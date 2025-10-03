Новини
България »
Цветлин Йовчев след наводненията: Липсата на стратегическа визия във всяка една област води до подобни ситуации

Цветлин Йовчев след наводненията: Липсата на стратегическа визия във всяка една област води до подобни ситуации

3 Октомври, 2025 19:15 692 32

  • цветлин йовчев-
  • жертви-
  • наводнения

Отдавна е време да се създаде държавна агенция, на основата на Пожарна безопасност и защита на населението. Към нея могат да бъдат присъединени ПСС, Бърза помощ, хеликоптерите, за да може да има по-добра координация, по-добро управление на ресурсите и по-добра реакция

Цветлин Йовчев след наводненията: Липсата на стратегическа визия във всяка една област води до подобни ситуации - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рано е да даваме оценки на властта. Нямаме информация на база, на която да направим оценка на действията на властите. Бедствието е било много серозно и при подобни бедствия виждаме, че има сериозни поражения и жертви. Това каза Цветлин Йовчев, бивш министър на вътрешните работи и бивш шеф на ДАНС, в предаването "Лице в лице" по бТВ.

По думите му липсата на стратегическа визия във всяка една област води до подобни ситуации.

"Липсата на стратегическа визия във всяка една от областите води до това нещо. Мерките, които се вземат, са конюнктурни, които в момента да направят впечатление. Но трябва трайно да се работи в тази насока. Отдавна е време да се създаде държавна агенция, на основата на Пожарна безопасност и защита на населението. Към нея могат да бъдат присъединени ПСС, Бърза помощ, хеликоптерите, за да може да има по-добра координация, по-добро управление на ресурсите и по-добра реакция", посочи Йовчев.

Той коментира и темата с назначенията на ръководители на спецслужбите. "Това не е бедствие. Но тази политическа обстановка, това остро противопоставяне, тази агресия между институциите крие риска да се превърне в бедствие. Политиците трябва да са на нивото на институциите, които представляват. Не бива да се остава в такава ситуация, защото има разрушително въздействие върху службите. В момента се говори кой ще стане шеф на ДАНС, какво ще направи, а не се набляга на ефективността на работа", допълни Йовчев.

"Грешно беше и решението за отнемане на правомощията на президента за назначаване на служебни правителства. Трябваше да се помисли към това да бъдат ограничени правомощията на служебния кабинет, назначен на президента. При една промяна на конюктурата, ще тръгнем обратно да възстановяваме правомощията на президента", добави той.

Относно приетите промени в Закона за НСО, Цветлин Йовчев коментира: "Занимаваме се с глупости. Администрация на президента, за да си върши работа трябва да може да използва служебни автомобили. Може да се наложат ограничения - колко да са служебните автомобили. Но в момента това е напълно безмислено".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Пожари, суша,катастрофи, наводнения в държавата с главно Д.

    Коментиран от #14

    19:16 03.10.2025

  • 2 каквото и да се случи

    13 0 Отговор
    лъсва колко са безпомощни пред каквото и да е българските НЕМОЖАЧИ!

    19:18 03.10.2025

  • 3 Един от народа

    6 3 Отговор
    Положително е че госпожа Ризова се опитва да пресъздаде истината в своите предавания спокойно тактично и смело. А това че очите на нейните събеседници се изцъклят от изненада означава че тя им задава точните и правилни въпроси. Има и добри журналисти в България.

    Коментиран от #15

    19:20 03.10.2025

  • 4 Айдее

    6 0 Отговор
    и тоя се изока

    19:20 03.10.2025

  • 5 Баце ЕООД

    8 0 Отговор
    Два или три пъти... Само за последните 3-5 години. Тия реплики, като стари манджи

    19:21 03.10.2025

  • 6 Гост

    8 1 Отговор
    Торанага Хаяши къде е? Нали ги разбира водитв и водопадите?

    19:22 03.10.2025

  • 7 Тоя

    11 0 Отговор
    и той да се произнесе с някакви си заучени фрази от миналото столетие ! Отврат в 21 - и век.

    19:25 03.10.2025

  • 8 обективен

    8 2 Отговор
    Тази територия докато се управлява от тикви и свини ,и крачка напред няма да мръдне !!

    19:29 03.10.2025

  • 9 Спецназ

    9 2 Отговор
    Такова бедствие става не от дъжд- това не е мусонен дъжд като в Индия,

    където ПОРОЙ бие по 2 седмици,

    а от ударно изпусната вода от язовир по-нагоре за да не прелее.

    ТОВА НЕМА се каже, ГЕРБ, Баце!

    Коментиран от #12

    19:30 03.10.2025

  • 10 Добре се справят

    0 0 Отговор
    Но много щети . Подцениха наводненията. Грешка. Има в региона огнеборци, които се занимават с бедствия. Нужен е друг план за предотвратяване на подобни бедствия. Пострадват общините .

    19:32 03.10.2025

  • 11 Продънена територия

    5 1 Отговор
    Тече като сито.

