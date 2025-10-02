ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор

С две разпореждания от днес 2 октомври 2025 г. – едно на зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия и едно на председателя на Второ наказателно отделение, се отказва образуването на производства по депозирани искания от и. ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела.
Според Наказателната колегия на ВКС правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от Борислав Сарафов като и. ф. главен прокурор след 21 юли 2025 г., не съставлява валидно сезиране.
От съда днес обясниха:
При проверката за наличие на основания за образуване на производства по възобновяване по реда на Глава тридесет и трета от НПК е взето предвид следното:
Постъпилите искания са подписани от и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по Протокол № 21/16.06.2023 г. Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“.
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт в чл. 173, ал. 15 от ЗСВ (нова – ДВ, бр. 6/2025 г., в сила от 21.01.2025 г.) е предвидено, че „при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.
В мотивите се подчертава, че шестте месеца от влизането в сила на разпоредбата са изтекли на 21.07.2025 г. Актът на назначаването на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор е влязъл в сила, част е от правния мир като неотменен и се изпълнява и понастоящем. Стабилността на индивидуалния административен акт за определяне на и. ф. главен прокурор от 16.06.2023 г. не е противопоставима на правните последици на новата норма на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ.
„Действието на тази законова разпоредба е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок актуалният към влизането ѝ в сила и. ф. главен прокурор Сарафов не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС“, категорични са върховните съдии.
Според тях разпоредбата има т. нар. несъщинско обратно действие върху заварени правоотношения, което означава, че законът се интересува от това да регулира отношенията оттук нататък, като не преурежда случаите за назад, приемайки установените дотогава отношения. Нововъведеният правен режим преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили (несъщинска ретроактивност), за разлика от същинската ретроактивност (Решение № 5/11.05.2017 г. на Конституционния съд). Нормата запазва юридическия характер на факта, който се е реализирал преди нейното влизане в сила (определянето на и. ф. главен прокурор), но преурежда неговите правни последици.
„Конкретно за случая се налага извод, че лицето, което към момента на влизането ѝ в сила е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените шест месеца от момента на влизането ѝ в сила, занапред не може да изпълнява тези функции. Тълкуването на нормата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ налага извод, че прекратяването на функциите на и. ф. главен прокурор настъпва ex lege“, се пояснява в разпорежданията.
Такива съображения са обосновали решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС от 18.09.2025 г., според което правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г., не съставлява валидно сезиране на Наказателната колегия на ВКС и обосновава постановяване на отказ да се образува производство.
„В този смисъл не може да се приеме наличие на активна легитимация на и. ф. главен прокурор да подаде искане за възобновяване. В случая лицето, подало искането за възобновяване – изпълняващ функциите главен прокурор, макар формално да попада сред кръга лица по чл. 420, ал. 1 от НПК, не може да осъществява това правомощие съобразно посочената законодателна промяна по чл. 173, ал. 15 от ЗСВ“, се обобщава в мотивите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами, сега?!
Коментиран от #2
16:38 02.10.2025
2 Шиши
До коментар #1 от "Ами, сега?!":Ей сега ще го преназнача
16:40 02.10.2025
3 си дзън
като защитава държавата в съда.
16:40 02.10.2025
4 Ганьо
16:49 02.10.2025
5 Заплатата върви ли?
Ко праи Сарафов? Командва прокурорите, но няма правомощия пред съда. Върти си синджирчето на пръстите.
Ко праи мафията? - Слиза с едно-две стъпала надолу в прокуратурата.
16:51 02.10.2025
6 Боко от Банкя
16:52 02.10.2025
7 Васил
17:02 02.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гражданин
17:10 02.10.2025
10 Бай Груди
17:10 02.10.2025
11 Дрон
Дано да възобновят делата срещу Борисов и да започат срещу Пеевски
17:13 02.10.2025
12 Цвете
17:15 02.10.2025
13 Цвете
Коментиран от #19
17:16 02.10.2025
14 Никой
Тези очила за какво ги носи - наистина вали дъжд вече - но може и с чадъра. Може би чете много книги.
17:18 02.10.2025
15 Големия нос
17:19 02.10.2025
16 Да се връща Гешев,
17:21 02.10.2025
17 !!!?
17:21 02.10.2025
18 Истината
17:23 02.10.2025
19 Хасковски каунь
До коментар #13 от "Цвете":Голямото Д с голямото задно Г и Боко бързат да си изберат нов за някоя друга година. Иначе горят
17:25 02.10.2025
20 Лена
17:29 02.10.2025
21 Гост
17:33 02.10.2025
22 !!!?
да не повярва човек !!!?
17:37 02.10.2025
23 ООрана държава
17:49 02.10.2025
24 Юризъм в действие
17:50 02.10.2025
25 Дедо ви...
17:51 02.10.2025
26 българка
17:51 02.10.2025
27 Страсбург
17:53 02.10.2025