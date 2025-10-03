Новини
Две станаха жертвите на потопа в курорта „Елените“

3 Октомври, 2025 17:52 1 299 15

  • загинали-
  • наводнение-
  • елените

При идването на водата работникът се е качил върху багера, а след това е успял да се хване за близко дърво. Той останал на дървото няколко минути, но водата го е завлякла и го е отнесла

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две станаха жертвите на потопа в курорта „Елените“.

Властите потвърдиха за смъртта и на втори човек - багерист, който се издирваше, пише БНТ.

По-рано днес за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов съобщи, че мъжът участвал в разчистването на пътя в курорта.

При идването на водата работникът се е качил върху багера, а след това е успял да се хване за близко дърво. Той останал на дървото няколко минути, но водата го е завлякла и го е отнесла.

По-рано днес стана ясно, че е загинал мъж, който работел в приземен етаж.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава

    25 1 Отговор
    Жалко за загиналите !!!

    Коментиран от #8

    17:54 03.10.2025

  • 2 Морето

    16 2 Отговор
    си иска детето ! Безродници те без човешки и християнски ценности трупат още грехове на гърбините си и поколенията им . Мир на душите на хората , загубили живота си .

    17:57 03.10.2025

  • 3 коко

    20 0 Отговор
    Ало,Властта, защо се разрешава да се строи в опасна близост до дерета или направо те да се запълват заради строежи? Рано или късно природата наказва хората заради тяхната лакомия. Слава Богу във Варна нямаше потоп но ме е страх да си помисля какво може да се случи при това безумно презастрояване.

    17:58 03.10.2025

  • 4 обективен

    20 3 Отговор
    Природата е виновна на правителството за пожарите ,безводието и за наводненията , и никога ГРАБ които убиха и окрадоха държавата и народа !!

    17:59 03.10.2025

  • 5 Сталин

    20 3 Отговор
    Корупцията на Гроб убива ,и сега ония патки и кvрви които ги сложиха за съдии и прокурори трябва да арестуват всички които са давали разрешителни за строеж в забранени за строителство зони

    18:02 03.10.2025

  • 6 Ало правителството

    19 0 Отговор
    Никаква държавна помощ за неправомерно застроилите речни корита !! Народът не е длъжен да плаща за тяхната алчност, корупция и безотговорност !!!

    18:02 03.10.2025

  • 7 баровците

    12 0 Отговор
    ходят на бай влах.
    Сега ще ми ходят на дедовия.

    18:03 03.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ТОДОР СТОЯНОВ

    16 1 Отговор
    И КВО ВИКАШЕ ХАСЕНЧО ВАСИЛЕВ...АКО ДОЙДЕ ВРАГА, НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ГО ОТБЛЪСНЕМ...КЪДЕ Е ВРАГЪТ?!?КАК ДОПУСНАХМЕ ТИЯ ГАЛОШИ ДА МИ ДОКАРАТ ДО ТУК...?!НИЕ СМЕ СИ ЗА ТРЕПАНЕ!ЖАЛКО ЗА ЗАГИНАЛИОТЕ ХОРА...ЖАЛКО...В ТУРЦИЯ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ИЗЛОВИХА ВСИЧКИ ВИНОВНИЦИ И ГИ ЗАТВОРИХА!!!НИЕ ДЕМОКРАТИТЕ ЩЕ СЕ ДАВИМ И УМИРАМЕ ЗАРАДИ ПАРИТЕ НА ПРАСЕТА, ТИКВИ И ТЕЛЕТА...ДА ДОЙДЕ ГОЛЕМАТА ВОДА И У ПАРЛАМЕНТО, АМА КОГА Е ПЪЛЕН С ТОЛУПИ!!!

    18:04 03.10.2025

  • 10 Малко им е,

    4 1 Отговор
    и всичко да беше завлякло, няма никаква загуба.
    Там са само робовладелци и хора без работа.

    18:07 03.10.2025

  • 11 Пожарна

    7 0 Отговор
    Кога гореше къра, и баира... тогава трябваше такъв дъжд.

    18:09 03.10.2025

  • 12 Хипотетично

    5 0 Отговор
    Три са жертвите. Най-евтино се строи на общинска територия в дерета и плажа след промяна на статута.

    18:17 03.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Пукнали са като кучета.

    18:19 03.10.2025

  • 14 Жалко

    0 1 Отговор
    За Елените Свети влас супер места.Дано бързо и най вече качествено да възстановят инфраструктурата там.

    18:25 03.10.2025

  • 15 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Майка да стане на нея.

    18:27 03.10.2025

