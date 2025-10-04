Среща на български и сръбски частни съдебни изпълнители в Белград

Едва 5 от малките комунални задължения в Сърбия се събират по реда на принудителното съдебно изпълнение. У нас този процент е 100, тъй като в българското законодателство не предвижда доброволно събиране на дългове за ток, парно, вода или мобилни телефонни услуги.

Статистиката беше представена на работна среща на Камарите на съдебните изпълнители на България и Сърбия, която се провежда в Белград, пише БНР.

Макар в Сърбия институтът на съдебните изпълнители да е правен и по модела на българския, представителите на тази професия тук далеч не се занимават само с непривлекателната задача принудително да събират задължения.

Чрез законодателни промени, за каквито настояват и българските им колеги, те имат и ключови обществени функции, благодарение, на което популярността на професията им рязко е нараснала. След като започват да функционират като медиатори между кредитори и длъжници, даже сменят името си - от частни съдебни в обществени съдебни изпълнители.

"Когато започнахме, освен принудително да изпълняваме съдебни решения, да поемаме и други ангажименти, свързани с гарантиране на правата на гражданите, видяхме как се промени отношение към нас и у гражданите, и у медиите", каза Боян Костич, председател на Камарата на обществените съдебни изпълнители в Сърбия.

Днес колегите му събират на принципа на доброволността близо 95 процента от т.нар. малки задължения – до 200 евро, и изпълняват почти всички съдебни решения, свързани със семейни дела, режим между родители, обезщетения при уволнения.

У нас – тази законодателна промяна от години стои на трупчета. Конкретни текстове за въвеждането и у нас на процедура за доброволно извънсъдебно събиране на малки дългове отново са внесени в Министерството на правосъдието:

"Всъщност се оказва, че е много ефективна тази процедура. Тоест интереса е и за кредиторите, не само за длъжниците. Защото си събират парите и то много по-евтино, и не чакат. А това от друга страна, води до финансова дисциплина, което в България много се подценява, но финансовата дисциплина на обществото е от изключително значение. Защото ако се разбере, че няма ефективно съдебно изпълнение или, че то не работи и съдебната система не работи като цяло, хората спират да си погасяват задълженията и от там икономиката просто ще се срути", казва по повод предимствата на доброволното събиране на битови задължения, което съществува в почти цяла Европа, Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители.