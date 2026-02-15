ДБ сезира прокуратурата заради АЕЦ "Козлодуй"

"Да, България" ще сезира прокуратурата заради поредното спиране на АЕЦ "Козлодуй". Това обяви във Фейсбук Ивайло Мирчев.

Той посочва, че на 14.02. отново се е скъсало едно от предпазните мембранни устройства на сепаратор-паропрегревателя на 6-ти блок на електроцентралата, уточни news.bg.

"За трети път след пускането на блока на 01.12.2025 г., след проведения ремонт. Не бяха дадени никакви обяснения за причините за тези инциденти и мерките за предотвратяване на бъдещи такива нито от ръководствата на АЕЦ и на БЕХ, нито от министъра на енергетиката", изтъква Мирчев.

Според него обаче причината е ясна - "използване на "побългарени" компоненти, изработени от неоригинален материал, без съгласуване с производителя, в грубо нарушение на нормативните документи. Престъпен авантюризъм!".

Той посочва, че само финансовите загуби от 01.12.2025 г. досега поради спирания и работа на намалена мощност вероятно са над 55 млн. евро.

"Предстои блокът отново да бъде спрян в разгара на зимата за подмяна на мембранните устройства с изработени от нов материал, отново без съгласуване с никого. Престъпните експерименти продължават. Те вероятно ще станат достояние на целия свят, тъй като сега в централата се провежда международна проверка от експерти на ВАНО", коментира още Мирчев.

Той заявява, че партията му ще предприеме действия в следващите дни, включително сезиране на прокуратурата, а също ще подготви предложения към служебния министър на енергетиката.