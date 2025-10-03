Николай Николов: Два или три пъти е падал такъв дъжд в България. Това са 400 литра, което е историческо

Тук не говорим за обикновен дъжд. Това са 400 литра, което е историческо. Два или три пъти е падал такъв дъжд в България. За последно мисля, че такъв порой у нас падна през 2005 г., когато цяла България бе залята. Това заяви в интервю за NOVA NEWS съветникът на вътрешния министър Николай Николов.
„Ясно е, че с природата не можем да се борим, но трябва да се научим да строим на правилните места, да строим на високото, а не на ниското, където се събират водите. Като пожарникари винаги сме казвали, че ни притесняват сухите дерета, които обират скатните води и ги отнасят в морето, но по пътя минават през сгради и площади. Говорим за страхотна сила на водата“, обясни Николов.
Относно хората в комплекс „Елените“, които отказват да бъдат евакуирани, Николов обясни, че всъщност те не се намират в толкова бедствено положение, като при тях най-големият проблем е липсата на ток. И уточни, че властите са в постоянно комуникация с тях при нужда.
По думите му над 130 населени места у нас в момента са с прекъснато електрозахранване, предимно в Северозападна България.
Системата BG-Alert бе използвана много бързо. Освен това още вчера, заедно със синоптиците, предупредихме, че днес ни очакват сериозни опасности, посочи Николай Николов.
В заключение той успокои всички, че няма опасност от преливане на язовирите, въпреки огромните количества валежи.
1 Зевс
18:54 03.10.2025
2 оня с коня
18:54 03.10.2025
3 Някой
400 л. на кв.м. за какъв период, за денонощие ли, за няколко часа ли?
18:56 03.10.2025
4 Да,да
18:56 03.10.2025
6 Сталин
18:57 03.10.2025
7 Тоа е мноо зле
18:58 03.10.2025
8 Ивелин Михайлов
Коментиран от #28
18:58 03.10.2025
9 Милен
18:58 03.10.2025
10 Станчев
18:58 03.10.2025
11 Дядо Гъдьо
18:58 03.10.2025
12 оня с коня
18:59 03.10.2025
13 Наташките отказват да се евакуират
19:00 03.10.2025
14 Плевнелия
19:00 03.10.2025
15 обективен
19:02 03.10.2025
17 Нема вода
Коментиран от #19
19:04 03.10.2025
18 Последния Софиянец
Коментиран от #20
19:07 03.10.2025
19 с такива
До коментар #17 от "Нема вода":некадърници дето са окупирали държавата вече почти 100 години какво очаквате?
19:08 03.10.2025
20 също
До коментар #18 от "Последния Софиянец":крадат пари и държат хората на ръба на оцеляването докато те чешат коня в скъпите лимузини и палати с водопади...
19:10 03.10.2025
21 цреде
19:14 03.10.2025
22 Ревизлро
19:17 03.10.2025
23 Данко Харсъзина
19:23 03.10.2025
24 Голяма суша и глобално затопляне
19:32 03.10.2025
25 Факти
19:34 03.10.2025
26 Тагарев Тошко
19:50 03.10.2025
27 Два или три
19:51 03.10.2025
28 Дон Дони
До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":До утре сутрешния блок 1000
19:52 03.10.2025
29 ТАГАРЕВ
19:53 03.10.2025
30 За колко
19:55 03.10.2025
31 Ми то.....
19:55 03.10.2025
33 Ха-ха
19:58 03.10.2025
34 37.51т
19:59 03.10.2025
35 Закривай бардака наречен България !
Коментиран от #37
20:01 03.10.2025
36 ГОСТ
20:02 03.10.2025
37 Хи хи хи
До коментар #35 от "Закривай бардака наречен България !":То е тъй щото всеки назначава на някои голям пост свой човек , да крадат заедно , да правят далавери , а не да вършат и решават проблемите на народа !!!!!
20:04 03.10.2025
38 Македонец
20:07 03.10.2025
39 Коста
20:09 03.10.2025
40 Въпрос
20:12 03.10.2025
41 Въпрос
20:13 03.10.2025
42 Гост
20:20 03.10.2025