Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след бедствието

4 Октомври, 2025 11:02 788 50

Започват повторни огледи на целия район около курортното селище "Елените"

Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след бедствието - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Започват повторни огледи на целия район около курортното селище "Елените", което беше опустошено от наводнение вчера. Впоследствие конструктор ще огледа сградите, защото много от тях са компрометирани. Това съобщиха на брифинг от кризисния щаб, сформиран в Свети Влас, съобщават от БНТ. Областният управител на Бургас Владимир Крумов е отправил искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите.

На терен продължават работа пет екипа на пожарната, 30 служители на МВР, представители на звеното "Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и съдействие при спасителните дейности. Към момента няма нужда от повече доброволци, от община Несебър своевременно ще съобщят, ако възникне такава. Към мястото пътуват още доброволци, мобилизирани са багери и самосвали, които да разчистват кал, клони и строителни материали. След това комисията към община Несебър ще започне да описва щетите. Евакуираните хората ще бъдат върнати по домовете им, след като има уверение, че сградите са безопасни. Кметът на Несебър Николай Димитров коментира, че тепърва предстоят проверки от РДНСК за нерегламентирано строителство и подчерта, че всички шахти и отводнителни канали са били почистени. На въпрос на БНТ почистени ли са деретата край "Елените" след предупрежденията за лошо време, отговори: "Ние длъжни ли сме да знаем кога ще има бедствие?!".

БЧК и община Несебър са подсигурили храна, одеяла и принадлежности от първа необходимост за евакуираните, днес ще им бъдат осигурени и сухи пакети с храна. Хората са настанени в хотелски комплекси, а някои от тях - в кметството на Свети Влас. Директорът на бургаската пожарна комисар Николай Николаев съобщи, че едно семейство, което е отказало да бъде евакуирано от Елените, но днес е поискало храна. Екипите на пожарната ще направят всичко възможно да стигнат до хората и да ги убедят да се евакуират.


  • 1 Хаха

    5 1 Отговор
    Военните без пари, командировъчни, режийни не помагат.

    Коментиран от #2

    11:14 04.10.2025

  • 2 Ми те ще си ги

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Получат. Какво ще свършат отделен въпрос. Със сигурност малко повече от депутатите с по десет двайсе бона заплата.

    11:18 04.10.2025

  • 3 Иначе

    17 0 Отговор
    се стъкмил с яке , бая голям размер, да не го намокри дъжда , че е от захар и може да го стопи ! Помощ търси ? Да обуват ботуши и да мобилизира де що има чиновници !

    Коментиран от #38

    11:18 04.10.2025

  • 4 Пич

    13 3 Отговор
    Ц ц ц ц......и военните кво ?! Ще командват- Водата - мииирно ! Кръъгом ! Къъм Странджа - беегом , марш !!!

    Коментиран от #33

    11:19 04.10.2025

  • 5 Милионери

    19 0 Отговор
    търсят помощ на гювеч ! Да си наемат хора и фирми да им чистят , да си платят масрафите !

    11:20 04.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Доброволци моброволци

    11 0 Отговор
    "Към мястото пътуват още доброволци", значи когато стане белята, разчитат на доброволци, ама като крадат, на доброволците не дават. Това кмет да си, или общински съветник, чуждото е общо, ничие и може да се крадва, а твоето си е твое и не се губи

    Коментиран от #42

    11:21 04.10.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ВОДАТА ТЕЧЕШЕ ПО ЕДНО КОРИТО ОТ БЕТОН И АСФАЛТ
    ....
    ПОНЕЖЕ НЯМА КЪДЕ ДА ПОПИЕ ЗАЩОТО ВСИЧКО Е ЗАСТРОЕНО:))
    ......АЗ СЪМ ПО ГОЛЯМ ДЕБИЛ И ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

    11:21 04.10.2025

  • 9 Дедо ви...

    11 0 Отговор
    В Елените река няма – върху нея са издигнати хотели. Забранено е строителството на заливните тераси на реките, но на това място няма река, просто защото там е застроено от хотелски комплекси, което е забранено от закона. Реката е държавна собственост, за разлика от хотелите, игрищата и амфитеатъра в комплекса, които са частни. От седемдесетте години на миналия век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река“. Зад всеки от тези строежи стоят подписи – на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел директора на РДНСК и областният управител. Тези лица се знаят кои са“. Очертаното в синьо е коритото на реката, но река няма има хотели?!?!?!?!

    11:22 04.10.2025

  • 10 пешо

    6 2 Отговор
    тагарев да върне БТР дето ги подари на украйна сега щяха да свършат много работа

    Коментиран от #14, #22

    11:23 04.10.2025

  • 11 Частен комплекс на милионери.

    4 0 Отговор
    Нали е застрахован.

    11:24 04.10.2025

  • 12 име

    7 0 Отговор
    Защо да се харчат парите ни за разчистване на мизериите от презастрояването, което някви мутри са направили? Има по-важни неща за харчене, оставете ги да се оправят мутрите с хотелите. Даже дано други ден, като вали пак обилно, да им отнесе водата всичко в морето.

