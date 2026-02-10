Млад шофьор предизвика зрелищна катастрофа, пожарникари рязаха колата, за да извадят момиче

Млад шофьор предизвика зрелищна катастрофа в Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 февруари вечерта на улица „Орлица“. 18-годишният младеж, който наскоро е получил книжка, е изгубил контрол поради несъобразена скорост.

В колата са пътували още 17-годишно момиче и 18-годишно момче. При удара момичето е било заклещено в автомобила, като се наложила намесата на екип на пожарната.

Те са рязали огънатите ламарини, за да я извадят. Автомобилът е напълно деформиран. Младежите са с леки наранявания.

Инцидентът е поредно напомняне колко опасни могат да бъдат първите месеци зад волана.

Липса на опит, подценяване на риска и превишената скорост често водят до тежки последици - не само за водачите, но и за техните спътници и случайни участници в движението.

Апелът към младите водачи е ясен: Карайте разумно, не надценявайте уменията си и помнете, че една секунда невнимание може да промени живота ви завинаги.