.

    Коментиран от #15

    16:26 15.12.2025

  • 2 Тези

    1 1 Отговор
    Не се шегуват.

    16:28 15.12.2025

  • 3 си пън

    5 0 Отговор
    тез блокади требеше да залегнат кат условие в договора за вода на продажния режим ръждивкоф,трикитата да покриват загубите на дубещите или нема вода

    Коментиран от #5

    16:38 15.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Това се нарича форсмажор. Талигарите ни вземат за глупаци. По прости от бакшишите са само тираджиите.

    16:40 15.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "си пън":

    Водата кво ша я правиш? В мазетата ли ще я сладираш. Язовирите са пълни.

    Коментиран от #8

    16:42 15.12.2025

  • 6 12340

    2 0 Отговор
    Бай Гроздан Караджов сладко спинка на диванчето в хола!?

    16:45 15.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Лакомите животни защо изпращат шофьорите в Гърция като има блокада? При форсмажор се спира изпълнението на договора. Ама пуста алчност. Лаком..... глава затрива.

    16:46 15.12.2025

  • 8 Град Симитли

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Ще си я зстваря в буркани за зимъска:)

    Коментиран от #10

    16:47 15.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Мицотакис и бандата му откраднаха парите и казаха на фермерите: Паре нема... Зулуса има една такава песен.

    16:48 15.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Град Симитли":

    Не думай. То нашите ако изтърват язовир Ивайловград всичките къщя дето софиянци накупиха по селията в Северна Гърция ще отидат в морето заедно с покъщнината.

    16:52 15.12.2025

  • 11 име

    4 1 Отговор
    Сперет им водата на тия нагли гърчуля и не само ще отворят пътищата, даже и Рудозем-Ксанти ще отворят. Ако ли не, просто до година без вода няма да има фермери, нама да има кой да затваря пътища.

    Коментиран от #13

    17:04 15.12.2025

  • 12 Ние е въпроса

    4 0 Отговор
    Кога нещо ще се сетим да затворим. Нещо гадно на вредната ЕК да направим ?

    17:11 15.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    И как ще им я спрем водата? Питам и отговор не искам.

    17:21 15.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Няма

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Го Гойко Митич, да преговаря с Гърция, като мъж на място.Хвърли бялата кърпа и каза оправяйте се нееееам нерви за вас

    17:41 15.12.2025

  • 16 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    М.ал.як.ите всяка година правят един и същ терористичен цирк

    17:42 15.12.2025

