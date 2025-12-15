Отново гръцките фермери затвориха пунктовете "Кулата" и "Илинден" за камиони

Напрежението по българо-гръцката граница ескалира, след като гръцките фермери изпълниха заканата си и блокираха движението на тежкотоварни камиони през пунктовете "Кулата" и "Илинден".
"Всеки превозвач в този случай търпи загуби", заяви пред NOVA NEWS Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. Той подчерта, че освен преките финансови загуби, фирмите са изправени пред риск от глоби и санкции за неизпълнение на договорите в срок.
Блокадата започна в ранния следобед, като земеделците обявиха, че няма да пропускат тирове до 20:00 часа. Все пак, от Съюза на превозвачите се надяват протестните действия да приключат по-рано, както се е случвало в предишни дни.
Опашките от камиони към момента не са драстични, тъй като част от трафика вероятно се е пренасочил към алтернативни маршрути. Въпреки това, ситуацията остава несигурна и създава сериозни затруднения за транспортния бранш.
Реакцията на институциите
Българската страна вече е сезирала гръцкия главен прокурор, както и Европейската комисия за нарушаване на принципа за свободно движение на стоки. Йордан Арабаджиев обаче изрази скептицизъм относно бързата и ефективна намеса на Брюксел, позовавайки се на опита от предишни подобни кризи.
Все пак превозвачите се надяват на леко облекчение заради предстоящия празничен сезон.
„Предстоят дълги коледни и новогодишни празници и транспортът в определен период от време ще бъде малко по-слаб. Надявам се в следващите няколко дни, ако не се намери решение, да видим поне едно леко облекчаване на ситуацията”, каза още Йордан Арабаджиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
16:26 15.12.2025
2 Тези
16:28 15.12.2025
3 си пън
Коментиран от #5
16:38 15.12.2025
4 Данко Харсъзина
16:40 15.12.2025
5 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "си пън":Водата кво ша я правиш? В мазетата ли ще я сладираш. Язовирите са пълни.
Коментиран от #8
16:42 15.12.2025
6 12340
16:45 15.12.2025
7 Данко Харсъзина
16:46 15.12.2025
8 Град Симитли
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Ще си я зстваря в буркани за зимъска:)
Коментиран от #10
16:47 15.12.2025
9 Данко Харсъзина
16:48 15.12.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Град Симитли":Не думай. То нашите ако изтърват язовир Ивайловград всичките къщя дето софиянци накупиха по селията в Северна Гърция ще отидат в морето заедно с покъщнината.
16:52 15.12.2025
11 име
Коментиран от #13
17:04 15.12.2025
12 Ние е въпроса
17:11 15.12.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "име":И как ще им я спрем водата? Питам и отговор не искам.
17:21 15.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Няма
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Го Гойко Митич, да преговаря с Гърция, като мъж на място.Хвърли бялата кърпа и каза оправяйте се нееееам нерви за вас
17:41 15.12.2025
16 Тракиец 🇺🇦
17:42 15.12.2025