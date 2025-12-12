Новини
Избраха новия съдия, разследващ главния прокурор

12 Декември, 2025 12:16

  • антон урумов-
  • борислав сарафов-
  • ad hoc прокурор

Мандатът на Даниела Талева изтече

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Антон Урумов от Софийския градски съд е новият съдия, който ще изпълнява функциите на прокурор, разследващ главния прокурор или заместниците му. На случайното разпределение измежду 11-те съдии, съгласили се да бъдат ad hoc прокурор, беше поискал да присъства и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но впоследствие не дойде, съобщи Нова тв.

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече. През това време тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени.


  • 1 срам голям

    10 0 Отговор
    Деветото джудже бместо да е в затрора , мафията го направи Главен прокурор за да я пази !

    12:19 12.12.2025

  • 2 Кирил

    8 0 Отговор
    За 2 години нищо не е направил стария по команда. Това е гръбнака на държавате независимо кое е правителството. Ако Съдебната система е стриктна и работеща ако ще и Таки да стане министър не може копче да открадне.

    12:21 12.12.2025

  • 3 Цвете

    9 0 Отговор
    ТАЛЕВА НИЩО НЕ Е РАЗГЛЕЖДАЛА. ИМА СТРАХ ЗАРАДИ МЪЖА СИ, ЗАЩОТО ТОЙ Е НАГАЗИЛ ЛУКА. ДА СЕ НАМЕРИ ЕДИН ЧИТАВ СЪДИЯ И ДА ГИ ПОДКАРА ПО РЕД. 🇧🇬🫶🇧🇬

    12:21 12.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    НЕ ВРАТ,АМИ ШИЯ.

    12:23 12.12.2025

  • 5 Само да питам

    5 0 Отговор
    А кога ще започнат да разследват бившите главни прокурори?

    12:24 12.12.2025

  • 6 Макето

    4 0 Отговор
    Колко е зловещо да си част от тази държава без закони, прогнила от корупция, разяждана от злоба, завист и малодушие. Сега, като паднаха тези от правителството, да започнат съдилищата и полицията!

    12:33 12.12.2025

  • 7 питане

    3 0 Отговор
    А него кой ще проверява?Всеки месец по една чанта пари за нищо.

    12:34 12.12.2025

