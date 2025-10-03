Новини
Евакуация тече в "Елените"! Поне 1 мъж е загинал! На помощ идват военни, водолази и хеликоптер от София ВИДЕО

3 Октомври, 2025 12:41, обновена 3 Октомври, 2025 13:26

Над 10 екипа на пожарната са на място

Евакуация тече в "Елените"! Поне 1 мъж е загинал! На помощ идват военни, водолази и хеликоптер от София ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тече евакуация във ваканционно селище Елените.

Задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо, уточни БНТ.

За загинал мъж във вилата си, между „Свети Влас” и "Елените", съобщи кметът на Несебър Николай Димитров. Други три жени са бедствали в къщите си и са спасени от служители на пожарната. Приливната вълна е дошла от затлачено близко дере.

Много улици в Несебър, „Слънчев бряг”, „Св. Влас” и „Елените” са залети с кални реки и буквално изровени и е унищожена пътната инфраструктура. Със сигурност количествата валежи е над 350 литра на кв.м. Около 30 автомобила са залети почти до покривите.

Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител също пътува натам.

Кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в. з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли пътуват към мястото. Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в "Елените" е преляла и в момента тече евакуация на населението. Няма електричество в района.

На помощ идват военни, водолази и хеликоптер от София.

По неофициална информация на кмета на Св. Влас Иван Николов кола с двама възрастни е била завлечена към морето. „В „Елените” положението е бедствено - над 1 м воден стълб, обърнати коли”, добави той.

Според данните на хидрометеорологичната станция в Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона.

В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище - 117 л/кв.м.

Ограничено е движението по път III-9901 Ахтопол - Синеморец поради наводнение. Всички автомобили изчакват на място.

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“. Там има преобърнати 5 лодки. Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони. Движението на автомобили в района на Ченгене скеле и „Черниците“ е ограничено.


  • 1 Природата да поизмие малко

    39 8 Отговор
    Че х0х0ляките пак бяха напълили
    това лято, а след тях...мизерия.

    12:43 03.10.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    69 8 Отговор
    200 БТР-а, които парламента подари на окраина са със отпаднала необходимост. Не ви трябват сега.

    Коментиран от #33

    12:43 03.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 няма държава

    74 0 Отговор
    Хак ви е !! Гората унищожихте и хотели построихте !!

    12:45 03.10.2025

  • 6 оня с коня

    16 8 Отговор
    Верно че хората ще бъдат евакуирани поради високата вода което си е Неудобство,но пък ще бъдат Изкъпани и няма да са жадни.Затова и Народът е казал "Всяко зло- за Добро"!

    Коментиран от #11, #26

    12:45 03.10.2025

  • 7 Сталин

    71 3 Отговор
    Цървулите изсякоха гората които комунистите бяха залесили и сега се чудят защо къщите им плуват във вода

    12:46 03.10.2025

  • 8 изпуснахте мечето

    17 4 Отговор
    Спасете поне елените.

    12:46 03.10.2025

  • 9 Дориана

    25 10 Отговор
    Това е очаквания резултат за България , след като пишман политиците действаха неадекватно по отношение на опазването на Земята . Като не затвориха въглищните мини , а само симулират , че вършат някаква работа по отношение на опазването на околната среда това е последицата за България. Сега да не се вайкат и оплакват. Да дават пари за ремонти.и обезщетения.

    12:46 03.10.2025

  • 10 140 годишен дедо.

    45 1 Отговор
    Седиш и чекаш да замине водата и тава е ... Щабове, мабове, кметове, метове - всичко е ала ,бала.

    12:48 03.10.2025

  • 11 Коня да тЕ е....

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    ....бе теб.

    Коментиран от #18

    12:48 03.10.2025

  • 12 Кошарата

    28 3 Отговор
    Нали има ВМС имат един хеликоптер от СССР, че другия от НАТО потъна. За какво ще идва от София!?!

    12:48 03.10.2025

  • 13 Кочина

    31 1 Отговор
    Деретата са запушени с боклуците на газтърбайтърите.

    12:50 03.10.2025

  • 14 Деретата са

    50 2 Отговор
    запушени от изкопните маси на Диневи, Арабаджиеви, Маргини и тн герои на властта.

    12:53 03.10.2025

  • 15 Пешо

    24 0 Отговор
    Подводница няма ли да наемете .

    12:55 03.10.2025

  • 16 Благодарности Редакцията на Факти

    8 2 Отговор
    за ранното стартиране на темата с Проливните Дъждове, абсолютно!

    Тук от три дена се постват статии и так далее...., не ми се търси моят "пост" от вчера вечер с локациите застрашени от наводняване, включително Пловдив, главно на Юг от Пловдив!

    Още веднъж Благодарности на Редакция Факти.

