Цветлин Йовчев: Ако беше окървавен протестът - това означаваше сигурна оставка на правителството

Имаше КПП-та, които успяха да не допуснат хора, които да вкарат опасни предмети и да предизвикат напрежение в основния протест. Този път определено имаше дисциплина. Важното беше, че не се допусне насилие и това е факт. Това заяви бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Определено вандалите бяха предварително организирани и имаха задача да провокират насилие. Целта бе да се предизвика сблъсък с полицията и с мирно протестиращите. МВР не допуснаха насилие, уточни той.

Слабостите бяха, че МВР не можаха да разположат достатъчно сили и средства, за да не се допуснат вандалски прояви, посочи бившият вътрешен министър.

По думите му в такава ситуация първоначално при такива сигнали трябва да се поработи оперативно с агитките и да се види дали има планирани действия. Ако това се установи, се викат тарторите на агитките и се работи в тази посока. Нужно е да се направи стриктен инструктаж на служителите на МВР и да не се изпускат нещата от контрол. Трябва да се осигурят резерви, както в зоната на протеста, така и извън нея. Необходимо е да се осигури видеонаблюдение на мястото на протеста, да се създаде оперативен щаб, както и да има служители на МВР вътре в протеста, обясни той.

По повод атакуването на партийни централи, Йовчев заяви, че няма защо да се атакува сграда, в която няма никой. Нито управляващите имат интерес от тези действия, нито опозицията. Ако беше окървавен протестът това означаваше сигурна оставка на правителството. Да се слуша улицата при тези процеси е грешка, смята той.

По думите му има как да се установи кой стои зад организирането на радикалните групи. „Най-важното е да няма насилие. Когато има групи, които търсят ескалация, няма как да няма щети, важното е да няма пострадали хора. Грешките ги има – защо бяха оставени автомобилите пред кордона?“, недоумява той.

Според него повода за протестите са липсата на справедливост, липсата на перспектива и бъдеще.