Млад шофьор предизвика зрелищна катастрофа, пожарникари рязаха колата, за да извадят момиче

Млад шофьор предизвика зрелищна катастрофа в Плевен, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 9 февруари вечерта на улица „Орлица“. 18-годишният младеж, който наскоро е получил книжка, е изгубил контрол поради несъобразена скорост.
В колата са пътували още 17-годишно момиче и 18-годишно момче. При удара момичето е било заклещено в автомобила, като се наложила намесата на екип на пожарната.
Те са рязали огънатите ламарини, за да я извадят. Автомобилът е напълно деформиран. Младежите са с леки наранявания.
Инцидентът е поредно напомняне колко опасни могат да бъдат първите месеци зад волана.
Липса на опит, подценяване на риска и превишената скорост често водят до тежки последици - не само за водачите, но и за техните спътници и случайни участници в движението.
Апелът към младите водачи е ясен: Карайте разумно, не надценявайте уменията си и помнете, че една секунда невнимание може да промени живота ви завинаги.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #3
10:54 10.02.2026
2 Ивелин Михайлов
10:54 10.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Исторически парк
Коментиран от #11
10:56 10.02.2026
5 Срамота
10:57 10.02.2026
6 Джоко
10:57 10.02.2026
7 ООрана държава
10:58 10.02.2026
8 Сигурно е
Коментиран от #18
10:58 10.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тома
10:58 10.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ами да, те
11:02 10.02.2026
14 сава
11:04 10.02.2026
15 СИГУРНО
ОТ НЕПАЛСКИ ИНСТРУКТОР В С. ГИНЦИ...
11:10 10.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Празни чутури
Коментиран от #24
11:32 10.02.2026
18 Той
До коментар #8 от "Сигурно е":Едва ли е бил с БМВ ,ако беше в заглавието щеше да пише с големи букви. Имали бмв статията се чете иначе интереса е слаб. БМВ и всички останали
11:44 10.02.2026
19 Стар шофьор
11:46 10.02.2026
20 ту-туу
12:08 10.02.2026
21 На инспекторите от ДАИ и АА
Коментиран от #22
12:35 10.02.2026
22 Празни чутури
До коментар #21 от "На инспекторите от ДАИ и АА":Не казвам, че ДАИ и АА са цвете за мирисане, но те в случая не са виновни, че не са построили писта за излитане на келемето ли ?
Когато на втория етаж няма нищо, никой не може да му помогне, нито да го спаси от собствената му простотия.
12:52 10.02.2026
23 Фончо тариката
13:13 10.02.2026
24 Милчо
До коментар #17 от "Празни чутури":Кой да е виновен,ако не е бащата....Дал колата на "детето",за да се фука в махалата.Родителите единствено виновни.
13:14 10.02.2026
25 Защо
Коментиран от #26
13:25 10.02.2026
26 Той
До коментар #25 от "Защо":Какви деца?На 21 г?Това е Всекидневие.Родителите Не са Виновни,че Дават колата...
14:46 10.02.2026