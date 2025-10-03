Новини
България »
Спортният комплекс на Свети Влас вече не съществува ВИДЕО

3 Октомври, 2025 15:08 2 081 36

  • свети влас-
  • стадион-
  • спортен комплекс-
  • наводнение-
  • потоп

Очаква се втора вълна на валежи

Спортният комплекс на Свети Влас вече не съществува ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пораженията в община Несебър са много големи. Най-тежко е пострадала инфраструктурата във вилно селище "Елените" и в Св. Влас. Това заяви пред "Флагман" кметът на Несебър Николай Димитров, който заедно с целия кризисен щаб в момента съблюдава спасителните операции.

„Отнесен е напълно спортният комплекс в Свети Влас - него просто го няма. Има множество наводнени къщи, водата е стигала до втория етаж. Някои постройки са частично пометени от стихията. Много коли са отнесени в морето”, съобщи Николай Димитров, който също потвърди, че в приземния етаж на къща е открито тялото на мъж, който се е удавил от придошлата вода.

Кметът обясни, че с въвеждането на бедственото положение, днешният ден е обявен за неучебен. Спрян е транспорта и са затворени пътища, които са опасни, за да се ограничи възможността от инциденти. В момента в сградата на Община Несебър кризисният щаб очаква пристигането на представители на правителството, които пътуват към морето заради бедствието.

„Това е природата и пред нея сме безсилни. Тази сутрин сме почистили провлака към Стария град - всички канализации и шахти, защото бяхме предупредени за идващата буря. Дори това не помогна и беше залят с вода. Свети Влас е свлачищен район, цялата тази вода приижда от планината и няма как да бъде спряна. Говорим за огромен обем”, каза още кметът.

За съжаление прогнозата за времето не е оптимистична. Очаква се да има втора вълна на валежи, но надеждите са, че този път ще е по-слаба.

Около 14 ч. стана ясно, че Николай Димитров е вдигнал на крак всички структури на Социално подпомагане и БЧК, като е разпоредил да се закара храна и минерална вода в кметството на Св. Влас. Там се водят всички спасени от вилите. Храна и вода Община Несебър предостави и на други бедстващи, които се намират в хотел на брега - 13 човека.

Циклонът, който удари Несебър, Свети Влас и Елените, около 13:50 ч. продължава и в момента. Много коли закъсаха по пътя в посока Св. Влас, смятайки че бедствието отшумява.

Сега опашката е километрична и започва почти от центъра на Слънчев бряг - за всички, които допреди малко изчакваха на различни места. Все още няма никаква информация за мъжа, който алармира тел. 112, че е пометен от приливна вълна в автомобила си на улица в Свети Влас. Много е вероятно да е отнесен в морето. На повърхността обаче се виждат не повече от 2 автомобила, а да навлязат водолази в морето е изключено, заради огромните вълни.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    Приятели са блокирани на пътя при Свети Влас в колите и няма кой да помогне.

    Коментиран от #3, #14

    15:10 03.10.2025

  • 2 честен ционист

    20 7 Отговор
    И природата е срешу ГЕРБ.

    15:10 03.10.2025

  • 3 честен ционист

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да си пуснат БГ-АЛЕРТА и да спазват инструкциите.

    Коментиран от #6

    15:11 03.10.2025

  • 4 Сирак

    14 3 Отговор
    Камък върху камък не ще има. Лоши са хората в Булгария.

    15:12 03.10.2025

  • 5 az СВО Победа80

    12 7 Отговор
    И всичко това без да е паднала нито една бомба, а я сега си представете да ни "посетят", например 4 "Орешника"!

    Къде са сега всички, които искат война срещу Русия? Я да ги видим какво ще направят.....

    Коментиран от #36

    15:12 03.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Моста е разрушен а зад тях приижда вода.Ни напред ,ни назад.

    15:13 03.10.2025

  • 7 ааафф

    22 0 Отговор
    Хихи. Бетонните грозотии на мутрите потънаха :)

    15:13 03.10.2025

  • 8 Слава на Евроатлантическа България

    13 3 Отговор
    Добре дошли в Евроатлантическа България. Жозеп Борел каза, че Светът извън ЕС е джунгла, а Европа е градина.
    Радвайте и се... докато сте още сухи и живи..

    Коментиран от #13

    15:13 03.10.2025

  • 9 Боко

    14 0 Отговор
    Ееее бива ли така?
    И аз къде ще рязцъквам сега с Бистришките тигри?

    15:14 03.10.2025

  • 10 Гост

    13 0 Отговор
    Урааааа изсекоха горите за хотели и сега последствия.

    15:14 03.10.2025

  • 11 Алфа Bълкът

    6 0 Отговор
    Вижда се, че е на място си, ама ше усвоят едни пари като за нов.

    15:14 03.10.2025

  • 12 Факти и Форума от три дни говорим за

    7 2 Отговор
    опасност от проливни дъждове и наводнения по Черноморието, Властта сега го разбира?
    Алоуу, Оставка и Избори!
    Януари!

    15:15 03.10.2025

  • 13 Мутрафонова ти ли си?

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Познах те!

    15:15 03.10.2025

  • 14 Гост

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Жега си виж измисления ресторант да не потъне.

