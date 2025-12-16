Новини
Боряна Димитрова: БСП започна да търпи щети още преди оставката на правителството

Боряна Димитрова: БСП започна да търпи щети още преди оставката на правителството

16 Декември, 2025 20:20

Към момента не се вижда как някоя политическа сила би могла да получи мнозинство за самостоятелно управление, не виждаме и как би се формирала една по-устойчива коалиция, изтъкна социологът

Боряна Димитрова: БСП започна да търпи щети още преди оставката на правителството - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След оставка на редовно правителство не може да няма нова политическа ситуация. Първо имаме оставка, второ имаме огромни протести, които ни казват, че днес ситуацията е такава, но ние не знаем тази социална енергия в следващите месеци накъде ще се насочи. Това заяви социологът Боряна Димитрова в предаването „Още от деня” по БНТ, цитирана от novini.bg.

В момента сме като във вихър. Виждаме в БСП, че те усещат вътрешнопартийния трус. Това е един натиск отвътре. БСП започна да търпи щети още преди оставката на правителството. Въпросът е с какви политики ще участва в следващите избори, обясни тя.

Няма значими размествания, но има малки движения, които могат да доведат до сериозно пренареждане на електоралната картина. Наблюдава се известен спад в ГЕРБ, не драматичен – в рамките на 4%, но това не са малко загубени гласове. Лек ръст нагоре при „Продължаваме промяната-Демократична България” (ПП-ДБ), което сближава позициите между двете формации. Това може да доведе до по-сериозна конфронтация в едни предстоящи предсрочни избори. Най-сериозни щети търпят по-малките партии-партньори в управлението – БСП, „Има такъв народ” (ИТН), каза социологът.

По думите на Димитрова, поглеждайки в годините назад, обикновено основният коалиционен партньор успява да събере и да сплоти редиците, щетите винаги са били за по-малките.

Новото е, че има заявен интерес за гласуване от младите хора. При по-високото участие в изборите намалява относителната тежест на част от партиите, като ДПС-НН, спада и процентът за партиите с най-ниски изборни резултати, посочи тя.

Има малки електорални размествания, не драматични, и произвеждане на ситуация, в която нито една политическа сила няма да може самостоятелно да формира управление, а политическите сили, с които може да се сформира коалиция, демонстрират крайни форми на нетърпимост. Към момента не се вижда как някоя политическа сила би могла да получи мнозинство за самостоятелно управление, не виждаме и как би се формирала една по-устойчива коалиция, изтъкна Димитрова.

Към момента няма обществен консенсус каква да е посоката на бъдещата коалиция около която да се сформира едно устойчиво управление. Това е много тревожно. Оттук-накъде и тази криза в обществото и партиите да покажат кой е този политически проект, около който да се търси консенсус, това е което трябва и политическите сили са на ход, поясни социологът.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Такоал съм ги! Когато исках да стана партиец тия ме отрязаха! Дойде демокрацията и аз навирих гребена, нищо не могат да ми кажат комунягите! Сега да вървят на Ю....Й!!!

    20:50 16.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Да си член на Партията тогава си беше кеф, все едно наистина да си член в любимо занимание плюс облаги. Ама не ме взеха. Е, сега и да ми се молят, няма!

    20:53 16.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    И все пак ми е някак гадно като гледах на времето какви ставаха партийни членове а мен не ме взеха!

    20:54 16.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Аз нормален ли съм ако любимите ми сериали са Семейство Симпсън?

    20:56 16.12.2025

  • 6 Хмм

    8 1 Отговор
    протестите бяха и срещу БСП, и срещу ИТН, те ги осъждаха, улицата не решавала, оставката ги удари като шамар през лицето, мислеха за 4-годишен мандат

    21:04 16.12.2025

  • 7 Гуцката

    4 1 Отговор
    Няма никакви щети по авоарите ни . Банковите сметки са още по-пълни . Все пак благодарим за пет цифрените заплати които ние си гласуваме и Вие плащате . Да , Вие- работещите бедняци за благото на все още 240 всякакви дечурлига и внуци на Нашето ДС и Ком.велика партия . Така сме се пребоядисали ,че пак ще управляваме . Сега още по-лесно защото и много пари имаме. Е ,вярно ,че този път малко се изложихме със събирането си от всички кланове и бригади в управление и още не можем да определим кой -ще е най-важния крадец . Онзи въз пълничкия преигра с подбутването Ви към нашата източнонасочена власт и съвсем отврати хората , а трябваше само към Европа да ги отвращава и набута в социал. комунистическите ни милионерски ръце . Нашият вожд от изтока също е като нас колега милионер и няма как да не го слушаме и се водим от неговия светъл пример и почин.

    21:09 16.12.2025

  • 8 Димитър бурянов

    9 1 Отговор
    БСП не "търпи щети". Просто на следващите избори няма да прескочи бариерата,благодарение на тези ръководители;
    Самите те не си дадоха сметка,че и тяхната кариера приключи и никой няма да ги помни,като имена!

    21:10 16.12.2025

  • 9 Град Симитли

    1 1 Отговор
    Зафиров, Шиши No2

    21:12 16.12.2025

  • 10 Права е ...

    2 0 Отговор
    Но най много Бойко занули тези и браво на него

    21:16 16.12.2025

  • 11 Да,бе

    5 1 Отговор
    БСП отдавна е тотал щета за България...Добра идеология с грешните хора,ако въобще могат да минат за такива .

    21:17 16.12.2025

  • 12 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    Ако някой плати достатъчно... Тази и партията Ликут ще вкара в парламента.

    21:19 16.12.2025

  • 13 Факт

    0 0 Отговор
    Това е нормално. Стига да е имало смисъл от това. Да си гледат политиката да бъде правилна и да работят.

    21:24 16.12.2025

  • 14 Бягат гнидичките

    4 0 Отговор
    Щото иначе ще го отнесат бастуня на края. И да връщат стария правилник от времето на Нинова за вътрешни избори щото пак може да го отнесат ама яко!

    21:25 16.12.2025

  • 15 Гост

    3 1 Отговор
    Бъсъпъ свършиха работата, за която им беше платено. Върхушката, няколко човека, вече са милионери, останалите сори не стана. Бъсъпъ вече е на политическото бунище

    21:25 16.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нормалното надделя

    1 0 Отговор
    БСП СЕ ВКЛЮЧИ В НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ на ХОРАТА.

    21:47 16.12.2025

