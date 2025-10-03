Спортният комплекс на Свети Влас вече не съществува ВИДЕО

Пораженията в община Несебър са много големи. Най-тежко е пострадала инфраструктурата във вилно селище "Елените" и в Св. Влас. Това заяви пред "Флагман" кметът на Несебър Николай Димитров, който заедно с целия кризисен щаб в момента съблюдава спасителните операции.

„Отнесен е напълно спортният комплекс в Свети Влас - него просто го няма. Има множество наводнени къщи, водата е стигала до втория етаж. Някои постройки са частично пометени от стихията. Много коли са отнесени в морето”, съобщи Николай Димитров, който също потвърди, че в приземния етаж на къща е открито тялото на мъж, който се е удавил от придошлата вода.

Кметът обясни, че с въвеждането на бедственото положение, днешният ден е обявен за неучебен. Спрян е транспорта и са затворени пътища, които са опасни, за да се ограничи възможността от инциденти. В момента в сградата на Община Несебър кризисният щаб очаква пристигането на представители на правителството, които пътуват към морето заради бедствието.

„Това е природата и пред нея сме безсилни. Тази сутрин сме почистили провлака към Стария град - всички канализации и шахти, защото бяхме предупредени за идващата буря. Дори това не помогна и беше залят с вода. Свети Влас е свлачищен район, цялата тази вода приижда от планината и няма как да бъде спряна. Говорим за огромен обем”, каза още кметът.

За съжаление прогнозата за времето не е оптимистична. Очаква се да има втора вълна на валежи, но надеждите са, че този път ще е по-слаба.

Около 14 ч. стана ясно, че Николай Димитров е вдигнал на крак всички структури на Социално подпомагане и БЧК, като е разпоредил да се закара храна и минерална вода в кметството на Св. Влас. Там се водят всички спасени от вилите. Храна и вода Община Несебър предостави и на други бедстващи, които се намират в хотел на брега - 13 човека.

Циклонът, който удари Несебър, Свети Влас и Елените, около 13:50 ч. продължава и в момента. Много коли закъсаха по пътя в посока Св. Влас, смятайки че бедствието отшумява.

Сега опашката е километрична и започва почти от центъра на Слънчев бряг - за всички, които допреди малко изчакваха на различни места. Все още няма никаква информация за мъжа, който алармира тел. 112, че е пометен от приливна вълна в автомобила си на улица в Свети Влас. Много е вероятно да е отнесен в морето. На повърхността обаче се виждат не повече от 2 автомобила, а да навлязат водолази в морето е изключено, заради огромните вълни.