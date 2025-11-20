Новини
България »
Адвокатът на Благомир Коцев: Делото трябва да се върне във Варна в рамките на ден

Адвокатът на Благомир Коцев: Делото трябва да се върне във Варна в рамките на ден

20 Ноември, 2025 11:31 1 968 21

  • благомир коцев-
  • ина лулчева-
  • вкс

Според ВКС СГС няма правомощия да гледа казуса

Адвокатът на Благомир Коцев: Делото трябва да се върне във Варна в рамките на ден - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Делото срещу варненския кмет Благомир Коцев ще се гледа във Варна, реши Върховният касационен съд (ВКС). Това стана повод за коментар от страна на адвоката на Коцев Ина Лулчева в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, където тя определи действията на прокуратурата като „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София.

Адвокат Ина Лулчева определи случилото се като "злоупотреба с власт от страна на прокуратурата, която съдът по мерките толерираше". Според нея прокуратурата е използвала "шмекерски номер", като е вкарала в обвинението "неустановен депутат", за да може делото да бъде в Софийския градски съд.

"Това е малко шизофренно - хем е неизвестно лице, хем е лице с имунитет. Няма неизвестен депутат. Всички депутати са известни", коментира адвокат Лулчева. Тя допълни, че единственият депутат, посочен от свидетелката Пламенка Димитрова, е Асен Василев, но прокуратурата твърди, че депутатът е неизвестен.

Според адвокат Лулчева делото трябва да бъде изпратено във Варна в рамките на ден, след което Варненският окръжен съд да поиска превеждането на Благомир Коцев от софийския във варненския затвор. Тя очаква незабавно да бъде разгледано и искането за промяна на мярката му за неотклонение. "Надявам се до края на тази седмица по-бързо да се гледа мярката за неотклонение", заяви Лулчева.

Юристът е категоричен, че доказателствата по делото са слаби и се основават единствено на показанията на няколко свидетели. Според нея томовете по делото са "празни", а обвинението е изградено върху твърдения, че други лица са искали подкупи от името на кмета, но нито един свидетел не твърди, че Коцев лично е искал пари.

Тя изрази съмнение, че целта на процеса е разкриването на обективната истина: "Досега съдът казваше, че Благомир Коцев трябва да бъде задържан, защото са разпитвали свидетели и са изисквали документи и той е щял да затрудни разследването. Сега това вече отпада и няма никакво основание господин Коцев да продължава да е в ареста, освен ако основанието не е това, което ние предполагаме от самото начало, а именно - той да бъде отстранен като кмет и да служи като един знак на всички бъдещи кандидати за такива длъжности, които биха дръзнали да застанат не на страната на властта".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мхмхм

    16 14 Отговор
    представете си бяхте вие на мястото на Коцев... нямаме шанс.
    когато решат ще ни смачкат

    Коментиран от #3, #4

    11:34 20.11.2025

  • 2 007 лиценз ту кил

    7 9 Отговор
    Връщат Благо вув Варна. Отрядът затворници, който сметоизвозва в Красно село осиротя. Моралът им пада.

    11:35 20.11.2025

  • 3 Бай Ху (By Who)

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "мхмхм":

    Господине, ас не мога да бъда на негово място. Дори нямам ресторант в Морската градина. Поне някоя будка в кварталната градинка да имах бих се поставил на мястото му.

    11:37 20.11.2025

  • 4 Ивелин

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "мхмхм":

    И аз мога да крада от биомасата

    11:40 20.11.2025

  • 5 Шейла

    19 11 Отговор
    Г-жо Лулчева,
    Не знам как издържате, но Ви подкрепям морално.
    Чест и почитание

    Коментиран от #6

    11:42 20.11.2025

  • 6 Абе

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "Шейла":

    Питай я къв й е хонорара. Изстрадани пари са, верно е.

    11:45 20.11.2025

  • 7 цънкайх

    9 14 Отговор
    Таз защитава цялото ПП , от де си плащат от партийната каса ли ?

    Коментиран от #9

    11:48 20.11.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 8 Отговор
    ИВАНЧЕВА, КОЦЕВ.....
    ЧУДЯ СЕ КОЙ ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯ НЕУДОБЕН...??

    11:50 20.11.2025

  • 9 между другото

    12 7 Отговор

    До коментар #7 от "цънкайх":

    Партийни каси имат онези, които си купуват изборите!

    Коментиран от #13

    11:51 20.11.2025

  • 10 Промяна

    12 6 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ УПРАВЛЯВАТ ЗАЕДНО С ОЛИГАРСИТЕ

    11:56 20.11.2025

  • 11 дедо

    9 6 Отговор
    тая госпожа всичко е опекла връща се делото у варна и след ден коцето е на свобода а госпожата с тлъст хонорар

    12:00 20.11.2025

  • 12 Коста

    8 1 Отговор
    Да се гледа пък делотобвъв Варна изобщо не е шмекерски номер. А? Дето съдиите пили и яли в Хоризонт.

    12:19 20.11.2025

  • 13 Коста

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "между другото":

    Че Коцев как стана кмет? С НЕкупени ли? Няма такива филми!

    12:20 20.11.2025

  • 14 Промяна

    5 1 Отговор
    ВИЖДА СЕ ЯСНО КОЙ КОЙ Е И КАК ШАРЛАТАНСТВА ИЗМАМНИЦИТЕ САБОТАЖНИЦИ КРАДАТ ЯКО И ОТКРИТО И БЕЗНАКАЗАНО ВСИЧКО Е ТЯХНО НАД ЗАКОНИТЕ СА

    12:27 20.11.2025

  • 15 Промяна

    2 1 Отговор
    КОЙ УПРАВЛЯВА СЕГА ЯСНО СЕ ВИЖДА ШАРЛАТАНИТЕ СА НЕДОСЕГАЕМИ КРАДАТ БЕЗНАКАЗАНО КОЙ Е МАФИЯТА СЕГА

    12:46 20.11.2025

  • 16 глоги

    1 0 Отговор
    АдвокатКАТА на Благомир Коцев: Делото трябва да се върне във Варна в рамките на ЕДИН ден.

    13:08 20.11.2025

  • 17 БлагоЕВмир

    2 0 Отговор
    Има ли почва у нас

    13:17 20.11.2025

  • 18 В Белене !

    3 1 Отговор
    Там да го пращат Благомир Коцев

    13:30 20.11.2025

  • 19 Българин

    1 1 Отговор
    коцев трябва да го обезглавят, а тая да му лежи всичките присъди!

    16:22 20.11.2025

  • 20 Истината

    1 0 Отговор
    Благомир Коцев е невинен.Трябва незабавно да бъде освободен.Варна е демократичен център,жителите искат истината да възтържествува.Не може без ясни доказателства за подкуп,да се държат хората в килии и затвор при нечовешки условия,без отопление, в съжителство с болни затворници,порутени стени,напукани тавани.Бълг.затвори са в плачевно състояние.И Европ.комисия е установила това,при оглед.Свобода за Коцев!!!!

    13:00 21.11.2025

  • 21 Истината

    1 0 Отговор
    Благомир Коцев е невинен.Трябва незабавно да бъде освободен.Варна е демократичен център,жителите искат истината да възтържествува.Не може без ясни доказателства за подкуп,да се държат хората в килии и затвор при нечовешки условия,без отопление, в съжителство с болни затворници,порутени стени,напукани тавани.Бълг.затвори са в плачевно състояние.И Европ.комисия е установила това,при оглед.Свобода за Коцев!!!!

    13:04 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове