ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор

2 Октомври, 2025 16:33 2 652 27

Според Наказателната колегия на ВКС правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С две разпореждания от днес 2 октомври 2025 г. – едно на зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия и едно на председателя на Второ наказателно отделение, се отказва образуването на производства по депозирани искания от и. ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела.

Според Наказателната колегия на ВКС правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от Борислав Сарафов като и. ф. главен прокурор след 21 юли 2025 г., не съставлява валидно сезиране.

От съда днес обясниха:

При проверката за наличие на основания за образуване на производства по възобновяване по реда на Глава тридесет и трета от НПК е взето предвид следното:

Постъпилите искания са подписани от и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по Протокол № 21/16.06.2023 г. Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“.

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт в чл. 173, ал. 15 от ЗСВ (нова – ДВ, бр. 6/2025 г., в сила от 21.01.2025 г.) е предвидено, че „при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

В мотивите се подчертава, че шестте месеца от влизането в сила на разпоредбата са изтекли на 21.07.2025 г. Актът на назначаването на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор е влязъл в сила, част е от правния мир като неотменен и се изпълнява и понастоящем. Стабилността на индивидуалния административен акт за определяне на и. ф. главен прокурор от 16.06.2023 г. не е противопоставима на правните последици на новата норма на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ.

„Действието на тази законова разпоредба е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок актуалният към влизането ѝ в сила и. ф. главен прокурор Сарафов не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС“, категорични са върховните съдии.

Според тях разпоредбата има т. нар. несъщинско обратно действие върху заварени правоотношения, което означава, че законът се интересува от това да регулира отношенията оттук нататък, като не преурежда случаите за назад, приемайки установените дотогава отношения. Нововъведеният правен режим преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили (несъщинска ретроактивност), за разлика от същинската ретроактивност (Решение № 5/11.05.2017 г. на Конституционния съд). Нормата запазва юридическия характер на факта, който се е реализирал преди нейното влизане в сила (определянето на и. ф. главен прокурор), но преурежда неговите правни последици.

„Конкретно за случая се налага извод, че лицето, което към момента на влизането ѝ в сила е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените шест месеца от момента на влизането ѝ в сила, занапред не може да изпълнява тези функции. Тълкуването на нормата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ налага извод, че прекратяването на функциите на и. ф. главен прокурор настъпва ex lege“, се пояснява в разпорежданията.

Такива съображения са обосновали решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС от 18.09.2025 г., според което правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г., не съставлява валидно сезиране на Наказателната колегия на ВКС и обосновава постановяване на отказ да се образува производство.

„В този смисъл не може да се приеме наличие на активна легитимация на и. ф. главен прокурор да подаде искане за възобновяване. В случая лицето, подало искането за възобновяване – изпълняващ функциите главен прокурор, макар формално да попада сред кръга лица по чл. 420, ал. 1 от НПК, не може да осъществява това правомощие съобразно посочената законодателна промяна по чл. 173, ал. 15 от ЗСВ“, се обобщава в мотивите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами, сега?!

    54 0 Отговор
    Кво ше правим?

    Коментиран от #2

    16:38 02.10.2025

  • 2 Шиши

    51 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами, сега?!":

    Ей сега ще го преназнача

    16:40 02.10.2025

  • 3 си дзън

    37 1 Отговор
    Прокуратурата трябва да стане отдел в министерството на правосъдието,
    като защитава държавата в съда.

    16:40 02.10.2025

  • 4 Ганьо

    45 3 Отговор
    Вие разбрахте нещо? Много написано, ама кой сега е главен прокурор??? Питам, я!!!

    16:49 02.10.2025

  • 5 Заплатата върви ли?

    35 0 Отговор
    Върви, нали!?

    Ко праи Сарафов? Командва прокурорите, но няма правомощия пред съда. Върти си синджирчето на пръстите.

    Ко праи мафията? - Слиза с едно-две стъпала надолу в прокуратурата.

    16:51 02.10.2025

  • 6 Боко от Банкя

    34 1 Отговор
    Споко бе, ние с Шиши вече имаме човек за поста главен прокурор!

    16:52 02.10.2025

  • 7 Васил

    34 0 Отговор
    Да се маха 9 то джудже мафиот. Да отива при Нотариуса, да играят карти

    17:02 02.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гражданин

    27 0 Отговор
    Свинската хунта не може да намери кукла-самоубиец за поста...

