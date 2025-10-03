Новини
България »
Николай Николов: Два или три пъти е падал такъв дъжд в България. Това са 400 литра, което е историческо

3 Октомври, 2025 18:51 1 646 42

  • николай николов-
  • дъжд-
  • наводнения-
  • българия

По думите му над 130 населени места у нас в момента са с прекъснато електрозахранване, предимно в Северозападна България

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тук не говорим за обикновен дъжд. Това са 400 литра, което е историческо. Два или три пъти е падал такъв дъжд в България. За последно мисля, че такъв порой у нас падна през 2005 г., когато цяла България бе залята. Това заяви в интервю за NOVA NEWS съветникът на вътрешния министър Николай Николов.

„Ясно е, че с природата не можем да се борим, но трябва да се научим да строим на правилните места, да строим на високото, а не на ниското, където се събират водите. Като пожарникари винаги сме казвали, че ни притесняват сухите дерета, които обират скатните води и ги отнасят в морето, но по пътя минават през сгради и площади. Говорим за страхотна сила на водата“, обясни Николов.

Относно хората в комплекс „Елените“, които отказват да бъдат евакуирани, Николов обясни, че всъщност те не се намират в толкова бедствено положение, като при тях най-големият проблем е липсата на ток. И уточни, че властите са в постоянно комуникация с тях при нужда.

По думите му над 130 населени места у нас в момента са с прекъснато електрозахранване, предимно в Северозападна България.

Системата BG-Alert бе използвана много бързо. Освен това още вчера, заедно със синоптиците, предупредихме, че днес ни очакват сериозни опасности, посочи Николай Николов.

В заключение той успокои всички, че няма опасност от преливане на язовирите, въпреки огромните количества валежи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    48 3 Отговор
    До вечерта ще станат 1000 литра само и само да оправдаем незаконното или некачественото строителство.

    18:54 03.10.2025

  • 2 оня с коня

    37 3 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    18:54 03.10.2025

  • 3 Някой

    37 2 Отговор
    Ало експертите???
    400 л. на кв.м. за какъв период, за денонощие ли, за няколко часа ли?

    18:56 03.10.2025

  • 4 Да,да

    25 1 Отговор
    Глупости. Удобно е да го кажеш.

    18:56 03.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    41 2 Отговор
    Кеф е да гледаш как природата побеждава корупцията в България

    18:57 03.10.2025

  • 7 Тоа е мноо зле

    19 4 Отговор
    смешко

    18:58 03.10.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    29 1 Отговор
    Първо бяха 249 литра, после 350, сега 400 😆😅🤣😂🤣

    Коментиран от #28

    18:58 03.10.2025

  • 9 Милен

    32 1 Отговор
    "В заключение той успокои всички, че няма опасност от преливане на язовирите, въпреки огромните количества валежи." Е па как да има опастност като язовирите са празни, те ако се пълниха от два дена дъжд, нямаше да има "водни кризи".

    18:58 03.10.2025

  • 10 Станчев

    28 2 Отговор
    Герберасткото пиянде още ли е на държавна хранилка ?

    18:58 03.10.2025

  • 11 Дядо Гъдьо

    28 2 Отговор
    Честито но дървосекачите, до Нова година да оголят още 5-6 хълма, за да може шоуто да продължи.

    18:58 03.10.2025

  • 12 оня с коня

    17 0 Отговор
    предлагам дарителска акция за уния тъпунггери братя ддиневи да си направят нови хотели

    18:59 03.10.2025

  • 13 Наташките отказват да се евакуират

    9 10 Отговор
    Страхуват се да не ги пратят във великата матушка!

    19:00 03.10.2025

  • 14 Плевнелия

    6 0 Отговор
    Внимавайте, какво си пожелавате!

    19:00 03.10.2025

  • 15 обективен

    24 1 Отговор
    Радвайте се на дъжда защото вода за пиене няма да има при това управление ,а че е строено всичко некадърно и без контрол са виновни всички институции !

    19:02 03.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нема вода

    22 0 Отговор
    лошо! Дойде вода, по-лошо....

    Коментиран от #19

    19:04 03.10.2025

  • 18 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    Май месец беше най дъждовният от 10 години но казваха че има суша и държаха хората без вода.

    Коментиран от #20

    19:07 03.10.2025

  • 19 с такива

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нема вода":

    некадърници дето са окупирали държавата вече почти 100 години какво очаквате?

    19:08 03.10.2025

  • 20 също

    17 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    крадат пари и държат хората на ръба на оцеляването докато те чешат коня в скъпите лимузини и палати с водопади...

