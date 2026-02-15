ДБ сезира прокуратурата заради АЕЦ "Козлодуй"

"Да, България" ще сезира прокуратурата заради поредното спиране на АЕЦ "Козлодуй". Това обяви във Фейсбук Ивайло Мирчев.
Той посочва, че на 14.02. отново се е скъсало едно от предпазните мембранни устройства на сепаратор-паропрегревателя на 6-ти блок на електроцентралата, уточни news.bg.
"За трети път след пускането на блока на 01.12.2025 г., след проведения ремонт. Не бяха дадени никакви обяснения за причините за тези инциденти и мерките за предотвратяване на бъдещи такива нито от ръководствата на АЕЦ и на БЕХ, нито от министъра на енергетиката", изтъква Мирчев.
Според него обаче причината е ясна - "използване на "побългарени" компоненти, изработени от неоригинален материал, без съгласуване с производителя, в грубо нарушение на нормативните документи. Престъпен авантюризъм!".
Той посочва, че само финансовите загуби от 01.12.2025 г. досега поради спирания и работа на намалена мощност вероятно са над 55 млн. евро.
"Предстои блокът отново да бъде спрян в разгара на зимата за подмяна на мембранните устройства с изработени от нов материал, отново без съгласуване с никого. Престъпните експерименти продължават. Те вероятно ще станат достояние на целия свят, тъй като сега в централата се провежда международна проверка от експерти на ВАНО", коментира още Мирчев.
Той заявява, че партията му ще предприеме действия в следващите дни, включително сезиране на прокуратурата, а също ще подготви предложения към служебния министър на енергетиката.
1 Елена Гунчева бивш кандидат за ..
Истината е, че Костадинов е в паника и бяс. Цял живот той е работил партийна и държавна работа. Бил е момче за всичко на Каракачанов, носил му е сакото и го е карал, бил е директор на музей и музеен работник, общински съветник и депутат. Частна работа - йок. Той освен на държавната трапеза, не е стоял другаде. Не е имал частен бизнес или поне не се знае за такъв. До първата субсидия е живял в панелката на родителите си в „Кайсиева градина“ във Варна.
И сега този човек вижда, след като толкова много се е старал да захлеби, изпълнявал е поръчки, бил е послушен, ибрикчийствал е на когото трябва, как ще бъде избутан извън трапезата и ще се наложи сам да си изкарва хляба. Че и къщата в Тюленово без субсидия да за завършва.
Представете си гладно бебе как се опитвате да му вземете шишето с биберона. Ами ей това е Костадинов днес. Ревовете и писъците му огласят цялото медийно пространство и социални мрежи. Чак човек започва да го съжалява. Като нищо нервите му може да не издържат до изборите и да направи някоя беля....
Елена Гунчева-Гривова
18:02 15.02.2026
2 Българин
Коментиран от #4, #7
18:03 15.02.2026
3 Вашето мнение
18:04 15.02.2026
4 вашето мнение
До коментар #2 от "Българин":Ти ли ша духаш на перките за ток?
18:05 15.02.2026
5 Последния Софиянец
18:10 15.02.2026
6 ?????
Нали заради ПП-тата и ДБ-тата АЕЦ-ът не купува руски оригинални части, а купува така да кажем пиратски.
Що ревете сега?
Имайте малко срам бре.
18:10 15.02.2026
7 оли
До коментар #2 от "Българин":на какви хапчета си?
18:12 15.02.2026
8 Путин
18:12 15.02.2026
9 ВАЖНОТО Е ДА СМЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ
18:14 15.02.2026
10 механик
18:14 15.02.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
защо е отпуснал пари за изплащане по
ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА за м² за ГОЛА ПОЛЯНА🤔❓
18:15 15.02.2026
12 ППДБраст
18:16 15.02.2026
13 Минувач
Ама, нали ППДБ са галениците и богопомазаните...всяка тяхна сричка се отразява и защитава по всички медии.
18:26 15.02.2026
14 стига бе
18:27 15.02.2026
15 Майора
18:34 15.02.2026
16 Закс
18:58 15.02.2026