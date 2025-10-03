Спортният комплекс на Свети Влас вече не съществува ВИДЕО

Пораженията в община Несебър са много големи. Най-тежко е пострадала инфраструктурата във вилно селище "Елените" и в Св. Влас. Това заяви пред "Флагман" кметът на Несебър Николай Димитров, който заедно с целия кризисен щаб в момента съблюдава спасителните операции.
„Отнесен е напълно спортният комплекс в Свети Влас - него просто го няма. Има множество наводнени къщи, водата е стигала до втория етаж. Някои постройки са частично пометени от стихията. Много коли са отнесени в морето”, съобщи Николай Димитров, който също потвърди, че в приземния етаж на къща е открито тялото на мъж, който се е удавил от придошлата вода.
Кметът обясни, че с въвеждането на бедственото положение, днешният ден е обявен за неучебен. Спрян е транспорта и са затворени пътища, които са опасни, за да се ограничи възможността от инциденти. В момента в сградата на Община Несебър кризисният щаб очаква пристигането на представители на правителството, които пътуват към морето заради бедствието.
„Това е природата и пред нея сме безсилни. Тази сутрин сме почистили провлака към Стария град - всички канализации и шахти, защото бяхме предупредени за идващата буря. Дори това не помогна и беше залят с вода. Свети Влас е свлачищен район, цялата тази вода приижда от планината и няма как да бъде спряна. Говорим за огромен обем”, каза още кметът.
За съжаление прогнозата за времето не е оптимистична. Очаква се да има втора вълна на валежи, но надеждите са, че този път ще е по-слаба.
Около 14 ч. стана ясно, че Николай Димитров е вдигнал на крак всички структури на Социално подпомагане и БЧК, като е разпоредил да се закара храна и минерална вода в кметството на Св. Влас. Там се водят всички спасени от вилите. Храна и вода Община Несебър предостави и на други бедстващи, които се намират в хотел на брега - 13 човека.
Циклонът, който удари Несебър, Свети Влас и Елените, около 13:50 ч. продължава и в момента. Много коли закъсаха по пътя в посока Св. Влас, смятайки че бедствието отшумява.
Сега опашката е километрична и започва почти от центъра на Слънчев бряг - за всички, които допреди малко изчакваха на различни места. Все още няма никаква информация за мъжа, който алармира тел. 112, че е пометен от приливна вълна в автомобила си на улица в Свети Влас. Много е вероятно да е отнесен в морето. На повърхността обаче се виждат не повече от 2 автомобила, а да навлязат водолази в морето е изключено, заради огромните вълни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #14
15:10 03.10.2025
2 честен ционист
15:10 03.10.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да си пуснат БГ-АЛЕРТА и да спазват инструкциите.
Коментиран от #6
15:11 03.10.2025
4 Сирак
15:12 03.10.2025
5 az СВО Победа80
Къде са сега всички, които искат война срещу Русия? Я да ги видим какво ще направят.....
Коментиран от #36
15:12 03.10.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "честен ционист":Моста е разрушен а зад тях приижда вода.Ни напред ,ни назад.
15:13 03.10.2025
7 ааафф
15:13 03.10.2025
8 Слава на Евроатлантическа България
Радвайте и се... докато сте още сухи и живи..
Коментиран от #13
15:13 03.10.2025
9 Боко
И аз къде ще рязцъквам сега с Бистришките тигри?
15:14 03.10.2025
10 Гост
15:14 03.10.2025
11 Алфа Bълкът
15:14 03.10.2025
12 Факти и Форума от три дни говорим за
Алоуу, Оставка и Избори!
Януари!
15:15 03.10.2025
13 Мутрафонова ти ли си?
До коментар #8 от "Слава на Евроатлантическа България":Познах те!
15:15 03.10.2025
14 Гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Жега си виж измисления ресторант да не потъне.
15:15 03.10.2025
15 Един
15:16 03.10.2025
16 Алчността няма граници
че може са се случи подобно наводнение.
И пак нама да има виновни
за този произвол !
15:16 03.10.2025
17 Промяна
Коментиран от #23
15:16 03.10.2025
18 Върнете се три дни назад и вижте
15:16 03.10.2025
19 Коиловци брадърс
15:16 03.10.2025
20 Чета новините
Всяка година е абсолютно СЪЩОТО - лятото половин България изгоря, идваха от чужбина с техника да помагат. Сега за пореден път пък снегът ни изненадал. Пак ли трхнила от чужбина трябва да идва? Ами направо да ставаме част от друга държава и да се приключва. НЕ МОГА
15:18 03.10.2025
21 Дориана
15:19 03.10.2025
22 !!!?
Ходи проверявай дали са почиствали...ако искаш да станеш съучастник в краденето !!!?
15:19 03.10.2025
23 Селяндури
До коментар #17 от "Промяна":от Новозагорско , от боята .
15:19 03.10.2025
24 1488
15:19 03.10.2025
25 прокопи
15:20 03.10.2025
26 Умберто
15:20 03.10.2025
27 Цвете
15:20 03.10.2025
28 Фифи
15:20 03.10.2025
29 Прокълнато
15:21 03.10.2025
30 Държавата се управлява от Делян
Това сега не е Евакуация а Спасителна операция и Природно Бедствие!
В Столицата командири другия толуп от Банкя?
Това е ве, два толупа ви Управляват.
15:22 03.10.2025
31 Тома
15:22 03.10.2025
32 Мимч
15:24 03.10.2025
33 Питащ
15:26 03.10.2025
34 Уса
15:26 03.10.2025
35 !!!?
15:26 03.10.2025
36 Kyxи лeйkи-копейки
До коментар #5 от "az СВО Победа80":Няма ли други статии, където да си изпълниш плана с постване на рашистка пропаганда ?
Б.си ypoдите сте това копейките. Пpoдажна craH!!!
15:27 03.10.2025