    19:10 03.10.2025

  • 21 цреде

    12 0 Отговор
    Ако ви бяха ритали когато трябва, сега нямаше да ни разказваш приказката за "историческия" дъжд. Само ви дай да опъвате локумите и да ръсите акъли до другия път. Само 1 ако го бяха ритали на площада и нямаше да има "исторически" локуми. Слава Богу, там където има гора няма такива щети, мИрси.

    19:14 03.10.2025

  • 22 Ревизлро

    4 0 Отговор
    Аз предлагах, канал от Царево до Плевен!

    19:17 03.10.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    11 2 Отговор
    Тоз пиеница пак се появи.

    19:23 03.10.2025

  • 24 Голяма суша и глобално затопляне

    9 0 Отговор
    Това са 0,4 кубика на квадрат, по пет лева кубика, плюс такса водомер.

    19:32 03.10.2025

  • 25 Факти

    16 0 Отговор
    През няколко години пада исторически дъжд, който разбира се идва след историческа суша. Живеем в най-историческото време на всички времена...

    19:34 03.10.2025

  • 26 Тагарев Тошко

    11 0 Отговор
    Хайде престанете метеобот станциите около Бургас показват 55-60 литра едва ли пет километра на изток да паднат осем пъти повече дъжд! Нехаиството на властите доведе до това! В Испания валя три дни и се събраха 200 литра но властите поеха отговорност!

    19:50 03.10.2025

  • 27 Два или три

    7 0 Отговор
    пъти бил падал такъв дъжд ? Много прецизно се избльовал , бе ?!

    19:51 03.10.2025

  • 28 Дон Дони

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    До утре сутрешния блок 1000

    19:52 03.10.2025

  • 29 ТАГАРЕВ

    5 0 Отговор
    Дъжда ни е по-голям враг от Русия. Трябва стена от дронове срещу дъжда.

    19:53 03.10.2025

  • 30 За колко

    1 1 Отговор
    време, бе Колю Бутилков.

    19:55 03.10.2025

  • 31 Ми то.....

    4 0 Отговор
    Два или три пъти бяха откраднати парите на Българския народ от банките , фалираха няколко банки и никой не е виновен ......и ТОВА Е ИСТОРИЧЕСКО !!!!!!

    19:55 03.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха-ха

    4 0 Отговор
    До вчера плачеха,че няма дъжд,днес че има.

    19:58 03.10.2025

  • 34 37.51т

    2 0 Отговор
    Да...правилно питат за колко време 400 л на каква площ......с природата н можело.....за това строй .къде ти падне и не се бой имаме хора навсякъде......

    19:59 03.10.2025

  • 35 Закривай бардака наречен България !

    4 0 Отговор
    Пълно безхаберие на всички нива на управление ....пълна некадърност , всеки вдига рамене и се оправдава ....където и да бръкнеш мириши на мухъл и корупция !!!!!

    Коментиран от #37

    20:01 03.10.2025

  • 36 ГОСТ

    4 0 Отговор
    след като народа си налага парцалите и се мълчи за безхаберието и некадърността на управляващите идва природата която е безпощадна за печалбарите корумпетата и ги чисти бетонираха цялото Черноморие сега да им е хаг но жалко че има жертви който искат да помогнат. а тия с отменените имоти да се замислят как и по какъв начин са ги придобили и къде. природата не прощава народа мълчи и търпи но въпроса е до кога дали не се налагат радикални мерки срещу кликата управляващи ни.

    20:02 03.10.2025

  • 37 Хи хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Закривай бардака наречен България !":

    То е тъй щото всеки назначава на някои голям пост свой човек , да крадат заедно , да правят далавери , а не да вършат и решават проблемите на народа !!!!!

    20:04 03.10.2025

  • 38 Македонец

    0 0 Отговор
    Следя синоптичната прогноза от доста време.Трябва да напиша,че съобщенията на НИМХ са сухи и неверни.Някои от водещите синоптици за да са атрактивни съобщават,стряскащи прогнози,които после отиват в кошчето.По-скромно го давайте господа,за да имате работа.Г-нНиколов бивш шеф на аварийната служба съобщава едни количества вода,но за къде да и за колко време.Нека има по-голяма конкретика.

    20:07 03.10.2025

  • 39 Коста

    0 0 Отговор
    Ей ся вече режима на водата приключи завинаги

    20:09 03.10.2025

  • 40 Въпрос

    0 0 Отговор
    Сега ще възстановим ли хотелите на мутрите построени незаконно там?

    20:12 03.10.2025

  • 41 Въпрос

    0 0 Отговор
    Сега ще възстановим ли хотелите на мутрите построени незаконно там?

    20:13 03.10.2025

  • 42 Гост

    0 0 Отговор
    Никога, досега, в България не сме имали незаконен Главен прокурор, като туземци сме, правилата не важат за вожда...😂 Масрафът кой ще го плаща, даржавни ИЗРОДИ..., неграмотни?!

    20:20 03.10.2025

