"Два нови самолета F-16 Block 70 пристигнаха у нас"

Нови два български самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България днес, 3 октомври. Самолетите кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево и бяха посрещнати от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командира на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев, изпълняващия длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители на мисията на САЩ в България и личния състав на авиобазата.
„Посрещаме още два самолета F-16, да са честити на България, на Българската армия, на ВВС, на Трета авиобаза и на всички, които са се отдали на тази професия – защитник на родината. Надявам се до края на годината тази дейност да бъде рутинна за ВВС. Целта е до края на 2025 г. да имаме осем самолета F-16 Block 70“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при посрещането на новите два самолета F-16 Block 70.
Той изказа благодарност на командването на ВВС и на Трета авиобаза за грижите, старанието и отговорността, с които се отнасят към процеса по приемането и усвояването на новия тип боен самолет на Българската армия. „Самолетът се усвоява, направиха се няколко полета на първите два самолета, нашите техници работят заедно с американските си колеги от ВВС на САЩ и с представителите на компанията-производител. Убеден съм, че процесът ще тръгне по-гладко занапред, всяко начало е трудно“, подчерта адмирал Ефтимов.
„Искам да поздравя командира генерал-майор Николай Русев, защото най-мащабната модернизация се извършва във ВВС – пристигат новите самолети, имаме сключен договор за зенитно-ракетен комплекс и работим за още повече комплекси по механизма SAFE, на финалната права сме за сключването на договор за трикоординатни радари. Иска ми се такава пълномащабна модернизация да има и в другите въоръжени сили. Пътят е напред и модернизацията на БА продължава с неотменими темпове“, категоричен бе началникът на отбраната.
От пристигналите днес самолети един е боен (едноместен) и един – учебно-боен (двуместен). Както и при предишните полети, самолетите се управляват от пилоти от САЩ и пристигат у нас с опознавателни знаци на ВВС на САЩ. Предстоят процедурите по техническо и летателно приемане на техниката от личния състав на Трета авиационна база.
До момента в страната ни са получени четири нови самолета F-16 Block 70, като до края на 2025 г. в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем. След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета. Освен самолетите, продължават доставките на резервни части и консумативи по договора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само питам
Коментиран от #11, #14
21:47 03.10.2025
2 Еврог@йтлантик
21:49 03.10.2025
3 София
21:50 03.10.2025
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:50 03.10.2025
5 Хаха
21:50 03.10.2025
6 Цццц
21:51 03.10.2025
7 🦄🧸🌈
21:51 03.10.2025
8 Поредно краварско старо желязо
21:52 03.10.2025
9 миче разбрахме станаха 4
дето ще събират прах в хангара
21:52 03.10.2025
10 Моарейн
Коментиран от #17
21:52 03.10.2025
11 НЕ БЕ...?!
До коментар #1 от "само питам":По-,,млади" са от Бай-Дън...!
А именно- от лето-оно...1970г...!
21:53 03.10.2025
12 бай Иван
С камиони ли ги докараха. Проверете дали няма течове и липса на платки преди да пишете тия неща. И не са нови .Когато ги чакаш 7 години вече са остарели.
21:53 03.10.2025
13 4789
21:53 03.10.2025
14 Видях ги
До коментар #1 от "само питам":Много запазени!Като нови са!
21:55 03.10.2025
15 Хахах
21:55 03.10.2025
16 Горивопроводите
21:55 03.10.2025
17 И да се повредят...
До коментар #10 от "Моарейн":...тоя път няма да кажат!
Получиха инструкции -да не се вдига шум,както бе наскоро с теча на гориво...!
Всички дефекти,ще са конфиденциална информация ..!
21:56 03.10.2025
18 Тези
21:57 03.10.2025
19 Боруна Лом
21:58 03.10.2025
20 Поогледах се
21:58 03.10.2025