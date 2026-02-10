Новини
10 Февруари, 2026 10:51

  • катастрофа-
  • плевен

Инцидентът е станал на 9 февруари вечерта на улица „Орлица“. 18-годишният младеж, който наскоро е получил книжка, е изгубил контрол поради несъобразена скорост

Млад шофьор предизвика зрелищна катастрофа, пожарникари рязаха колата, за да извадят момиче - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

Млад шофьор предизвика зрелищна катастрофа в Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 февруари вечерта на улица „Орлица“. 18-годишният младеж, който наскоро е получил книжка, е изгубил контрол поради несъобразена скорост.

В колата са пътували още 17-годишно момиче и 18-годишно момче. При удара момичето е било заклещено в автомобила, като се наложила намесата на екип на пожарната.

Те са рязали огънатите ламарини, за да я извадят. Автомобилът е напълно деформиран. Младежите са с леки наранявания.

Инцидентът е поредно напомняне колко опасни могат да бъдат първите месеци зад волана.

Липса на опит, подценяване на риска и превишената скорост често водят до тежки последици - не само за водачите, но и за техните спътници и случайни участници в движението.

Апелът към младите водачи е ясен: Карайте разумно, не надценявайте уменията си и помнете, че една секунда невнимание може да промени живота ви завинаги.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    42 0 Отговор
    За фукня и гъзария лек няма! А Родителите, родителитеееее??????

    Коментиран от #3

    10:54 10.02.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    28 2 Отговор
    Затвор и доживотно отнемане на книжката!

    10:54 10.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Исторически парк

    20 6 Отговор
    Жалко, че гербавото джигитче и оживяло!

    Коментиран от #11

    10:56 10.02.2026

  • 5 Срамота

    35 1 Отговор
    е пред приятелите за нов водач на 19 години да се движи бавно като някакъв инвалид, затова бързо се стреми да стане инвалид.

    10:57 10.02.2026

  • 6 Джоко

    22 0 Отговор
    Зима е. Пази се борче, че иде скиорче.

    10:57 10.02.2026

  • 7 ООрана държава

    23 1 Отговор
    Млади водачи 3 години с 60 коня, не повече. Ако 3 годи и няма провинения да скача на 300 коня ако ще, ако има провинения още година на 60 и така докато се научи

    10:58 10.02.2026

  • 8 Сигурно е

    24 2 Отговор
    Бил с бемеве ,те така правят бемеветата

    Коментиран от #18

    10:58 10.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тома

    20 0 Отговор
    Пу пу голям шофьор

    10:58 10.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами да, те

    12 0 Отговор
    тъй правят младите водачи...

    11:02 10.02.2026

  • 14 сава

    11 0 Отговор
    Ей, не се напи тоя народ!?

    11:04 10.02.2026

  • 15 СИГУРНО

    11 1 Отговор
    СУМПС МУ Е ВРЪЧЕНО
    ОТ НЕПАЛСКИ ИНСТРУКТОР В С. ГИНЦИ...

    11:10 10.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Празни чутури

    17 0 Отговор
    Поредния празноглав п.р.ъ.д.л.ю с взета книжка за 20 дена, без никакви умения, със съмнителни познания по ЗДвП, но пък с напомпано самочувствие на пилот от F1. Вероятно взел колата на тати и направил жалък опит да впечатли малката кифла и другия празноглавец решил и той да се присъедини. Бог ги е спасил, но до кога? Следващия път може да нямат този късмет.

    Коментиран от #24

    11:32 10.02.2026

  • 18 Той

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сигурно е":

    Едва ли е бил с БМВ ,ако беше в заглавието щеше да пише с големи букви. Имали бмв статията се чете иначе интереса е слаб. БМВ и всички останали

    11:44 10.02.2026

  • 19 Стар шофьор

    17 1 Отговор
    А някои келеши пишат ,че ние над 65+ год. възраст не трябва да шофираме...

    11:46 10.02.2026

  • 20 ту-туу

    2 0 Отговор
    Били са наблизо и са помогнали - браво но при пожара в Цар Самуил докато пристигнат от Силистра -80 км. не могли да помогнат

    12:08 10.02.2026

  • 21 На инспекторите от ДАИ и АА

    0 0 Отговор
    ще ли им тежи на съвестта? Опа то пък в БГ нямаше корупция, а само усещане за такава.

    Коментиран от #22

    12:35 10.02.2026

  • 22 Празни чутури

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "На инспекторите от ДАИ и АА":

    Не казвам, че ДАИ и АА са цвете за мирисане, но те в случая не са виновни, че не са построили писта за излитане на келемето ли ?
    Когато на втория етаж няма нищо, никой не може да му помогне, нито да го спаси от собствената му простотия.

    12:52 10.02.2026

  • 23 Фончо тариката

    4 0 Отговор
    На 17 още не е шофьор, дори средно няма. И как дрегера на КАТериците е отчел един промил като още на втората бира щеше да е под масата?

    13:13 10.02.2026

  • 24 Милчо

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Празни чутури":

    Кой да е виновен,ако не е бащата....Дал колата на "детето",за да се фука в махалата.Родителите единствено виновни.

    13:14 10.02.2026

  • 25 Защо

    2 1 Отговор
    им дават книжки на децата? Не е ли по-удачно да се вдигне възрастта на 21, когато човек е малко по-улегнал.

    Коментиран от #26

    13:25 10.02.2026

  • 26 Той

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Защо":

    Какви деца?На 21 г?Това е Всекидневие.Родителите Не са Виновни,че Дават колата...

    14:46 10.02.2026

