Две станаха жертвите на потопа в курорта „Елените“.
Властите потвърдиха за смъртта и на втори човек - багерист, който се издирваше, пише БНТ.
По-рано днес за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов съобщи, че мъжът участвал в разчистването на пътя в курорта.
При идването на водата работникът се е качил върху багера, а след това е успял да се хване за близко дърво. Той останал на дървото няколко минути, но водата го е завлякла и го е отнесла.
По-рано днес стана ясно, че е загинал мъж, който работел в приземен етаж.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма държава
Коментиран от #8
17:54 03.10.2025
2 Морето
17:57 03.10.2025
3 коко
17:58 03.10.2025
4 обективен
17:59 03.10.2025
5 Сталин
18:02 03.10.2025
6 Ало правителството
18:02 03.10.2025
7 баровците
Сега ще ми ходят на дедовия.
18:03 03.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ТОДОР СТОЯНОВ
18:04 03.10.2025
10 Малко им е,
Там са само робовладелци и хора без работа.
18:07 03.10.2025
11 Пожарна
18:09 03.10.2025
12 Хипотетично
18:17 03.10.2025
13 Данко Харсъзина
18:19 03.10.2025
14 Жалко
18:25 03.10.2025
15 Бащата на някаква Саяна
18:27 03.10.2025