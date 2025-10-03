Новини
Системата BG-Alert в София: Кметът и Столичният инспекторат в спор имало ли е разрешение (ОБНОВЕНА)

3 Октомври, 2025 12:49 892 9

"Смятам, че беше правилно. В крайна сметка наистина паднаха доста дървета. За щастие няма инциденти. Работим за това да сме още по-прецизни. В мобилното приложение, което общината ще има, ще включим такива нотификации, надявам се - с не толкова дразнеща мелодия, която ти причинява нервна криза", коментира Терзиев.

Системата BG-Alert в София е задействана в петък сутринта. Според Столичния инспекторат това се е случило без разрешението на кмета Васил Терзиев. Това коментира пред NOVA директорът на институцията Николай Неделков. Минути по-късно обаче самият кмет на столицата отрече това твърдение и заяви, че е "изговорил всичко с Красимир Димитров (директор на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" към СО).

Според официалното съобщение предупреждението е заради образуването на снежна покривка на подходите към Природен парк "Витоша" и опасност от падащи дървета и клони в този участък. Пътищата в района са временно затворени за моторни превозни средства.

"Смятам, че беше правилно. В крайна сметка наистина паднаха доста дървета. За щастие няма инциденти. Работим за това да сме още по-прецизни. В мобилното приложение, което общината ще има, ще включим такива нотификации, надявам се - с не толкова дразнеща мелодия, която ти причинява нервна криза", коментира Терзиев.

По-рано през деня Николай Неделков коментира, че не е имало основание за изпращане на предупреждение чрез BG-Alert, въпреки валежите от дъжд в последните две денонощия и снеговалежа в района на Витоша.

„Информацията, която беше подадена - за горолом и образуване на снежна покривка, е неточна. Съобщението не беше одобрено официално от кмета на Столичната община”, заяви Неделков.

Текстът на съобщението вероятно е написан от служител на общината, но фактите се изясняват. Тече вътрешна проверка.

От Общината излязоха с официално съобщение относно достъпа до Природен парк "Витоша". Ето и пълния текст:

„По повод информация, разпространена по-рано днес, бихме искали да внесем спешни корекции и уточнения, за да осигурим спокойствие и точна информираност на всички жители и гости на София.

Актуалната и точна ситуация е следната:

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж.

Екипи на терен: Екипи на Столичен инспекторат и дирекция „Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и вече работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони.

Срокове: Нашите екипи полагат всички усилия до края на деня пътищата да бъдат напълно почистени, обезопасени и отново отворени за посетители през уикенда.

Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще.

Благодарим за разбирането и търпението. Планината скоро ще бъде отново достъпна и безопасна за всички нас”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 2 Отговор
    За един ден дъжд и държавата се срина в резултат на инфраструктурата на строителя Тиква.

    Коментиран от #4

    12:52 03.10.2025

  • 2 Сталин

    3 1 Отговор
    То пък щото има голямо значение,все безмозъчни негодници

    12:52 03.10.2025

  • 3 сенки от миналото

    3 0 Отговор
    Данчето да подава оставка, че и тая есен снегът я изненада неподготвена.

    12:57 03.10.2025

  • 4 уточнение

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Инфраструктурата в градовете е наследство от и дори отпреди някой си Бай Тошо.

    13:00 03.10.2025

  • 5 604

    3 0 Отговор
    ако чакате кмета да ви дава разрешения за тия неща, право в шопия само лумпени!

    13:08 03.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    Те така могат и протокол за война да задействат без знанието на Президента и Премиера‼️

    13:09 03.10.2025

  • 7 Трол

    2 1 Отговор
    Г-н Терзиев ще се извини от името на виновниците за тази неуредба.

    13:11 03.10.2025

  • 8 оня с коня

    1 0 Отговор
    добре че я пусаха тая система да има със какво да си играете по цял ден

    ама ви липсват кпп-тата и маските нали?

    13:15 03.10.2025

  • 9 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Този да не е ГЕРБерски трол?

    13:42 03.10.2025

Новини по градове:
