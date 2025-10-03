Нинова: Не знам дали сте некадърни или безхаберни? Със сигурност знам, че сте ненужни и вредни

Не знам дали сте некадърни или безхаберни? Със сигурност знам, че сте ненужни и вредни. Махайте се вкупом. Цялото правителство и излъчилото го мнозинство. Половин България бедства, управляващи и депутати цял ден се карат за луксозни коли и охрани, за привилегии. Няма вода - виновна им е сушата. Преливат реки и заливат къщи и улици- виновен е дъждът. Цяла пролет и лято бяха екскурзианти по цял свят. Нито се почистиха корита, нито се отпушиха шахти. Увеличаваха си заплати, купуваха си стотици нови коли. Пълно безхаберие за човешките неволи и трагедия. Оставка на продажните некадърници.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.