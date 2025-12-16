Боряна Димитрова: БСП започна да търпи щети още преди оставката на правителството

След оставка на редовно правителство не може да няма нова политическа ситуация. Първо имаме оставка, второ имаме огромни протести, които ни казват, че днес ситуацията е такава, но ние не знаем тази социална енергия в следващите месеци накъде ще се насочи. Това заяви социологът Боряна Димитрова в предаването „Още от деня” по БНТ, цитирана от novini.bg.

В момента сме като във вихър. Виждаме в БСП, че те усещат вътрешнопартийния трус. Това е един натиск отвътре. БСП започна да търпи щети още преди оставката на правителството. Въпросът е с какви политики ще участва в следващите избори, обясни тя.

Няма значими размествания, но има малки движения, които могат да доведат до сериозно пренареждане на електоралната картина. Наблюдава се известен спад в ГЕРБ, не драматичен – в рамките на 4%, но това не са малко загубени гласове. Лек ръст нагоре при „Продължаваме промяната-Демократична България” (ПП-ДБ), което сближава позициите между двете формации. Това може да доведе до по-сериозна конфронтация в едни предстоящи предсрочни избори. Най-сериозни щети търпят по-малките партии-партньори в управлението – БСП, „Има такъв народ” (ИТН), каза социологът.

По думите на Димитрова, поглеждайки в годините назад, обикновено основният коалиционен партньор успява да събере и да сплоти редиците, щетите винаги са били за по-малките.

Новото е, че има заявен интерес за гласуване от младите хора. При по-високото участие в изборите намалява относителната тежест на част от партиите, като ДПС-НН, спада и процентът за партиите с най-ниски изборни резултати, посочи тя.

Има малки електорални размествания, не драматични, и произвеждане на ситуация, в която нито една политическа сила няма да може самостоятелно да формира управление, а политическите сили, с които може да се сформира коалиция, демонстрират крайни форми на нетърпимост. Към момента не се вижда как някоя политическа сила би могла да получи мнозинство за самостоятелно управление, не виждаме и как би се формирала една по-устойчива коалиция, изтъкна Димитрова.

Към момента няма обществен консенсус каква да е посоката на бъдещата коалиция около която да се сформира едно устойчиво управление. Това е много тревожно. Оттук-накъде и тази криза в обществото и партиите да покажат кой е този политически проект, около който да се търси консенсус, това е което трябва и политическите сили са на ход, поясни социологът.