    11:24 04.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    На Елените бедни няма.

    11:24 04.10.2025

  • 14 Хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "пешо":

    Тия БТР-и бяха строшени, няма части и харчат много, сега сме поръчали Страйкъри.

    Коментиран от #18, #20, #23, #45

    11:26 04.10.2025

  • 15 Всички

    9 0 Отговор
    собственици на имоти да обуват ботуши и да почват ! Няма кой да им чисти , знаели са къде какво купуват ! Морето дава , но и взема ! В случая му присвоиха дерето и унищожиха крайбрежието .

    11:27 04.10.2025

  • 16 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Ей ся!
    .. Генерал-лейтенант Бою иде с джипката, вози и Нанкови Тагарев !
    БТРри няма, щото даде СТО броя на Украйна!

    11:27 04.10.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Милиардерите не могат ли да си наемат фирма, която да им изчисти простотиите? Защо войничетата да чистят? Питам, и отговор не искам.

    11:27 04.10.2025

  • 18 пешо

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    урките за старо желязо ли ги ползват

    Коментиран от #19

    11:27 04.10.2025

  • 19 Хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "пешо":

    Там още имат заводи, чертежи, части не ги сравнявай с нас тук и един Ф-16 не могат да запалят, а ония за 3 месеца се научиха да свалят ватите.

    Коментиран от #30

    11:30 04.10.2025

  • 20 Тодор Тагаря

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Страйкърите ще дойдат другия век, ивенчъли!

    Коментиран от #27

    11:30 04.10.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Собствениците на имоти да си наемат фирми да им чистят. Там бедни няма. Държавата вече даде две жертви заради техните простотии. Багерист и граничен полицай. До кога?

    11:31 04.10.2025

  • 22 Каква

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "пешо":

    точно работа могат да свършат ??? Най-много да се издавят и тия, дето са вътре.
    Има нужда от строителна техника - багери, самосвали, фадроми. Всичкия боклук трябва да се изгребе и разкара. Няма да е лошо, да махнат и някои от сградите.

    11:33 04.10.2025

  • 23 Град Симитли

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    БТРте бяха абсолютно неизползвани, напълно годни!
    Строшена е главата на Тагарев--по рождение!

    Коментиран от #26

    11:33 04.10.2025

  • 24 Как ли са

    0 0 Отговор
    Магазините с няколко стълбички надолу. Яко кал, а?

    11:33 04.10.2025

  • 25 Хора

    1 0 Отговор
    Това е водолейска работа. След 72 часа още толкова дъжд щяло да се изсипе. А бе, цените ги тия зодий, бе!

    11:36 04.10.2025

  • 26 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Град Симитли":

    Остави си колата 30 години някъде без да я пипаш и тогава говори.

    Коментиран от #29, #44

    11:38 04.10.2025

  • 27 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тодор Тагаря":

    Страйкърите идват на части и тук ще ги сглобяват.

    Коментиран от #31

    11:39 04.10.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Сега ще чистят с държавни пари, защото в такива случай няма никакъв контрол на свършената работа и най лесно се краде, а другия месец ще вдигнат данъците. Тези крадци трябва да се омитат.

    11:41 04.10.2025

  • 29 Град Симитли

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха":

    Бяха на склад/гараж/.
    И военната техника не е битов автомобил, а с доста по-устойчиви показатели за стареене и експлоатация
    Танкове и БТР ри не се сменят на всеки 5 години, както автомобил.

    Коментиран от #36

    11:42 04.10.2025

  • 30 име

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    Ама, на коя игра ги свалят? Щот в реалността не съм видял бандера да лети на самолет?

    11:42 04.10.2025

  • 31 име

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    Ще има като във вица, шлайфай до аеродинамична повърхност! Чертежи ще ни пратят ли?

    11:45 04.10.2025

  • 32 Даниел

    1 0 Отговор
    Но пък с подпорната стена всичко е наред ,нали г-н областен управител?!

    11:45 04.10.2025

  • 33 ичке

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    към твоата ичка бегом марш

    11:45 04.10.2025

  • 34 Две калинки с пъстри пелеринки

    5 0 Отговор
    "тепърва предстоят проверки от РДНСК за нерегламентирано строителство" - хората раздават разрешителни, а след това проверяват дали е регламентирано.

    11:52 04.10.2025

  • 35 цецо

    4 0 Отговор
    Там са само милионери.Да се оправят сами.Днес е капитализъм,разберете го!Не можеш да сучеш от държавния бюджет,а печалбата да е само ваша.Не става.Нямате и застраховки.Не е и сигурно дали имате и документи.

    11:54 04.10.2025

  • 36 Хубаво

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Град Симитли":

    ..... ма те стАнали на 50 години.

    Коментиран от #40

    11:57 04.10.2025

  • 37 Сталин

    5 0 Отговор
    Само му вижте корумпираната мазна муцуна на тая мутра на Гроб ,този бандит и криминал трябва да бъде обесен само за това

    11:58 04.10.2025

  • 38 Дон Калверо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иначе":

    Правилно!
    Армията ни е двайсет и три хиляди бройки,а чиновниците наброяват 560 000 бройки.
    А и армията, какво по-напред,стена срещу руски дронове ли да строи или да спасява хора?

