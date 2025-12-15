Отново гръцките фермери затвориха пунктовете "Кулата" и "Илинден" за камиони

Напрежението по българо-гръцката граница ескалира, след като гръцките фермери изпълниха заканата си и блокираха движението на тежкотоварни камиони през пунктовете "Кулата" и "Илинден".

"Всеки превозвач в този случай търпи загуби", заяви пред NOVA NEWS Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. Той подчерта, че освен преките финансови загуби, фирмите са изправени пред риск от глоби и санкции за неизпълнение на договорите в срок.

Блокадата започна в ранния следобед, като земеделците обявиха, че няма да пропускат тирове до 20:00 часа. Все пак, от Съюза на превозвачите се надяват протестните действия да приключат по-рано, както се е случвало в предишни дни.

Опашките от камиони към момента не са драстични, тъй като част от трафика вероятно се е пренасочил към алтернативни маршрути. Въпреки това, ситуацията остава несигурна и създава сериозни затруднения за транспортния бранш.

Реакцията на институциите

Българската страна вече е сезирала гръцкия главен прокурор, както и Европейската комисия за нарушаване на принципа за свободно движение на стоки. Йордан Арабаджиев обаче изрази скептицизъм относно бързата и ефективна намеса на Брюксел, позовавайки се на опита от предишни подобни кризи.

Все пак превозвачите се надяват на леко облекчение заради предстоящия празничен сезон.

„Предстоят дълги коледни и новогодишни празници и транспортът в определен период от време ще бъде малко по-слаб. Надявам се в следващите няколко дни, ако не се намери решение, да видим поне едно леко облекчаване на ситуацията”, каза още Йордан Арабаджиев.