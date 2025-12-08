Новини
Eвакуация на още четирима моряци от блокирания в български води танкер

8 Декември, 2025 07:50 691 10

Трима души от десетчленния екипаж на заседналия край Ахтопол танкер бяха евакуирани успешно в неделя. Това се случи при акция на Морската администрация и Военноморските сили.

Eвакуация на още четирима моряци от блокирания в български води танкер - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души от десетчленния екипаж на заседналия край Ахтопол танкер бяха евакуирани успешно в неделя. Това се случи при акция на Морската администрация и Военноморските сили. В ранния следобед по въздух на борда бяха доставени хранителни продукти, вода и комуникационни средства.

По искане на корабособственика тази сутрин ще бъде организирана нова операция за евакуацията на още четирима моряци. Пак по негово решение на борда ще останат трима души, съобщават от Нова телевизия.

Днес предстои среща с посланика на Турция у нас за изясняване на всички обстоятелства около изоставянето на танкера в териториалните води на България, съобщават от Министерството на транспорта.

Към този момент масивния 276-метров танкер „Кайрос“ е закотвен стабилно край скалистото крайбрежие и опасност за населението няма.

Морското право е особено, защото евакуирането става само при желание на екипажа, никой от страната ни няма право да ги изкара насила от борда, нито пък те искат да напуснат. Трима ще останат в кораба, защото по този начин страната ни няма да има претенции срещу собствеността на кораба.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов обясни, че операцията е била изключително сложна, защото метеорологичните условия са били много тежки, а корабът непрекъснато се е движел нагоре-надолу.

“Както доставката на продукти, така и евакуацията на екипажа бяха извършени от висене. Наложи се един от бордните спасители да бъде спуснат на палубата на кораба и той да ръководи и действа съвместно с екипажа, за да бъдат свалени провизиите. След това един по едни членовете на екипажа бяха евакуирани”, коментира той.

“Това е единственият начин за евакуация. Имаме готовност в понеделник сутринта да изпратим вертолета с екипажа и спасителя, който да прибере останалите членове, които трябва да бъдат евакуирани”, допълни Михайлов.

Седемте моряци са от Китай и по един от Виетнам, Мианмар и Индонезия. Корабособственикът е във връзка с нашите власти.

От Министерството на околната среда и водите започнаха мониторинг на водата. От Басейнова дирекция вече са взели проби от морската вода между Созопол и Резово, за да видят дали няма разливи. Към момента властите казват, че такава опасност няма, но местните рибари се тревожат.

“Цял живот съм рибар. В момента ситуацията е такава, че изобщо не е отминала опасността от екокатастрофа. Съмняваме се в успеха на изтеглянето на кораба. Това е един от големите класове танкери, трудно може да бъде издърпан. Празен е, вдигнат е нависоко и става като платно. Влекачите трябва да са много мощни”, смята рибарят Димитър Любенов.

“Корабът е без светлини, гърмяно е по него, имало е пожар. Не се знае в какво състояние са техническите съоръжения”, допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шиши и боци

    7 1 Отговор
    Трябва да се изтегли нов кредит от 10 млрд.за да може да се плати акцията по изтеглянето на танкера.

    Коментиран от #9

    07:58 08.12.2025

  • 2 Фен

    11 0 Отговор
    Удивително е, как никой, управляващи, опозиция, журналисти, анализатори, протестиращи, не се вълнува, кака така, приятелска Украйна удря с дрон танкер в териториалните води на приятелска Турция, а тя, от своя страна, тихомълком го довлича и зарязва край Ахтопол. А се коментира като безобиден инцидент с рибарски катамаран.

    Коментиран от #10

    08:00 08.12.2025

  • 3 София майна

    3 1 Отговор
    А тоз танкер се оказа с китайска регистрация.....

    08:00 08.12.2025

  • 4 Лорда

    3 0 Отговор
    Ясно. Сменяйте анкетата. Щом е празен няма защо да го конфискуваме.

    08:00 08.12.2025

  • 5 Мнение

    1 6 Отговор
    На това място да забравите за "море и плаж" за поне две години, а ако потъне танкерът - завинаги. Някой е организирал саботаж на южното Черноморие, най вероятно руснаците и техните заселници. Сигурно знаете, че по черноморието официалният език е руски

    08:01 08.12.2025

  • 6 Ко става?

    8 1 Отговор
    Осрайна гърми по танкери, Турция ги влачи и изхвърля в България!! Държава има ли? Външният целлувач на......питал външния на осрайна какво да правим с танкера. Не мога да повярвам, какви никаквици ни управляват !!!

    08:03 08.12.2025

  • 7 мадам къдрава сю

    2 0 Отговор
    пази границите

    08:26 08.12.2025

  • 8 дано всичко стане мазут и се разлее

    1 1 Отговор
    дано се разбие кораба и всичко стане мазут

    08:27 08.12.2025

  • 9 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "шиши и боци":

    малко са тия пари поне двапъти повече ще са нужни защото трябва и да осрайнаа да изпратим някой лев от благодарност

    08:27 08.12.2025

  • 10 нашите са послушковци щото не като орбан

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    нашия слугинаж е под котнрола на усрула, ако беше виктор орбан мале мила щеше да е но наще са подлоги и чехли

    08:29 08.12.2025

