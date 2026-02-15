Новини
ДБ сезира прокуратурата заради АЕЦ "Козлодуй"

15 Февруари, 2026 18:01 888 16

  • аец козлодуй-
  • ремонт-
  • прокуратура-
  • демократична българия

Предстои блокът отново да бъде спрян в разгара на зимата

ДБ сезира прокуратурата заради АЕЦ "Козлодуй" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Да, България" ще сезира прокуратурата заради поредното спиране на АЕЦ "Козлодуй". Това обяви във Фейсбук Ивайло Мирчев.

Той посочва, че на 14.02. отново се е скъсало едно от предпазните мембранни устройства на сепаратор-паропрегревателя на 6-ти блок на електроцентралата, уточни news.bg.

"За трети път след пускането на блока на 01.12.2025 г., след проведения ремонт. Не бяха дадени никакви обяснения за причините за тези инциденти и мерките за предотвратяване на бъдещи такива нито от ръководствата на АЕЦ и на БЕХ, нито от министъра на енергетиката", изтъква Мирчев.

Според него обаче причината е ясна - "използване на "побългарени" компоненти, изработени от неоригинален материал, без съгласуване с производителя, в грубо нарушение на нормативните документи. Престъпен авантюризъм!".

Той посочва, че само финансовите загуби от 01.12.2025 г. досега поради спирания и работа на намалена мощност вероятно са над 55 млн. евро.

"Предстои блокът отново да бъде спрян в разгара на зимата за подмяна на мембранните устройства с изработени от нов материал, отново без съгласуване с никого. Престъпните експерименти продължават. Те вероятно ще станат достояние на целия свят, тъй като сега в централата се провежда международна проверка от експерти на ВАНО", коментира още Мирчев.

Той заявява, че партията му ще предприеме действия в следващите дни, включително сезиране на прокуратурата, а също ще подготви предложения към служебния министър на енергетиката.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елена Гунчева бивш кандидат за ..

    12 7 Отговор
    Вицепрезидент в двойка с Костадинов и бивш депутат от Възраждане -

    Истината е, че Костадинов е в паника и бяс. Цял живот той е работил партийна и държавна работа. Бил е момче за всичко на Каракачанов, носил му е сакото и го е карал, бил е директор на музей и музеен работник, общински съветник и депутат. Частна работа - йок. Той освен на държавната трапеза, не е стоял другаде. Не е имал частен бизнес или поне не се знае за такъв. До първата субсидия е живял в панелката на родителите си в „Кайсиева градина“ във Варна.

    И сега този човек вижда, след като толкова много се е старал да захлеби, изпълнявал е поръчки, бил е послушен, ибрикчийствал е на когото трябва, как ще бъде избутан извън трапезата и ще се наложи сам да си изкарва хляба. Че и къщата в Тюленово без субсидия да за завършва.

    Представете си гладно бебе как се опитвате да му вземете шишето с биберона. Ами ей това е Костадинов днес. Ревовете и писъците му огласят цялото медийно пространство и социални мрежи. Чак човек започва да го съжалява. Като нищо нервите му може да не издържат до изборите и да направи някоя беля....

    Елена Гунчева-Гривова

    18:02 15.02.2026

  • 2 Българин

    2 24 Отговор
    АЕЦ Козлодуй е построена, за да обслужва интересите на СССР. Ако не ви харесва и смятате да не се съобразявате с Руската политика, по-добре я закрийте!

    Коментиран от #4, #7

    18:03 15.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    18 3 Отговор
    ППДБ - петрохан направиха всичко, дори доноси писаха до ес и ек за да спрат АЕЦ белене и лобират за в пъти по скъпата уестингхаус. Когато плащате солените сметки за ток и когато отивате да гласувате помнете и това.

    18:04 15.02.2026

  • 4 вашето мнение

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Ти ли ша духаш на перките за ток?

