Цветлин Йовчев след наводненията: Липсата на стратегическа визия във всяка една област води до подобни ситуации

Рано е да даваме оценки на властта. Нямаме информация на база, на която да направим оценка на действията на властите. Бедствието е било много серозно и при подобни бедствия виждаме, че има сериозни поражения и жертви. Това каза Цветлин Йовчев, бивш министър на вътрешните работи и бивш шеф на ДАНС, в предаването "Лице в лице" по бТВ.
По думите му липсата на стратегическа визия във всяка една област води до подобни ситуации.
"Липсата на стратегическа визия във всяка една от областите води до това нещо. Мерките, които се вземат, са конюнктурни, които в момента да направят впечатление. Но трябва трайно да се работи в тази насока. Отдавна е време да се създаде държавна агенция, на основата на Пожарна безопасност и защита на населението. Към нея могат да бъдат присъединени ПСС, Бърза помощ, хеликоптерите, за да може да има по-добра координация, по-добро управление на ресурсите и по-добра реакция", посочи Йовчев.
Той коментира и темата с назначенията на ръководители на спецслужбите. "Това не е бедствие. Но тази политическа обстановка, това остро противопоставяне, тази агресия между институциите крие риска да се превърне в бедствие. Политиците трябва да са на нивото на институциите, които представляват. Не бива да се остава в такава ситуация, защото има разрушително въздействие върху службите. В момента се говори кой ще стане шеф на ДАНС, какво ще направи, а не се набляга на ефективността на работа", допълни Йовчев.
"Грешно беше и решението за отнемане на правомощията на президента за назначаване на служебни правителства. Трябваше да се помисли към това да бъдат ограничени правомощията на служебния кабинет, назначен на президента. При една промяна на конюктурата, ще тръгнем обратно да възстановяваме правомощията на президента", добави той.
Относно приетите промени в Закона за НСО, Цветлин Йовчев коментира: "Занимаваме се с глупости. Администрация на президента, за да си върши работа трябва да може да използва служебни автомобили. Може да се наложат ограничения - колко да са служебните автомобили. Но в момента това е напълно безмислено".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
19:16 03.10.2025
2 каквото и да се случи
19:18 03.10.2025
3 Един от народа
Коментиран от #15
19:20 03.10.2025
4 Айдее
19:20 03.10.2025
5 Баце ЕООД
19:21 03.10.2025
6 Гост
19:22 03.10.2025
7 Тоя
19:25 03.10.2025
8 обективен
19:29 03.10.2025
9 Спецназ
където ПОРОЙ бие по 2 седмици,
а от ударно изпусната вода от язовир по-нагоре за да не прелее.
ТОВА НЕМА се каже, ГЕРБ, Баце!
Коментиран от #12
19:30 03.10.2025
10 Добре се справят
19:32 03.10.2025
11 Продънена територия
19:35 03.10.2025
12 Виж сега,
До коментар #9 от "Спецназ":Голяма глупост си написал. Язовирите са полупразни и няма как да се изпускат. Защо не си написал кой е този язовир наблизо.
19:37 03.10.2025
13 хнихъ
19:38 03.10.2025
14 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това не е държава бе, това е бг територия..... А на снимката виждам един голям отпадък, кой се е бил шеф на контра разузнаването..... Тежко и горко на България с такива управници като тоя индивид... Опитах се да гледам предаването, но държах минута и половина, да слушам това е недоразумение...
19:39 03.10.2025
15 Европеец
До коментар #3 от "Един от народа":Ти сериозно ли смяташ очиларката за добър журналист..... Добрия журналист, не прекъсва гостите си, не показва личната си позиция и прекрасен и се стреми максимално да бъде обективен, такова нещо при очиларката
липсва....
Коментиран от #26
19:42 03.10.2025
16 ТОШО
Коментиран от #27
19:46 03.10.2025
17 Боко (неуловимия) тайния крадец
Коментиран от #18
19:47 03.10.2025
18 Тикво , няма ли да създдадеш някоя
До коментар #17 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":Комисия която да разследва кой не даде пари от правителството за разчистване на шахти , дерета , пътища и кои от от тия пехливани , кой ги открадна и е виновен ????????????
19:50 03.10.2025
19 Закривай държавата
19:52 03.10.2025
20 Тоя е по
19:52 03.10.2025
21 ТЕРИТОРИЯТА Е ТОТАЛ ЩЕТА
19:56 03.10.2025
22 az СВО Победа80
Коментиран от #29
19:57 03.10.2025
23 000
19:59 03.10.2025
24 Хохо Бохо
20:01 03.10.2025
25 Как
Лаком г..з, глава затрива.
Отмъщението на бетонираното няма милост.
20:02 03.10.2025
26 Това в което я обвиняваш
До коментар #15 от "Европеец":в пъти е заложено в предаването на Светослав Иванов. Направи сравнение за да видиш как прекъсва и се опитва да насочва своите гости към това за което му плаща нпо-то. Разликата е очевидна.
20:06 03.10.2025
27 Европеец
До коментар #16 от "ТОШО":Прав си..... Дано да се намери някой журналист и писател да напише книгата "Рушители на съвременна България-от 1989 до наши дни"....
20:08 03.10.2025
28 дядото
20:09 03.10.2025
29 Европеец
До коментар #22 от "az СВО Победа80":И ти си прав..... Крайно време е индивида от снимката и другите глупостници управлявали последните 35 години да ги изхвърлим в кофата за боклук....
20:10 03.10.2025
30 ВКР
20:11 03.10.2025
31 факти
20:13 03.10.2025
32 Абсурдистан
20:21 03.10.2025