    Коментиран от #20

    12:56 03.10.2025

  • 17 водата

    30 0 Отговор
    тече, където е текла от милиони години, без значение на милионите дадени за рушвети, стр.разрешения и т.н. Природата не търпи мазна и алчна корупция. Там е ПЛАНИНИНА и изсякоха горите, бетонираха, азпушиха реки, дерета и т.н и сега.... ой, ай, въх, какво стана, помощ... не ги съжалявам въобще!

    12:59 03.10.2025

  • 18 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Коня да тЕ е....":

    Не става,щото е на Картинка и виси на Стената.

    Коментиран от #44

    13:02 03.10.2025

  • 19 Сърп и чук

    24 0 Отговор
    Нормално,какво да се очаква? Всеки град в България беше защитен преди с дървета,диги,канали. А сега, дърветата изсякоха, дигите разрушиха, каналите запушиха, няма площадки за ракети против градоносни облаци,дадоха бизнеса на Крушарски, той изнася за Аржентина.Отвсякъде трагедия.

    13:07 03.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 НИКВА ПОМОЩ НА ТИЯ МУТРИ

    17 0 Отговор
    ДА ПОТЪВАТ ТЕ СИ ИЗКОПАХА. Сами това....

    13:08 03.10.2025

  • 22 Сега държавата

    13 1 Отговор
    демек всички ние, ще платим щетите по хотелите и вилите на мутрите, демек пулутиците

    13:10 03.10.2025

  • 23 3500 Е/кв. м

    24 0 Отговор
    Как върви делаверката със строителството по морето, препрахме ли парите

    13:12 03.10.2025

  • 24 Анонимен

    11 0 Отговор
    Луксозното не винаги е качествено!

    13:15 03.10.2025

  • 25 Бай Груди Сапа

    17 0 Отговор
    Оня ден , имаше статия, (тук също), в която специалистите по метеорология и хидрология , забележете!!! ПРЕДУПРЕЖДАВАХА, че ще падне дъжд на места, до около 300 литра на кв.м. Няма да коментирам коментарите под статията тогава, че повечето се смееха и подиграваха. Въпроса е,че имаха няколко дни за реакция и никой не предприе мерки за проверка на реки, корита,тръби,канали и т.н. Това бездействие също се води престъпление.Резултата вече се вижда,дано няма жертви.

    13:17 03.10.2025

  • 26 многопросто парче

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    което работи в факти -скъпа вярваш или не някой ден ще те барна и ще останеш на място

    13:19 03.10.2025

  • 27 Колю мишеморката

    11 0 Отговор
    Дано хеликоптера,който изпращат, да не е като самолета ф-16, че тогава и него да го мислим

    Коментиран от #37

    13:21 03.10.2025

  • 28 ИВАН

    17 1 Отговор
    Ще има и още страхотии, като не се съобразяваме с природата, сечем горите, вместо да засаждаме нови ...

    13:22 03.10.2025

  • 29 Баш Балък

    10 0 Отговор
    Досега вода нямаше, Господ прати малко и наводнения, има ли нещо наред в тая държава.

    13:23 03.10.2025

  • 30 Евакуацията трябваше да бъде преди

    16 1 Отговор
    Наводнението, което беше предвидено и обсъждано във Факти и Форума на Факти!
    Три дни преди да се случи!

    Коментиран от #35, #38

    13:24 03.10.2025

  • 31 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    Добрата поддръжка на инфраструктурата води до такива приятни изненади.🦃🐑🥳🤣🖕

    13:30 03.10.2025

  • 32 Свети Влас е руско- украинска губерния

    1 3 Отговор
    Клетвите ми бяха чути!

    Коментиран от #50

    13:30 03.10.2025

  • 33 Урсула

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Украинците трябва да се защитават по отношение на непредизвиканата руска агресия

    13:30 03.10.2025

  • 34 ПРОДАААТ 5 КИЛА БЕЛО

    3 0 Отговор
    ИСИЧКО ША СТАНЕ НОВО...

    13:31 03.10.2025

  • 35 Не само там

    12 0 Отговор

    До коментар #30 от "Евакуацията трябваше да бъде преди":

    Преди седмица имаше подобно наводнение в Испания, после Гърция, а преди два дена дори Одеса имаха към 9 удавени човека. Всичко това дни преди да дойде у нас даваше възможност за мобилизация. През това време, Желязков вместо да вземе мерки ходи на екскурзия в поне три държави.

    Коментиран от #39

    13:31 03.10.2025

  • 36 Раде

    5 0 Отговор
    Нека се пречисти Слънчака от дилъри и компаньонки.

    13:31 03.10.2025

  • 37 наблюдател

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Колю мишеморката":

    Тиквата закупи скраб-двете фърчилата не летят.Магаренко чака още 4-5.