    18:05 15.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Опитаха няколко пъти да направят предпазители но те не издържат и най после разрешиха да се внесат оригинални части от Русия.

    18:10 15.02.2026

  • 6 ?????

    22 2 Отговор
    Ха ха.
    Нали заради ПП-тата и ДБ-тата АЕЦ-ът не купува руски оригинални части, а купува така да кажем пиратски.
    Що ревете сега?
    Имайте малко срам бре.

    18:10 15.02.2026

  • 7 оли

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    на какви хапчета си?

    18:12 15.02.2026

  • 8 Путин

    16 4 Отговор
    Тези аварии са заради краварското гориво

    18:12 15.02.2026

  • 9 ВАЖНОТО Е ДА СМЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ

    17 1 Отговор
    СЛЕД КАТО СЪСИПАХА ПАВЕЦ ЧЕИРА НАРОЧНО ИЛИ ОТ НЕКАДЪРНОСТ С РЕМОНТ ЗА НАД 1 МЛРД , СЕГА ПРАВЯТ СЪЩОТО И С РЕАКТОРИТЕ.ЩЕ СИ ВНЕСЕМ ВТЕЧНЕН ТОК ОТ САЩ И ПАК ЩЕ СМЕ ЩАСТЛИВИ

    18:14 15.02.2026

  • 10 механик

    15 0 Отговор
    Който сключи договора за ремонта , да го подхваща прокуратурата , защото са поставили мембрани правени в някой гараж , а не оригинални . А в ПАВЕЦ Чаира от преди пет години не работи едната турбина ,защото ,пак измислени майстори я правиха и гръмна , и наказанни няма !!

    18:14 15.02.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Абе министърът в оставка разследва ли министъра в оставка ( т.е. самия себе си)
    защо е отпуснал пари за изплащане по
    ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА за м² за ГОЛА ПОЛЯНА🤔❓

    18:15 15.02.2026

  • 12 ППДБраст

    12 1 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца

    18:16 15.02.2026

  • 13 Минувач

    2 3 Отговор
    Депутатът от Възраждане Ивайло Тодоров 100 пъти вече дава изявления за тези мембрани, вкл. с супер много подробности, корупция за над 6 милиона лева за поръчки и препродажба от посредници и то за оборудване, което става ясно, че не може да се ползва. И т.н. и т.н. Ама Възраждане нямат медии да се разпространява информацията...Диян Николов пък разкри корупция в община София и за едни тръби с 3-ни сметки...
    Ама, нали ППДБ са галениците и богопомазаните...всяка тяхна сричка се отразява и защитава по всички медии.

    18:26 15.02.2026

  • 14 стига бе

    14 1 Отговор
    "Според него обаче причината е ясна - "използване на "побългарени" компоненти, изработени от неоригинален материал, без съгласуване с производителя, в грубо нарушение на нормативните документи. Престъпен авантюризъм!". Сериозно? Е как да съгласуваме с производителя като русофобските партийки, като тази на Мирчев, подкрепиха санкциите срещу Русия и се зъбеха срещу нея. Кой подкрепяше договорът с Уестингхаус и употребата на внесено от тях гориво? Да ти кажа нещо, Мирчев, когато имаш руска атомна електроцентрала, на която разчиташ особено през зимата, не се зъбиш на руснаците, не им викаш, че тук не е Москва, а си мълчиш като г.з, защото другото е престъпен авантюризъм. Как не ви е срам?!!!

    18:27 15.02.2026

  • 15 Майора

    6 0 Отговор
    Мирчев , татков Мирчев , нали беше русофоб , тогава защо зариваш Русия? Ясно си пролича че мамините и таткови синчета нямат нищо общо с Европа , колкото и да се опитват !Жалки сте шарлатани и мошеници!

    18:34 15.02.2026

  • 16 Закс

    2 0 Отговор
    Партията ви реши да работи с краварско гориво - не сме забравили !!!

    18:58 15.02.2026