    12:02 04.10.2025

  • 39 Вече нямат

    2 0 Отговор
    Ма що от военните? Да си търсят плаващите БТР-и от Зеленски. Военните вече нямат такива.

    12:03 04.10.2025

  • 40 Град Симитли

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хубаво":

    Сега нямаме и такива!
    Едните не са сглобени, другите са подарени!
    Това е.

    12:05 04.10.2025

  • 41 Весело

    2 1 Отговор
    Ало областния, кмета най-голяма нужда имате да ви се помогне с акъл. Ама го търсите от военните, т.е. там където най го няма.
    Който няма акъл сам да решава за себе си, стана военен за да не му се налага да мисли, защото без да се мъчи да мисли военния безпрекословно изпълнява каквото му заповядат висшестоящите

    12:06 04.10.2025

  • 42 буля Фанка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Доброволци моброволци":

    стига сте злоупотребявали с думата "доброволци".Няма безплатни неща и дейности.Не съществуват.Ако настъпи нещастие и злополука при доброволеца кой ще плаща обезщетение и болничен?Кой?Оня удавения граничар за това гледат да го изкарат,че уж бил на работа за да вземе някой лев жена му.А той не е.Нещата са сложни,а не само да се пъчим и да се правим на герои.Ако е бил на работа означава,че е изпълнявал заповед.Тогава е виновен началника му и трябва да е подсъден.

    12:09 04.10.2025

  • 43 Бившия евродепутат...Бареков

    2 0 Отговор
    И медията на Пеевски в-к Уйкенд с потресаващи разкрития-
    🚨🚔 Хора на Шиши: Царят на Кючека Слави прибира 100 бона месечно и рушвета от Краля на Забавленията Роби Уилямс💰⁉️

    СлавиТрифонов РобиУилямс ДАИ Пеевски ГрозданКараджов ОрлинАлексиев

    Вестник на Пеевски гръмна: Слави Трифонов прибирал по 100 бона месечно от подкупите в ДАИ, които обраха Роби Уилямс?!
    Слави и сивият кардинал на ИТН, която вече не съществува като партия, били на върха на корупционната пирамида в ДАИ. Тази бомба хвърля Уикенд, който е вестник от корпулентните медийни обръчи на Делян Пеевски.

    Коментиран от #48, #50

    12:12 04.10.2025

  • 44 А как джиткат?

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха":

    Явно не си помирисвал казарма. Навремето когато създадоха Вътрешни войски от армията взеха 100 най-нови БТР. Малко са ползвани покрай Възродителния процес ,а през останалото време бяха консервирани на трупчета в гаражи за ползване при нужда. Как сега джиткат Украйна без проблем?

    12:13 04.10.2025

  • 45 Оха,де бре!

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Със съветската техника-до тук.

    Коментиран от #49

    12:15 04.10.2025

  • 46 Морски

    2 0 Отговор
    Основния виновник за всички поражения е този от ляво на областния управител. Кмета на Несебър!

    12:15 04.10.2025

  • 47 Нахалство

    2 0 Отговор
    Ама това е гавра! Милионери търсят помощ от обосялата и одрипавяла армия! Тия милионери имат повече активи и бюджети от армията.

    12:18 04.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 До Кривата круша

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Оха,де бре!":

    Демек без съветската техника ... даже и мутраците стигнаха до Кривата круша.

    12:22 04.10.2025

  • 50 Ужасно е

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Бившия евродепутат...Бареков":

    Според медията на Шишкото, под Слави и Орлин в пътната мафия са пипалото им в Транспорта министър Гроздан Караджов – Бай Гроздан и Слави Монов, шеф на ДАИ, който все още не е уволнен. Безочие и наглост на макс. Монов бил докаран на поста от Алексиев от Столичния автотранспорт. Алексиев бе известен като ковчежника на ГЕРБ в СОС, докато оглавяваше Финансовата комисия. Сега върти бизнеса в две министерства – Икономиката и Транспорта, в които дели с Шишкото и аверите му. Говори се, че месечно само от ВМЗ и ВПК в сектора се крадат чисто по 100 милиона. С кражбите в Транспорта печалбата за корупционерите била почти двойна.Преди седмица Пеевски е дърпaл yшитe на Алексиев в Дубай е и обявил, че държи с рушвети и ceкc компромати цялата ПГ на ИТН. Ако Слави напусне, групата остава с мен, казал Шишкото. Вътре в групата има и две депутатки – пaчaври, които от дълго време изпълнявали ролята на ceкc aтрибути за Шишковците. За едната, която е бивша танцьорка от пилона на Шоуто, излязоха пoрно кадри,но има и още снимки и видео с хард изпълнения, кое от кое по-страховити и пeрвeрзни. Лошото е, че с тяx се държат в зависимост и подчинение като кyчета народни представители. В УЙКЕНД пишат, че парите стигали кеш до шофьора на Дългия или в Боянския му палат, който бе осветен от Николай Бареков и Ивелин Михайлов.

    12:24 04.10.2025