    15:15 03.10.2025

  • 15 Един

    10 0 Отговор
    Алчността и глупостта убиват - за пореден път!

    15:16 03.10.2025

  • 16 Алчността няма граници

    9 0 Отговор
    Строят в дерета , където е логично,
    че може са се случи подобно наводнение.
    И пак нама да има виновни
    за този произвол !

    15:16 03.10.2025

  • 17 Промяна

    7 1 Отговор
    ТАМ НЕ СА ЛИ ВЛАДЕНИЯ НА ДИНЕВИ ТЕ СА МИЛИАРДЕРИ НЕ ГИ МИСЛЕТЕ

    Коментиран от #23

    15:16 03.10.2025

  • 18 Върнете се три дни назад и вижте

    3 0 Отговор
    Статията на Факти и Метео Балканс?

    15:16 03.10.2025

  • 19 Коиловци брадърс

    8 0 Отговор
    Нормално е спортен комплекс, построен в дерето идващо от планината да изчезне. Няма лошо и в това, че половината къщи в Елените също ще изчезнат. Да са мислили навреме.

    15:16 03.10.2025

  • 20 Чета новините

    5 0 Отговор
    И ми СЕ РЕВЕ КАТО ТИТИ ПАПАЗОВ.
    Всяка година е абсолютно СЪЩОТО - лятото половин България изгоря, идваха от чужбина с техника да помагат. Сега за пореден път пък снегът ни изненадал. Пак ли трхнила от чужбина трябва да идва? Ами направо да ставаме част от друга държава и да се приключва. НЕ МОГА

    15:18 03.10.2025

  • 21 Дориана

    5 1 Отговор
    Да, това е само началото , тепърва Борисов и неговата партия , която уж управлява с петима премиери ще носят последствията за това, че гонят корупция с корупция и нищо не направиха за опазването на Земята и тя със страшна сила им дава отговор. Сега да плащат за ремонти и обезщетения от продънения провален бюджет на Теменужка Петкова.

    15:19 03.10.2025

  • 22 !!!?

    7 0 Отговор
    Парите откраднати и сега ги очитат - "тази сутрин сме почиствали",...ама не помогна !
    Ходи проверявай дали са почиствали...ако искаш да станеш съучастник в краденето !!!?

    15:19 03.10.2025

  • 23 Селяндури

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    от Новозагорско , от боята .

    15:19 03.10.2025

  • 24 1488

    7 0 Отговор
    а парламента още нагло стои

    15:19 03.10.2025

  • 25 прокопи

    4 1 Отговор
    Евакуирани са хора от вилите си. Че тия хора, чий го дирят във вилите? Не гледат ли прогнозите?

    15:20 03.10.2025

  • 26 Умберто

    4 0 Отговор
    Къде е оня МЕХАНИК , където извика прокобата с неистовото желание всички злини да се стоварят на САЩ ?

    15:20 03.10.2025

  • 27 Цвете

    8 0 Отговор
    ТОВА Е ОТМЪЩЕНИЕТО НА БРАТЯТА ДИНЕВИ, КОИТО ЗАГРАБИХА " СВЕТИ ВЛАС " .И ВРЕМЕТО ВЕЧЕ НЕ Е С ТЯХ. ДА ВРЪЩАТ ВСИЧКО, КОЕТО ОТНЕХА НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ. 😮‍💨🫣🤫🤔🫡😠🙈🙉🙊

    15:20 03.10.2025

  • 28 Фифи

    5 0 Отговор
    Поуляли сте се със строителството. Там е целият проблем.

    15:20 03.10.2025

  • 29 Прокълнато

    2 0 Отговор
    място !

    15:21 03.10.2025

  • 30 Държавата се управлява от Делян

    4 0 Отговор
    Пеевски, същият не е дал разпореждане за Евакуация на Южното Черноморие, съответно няма Евакуация.
    Това сега не е Евакуация а Спасителна операция и Природно Бедствие!
    В Столицата командири другия толуп от Банкя?
    Това е ве, два толупа ви Управляват.

    15:22 03.10.2025

  • 31 Тома

    2 0 Отговор
    Този комплекс е построен с европейски пари от перачите на пари братя диневи.Така че пак нищо не губят само касичката ще им е празна от таксите

    15:22 03.10.2025

  • 32 Мимч

    2 0 Отговор
    Да искат от зеления помощ и да върне подарените БТР-и .Вижда се сега каква нужда имаме от тях.Този ,който им ги подари да заплати целите разходи и масрав на пострадалите,а после да бъде опандизен.

    15:24 03.10.2025

  • 33 Питащ

    2 0 Отговор
    Кмете, като казваш, че е свлачищна зона, кой разреши тези огромни строежи? Кой, бе?

    15:26 03.10.2025

  • 34 Уса

    1 0 Отговор
    Това са прости същества и ще построят отново.С крадени пари толкова

    15:26 03.10.2025

  • 35 !!!?

    2 0 Отговор
    Природните стихии - мана небесна за Корупцията и Мафията !

    15:26 03.10.2025

  • 36 Kyxи лeйkи-копейки

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа80":

    Няма ли други статии, където да си изпълниш плана с постване на рашистка пропаганда ?
    Б.си ypoдите сте това копейките. Пpoдажна craH!!!

    15:27 03.10.2025

Новини по градове:
