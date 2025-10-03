Новини
Иван Иванов: Организацията на почистването на републиканските пътища не е добра

3 Октомври, 2025 14:51

На пътноподдържащите фирми ще бъдат наложени максимални санкции

Иван Иванов: Организацията на почистването на републиканските пътища не е добра - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова

„Остава тежка ситуацията на автомагистрала „Хемус“. Снощи до късно давах инструкции на Агенция „Пътна инфраструктура“ за предприемане на адекватни действия, предвид метеорологичната обстановка, но не бяха взети предвид. Организацията се оценява като недостатъчно добра, да не кажа лоша.

В резултат на това ще бъдат наложени максимални санкции на пътно поддържащите фирми, включително на държавната „Автомагистрали“ ЕАД“. Това съобщи на брифинг след редовното правителствено заседание днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той допълни, че при поредни неадекватни действия от тяхна страна ще има и дисциплинарни мерки при следващи снеговалежи и лоша организация на движението. Целият наличен състав в момента е на място, за да разчистят трафика, каза още той.

По отношение на евентуалното презастрояване и допуснати строителни нарушения, министърът информира, че още днес ДНСК ще бъде изпратена на място в засегнатите райони, за да се установи дали има отклонение в строителството и от одобрените общи устройствени планове на съответните общини, които биха могли да са допринесли за ситуацията. Всички мерки ще бъдат взети от държавата по отношение на контрола, категоричен бе министър Иванов.


  • 1 Кмета

    8 0 Отговор
    Ами като не е добра ситуацията си подавай моментално оставката!

    14:56 03.10.2025

  • 2 5 снежинки

    7 0 Отговор
    ви направиха смешни за пореден път. Заради двата пътя до Витоша чак бг-смехолърта се задейства

    14:57 03.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ми подай си оставка

    5 0 Отговор
    бе объл

    15:02 03.10.2025

  • 6 дядото

    4 0 Отговор
    е това е истината.национални съвещания пътища не почистват.трябва техника,организация и работа,а вие като не можете- вървете на май..... си.

    15:03 03.10.2025

  • 7 Въпрос

    3 0 Отговор
    А ти какво трябва да правиш в такъв случай?

    15:03 03.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Организация липсва. Не може нещо дето въобще го няма, да е лошо.

    15:08 03.10.2025

  • 9 миме

    1 0 Отговор
    тоя що не фаща лопатата и да иде да рине

    15:10 03.10.2025

  • 10 оставка веднага

    1 0 Отговор
    Няма нито един министър ,който да знае за какво е назначен на тази длъжност а за премиера -няма думи !!!

    Коментиран от #13

    15:12 03.10.2025

  • 11 Никой

    1 0 Отговор
    Изненада ни снегът ли.

    15:14 03.10.2025

  • 12 Тома

    2 0 Отговор
    Батко ние ти прощаваме защото снега ви изненада за първи път в годината а парите усвоени.

    15:15 03.10.2025

  • 13 Бай Ставри

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "оставка веднага":

    Ако еди ми посочи един министър в това правителство който да не е супер смешник ще черпя

    Коментиран от #15

    15:16 03.10.2025

  • 14 Чета новините

    2 0 Отговор
    И ми СЕ РЕВЕ КАТО ТИТИ ПАПАЗОВ.
    Всяка година е абсолютно СЪЩОТО - лятото половин България изгоря, идваха от чужбина с техника да помагат. Сега за пореден път пък снегът ни изненадал. Пак ли трхнила от чужбина трябва да идва? Ами направо да ставаме част от друга държава и да се приключва. НЕ МОГА

    15:20 03.10.2025

  • 15 Що бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Ставри":

    На Наско Фритюрника, кво му има?

    15:25 03.10.2025

  • 16 кога в България нещо е ок

    0 0 Отговор
    два часа сняг всичко блокирано -наводнения жадни ходим от вода се давим няма по долнисъщества пт нашите 240 в парламента

    15:27 03.10.2025

