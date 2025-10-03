Новини
Нинова: Не знам дали сте некадърни или безхаберни? Със сигурност знам, че сте ненужни и вредни

3 Октомври, 2025 14:25 1 446 14

  • корнелия нинова-
  • некадърни-
  • безхаберни-
  • вредни

Половин България бедства, управляващи и депутати цял ден се карат за луксозни коли и охрани, за привилегии. Няма вода - виновна им е сушата. Преливат реки и заливат къщи и улици- виновен е дъждът. Цяла пролет и лято бяха екскурзианти по цял свят, коментира лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Не знам дали сте некадърни или безхаберни? Със сигурност знам, че сте ненужни и вредни - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не знам дали сте некадърни или безхаберни? Със сигурност знам, че сте ненужни и вредни. Махайте се вкупом. Цялото правителство и излъчилото го мнозинство. Половин България бедства, управляващи и депутати цял ден се карат за луксозни коли и охрани, за привилегии. Няма вода - виновна им е сушата. Преливат реки и заливат къщи и улици- виновен е дъждът. Цяла пролет и лято бяха екскурзианти по цял свят. Нито се почистиха корита, нито се отпушиха шахти. Увеличаваха си заплати, купуваха си стотици нови коли. Пълно безхаберие за човешките неволи и трагедия. Оставка на продажните некадърници.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    30 3 Отговор
    Хора се давят а властта нехае.Оставка!

    Коментиран от #5

    14:26 03.10.2025

  • 2 Закривай

    33 1 Отговор
    всички институции са за закриване

    14:26 03.10.2025

  • 3 Делян Пеевски

    16 3 Отговор
    Спасението на давещите се е дело на самите давещи се.

    14:29 03.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И все пак

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Когато простата Тиква Борисов и аверчето му ПееФ, бъдат оковани във вериги и изправени на подсъдимата скамейка, то това ще е знак, че България тръгва по своя правилен път.

    14:40 03.10.2025

  • 6 Коментиращ

    7 7 Отговор
    Коя Нинова?!
    Тая същата дето управляваше заедно с итн и ппдб ли?!
    Същата която каза, че и 1 патрон не бил пратен за укрия, а после урсула каза, че България снабдявала 30% от оръжията там?!
    Същата Корня, чиито деца са у фащ на сигурно място (ако й се наложи да отговаря пред народа си)?!

    Корни, ти си част от проблема, част от статуквото!
    По нищо не се отличаваш от герб, дпс, ппдб, итн и доган!
    Редно е да се разследват за корупция заедно с останалите евроатлантици!!!

    14:49 03.10.2025

  • 7 всички държавни институции

    14 1 Отговор
    НЕ работят на повече 20-30%
    неразбират
    мързеливи
    некадърни
    хора на някои са
    неграмотни
    стоят на държавна работа щото частният бизнес
    няма да ги вземе
    но пък за сметка на това получават много
    пари за рушвети не плащат данаци и знаят че
    ша си получат заплатата на края на месца

    14:51 03.10.2025

  • 8 Кмета

    8 3 Отговор
    Нинова е права,докато двете главни прасета,които продължаваме да траем ни управляват ще потънем безвъзвратно. Необходимо е възмездие и то от народа!

    14:55 03.10.2025

  • 9 Сзо

    6 2 Отговор
    А народа спи.

    14:55 03.10.2025

  • 10 мнение

    3 3 Отговор
    тая по агресивна и от левзеята по БНР

    ай баста с изхврълени бивши импекси.Никой не пита за импекса

    14:56 03.10.2025

  • 11 Майора

    2 3 Отговор
    Нинче , а ти какво направи за това положение! Нищо , само дето критикуваш! Вземи и спечели изборите , стани премиери тогава говори! Лесно се критикува отвън!

    14:57 03.10.2025

  • 12 Майора

    3 2 Отговор
    Ало 5 , май си далеч от истината! А къде са тия , които изнесоха парите на страната и се крият в чужбина?Прокопиев , Божков , Цв.Василев и сие! Та те са света вода ненапита!

    15:00 03.10.2025

  • 13 Тома

    4 0 Отговор
    Така е при заспал народ.Добе е да внесем повече непалци

    15:01 03.10.2025

  • 14 Дориана

    0 0 Отговор
    Да, така е . Борисов е по- вреден от Пеевски, защото точно заради неговата партия подпирана от Пеевски и малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ, България върви към тотална диктатура с подставено лице , всички знаят кое е то. На принципа са - Крадеца вика крадеца и борене на корупцията с корупция. Да не говорим , че настройката им е до небесата , а базата до Земята. Некадърност ги е завладяла.

    15:27 03.10.2025

