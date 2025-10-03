Временно се ограничава движението на всички автомобили по АМ "Хемус" в посока София поради снегопочистване.
Това съобщиха от АПИ.
3 Октомври, 2025 10:49 1 499 12
1 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #9
10:52 03.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Има строеж започнат преди половин век и още не е дори на 1/2 ❗
10:55 03.10.2025
3 Данко Харсъзина
10:55 03.10.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #10
10:56 03.10.2025
5 Данко Харсъзина
11:03 03.10.2025
6 Жан Клод ( с двата ножа)
11:14 03.10.2025
7 Евроатлантически погром
11:15 03.10.2025
8 Верно ли
11:16 03.10.2025
9 456
До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Я ги питай младите дали знаят нещо от Вапцаров или Смирненски?
11:16 03.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":И ги трупаше при кюлчетата ‼️
Знаем‼️
11:16 03.10.2025
12 Иванов
11:45 03.10.2025