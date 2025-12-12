Избраха новия съдия, разследващ главния прокурор

Антон Урумов от Софийския градски съд е новият съдия, който ще изпълнява функциите на прокурор, разследващ главния прокурор или заместниците му. На случайното разпределение измежду 11-те съдии, съгласили се да бъдат ad hoc прокурор, беше поискал да присъства и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но впоследствие не дойде, съобщи Нова тв.
Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече. През това време тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 срам голям
12:19 12.12.2025
2 Кирил
12:21 12.12.2025
3 Цвете
12:21 12.12.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
12:23 12.12.2025
5 Само да питам
12:24 12.12.2025
6 Макето
12:33 12.12.2025
7 питане
12:34 12.12.2025