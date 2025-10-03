Иван Иванов: Организацията на почистването на републиканските пътища не е добра

„Остава тежка ситуацията на автомагистрала „Хемус“. Снощи до късно давах инструкции на Агенция „Пътна инфраструктура“ за предприемане на адекватни действия, предвид метеорологичната обстановка, но не бяха взети предвид. Организацията се оценява като недостатъчно добра, да не кажа лоша.
В резултат на това ще бъдат наложени максимални санкции на пътно поддържащите фирми, включително на държавната „Автомагистрали“ ЕАД“. Това съобщи на брифинг след редовното правителствено заседание днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той допълни, че при поредни неадекватни действия от тяхна страна ще има и дисциплинарни мерки при следващи снеговалежи и лоша организация на движението. Целият наличен състав в момента е на място, за да разчистят трафика, каза още той.
По отношение на евентуалното презастрояване и допуснати строителни нарушения, министърът информира, че още днес ДНСК ще бъде изпратена на място в засегнатите райони, за да се установи дали има отклонение в строителството и от одобрените общи устройствени планове на съответните общини, които биха могли да са допринесли за ситуацията. Всички мерки ще бъдат взети от държавата по отношение на контрола, категоричен бе министър Иванов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кмета
14:56 03.10.2025
2 5 снежинки
14:57 03.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ми подай си оставка
15:02 03.10.2025
6 дядото
15:03 03.10.2025
7 Въпрос
15:03 03.10.2025
8 Данко Харсъзина
15:08 03.10.2025
9 миме
15:10 03.10.2025
10 оставка веднага
Коментиран от #13
15:12 03.10.2025
11 Никой
15:14 03.10.2025
12 Тома
15:15 03.10.2025
13 Бай Ставри
До коментар #10 от "оставка веднага":Ако еди ми посочи един министър в това правителство който да не е супер смешник ще черпя
Коментиран от #15
15:16 03.10.2025
14 Чета новините
Всяка година е абсолютно СЪЩОТО - лятото половин България изгоря, идваха от чужбина с техника да помагат. Сега за пореден път пък снегът ни изненадал. Пак ли трхнила от чужбина трябва да идва? Ами направо да ставаме част от друга държава и да се приключва. НЕ МОГА
15:20 03.10.2025
15 Що бе?
До коментар #13 от "Бай Ставри":На Наско Фритюрника, кво му има?
15:25 03.10.2025
16 кога в България нещо е ок
15:27 03.10.2025