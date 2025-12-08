Новини
България »
Цветлин Йовчев: Ако беше окървавен протестът - това означаваше сигурна оставка на правителството

Цветлин Йовчев: Ако беше окървавен протестът - това означаваше сигурна оставка на правителството

8 Декември, 2025 17:51 875 20

  • цветлин йовчев-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство

Слабостите бяха, че МВР не можаха да разположат достатъчно сили и средства, за да не се допуснат вандалски прояви

Цветлин Йовчев: Ако беше окървавен протестът - това означаваше сигурна оставка на правителството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаше КПП-та, които успяха да не допуснат хора, които да вкарат опасни предмети и да предизвикат напрежение в основния протест. Този път определено имаше дисциплина. Важното беше, че не се допусне насилие и това е факт. Това заяви бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Определено вандалите бяха предварително организирани и имаха задача да провокират насилие. Целта бе да се предизвика сблъсък с полицията и с мирно протестиращите. МВР не допуснаха насилие, уточни той.

Слабостите бяха, че МВР не можаха да разположат достатъчно сили и средства, за да не се допуснат вандалски прояви, посочи бившият вътрешен министър.

По думите му в такава ситуация първоначално при такива сигнали трябва да се поработи оперативно с агитките и да се види дали има планирани действия. Ако това се установи, се викат тарторите на агитките и се работи в тази посока. Нужно е да се направи стриктен инструктаж на служителите на МВР и да не се изпускат нещата от контрол. Трябва да се осигурят резерви, както в зоната на протеста, така и извън нея. Необходимо е да се осигури видеонаблюдение на мястото на протеста, да се създаде оперативен щаб, както и да има служители на МВР вътре в протеста, обясни той.

По повод атакуването на партийни централи, Йовчев заяви, че няма защо да се атакува сграда, в която няма никой. Нито управляващите имат интерес от тези действия, нито опозицията. Ако беше окървавен протестът това означаваше сигурна оставка на правителството. Да се слуша улицата при тези процеси е грешка, смята той.

По думите му има как да се установи кой стои зад организирането на радикалните групи. „Най-важното е да няма насилие. Когато има групи, които търсят ескалация, няма как да няма щети, важното е да няма пострадали хора. Грешките ги има – защо бяха оставени автомобилите пред кордона?“, недоумява той.

Според него повода за протестите са липсата на справедливост, липсата на перспектива и бъдеще.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    А ако беше обанян протестът?

    17:53 08.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Децата пребиха елитните еничари на Шиши.Политиците в шок.Кой ще ги пази от народната любов?

    Коментиран от #17

    17:53 08.12.2025

  • 3 Новини от последните минути

    6 1 Отговор
    Лидера на ДПС пристигна преди малко в Кърджали да води контрапротеста в града с 34 човека охрана и 9 симпатизанти. Цяло видео е но публикувам само екранна снимка.

    17:54 08.12.2025

  • 4 СМС от Джон Магуфули

    3 0 Отговор
    Диктатор с фенерчета не се сваля.

    17:54 08.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Срещу 110 000 човека еничарите на Шиши бяха безсилни.

    Коментиран от #6, #15

    17:55 08.12.2025

  • 6 Тбилиси Белград и София

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    То за тия масови сбирщини си има газ, инфразвукови, и водни оръдия.

    Коментиран от #8

    17:56 08.12.2025

  • 7 Герб

    1 2 Отговор
    От преди минути - младежката организация на ГЕРБ се солидаризира с партия ИТН и се включва в организираните от Пеевски и ДПС контрапротести

    17:56 08.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тбилиси Белград и София":

    И къде по напред? Целият център беше окупиран от протестиращите

    17:59 08.12.2025

  • 9 Младите напускат България, това е

    8 0 Отговор
    Протест срещу Мафията на Власт, окопала се на Икономически след 1989 г., това Протест срещу ДС Мафията прогонила 3 милиона Българи за 35 години в Чужбина, това е Протест За Младите Семейства да останат в България, това е Протест
    за Бъдеще За България!
    България Над Всичко!

    Коментиран от #11

    17:59 08.12.2025

  • 10 гражданин

    5 1 Отговор
    Всичките нинджи трябваше да бъдат арестувани !!

    18:01 08.12.2025

  • 11 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Младите напускат България, това е":

    Трябва да се забрани на пацаните да напускат Бъгария, както в Украйна.

    Коментиран от #13

    18:02 08.12.2025

  • 12 Хаяши

    2 0 Отговор
    Тя оставката му е абсолютно сигурна! Тя е ниезбежна. То е реакционно и антбългарско. То вкарва народа в катастрофа. Как ти се струва планиране на заем всеки ден по 53,5 милиона лева средно за 2026 год. Това готовност за еврото ли е или грижа за младежта ? Оставка ! Нека се опитат да нападнат народа ...............

    18:13 08.12.2025

  • 13 Затова в Украйна няма пацани, защото

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    им е забранено да напускат Украйна!🤔🤣

    18:13 08.12.2025

  • 14 чичо Манчо

    2 1 Отговор
    Това потвърждава,че идеолог на погрома е Киро тъпото.Братята финансират,а Асен и Киро подстрекатели.Също като една време с Г.Димитрав и В.Коларов.Но те се изнизват в Москва.

    18:18 08.12.2025

  • 15 Столичанин кореняк

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Не подпалвай етническата омраза ! Първо нарушавате КОНСТИТУЦИЯТА , защото ПОТСТРЕКАТЕЛСТВО към членове на други религии вписани в КОНСТИТУЦИЯТА ви отвежда до съд и затвор без право на обжалване! Протестиращи с маски , буки и качулки също подлежат на санкция и затвор!

    18:28 08.12.2025

  • 16 Внучето на дядо Вълчо

    1 0 Отговор
    "Веднъж като се родиш внуче на дядо Йовчо", няма как да станеш внуче на дядо Вълчо" !

    НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕЧИ НА ОСТАНАЛИТЕ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ПРАВОТО СИ НА ЖИВОТ!
    - Първа страница от Наказателния Кодекс на Република България.
    а тия които го правят трябва да бъдат осъдени на 3000 години затвор като в мюсюлманските страни.- За всички точки и алинеи от НК.
    Между другото това е залегнало и в Българската Конституция!

    Личния живот е неприкосновен!
    Личната собственост е неприкосновена!
    Никой не може да бъде подслушван, гонен, преследван, сниман дори !

    Но вие от ДАНС това го правите всеки
    ден.
    P.S. Неумението да четете не Ви оневинява!

    18:36 08.12.2025

  • 17 Щурчо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Най лесно се бие, когато ти стоят ....

    18:38 08.12.2025

  • 18 Дядо Йовчо с АЗЛКа

    1 0 Отговор
    Ей момче,
    знаеш ли колко бъчви с вино съм дал моето внуче да работи в ДАНС?
    а?

    18:54 08.12.2025

  • 19 Брата

    0 0 Отговор
    Още един " специалист" от нафталина!!!

    18:58 08.12.2025

  • 20 На бас 👍

    0 0 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    18:59 08.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове