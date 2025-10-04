Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след бедствието

Започват повторни огледи на целия район около курортното селище "Елените", което беше опустошено от наводнение вчера. Впоследствие конструктор ще огледа сградите, защото много от тях са компрометирани. Това съобщиха на брифинг от кризисния щаб, сформиран в Свети Влас, съобщават от БНТ. Областният управител на Бургас Владимир Крумов е отправил искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите.
На терен продължават работа пет екипа на пожарната, 30 служители на МВР, представители на звеното "Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и съдействие при спасителните дейности. Към момента няма нужда от повече доброволци, от община Несебър своевременно ще съобщят, ако възникне такава. Към мястото пътуват още доброволци, мобилизирани са багери и самосвали, които да разчистват кал, клони и строителни материали. След това комисията към община Несебър ще започне да описва щетите. Евакуираните хората ще бъдат върнати по домовете им, след като има уверение, че сградите са безопасни. Кметът на Несебър Николай Димитров коментира, че тепърва предстоят проверки от РДНСК за нерегламентирано строителство и подчерта, че всички шахти и отводнителни канали са били почистени. На въпрос на БНТ почистени ли са деретата край "Елените" след предупрежденията за лошо време, отговори: "Ние длъжни ли сме да знаем кога ще има бедствие?!".
БЧК и община Несебър са подсигурили храна, одеяла и принадлежности от първа необходимост за евакуираните, днес ще им бъдат осигурени и сухи пакети с храна. Хората са настанени в хотелски комплекси, а някои от тях - в кметството на Свети Влас. Директорът на бургаската пожарна комисар Николай Николаев съобщи, че едно семейство, което е отказало да бъде евакуирано от Елените, но днес е поискало храна. Екипите на пожарната ще направят всичко възможно да стигнат до хората и да ги убедят да се евакуират.
1 Хаха
Коментиран от #2
11:14 04.10.2025
2 Ми те ще си ги
До коментар #1 от "Хаха":Получат. Какво ще свършат отделен въпрос. Със сигурност малко повече от депутатите с по десет двайсе бона заплата.
11:18 04.10.2025
3 Иначе
Коментиран от #38
11:18 04.10.2025
4 Пич
Коментиран от #33
11:19 04.10.2025
5 Милионери
11:20 04.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Доброволци моброволци
Коментиран от #42
11:21 04.10.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ПОНЕЖЕ НЯМА КЪДЕ ДА ПОПИЕ ЗАЩОТО ВСИЧКО Е ЗАСТРОЕНО:))
......АЗ СЪМ ПО ГОЛЯМ ДЕБИЛ И ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
11:21 04.10.2025
9 Дедо ви...
11:22 04.10.2025
10 пешо
Коментиран от #14, #22
11:23 04.10.2025
11 Частен комплекс на милионери.
11:24 04.10.2025
12 име
11:24 04.10.2025
13 Данко Харсъзина
11:24 04.10.2025
14 Хаха
До коментар #10 от "пешо":Тия БТР-и бяха строшени, няма части и харчат много, сега сме поръчали Страйкъри.
Коментиран от #18, #20, #23, #45
11:26 04.10.2025
15 Всички
11:27 04.10.2025
16 Град Симитли
.. Генерал-лейтенант Бою иде с джипката, вози и Нанкови Тагарев !
БТРри няма, щото даде СТО броя на Украйна!
11:27 04.10.2025
17 Данко Харсъзина
11:27 04.10.2025
18 пешо
До коментар #14 от "Хаха":урките за старо желязо ли ги ползват
Коментиран от #19
11:27 04.10.2025
19 Хаха
До коментар #18 от "пешо":Там още имат заводи, чертежи, части не ги сравнявай с нас тук и един Ф-16 не могат да запалят, а ония за 3 месеца се научиха да свалят ватите.
Коментиран от #30
11:30 04.10.2025
20 Тодор Тагаря
До коментар #14 от "Хаха":Страйкърите ще дойдат другия век, ивенчъли!
Коментиран от #27
11:30 04.10.2025
21 Данко Харсъзина
11:31 04.10.2025
22 Каква
До коментар #10 от "пешо":точно работа могат да свършат ??? Най-много да се издавят и тия, дето са вътре.
Има нужда от строителна техника - багери, самосвали, фадроми. Всичкия боклук трябва да се изгребе и разкара. Няма да е лошо, да махнат и някои от сградите.
11:33 04.10.2025
23 Град Симитли
До коментар #14 от "Хаха":БТРте бяха абсолютно неизползвани, напълно годни!
Строшена е главата на Тагарев--по рождение!
Коментиран от #26
11:33 04.10.2025
24 Как ли са
11:33 04.10.2025
25 Хора
11:36 04.10.2025
26 Хаха
До коментар #23 от "Град Симитли":Остави си колата 30 години някъде без да я пипаш и тогава говори.
Коментиран от #29, #44
11:38 04.10.2025
27 Гост
До коментар #20 от "Тодор Тагаря":Страйкърите идват на части и тук ще ги сглобяват.
Коментиран от #31
11:39 04.10.2025
28 Данко Харсъзина
11:41 04.10.2025
29 Град Симитли
До коментар #26 от "Хаха":Бяха на склад/гараж/.
И военната техника не е битов автомобил, а с доста по-устойчиви показатели за стареене и експлоатация
Танкове и БТР ри не се сменят на всеки 5 години, както автомобил.
Коментиран от #36
11:42 04.10.2025
30 име
До коментар #19 от "Хаха":Ама, на коя игра ги свалят? Щот в реалността не съм видял бандера да лети на самолет?
11:42 04.10.2025
31 име
До коментар #27 от "Гост":Ще има като във вица, шлайфай до аеродинамична повърхност! Чертежи ще ни пратят ли?
11:45 04.10.2025
32 Даниел
11:45 04.10.2025
33 ичке
До коментар #4 от "Пич":към твоата ичка бегом марш
11:45 04.10.2025
34 Две калинки с пъстри пелеринки
11:52 04.10.2025
35 цецо
11:54 04.10.2025
36 Хубаво
До коментар #29 от "Град Симитли":..... ма те стАнали на 50 години.
Коментиран от #40
11:57 04.10.2025
37 Сталин
11:58 04.10.2025
38 Дон Калверо
До коментар #3 от "Иначе":Правилно!
Армията ни е двайсет и три хиляди бройки,а чиновниците наброяват 560 000 бройки.
А и армията, какво по-напред,стена срещу руски дронове ли да строи или да спасява хора?
12:02 04.10.2025
39 Вече нямат
12:03 04.10.2025
40 Град Симитли
До коментар #36 от "Хубаво":Сега нямаме и такива!
Едните не са сглобени, другите са подарени!
Това е.
12:05 04.10.2025
41 Весело
Който няма акъл сам да решава за себе си, стана военен за да не му се налага да мисли, защото без да се мъчи да мисли военния безпрекословно изпълнява каквото му заповядат висшестоящите
12:06 04.10.2025
42 буля Фанка
До коментар #7 от "Доброволци моброволци":стига сте злоупотребявали с думата "доброволци".Няма безплатни неща и дейности.Не съществуват.Ако настъпи нещастие и злополука при доброволеца кой ще плаща обезщетение и болничен?Кой?Оня удавения граничар за това гледат да го изкарат,че уж бил на работа за да вземе някой лев жена му.А той не е.Нещата са сложни,а не само да се пъчим и да се правим на герои.Ако е бил на работа означава,че е изпълнявал заповед.Тогава е виновен началника му и трябва да е подсъден.
12:09 04.10.2025