    13:33 03.10.2025

  • 38 Проф. Иво Христов

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Евакуацията трябваше да бъде преди":

    каза:" 80% от народонаселението е де билно!

    13:33 03.10.2025

  • 39 Затова,

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Не само там":

    Оставка и Избори!

    Управляват Мутрите на Дебелян Пеевски.

    13:33 03.10.2025

  • 40 Леле майко..

    5 0 Отговор
    военни, водолази и хеликоптер от София... репаур, моля тикви на промоция

    Коментиран от #46

    13:34 03.10.2025

  • 41 Факт

    3 0 Отговор
    Само мутрите са такива!

    13:34 03.10.2025

  • 42 Мюмюн

    4 0 Отговор
    презастрояване и липса на растителност до това води. Навряли се у морето, тъй ще е, и по- ще става.

    13:35 03.10.2025

  • 43 СЛОНА

    3 0 Отговор
    ТАКА Е И ТАКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ!!!
    ИСКАТЕ ЕС ,ЗАВОД ЗА БАРУТ ИДР. ПРОСТОТИЙ ,НО НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ,ЧЕ ВОЙНАТА СЕ ВОДИ НА ВСИЧКИ ВСЕВЪЗМОЖНИ (ЗАСЕКРЕТЕНИ) НИВА!!!
    НЕ СИ ЛИ ЗАДАВАТЕ ВЪПРОСИ,ЗАЩО ТАКА СЕ СЛУЧВА,ЧЕ МЕЧКАТА ИГРАЕ ПРИ КОМШИИТЕ ЩЕ ДОДЕ И ПРИ НАС СНЕГА И БУРИТЕ,А ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПРИ КОМШИИТЕ,НО ТОВА СА ПОДРОБНОСТИ

    13:36 03.10.2025

  • 44 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Не съжалявай за картинката,тираджии и мiнгяни колкото искаш.

    13:36 03.10.2025

  • 45 Леле майко.....

    5 0 Отговор
    ПВУ-ту иди на подскоци...Дончев и напредъка по "плана" и още една "етапна цел" е изпълнена. Пълен погром другари...

    13:36 03.10.2025

  • 46 Ама точно... (++++)...

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Леле майко..":

    репаур моля, тикви на промоция...

    13:38 03.10.2025

  • 47 Ъхъъъъъ

    5 0 Отговор
    военни, водолази.... от София...

    13:40 03.10.2025

  • 48 Стенли

    0 0 Отговор
    Абе кво ви пука нали Пеевски ще прави държава с главно Д ха ха

    13:42 03.10.2025

  • 49 Мутренски платен анализатор

    2 0 Отговор
    В България никога не се е живяло по-добре от сега. Дали?

    13:42 03.10.2025

  • 50 СЛОНА

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Свети Влас е руско- украинска губерния":

    МАКАР ЧЕ НЕ СА ДОШЛИ БРАТУШКИТЕ ,ПОМНЕТЕ ,ЧЕ ТОВА Е ОТ ТЯХ!!!
    АЙДЕ ЧАО И ДА ВИ Е ЧЕСТИТ О ВСИЧКО НА ВСИЧКИ!!!
    ДАВАЙТЕ ПОМОЩИ ОЩЕ И ЩЕ ИМА ПО ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО ТОВА???

    13:42 03.10.2025

  • 51 Лена

    3 0 Отговор
    Тежък ремонт отпреди 2 години с милиони откраднати пари, отворената нова магистрала Хемус, днес е тотално затворена, бедствено полужение заради снега на.. Витоша! Що за илиго френска държава сме с олиго френско правителство! Пеевски изгражда нова България с главно Д, Д@еева и ДБългария!!!
    При човешки жертви, по Бетономорието оставка на цялото некадърно водопадо правителство!

    13:42 03.10.2025

  • 52 n√Варна

    3 0 Отговор
    И преди е имало такива яки валежи, но тогава ги нямаше безумно построените огромни сгради в района.

    13:42 03.10.2025

  • 53 Анонимен

    4 0 Отговор
    Крайбрежната ивица някога беше държавна собственост и нямаше строежи отвъд крайбрежния път.

    13:42 03.10.2025

  • 54 Реалист

    2 0 Отговор
    Продължавайте да сечете дървета и да застроявате, та чак до билото на Стара Планина. ТОВА ВИ ЧАКА АЛЧНИ ХОРА!!!

    13:42 03.10.2025

  • 55 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    ПРИРОДАТА МРАЗИ ГЕРБАВИТЕ МУТРИ И Е РЕШИЛА ДА ИЗРИНЕ МУТРОБЕТОНА! СОДОМ И ГОМОР ЩЕ БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ!

    13:45 03.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Бог ще ви накаже

    1 1 Отговор
    Щом атлантиците търпите! Пожарите бяха първото... Грешници сте и ще страдате .. Това е само началото

    13:46 03.10.2025

