Поради ремонтни дейности по електропроводи на 6 октомври са възможни смущения на електрозахранването в Плевен

Поради ремонтни дейности по електропроводи на ЕСО на 06.10.2025 г. са възможни смущения на електрозахранването в гр. Плевен

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 06 октомври 2025 г. ще извърши ремонтни дейности по електропроводи 110 кV „Горталов“ и „Славяни. Дейностите налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребители на електроенергия в гр. Плевен, област Плевен.

Поради ремонтните дейности по съоръженията на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване, на 06 октомври 2025 г. за периода от 10:30 ч. до 13:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването в части от гр. Плевен – квартал „Сторгозия“, квартал „Воден“, районът около Железопътна гара Плевен, централната градска част и Девети квартал.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване от ЕСО на ремонтните дейности по съоръженията. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.