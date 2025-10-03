Цветлин Йовчев след наводненията: Липсата на стратегическа визия във всяка една област води до подобни ситуации

Рано е да даваме оценки на властта. Нямаме информация на база, на която да направим оценка на действията на властите. Бедствието е било много серозно и при подобни бедствия виждаме, че има сериозни поражения и жертви. Това каза Цветлин Йовчев, бивш министър на вътрешните работи и бивш шеф на ДАНС, в предаването "Лице в лице" по бТВ.

По думите му липсата на стратегическа визия във всяка една област води до подобни ситуации.

"Липсата на стратегическа визия във всяка една от областите води до това нещо. Мерките, които се вземат, са конюнктурни, които в момента да направят впечатление. Но трябва трайно да се работи в тази насока. Отдавна е време да се създаде държавна агенция, на основата на Пожарна безопасност и защита на населението. Към нея могат да бъдат присъединени ПСС, Бърза помощ, хеликоптерите, за да може да има по-добра координация, по-добро управление на ресурсите и по-добра реакция", посочи Йовчев.

Той коментира и темата с назначенията на ръководители на спецслужбите. "Това не е бедствие. Но тази политическа обстановка, това остро противопоставяне, тази агресия между институциите крие риска да се превърне в бедствие. Политиците трябва да са на нивото на институциите, които представляват. Не бива да се остава в такава ситуация, защото има разрушително въздействие върху службите. В момента се говори кой ще стане шеф на ДАНС, какво ще направи, а не се набляга на ефективността на работа", допълни Йовчев.

"Грешно беше и решението за отнемане на правомощията на президента за назначаване на служебни правителства. Трябваше да се помисли към това да бъдат ограничени правомощията на служебния кабинет, назначен на президента. При една промяна на конюктурата, ще тръгнем обратно да възстановяваме правомощията на президента", добави той.

Относно приетите промени в Закона за НСО, Цветлин Йовчев коментира: "Занимаваме се с глупости. Администрация на президента, за да си върши работа трябва да може да използва служебни автомобили. Може да се наложат ограничения - колко да са служебните автомобили. Но в момента това е напълно безмислено".