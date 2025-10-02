Новини
Тежка остава ситуацията на АМ "Тракия" във вечерните часове (ВИДЕО)

Тежка остава ситуацията на АМ "Тракия" във вечерните часове (ВИДЕО)

2 Октомври, 2025 14:21, обновена 2 Октомври, 2025 22:41

  • ам тракия-
  • дъжд-
  • катастрофа

Над 10 километра е задръстването между Вакарел и Ихтиман посока Пловдив към 21,50 часа

Тежка остава ситуацията на АМ "Тракия" във вечерните часове (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова

Ремонтът на АМ "Тракия" в участъка от 23-ти до 34-ти километър и проливният дъжд, удължават пътя от столицата до Пловдив с над 1 час. Трафикът се отклонява през Елин Пелин и Нови Хан още от предиобедните часове на днешния ден. Там обаче в 13.30 ч. също стана катастрофа - кола обърната по таван на пътя, затруднява движението, видя репортер на ФАКТИ.

Излизайки отново на магистрала, малко преди Ихтиман, има също около 20-минутно задръстване в посока Пловдив.

Второто голямо задръстване на магистралата е в района на Пазарджик, където се извършват ремонти дейности. Към момента пътят посока Пловдив се отклонява през Околовръстното на Пазарджик.

За съжаление, обходните пътища през Вакарел и Ихтиман също са в много лошо състояние, признава кметът на Ихтиман Калоян Илиев.

Ремонтните дейности по АМ "Тракия" трябва да приключат до 25 октомври, но само при условие, че метеорологичните условия го позволяват.

На редица места по АМ "Тракия" има аквапланинг и на места шофьорите намаляват скоростта до 60-70 км/ч.

Тежка остава ситуацията на АМ "Тракия" във вечерните часове (ВИДЕО)

Тежка остава ситуацията на АМ "Тракия" във вечерните часове (ВИДЕО)


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цъцъ

    18 0 Отговор
    "Инхитамн"!? Вече и през млечния път се заобикаля явно🙄

    14:24 02.10.2025

  • 4 Егати

    21 0 Отговор
    Аутобана !

    14:25 02.10.2025

  • 5 мм да

    13 1 Отговор
    настилката казва всички отговори

    14:27 02.10.2025

  • 6 Денчо

    18 0 Отговор
    Чудя се авторката до кой клас е ходила на училище.

    14:29 02.10.2025

  • 7 Тежко ,

    19 0 Отговор
    брате , се живее между глупци неразбрани...

    14:32 02.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Здрасти

    19 0 Отговор
    Инхитамн и Вакалер са гръцки божества сигурно???

    14:38 02.10.2025

  • 11 оох

    5 2 Отговор
    голям кеф са такива ремонти баш по средата на лятото и есента, точно когато се очаква да вали с такава гениална организация на движението

    Коментиран от #17

    15:00 02.10.2025

  • 12 Турбодизел

    7 0 Отговор
    Толкова си можем. Нито пътища ни като хората, нито шофьорлъка

    15:07 02.10.2025

  • 13 Ние,вие, те

    10 0 Отговор
    Тъпи, по-тъпи, най-тъпи, АПИ - ТАПИ !!!
    Ремонтират 1 км., а затварят 20 км.

    15:12 02.10.2025

  • 14 така

    12 0 Отговор
    Като няма нормален път Пловдив-София, а само магистрала, така ще е. Голям срам, че не оправиха стария път. Срам за главния строител на републиката, срам.

    15:17 02.10.2025

  • 15 Авторката да не е пила нещо ободряващо

    5 0 Отговор
    Та бърка имената

    15:46 02.10.2025

  • 16 Ганявоциииии

    0 0 Отговор
    Колективниат запад има влакове с по 300 км в час. До Пловдив можеше да е за 30 мин. Но кано искате славно минало, черешови топчета, червен конец, бъчва, шарена покривка и ракия - дреме ми за Задунайската

    22:46 02.10.2025

  • 17 И що охкаш?

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "оох":

    Лятото- проблем с отиването на морето, есента- септември проблем с почивните дни и бързането за морето, после с връщането. Зимата-що се полага асфалт в мокрото. Е кога предлагаш да стане тая работа? Впрочем сещам се що охкаш, нещо накриво ти е влязло май.

    22:48 02.10.2025

  • 18 Демократичен феодализъм

    0 0 Отговор
    Само в България башибозукЪТ може да ти напише акт за не съобразяване с пътната обстановка скорост, след като си ги извикал да ти напишат протокол, че си пропаднал в неосигерина дупка без нужните знаци !

    22:48 02.10.2025

