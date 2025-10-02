Новини
Времето днес, прогноза за четвъртък, 2 октомври: Дъждовно и ветровито

Времето днес, прогноза за четвъртък, 2 октомври: Дъждовно и ветровито

2 Октомври, 2025 03:00 641 11

Максималните температури ще са от 8° до 13°, в София - около 8°

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта от запад ще започнат валежи от дъжд, които ще отбележат и началото на усложнената метеорологична обстановка, предаде БНТ.

Ще бъде и ветровито. Вятърът ще е североизточен, умерен, в Източна България и особено по Черноморието - силен, с пориви до 90 км/ч. Обявен е код жълто.

В Западна и Централна България предупреждението е за значителни валежи и е от втора степен - код оранжево, за очаквани количества до около 65 л/кв. м общо за денонощието. Температурите ще са без съществен дневен ход - минималните ще са между 6° и 11°, а максималните - от 8° до 13°, в София - около 8°.

През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

Облачно, ветровито и с валежи ще бъде и по Черноморието. На повече места ще вали по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са около 15°-17°. Вълнението на морето остава умерено - около 3-4 бала.

И в планините ще е ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета.

В петък валежите ще продължат, отново интензивни и значителни по количество. Ще остане ветровито, най-вече в Източна България. А в планинските райони в Западна България границата между дъжд и сняг ще падне до 600-700 метра. В планините ще продължи да се натрупва снежна покривка. Температурите ще са с малък денонощен ход - от 4°-5° във високите полета в Западна България до 20°-22° в крайните югоизточни райони. След обяд валежите ще спират.

В събота ще превалява в източните райони, но слабо. В неделя вятърът ще стихне, облачността ще се разкъса, ще има сутрешни мъгли, но и слънчеви часове. В началото на новата седмица обаче има голяма вероятност за нова сериозна валежна обстановка.


България
