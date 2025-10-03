Новини
Временно се ограничава движението на всички автомобили по АМ „Хемус“ в посока София

3 Октомври, 2025

Това съобщиха от АПИ

Снимка: БГНЕС/Архив
Временно се ограничава движението на всички автомобили по АМ "Хемус" в посока София поради снегопочистване.

Това съобщиха от АПИ.


  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор
    Разстрел и след разстрела червеи Това е толкоз просто и логично Но в бурята ще бъдем пак със теб Народе мой Защото се обичаме Вапцаров

    Коментиран от #9

    10:52 03.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 0 Отговор
    НЯМА ТАКАВА МАГИСТРАЛА❗
    Има строеж започнат преди половин век и още не е дори на 1/2 ❗

    10:55 03.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    Не могат изчисти. Мноо снег.

    10:55 03.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    13 4 Отговор
    Бойко ловеше снежинките във въздуха.

    Коментиран от #10

    10:56 03.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 15 Отговор
    Без Бойко, държавицата е загубена.

    11:03 03.10.2025

  • 6 Жан Клод ( с двата ножа)

    4 0 Отговор
    Архивна снимка....

    11:14 03.10.2025

  • 7 Евроатлантически погром

    8 0 Отговор
    При всеки дъжд и всеки сняг се обявява бедствено положение, до там сме паднали.

    11:15 03.10.2025

  • 8 Верно ли

    7 0 Отговор
    От няколко дни се знае, че ще го обърне на мокър сняг, а от АПИ затварят магистралата предиобед! Душички!

    11:16 03.10.2025

  • 9 456

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Я ги питай младите дали знаят нещо от Вапцаров или Смирненски?

    11:16 03.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    И ги трупаше при кюлчетата ‼️
    Знаем‼️

    11:16 03.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иванов

    3 0 Отговор
    Да се чете "Временно се ограничава движението на всички автомобили по АМ "Хемус" в посока София поради ЛИПСА НА снегопочистване.

    11:45 03.10.2025