    19:35 03.10.2025

  • 12 Виж сега,

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    Голяма глупост си написал. Язовирите са полупразни и няма как да се изпускат. Защо не си написал кой е този язовир наблизо.

    19:37 03.10.2025

  • 13 хнихъ

    5 0 Отговор
    Ей тоя , беше шеф на ДАНС. Някои има ли въпроси защо когато вали дъжд обявяват код "оранжево"??? Някои сеща ли се защо 3 души ги удави дъжда??? Някои сеща ли се докато този си бъркаше в носа, КОЙ си напълни чекмеджето с евро и злато и ограби България??? Сега дава интервюта този "експерт". Да не си показваш пропадналата мутра, "експерте". Часовника прави тик, так, тик, так. Слава Богу, часовника тиктака.

    19:38 03.10.2025

  • 14 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това не е държава бе, това е бг територия..... А на снимката виждам един голям отпадък, кой се е бил шеф на контра разузнаването..... Тежко и горко на България с такива управници като тоя индивид... Опитах се да гледам предаването, но държах минута и половина, да слушам това е недоразумение...

    19:39 03.10.2025

  • 15 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Един от народа":

    Ти сериозно ли смяташ очиларката за добър журналист..... Добрия журналист, не прекъсва гостите си, не показва личната си позиция и прекрасен и се стреми максимално да бъде обективен, такова нещо при очиларката
    липсва....

    Коментиран от #26

    19:42 03.10.2025

  • 16 ТОШО

    6 1 Отговор
    Каквото ние построихме, вие даже не можете да го боядисате.

    Коментиран от #27

    19:46 03.10.2025

  • 17 Боко (неуловимия) тайния крадец

    7 0 Отговор
    Аз предлагам да създадем няколко комисии във парламента , да разследват тия случаи и нашите бедни депутати да вземат още някои лев , че във тая инфлация не се издържа !!!!

    Коментиран от #18

    19:47 03.10.2025

  • 18 Тикво , няма ли да създдадеш някоя

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":

    Комисия която да разследва кой не даде пари от правителството за разчистване на шахти , дерета , пътища и кои от от тия пехливани , кой ги открадна и е виновен ????????????

    19:50 03.10.2025

  • 19 Закривай държавата

    6 0 Отговор
    Всички лъжат и мажат , ама крадат в несвяст , виновни както всеки път .......НЯМА !

    19:52 03.10.2025

  • 20 Тоя е по

    4 0 Отговор
    кх от селски ид.. т. Стратегическа визия, а. За природно бедствие. Маси.

    19:52 03.10.2025

  • 21 ТЕРИТОРИЯТА Е ТОТАЛ ЩЕТА

    3 0 Отговор
    Това е с главно Д.

    19:56 03.10.2025

  • 22 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    Пич, липсата на държава е проблемът, а и ти си част от този проблем!

    Коментиран от #29

    19:57 03.10.2025

  • 23 000

    1 0 Отговор
    Ние сме на външно управление. Какви стратигии?

    19:59 03.10.2025

  • 24 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Липсата на нам ква си визия е чиста проба корупция. Кой и срещу какво разреши да се застрои детето на Елените???? Липса на визия или корупция е строеж на село в дере?!!

    20:01 03.10.2025

  • 25 Как

    3 0 Отговор
    Елените... Страхотно място по времето на соца и преди да го задръстят с бутафория.
    Лаком г..з, глава затрива.
    Отмъщението на бетонираното няма милост.

    20:02 03.10.2025

  • 26 Това в което я обвиняваш

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    в пъти е заложено в предаването на Светослав Иванов. Направи сравнение за да видиш как прекъсва и се опитва да насочва своите гости към това за което му плаща нпо-то. Разликата е очевидна.

    20:06 03.10.2025

  • 27 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "ТОШО":

    Прав си..... Дано да се намери някой журналист и писател да напише книгата "Рушители на съвременна България-от 1989 до наши дни"....

    20:08 03.10.2025

  • 28 дядото

    4 0 Отговор
    бургаско- да,но защо там и всеки път.какво правят от властта. за северо пропадналия край обаче са глупости.преди 2-3 часа се прибрах от Вършец.е не може да ме убедите че при 5-6 см.сняг сутринта и няколко скършени клона има бедствено положение.

    20:09 03.10.2025

  • 29 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа80":

    И ти си прав..... Крайно време е индивида от снимката и другите глупостници управлявали последните 35 години да ги изхвърлим в кофата за боклук....

    20:10 03.10.2025

  • 30 ВКР

    1 0 Отговор
    Този нали е шпионин,какво го занимавате с наводнението.А е и с Морското училище-моряк.Да не е вече в пенсия,или няма кого да каните на седянка?

    20:11 03.10.2025

  • 31 факти

    1 0 Отговор
    а трябваше да е в затвора

    20:13 03.10.2025

  • 32 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Гледах репортажът за "Елените". Вижда се съвсем ясно - този курорт е ПОСТРОЕН В ДЕРЕ. Повече няма нужда от коментар освен че алчност+малоумие=катасрофа.

    20:21 03.10.2025

