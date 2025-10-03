Новини
Адв. Димитър Марковски след становището на ВКС: Това решение може да доведе до правен хаос

3 Октомври, 2025 10:37 601 9

„В момента съдебната власт функционира на изпълняващи функциите – почти всички ръководители на съдилища и прокуратури са в такъв режим. Системата се управлява от хора без мандат. Това води до де  факто институционален разпад и правен вакуум“, подчерта адвокат Велислав Величков

Адв. Димитър Марковски след становището на ВКС: Това решение може да доведе до правен хаос - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Върховният касационен съд обяви в четвъртък Борислав Сарафов за незаконен главен прокурор, който няма право да сезира ВКС. В две разпореждания съдът казва, че след 21 юли 2025 г. той изпълнява функцията, без да има право на това. След това становище юридическата и обществената дискусия около легитимността му се изостри.

„Още в края на юли от „Правосъдие за всеки" заявихме, че след 6-месечния срок Сарафов заема поста в нарушение на закона. Той вече е нелегитимен и няма право да подписва актове, да мести преписки или да иска имунитет на народни представители“, заяви в "Здравей, България" адвокат Велислав Величков от "Правосъдие за всеки".

По думите му всички действия на Сарафов след 6-месечния срок са юридически нищожни. Експертите предупреждават, че това създава сериозен риск от блокиране на наказателни производства, включително и по знакови дела с голяма обществена значимост.

„Имаме проблем със законодателната техника. Законът казва, че никой не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор повече от шест месеца. За съжаление, в преходните разпоредби не беше уреден въпросът дали това важи и за вече заемащите длъжността“, коментира от своя страна адвокат Димитър Марковски.

Той е на мнение, че съществува конституционна криза, а проблемът се корени в неяснотите и липсата на точен законов текст относно статута на "завареното положение".

„След като ВКС се е произнесъл, това е задължително за всички съдилища в страната“, подчерта Величков.

„Това решение може да доведе до правен хаос и реална опасност от отказ от правосъдие", заяви Марковски.

„В момента съдебната власт функционира на изпълняващи функциите – почти всички ръководители на съдилища и прокуратури са в такъв режим. Системата се управлява от хора без мандат. Това води до де факто институционален разпад и правен вакуум“, подчерта адвокат Величков.


  • 1 пешо

    2 0 Отговор
    и кой е виновен

    Коментиран от #4

    11:04 03.10.2025

  • 2 Айде

    4 0 Отговор
    Решението на ВКС си е точно! Вината е на Конституционният съд, защото прие изтичането на мандатите за законно! Големите заплати и малкото работа им запушиха устата!

    11:04 03.10.2025

  • 3 Дориана

    0 0 Отговор
    Сарафов отпада , само той ли не иска да го осъзнае или и неговите партньори Борисов и Пеевски ? И Сарафов ли иска диктатура в България или се разграничава от тях ?

    11:06 03.10.2025

  • 4 Едеее

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Никой, заварено положение! 😁

    11:21 03.10.2025

  • 5 от фронтовата линия на южния фланг

    3 0 Отговор
    Това момченце хем не разбира ,хем говори неприкъснато глупости от екрана. За какъв правен хаос ,за какъв отказ от правосъдие говори . Заварено положение има само в празната му глава на маса у кръчмата. В правния мир тази глупост, заварено положение не съществува. Законът е ясен. И ВКС е длъжен да го приложи. Банкенският артист в уникалната си простотия , високопрано твърди,че въпросния прокурор бил законен. Да наистина е законен , ама действията му в това качество винаги могат да бъдат обявени за нищожни от всеки съд по искане от всяко лице което има правен интерес от това. Ако ВКС не беше приложил закона, тогава правния хаос щеше да се задълбочи. Българският народ е малък , но се управлява от много прости хора ! България е или правова държава или кочина и всеки тодорживковец сутрин , като застане пред огледалото трябва да си отговаря на въпроса, "аз маймуна ли съм при заварено положение или съм човек по образ и Божии и подобие"?

    11:22 03.10.2025

  • 6 Анонимен

    1 0 Отговор
    Този си мисли че му е бащиния

    11:31 03.10.2025

  • 7 Хаяши ,Хаяши , какво време иде а ?

    3 0 Отговор
    ВКС е ясен и точен. Последиците са ясни за тези, които знаят за какво става дума. Но има и още нещо леко по тъча. Джуджета, прасета, чекмеджета и криминални екскременти , бавно и полека ще трябва да осъзнаят нещо много простичко. Настава жега . Момчето си отива. Мача започва от начало и не се знае, знае ли се.

    11:34 03.10.2025

  • 8 Корумпирани негодници

    1 0 Отговор
    Съд, прокуратура, данЦ, кпкЛонКи, адвокатски кантори. Всичко е един корумпиран рояк от човечета свързани помежду през "кръчми и хотели"! В България няма право! Това е една затворена корумпирана система, която се гаври с правото всеки ден!

    11:49 03.10.2025

  • 9 Нещастници

    0 0 Отговор
    Какво означава заварено положение? А като съм подписвал договор с банката с една лихва винаги имат възможност да я променят при определение обстоятелства, сиреч по усмотрение, Ами същото е, заемаш длъжността, закона се променя по усмотрение на същите , които са гласували закона и за твоето назначение, Ами вече не я заемаш! Няма такива нещо заварено, доживот ли ще стои там?

    11:51 03.10.2025