    17:10 02.10.2025

  • 10 Бай Груди

    16 2 Отговор
    И6aл съм го дъл е главен прокурор, и без тва ни ма кефи

    17:10 02.10.2025

  • 11 Дрон

    25 0 Отговор
    Малък принос за начало за борба срещу мнафията. с
    Дано да възобновят делата срещу Борисов и да започат срещу Пеевски

    17:13 02.10.2025

  • 12 Цвете

    21 1 Отговор
    АКО ТОВА СЕ ТЪЛКУВА, ЧЕ ОТ ДНЕС 2 ОКТОМВРИ 2025 ГОДИНА ,САРАФОВ ВЕЧЕ НЕ Е ПРОКУРОР. ИЛИ СА НАМИСЛИЛИ НЯКАКВА ВРЪТКА??? ТОЧКИ, АЛИНЕИ, И МНОГОСЛОВИЕ, А ПО- КОНКРЕТНО ???? МАЙ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО ДА РАЗКАЗВА ЗА. П. ЕВРОТО, ЗА УБИТИЯ " НОТАРИУС " ,ЗА ДОХОДИТЕ МУ ПОЛУЧАВАНИ ВСЕКИ МЕСЕЦ И ОЩЕ МНОГО ПОДРОБНОСТИ ОКОЛО ЖИТИЕТО МУ. 🚨🪂🚀⛔️⏳️⏰️🐲🐦‍⬛☹️

    17:15 02.10.2025

  • 13 Цвете

    7 2 Отговор
    АКО ТОВА СЕ ТЪЛКУВА, ЧЕ ОТ ДНЕС 2 ОКТОМВРИ 2025 ГОДИНА ,САРАФОВ ВЕЧЕ НЕ Е ПРОКУРОР. ИЛИ СА НАМИСЛИЛИ НЯКАКВА ВРЪТКА??? ТОЧКИ, АЛИНЕИ, И МНОГОСЛОВИЕ, А ПО- КОНКРЕТНО ???? МАЙ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО ДА РАЗКАЗВА ЗА. П. ЕВРОТО, ЗА УБИТИЯ " НОТАРИУС " ,ЗА ДОХОДИТЕ МУ ПОЛУЧАВАНИ ВСЕКИ МЕСЕЦ И ОЩЕ МНОГО ПОДРОБНОСТИ ОКОЛО ЖИТИЕТО МУ. 🚨🪂🚀⛔️⏳️⏰️🐲🐦‍⬛☹️

    Коментиран от #19

    17:16 02.10.2025

  • 14 Никой

    11 1 Отговор
    Човекът има да изплаща ипотека - не така - все пак - трябва да сме човеци - седи и на никой не пречи - 25 000 лева заплата. Това са дребни суми - сравнение с неговият принос.

    Тези очила за какво ги носи - наистина вали дъжд вече - но може и с чадъра. Може би чете много книги.

    17:18 02.10.2025

  • 15 Големия нос

    16 0 Отговор
    сега трябва да връща парите за ангажиментите които е поел. Буда и Шиши ще му намерят място като на Цацата щото трябва още да отработва!

    17:19 02.10.2025

  • 16 Да се връща Гешев,

    17 0 Отговор
    да арестува толупа Банкята!

    17:21 02.10.2025

  • 17 !!!?

    8 0 Отговор
    Пощенска кутия на Шиши !!!?

    17:21 02.10.2025

  • 18 Истината

    7 7 Отговор
    Утре Боко ще нареди и ще стане отново И.Ф.главен прокурор!

    17:23 02.10.2025

  • 19 Хасковски каунь

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Голямото Д с голямото задно Г и Боко бързат да си изберат нов за някоя друга година. Иначе горят

    17:25 02.10.2025

  • 20 Лена

    11 0 Отговор
    Време беше! Има лъч надежда макар и малка за нова по добра България!

    17:29 02.10.2025

  • 21 Гост

    12 0 Отговор
    Еййй го сарафчо беееее!!! Най-мазната и долна слуга раждала се някога, на територията, за всички времена. Отвратителна персона

    17:33 02.10.2025

  • 22 !!!?

    8 0 Отговор
    Робин Уилямс ефект
    да не повярва човек !!!?

    17:37 02.10.2025

  • 23 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Длъжноста да се закрива

    17:49 02.10.2025

  • 24 Юризъм в действие

    0 0 Отговор
    С други думи ВКС казва, че решението на Прокурорската колегия на ВСС, с което преназначиха Сарафов, е нищожно, като противоречащо на закона. Прокурорите на Шиши във ВСС се о.раха до уши. Какъв срам! На съществуваща нищожност може да се позове всеки и сега очаквам заинтересуваните адвокати да се ослушат, огледат и да атакуват актове на Сарафов, които ги засягат. Да му мисли съдът.

    17:50 02.10.2025

  • 25 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Жесток удар...

    17:51 02.10.2025

  • 26 българка

    0 0 Отговор
    Върховния касационен съд (ВКС) и Второ наказателно отделение - защитници на правото или изпълнители на поредна поръчка на голямото "Д". Надявам се да е първото, но след толкова много фалшиво правораздаване, си запазвам здравословно съмнение.

    17:51 02.10.2025

  • 27 Страсбург

    0 0 Отговор
    Мафията си има и прокурори и съдии и полиция и водопади.

    17:53 02.10.2025

