Нинова: Не знам дали сте некадърни или безхаберни? Със сигурност знам, че сте ненужни и вредни

Не знам дали сте некадърни или безхаберни? Със сигурност знам, че сте ненужни и вредни. Махайте се вкупом. Цялото правителство и излъчилото го мнозинство. Половин България бедства, управляващи и депутати цял ден се карат за луксозни коли и охрани, за привилегии. Няма вода - виновна им е сушата. Преливат реки и заливат къщи и улици- виновен е дъждът. Цяла пролет и лято бяха екскурзианти по цял свят. Нито се почистиха корита, нито се отпушиха шахти. Увеличаваха си заплати, купуваха си стотици нови коли. Пълно безхаберие за човешките неволи и трагедия. Оставка на продажните некадърници.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
14:26 03.10.2025
2 Закривай
14:26 03.10.2025
3 Делян Пеевски
14:29 03.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И все пак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Когато простата Тиква Борисов и аверчето му ПееФ, бъдат оковани във вериги и изправени на подсъдимата скамейка, то това ще е знак, че България тръгва по своя правилен път.
14:40 03.10.2025
6 Коментиращ
Тая същата дето управляваше заедно с итн и ппдб ли?!
Същата която каза, че и 1 патрон не бил пратен за укрия, а после урсула каза, че България снабдявала 30% от оръжията там?!
Същата Корня, чиито деца са у фащ на сигурно място (ако й се наложи да отговаря пред народа си)?!
Корни, ти си част от проблема, част от статуквото!
По нищо не се отличаваш от герб, дпс, ппдб, итн и доган!
Редно е да се разследват за корупция заедно с останалите евроатлантици!!!
14:49 03.10.2025
7 всички държавни институции
неразбират
мързеливи
некадърни
хора на някои са
неграмотни
стоят на държавна работа щото частният бизнес
няма да ги вземе
но пък за сметка на това получават много
пари за рушвети не плащат данаци и знаят че
ша си получат заплатата на края на месца
14:51 03.10.2025
8 Кмета
14:55 03.10.2025
9 Сзо
14:55 03.10.2025
10 мнение
ай баста с изхврълени бивши импекси.Никой не пита за импекса
14:56 03.10.2025
11 Майора
14:57 03.10.2025
12 Майора
15:00 03.10.2025
13 Тома
15:01 03.10.2025
14 Дориана
15:27 03.10.2025