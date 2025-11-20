Адвокатът на Благомир Коцев: Делото трябва да се върне във Варна в рамките на ден

Делото срещу варненския кмет Благомир Коцев ще се гледа във Варна, реши Върховният касационен съд (ВКС). Това стана повод за коментар от страна на адвоката на Коцев Ина Лулчева в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, където тя определи действията на прокуратурата като „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София.
Адвокат Ина Лулчева определи случилото се като "злоупотреба с власт от страна на прокуратурата, която съдът по мерките толерираше". Според нея прокуратурата е използвала "шмекерски номер", като е вкарала в обвинението "неустановен депутат", за да може делото да бъде в Софийския градски съд.
"Това е малко шизофренно - хем е неизвестно лице, хем е лице с имунитет. Няма неизвестен депутат. Всички депутати са известни", коментира адвокат Лулчева. Тя допълни, че единственият депутат, посочен от свидетелката Пламенка Димитрова, е Асен Василев, но прокуратурата твърди, че депутатът е неизвестен.
Според адвокат Лулчева делото трябва да бъде изпратено във Варна в рамките на ден, след което Варненският окръжен съд да поиска превеждането на Благомир Коцев от софийския във варненския затвор. Тя очаква незабавно да бъде разгледано и искането за промяна на мярката му за неотклонение. "Надявам се до края на тази седмица по-бързо да се гледа мярката за неотклонение", заяви Лулчева.
Юристът е категоричен, че доказателствата по делото са слаби и се основават единствено на показанията на няколко свидетели. Според нея томовете по делото са "празни", а обвинението е изградено върху твърдения, че други лица са искали подкупи от името на кмета, но нито един свидетел не твърди, че Коцев лично е искал пари.
Тя изрази съмнение, че целта на процеса е разкриването на обективната истина: "Досега съдът казваше, че Благомир Коцев трябва да бъде задържан, защото са разпитвали свидетели и са изисквали документи и той е щял да затрудни разследването. Сега това вече отпада и няма никакво основание господин Коцев да продължава да е в ареста, освен ако основанието не е това, което ние предполагаме от самото начало, а именно - той да бъде отстранен като кмет и да служи като един знак на всички бъдещи кандидати за такива длъжности, които биха дръзнали да застанат не на страната на властта".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мхмхм
когато решат ще ни смачкат
Коментиран от #3, #4
11:34 20.11.2025
2 007 лиценз ту кил
11:35 20.11.2025
3 Бай Ху (By Who)
До коментар #1 от "мхмхм":Господине, ас не мога да бъда на негово място. Дори нямам ресторант в Морската градина. Поне някоя будка в кварталната градинка да имах бих се поставил на мястото му.
11:37 20.11.2025
4 Ивелин
До коментар #1 от "мхмхм":И аз мога да крада от биомасата
11:40 20.11.2025
5 Шейла
Не знам как издържате, но Ви подкрепям морално.
Чест и почитание
Коментиран от #6
11:42 20.11.2025
6 Абе
До коментар #5 от "Шейла":Питай я къв й е хонорара. Изстрадани пари са, верно е.
11:45 20.11.2025
7 цънкайх
Коментиран от #9
11:48 20.11.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЧУДЯ СЕ КОЙ ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯ НЕУДОБЕН...??
11:50 20.11.2025
9 между другото
До коментар #7 от "цънкайх":Партийни каси имат онези, които си купуват изборите!
Коментиран от #13
11:51 20.11.2025
10 Промяна
11:56 20.11.2025
11 дедо
12:00 20.11.2025
12 Коста
12:19 20.11.2025
13 Коста
До коментар #9 от "между другото":Че Коцев как стана кмет? С НЕкупени ли? Няма такива филми!
12:20 20.11.2025
14 Промяна
12:27 20.11.2025
15 Промяна
12:46 20.11.2025
16 глоги
13:08 20.11.2025
17 БлагоЕВмир
13:17 20.11.2025
18 В Белене !
13:30 20.11.2025
19 Българин
16:22 20.11.2025
20 Истината
13:00 21.11.2025
21 Истината
13:04 21.11.2025