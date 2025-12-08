Цветлин Йовчев: Ако беше окървавен протестът - това означаваше сигурна оставка на правителството

Имаше КПП-та, които успяха да не допуснат хора, които да вкарат опасни предмети и да предизвикат напрежение в основния протест. Този път определено имаше дисциплина. Важното беше, че не се допусне насилие и това е факт. Това заяви бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.
Определено вандалите бяха предварително организирани и имаха задача да провокират насилие. Целта бе да се предизвика сблъсък с полицията и с мирно протестиращите. МВР не допуснаха насилие, уточни той.
Слабостите бяха, че МВР не можаха да разположат достатъчно сили и средства, за да не се допуснат вандалски прояви, посочи бившият вътрешен министър.
По думите му в такава ситуация първоначално при такива сигнали трябва да се поработи оперативно с агитките и да се види дали има планирани действия. Ако това се установи, се викат тарторите на агитките и се работи в тази посока. Нужно е да се направи стриктен инструктаж на служителите на МВР и да не се изпускат нещата от контрол. Трябва да се осигурят резерви, както в зоната на протеста, така и извън нея. Необходимо е да се осигури видеонаблюдение на мястото на протеста, да се създаде оперативен щаб, както и да има служители на МВР вътре в протеста, обясни той.
По повод атакуването на партийни централи, Йовчев заяви, че няма защо да се атакува сграда, в която няма никой. Нито управляващите имат интерес от тези действия, нито опозицията. Ако беше окървавен протестът това означаваше сигурна оставка на правителството. Да се слуша улицата при тези процеси е грешка, смята той.
По думите му има как да се установи кой стои зад организирането на радикалните групи. „Най-важното е да няма насилие. Когато има групи, които търсят ескалация, няма как да няма щети, важното е да няма пострадали хора. Грешките ги има – защо бяха оставени автомобилите пред кордона?“, недоумява той.
Според него повода за протестите са липсата на справедливост, липсата на перспектива и бъдеще.
1 честен ционист
17:53 08.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #17
17:53 08.12.2025
3 Новини от последните минути
17:54 08.12.2025
4 СМС от Джон Магуфули
17:54 08.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #15
17:55 08.12.2025
6 Тбилиси Белград и София
До коментар #5 от "Последния Софиянец":То за тия масови сбирщини си има газ, инфразвукови, и водни оръдия.
Коментиран от #8
17:56 08.12.2025
7 Герб
17:56 08.12.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Тбилиси Белград и София":И къде по напред? Целият център беше окупиран от протестиращите
17:59 08.12.2025
9 Младите напускат България, това е
за Бъдеще За България!
България Над Всичко!
Коментиран от #11
17:59 08.12.2025
10 гражданин
18:01 08.12.2025
11 честен ционист
До коментар #9 от "Младите напускат България, това е":Трябва да се забрани на пацаните да напускат Бъгария, както в Украйна.
Коментиран от #13
18:02 08.12.2025
12 Хаяши
18:13 08.12.2025
13 Затова в Украйна няма пацани, защото
До коментар #11 от "честен ционист":им е забранено да напускат Украйна!🤔🤣
18:13 08.12.2025
14 чичо Манчо
18:18 08.12.2025
15 Столичанин кореняк
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Не подпалвай етническата омраза ! Първо нарушавате КОНСТИТУЦИЯТА , защото ПОТСТРЕКАТЕЛСТВО към членове на други религии вписани в КОНСТИТУЦИЯТА ви отвежда до съд и затвор без право на обжалване! Протестиращи с маски , буки и качулки също подлежат на санкция и затвор!
18:28 08.12.2025
16 Внучето на дядо Вълчо
НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕЧИ НА ОСТАНАЛИТЕ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ПРАВОТО СИ НА ЖИВОТ!
- Първа страница от Наказателния Кодекс на Република България.
а тия които го правят трябва да бъдат осъдени на 3000 години затвор като в мюсюлманските страни.- За всички точки и алинеи от НК.
Между другото това е залегнало и в Българската Конституция!
Личния живот е неприкосновен!
Личната собственост е неприкосновена!
Никой не може да бъде подслушван, гонен, преследван, сниман дори !
Но вие от ДАНС това го правите всеки
ден.
P.S. Неумението да четете не Ви оневинява!
18:36 08.12.2025
17 Щурчо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Най лесно се бие, когато ти стоят ....
18:38 08.12.2025
18 Дядо Йовчо с АЗЛКа
знаеш ли колко бъчви с вино съм дал моето внуче да работи в ДАНС?
а?
18:54 08.12.2025
19 Брата
18:58 08.12.2025
20 На бас 👍
18:59 08.12.2025