Иван Иванов: Организацията на почистването на републиканските пътища не е добра

„Остава тежка ситуацията на автомагистрала „Хемус“. Снощи до късно давах инструкции на Агенция „Пътна инфраструктура“ за предприемане на адекватни действия, предвид метеорологичната обстановка, но не бяха взети предвид. Организацията се оценява като недостатъчно добра, да не кажа лоша.

В резултат на това ще бъдат наложени максимални санкции на пътно поддържащите фирми, включително на държавната „Автомагистрали“ ЕАД“. Това съобщи на брифинг след редовното правителствено заседание днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той допълни, че при поредни неадекватни действия от тяхна страна ще има и дисциплинарни мерки при следващи снеговалежи и лоша организация на движението. Целият наличен състав в момента е на място, за да разчистят трафика, каза още той.

По отношение на евентуалното презастрояване и допуснати строителни нарушения, министърът информира, че още днес ДНСК ще бъде изпратена на място в засегнатите райони, за да се установи дали има отклонение в строителството и от одобрените общи устройствени планове на съответните общини, които биха могли да са допринесли за ситуацията. Всички мерки ще бъдат взети от държавата по отношение на контрола, категоричен бе министър Иванов.