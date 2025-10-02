Тежка остава ситуацията на АМ "Тракия" във вечерните часове (ВИДЕО)

Ремонтът на АМ "Тракия" в участъка от 23-ти до 34-ти километър и проливният дъжд, удължават пътя от столицата до Пловдив с над 1 час. Трафикът се отклонява през Елин Пелин и Нови Хан още от предиобедните часове на днешния ден. Там обаче в 13.30 ч. също стана катастрофа - кола обърната по таван на пътя, затруднява движението, видя репортер на ФАКТИ.
Излизайки отново на магистрала, малко преди Ихтиман, има също около 20-минутно задръстване в посока Пловдив.
Второто голямо задръстване на магистралата е в района на Пазарджик, където се извършват ремонти дейности. Към момента пътят посока Пловдив се отклонява през Околовръстното на Пазарджик.
За съжаление, обходните пътища през Вакарел и Ихтиман също са в много лошо състояние, признава кметът на Ихтиман Калоян Илиев.
Ремонтните дейности по АМ "Тракия" трябва да приключат до 25 октомври, но само при условие, че метеорологичните условия го позволяват.
На редица места по АМ "Тракия" има аквапланинг и на места шофьорите намаляват скоростта до 60-70 км/ч.
13 Ние,вие, те
Ремонтират 1 км., а затварят 20 км.
15:12 02.10.2025
17 И що охкаш?
До коментар #11 от "оох":Лятото- проблем с отиването на морето, есента- септември проблем с почивните дни и бързането за морето, после с връщането. Зимата-що се полага асфалт в мокрото. Е кога предлагаш да стане тая работа? Впрочем сещам се що охкаш, нещо накриво ти е влязло май.
22:48 02.10.2025
